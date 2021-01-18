最美的盛開是自己 柯佳嬿：長大後才學會喜歡自己

【production_CHOU MO；hair_JOHNNY HO；make up_CARLIN CHEN（USING DIOR MAKEUP）；styling_KATE CHEN；styling assistant_ TZEYING NG；text_DOMINIQUE CHIANG】

據說冬天是屬於摩羯座的季節。生於寒冬的她們，為了通過冰雪殘酷的試煉，被賦予最沉著的靈魂與包容力，踏實而固執，孤獨而早熟，習慣默默地觀察著世界。雖不搶著當人群裡最顯眼的嬌豔牡丹，然而一旦熟成，卻能綻放出最深情也最優雅的芬芳。

魔羯座的柯佳嬿，回想起自己的童年，就是安靜坐在教室角落裡的學生。她很害羞、很怕生、怕麻煩別人，經常自己一個人跑去學校的圖書館借書，而非跟一群同學喧嘩遊戲。「我也不是特別愛念書的小孩子，成績大概就是中上左右，過年時親戚長輩來家裡，也不太敢說話。並不是故意不打招呼，只是因為太害怕了。所以在大人眼中，可能會覺得我是不太討喜的小孩吧，一點都不大方（笑）。」

每個人都有自己的生長姿態

加上又是家中長女的關係，從小跟著兩個弟弟一起看動漫、一起長大，聊天和開玩笑的方式，都不是那麼的「女生」，個性偏獨立中性多一點。「有時候看到女明星拍的雜誌照片，比如許瑋甯，就會覺得她這樣子穿好美、好有女人味喔！可是那種裝扮和姿態，我就沒有辦法穿在自己身上，因為我的個性會顯得很彆扭。」因此在成長的過程裡，柯佳嬿從來沒把自己放到鎂光燈中間的女主角位置，甚至連女二、女三都沾不上邊。

因為她曾經是被排擠到一旁的人。「回想起來也沒有到霸凌那麼嚴重，就是小朋友之間的相處，很容易不跟妳好了，然後也慫恿旁邊的人不要跟妳好。這樣被欺負的狀態，從國小到國中，每個人或多或少都有吧。」但是被排擠的負面感受，仍然不知不覺在心中默默形成一道陰影，「小時候就沒有辦法很喜歡自己，就覺得好像老是在羨慕別人。」她說。

長款牛仔夾克（SACAI）；條紋針織不對稱上衣、羅紋長褲（BOTH BY AMBUSH）；藍色腰封、腰帶（造型師私物）；墨綠色切爾西霧面踝靴（HUNTER）。

那種不喜歡自己的感覺，是一直到後來柯佳嬿開始演戲，透過不同角色的表演，必須探索自我內在的脆弱與恐懼，重新認識自己、了解自己之後，才慢慢找到比較舒服的方式，去面對人群、面對生活、面對工作。「後來比較明白，我的個性喜歡安靜一點，不喜歡太熱鬧的場合、不喜歡去那麼多聚會。我就是慢熱，所以朋友不用太多，但如果有知心的人，少數也關係，最重要的是重質不重量。」因此約莫到了30歲，柯佳嬿才漸漸有接受自己、喜歡自已的心情。但說也奇妙，當你突然明白一些道裡，人生反而會帶來意外的驚喜。就在30歲左右的時候，柯佳嬿接拍《必娶女人》，爾後拿下第一座金鐘獎。蓄積的能量，一次爆發！誰能想得到，當年那個怕生的小女孩，如今不僅走出角落，更踏上舞台，成為觀眾心目中的最佳女主角。

在某個訪問裡，柯佳嬿曾用花比喻，如果你是向日葵，又何必要拼命追求開成一朵玫瑰呢？但她其實真正想表達的是，每個人都有自己的生長姿態，也沒有規定非得要長成花不可啊，你也可以是草、是植物、是水果、甚至是一棵大樹……「每個人的設定本來都不太一樣，如果我是A設定，但卻一直去羨慕B設定的人，我就會活得很辛苦。因此坦然接受自己的優點與缺點，接受自己的人設，就可以活得很快樂。不用羨慕她人的漂亮，我有我的美。」每個人都有屬於自己的季節，有人盛開得早、有人盛開得晚，但只要活出自己的美，一切都會來得剛剛好。

想不透的答案，只能交給時間

生日是1月10日的柯佳嬿，特別喜歡「十」這個的數字，因為這個數字對她有特別的意義。好比說，她是過了30歲的這個分水嶺，才開始喜歡自己，並在表演生涯獲獎肯定；再往前回溯，父親在她20歲那年驟逝，迫使她必須瞬間獨立長大，和媽媽必須一起扛起家計，更深深地影響了她。

「那時候一點心理準備都沒有，忽然人生就被推往另外一個方向去。也是因為這樣，我才對生命開始充滿各種疑問，開始想要去建立自己的世界觀跟價值觀，像是人死後會去哪裡？當我們沒有身體的話是不是只剩下意識？當我想他，或是去祭拜他，他會知道嗎？如果真有輪迴的話，他是不是已經轉世了呢？」

有些困惑，通過演戲，讓柯佳嬿找到安定的出口與力量。「我對這個世界和對自己的理解，好像都是通過表演去達成，即便過了這麼多年，我還是覺得很不可思議，表演是一個深不可測的世界，讓你可以不斷地重複學習。把自己放到不同角色的故事裡，然後體驗很多種不同的生活。」但有些遺憾、悲傷與無常，卻沒有答案，「有時候不是你想忘就忘、想放就放……所以只能等待時間，等到某個時間，你覺得可以放下了，才真的能放下。而在這之前，做什麼都是沒有用的。無論是面對生死，還是失戀，傷心難過這些事情，好像都只能交給時間。因此我覺得，最實在的就是把日子過好，你還是要先把自己過好，好好照顧自己。」

經歷了一些錯過或是遺憾的事情，每個人都會覺得要活在當下，要珍惜每一天，可是人們總是健忘，經常過一段時間又忘記。「所以我覺得我唯一有做到的，就是我會記得提醒自己，要停下來看一看現在的生活，什麼地方要調整？學會感受自己，有那裡不開心？為什麼不開心？是不是生活有哪些地方沒有順著你的心在走？藉此重新提醒自己，努力過好每一天。」聽起來很務實、很摩羯座吧！如果把心靈比喻成一座花園，那就一點一滴耕耘照顧吧。

「而當你發自內心地喜歡現在生活的一切，專注在眼前當下的這一刻，即使只是喝一杯茶、看一場演唱會，幸福就在身邊。」沒有神奇的魔法，也沒有堆疊矯情的勵志金句，但這就是柯佳嬿，對世界保持著好奇心和熱情的方法。

挑戰超ㄎㄧㄤ喜劇角色

揮別《想見你》扮演兩個角色的緊繃與糾結，新戲《媽，別鬧了》裡的柯佳嬿將會帶來難得一見的喜劇表演。擔任製作人的賈靜雯，同時也在片中飾演柯佳嬿的姐姐，並且特別邀來許久不見的比莉，演出兩人的媽媽。

ELLE：怎麼為新角色準備？

柯佳嬿：我希望這個角色能多鬆就多鬆（笑），因為戲裡有很多很生活的場景，比如喝醉酒、跟媽媽姐姐的互動對話，以及全家人一起吃飯的戲，有很多生活的片段。而愈是生活的戲，就愈不能刻意地演，所以她怎麼說話、怎麼吃飯、應該呈現什麼狀態，才是她的魅力所在。

ELLE：能不能形容一下這個角色的特質？

柯佳嬿：這是一個忙著談戀愛而長時間忘記打理自己、照顧自己的女生，所以外型也比較邋遢、不修邊幅，只想著要養男友。進一步來說，就是所謂的渣男製造機。我還主動提議要染布丁頭，因為她把心思都花在男友身上，沒空去理會整理自己的頭髮，任憑頭髮亂長，所以顏色也不漂亮。

ELLE：妳現實生活中非常忙碌，怎麼維繫夫妻感情？

柯佳嬿：我們有時候反而比較像室友，常常起床和回家的時間都不一樣。但是相處時間的長短不是重點，而是當我們各自去做自己的事情，再碰到面的時候，才有新的事情可以跟對方分享………往好處想是這樣（笑）。最重要的是，你們靠自己去磨合，找到一個兩人都很舒服的相處方式就好。

欣賞不同階段的自己

ELLE：平常的保養習慣？

柯佳嬿：我不會花太多時間在保養上，多為重點式的保養，只要用對適合自己膚況的保養品，簡單的步驟就可以達到效果。每天早晚基礎保養，看皮膚狀況每週2～4次敷臉。

ELLE：你認為保養最重要的事？

柯佳嬿：保養不只是外在的事，內在保養也同樣重要，身體心理是互相影響、環環相扣的，心理狀態好，皮膚跟氣色就會好。雖然聽起來很老套，但身心靈的健康與平衡真的很重要的。

ELLE：平常飲食最注重什麼？

柯佳嬿：我不太會忌口，但什麼都不過量，有些食物對身體不好，但是對心情好。因為工作很常外食，如果自己煮的話調味比較清淡，盡量吃的健康一點，也盡量吃食物的原型。平常會特別注意水份的攝取，少喝冰的飲料。

ELLE：對於變老，妳的看法是？

柯佳嬿：長大跟變老明明都是很正常自然的事情，但是女人很常被期望看起來永遠年輕，不能變胖不能有皺紋，就不會有人提出歲月對男人很殘酷的話題，這很奇怪。比起在意歲月流逝，我覺得，我們要做的應該是接受跟欣賞不同階段的自己，健康快樂地變老比較重要，不管男人女人都一樣。

ELLE：情緒往往影響皮膚，你是如何面對負面情緒？

柯佳嬿：低潮的時候不會逼自己要立刻開心，我們應該要包容自己的黑暗，允許各種情緒存在，快樂與悲傷一樣，都是很自然的事。允許這些情緒經過，不需要否定自己，好好過日子就好。

ELLE：讓自己保持美麗的小秘訣？

柯佳嬿：除了保養，及維持身心靈健康之外，應該是擁有好心情吧！感覺只要心情好，做任何事情都會很順利美好。平常可以盡量做些讓自己心情好的事，泡澡，沖一杯好喝的咖啡，嘗試新事物都會讓我心情好。

ELLE：2021新的一年，有什麼新的計畫？

柯佳嬿：2021上半年我可能都在拍戲，但我其實一直都有在寫書，希望這本書在2021的上半年可以跟大家見面。我會加油（笑）。這是一本關於愛跟療癒的書，內容有很多我的心得分享，以及朋友的故事給我的感觸，希望能透過這本書，讓正在等愛的人、在戀愛中的人，或是剛分手的人，看完之後能得到某些溫暖、某些力量。

【完整內容請見 ELLE國際中文版2021年1月號】