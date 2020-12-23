張鈞甯無所畏瀟灑自白：有時停下來 才能看見眼前重要的東西

【photos_ICURA CHAING；styling_NICOLE CHUNG；hair_ETAN YAO（FLUX COLLECTION）；makeup_JENNY LIN（藍奇工作室）；text_DOMINIQUE CHIANG】

下午一點鐘，張鈞甯一個人快步走進攝影棚，在眾人都還沒有察覺的時候，她已經默默地在梳妝台前坐好定位。也不等待經紀人出現、不需要編輯張羅，自己就用手機訂好午餐外送。「這麼尷尬的吃飯時間，就不要麻煩大家了，我自己處理就好。」若不是聽見她的聲音，還真沒發現，眼前這位打扮中性的短髮帥氣女孩，就是張鈞甯。不變的是她體貼的好教養，但語氣卻相當直爽，不拖泥帶水。彷彿是可以一起勾肩搭背、席地而坐的好哥兒們。

從前那個氣質女神跑去哪了？她俏皮地眨了眨眼，Hey Man，這才是真正的我。「剪完短髮之後，更貼近我自己原本的個性。私底下的我是很直接俐落的，沒有太多敏感細膩的心思，我只是個長得很像女孩子的男孩子。」她提到其實很早就有剪頭髮的念頭，只是找不到適當的機會。直到接拍電影《緝魂》，跟導演程偉豪聊起片中的角色造型，她才主動提議，這個角色的感覺應該是短髮。「然後導演才說，我也這麼覺得，他本來很害怕我不願意（笑）。」

毅然剪去17年的長髮，也帶有某種自我蛻變的儀式感。「可能小時候的不安全感比較重，很難舒服地展現出我自己的樣子。但是隨著年齡的增長，現在覺得這一切都沒有什麼好怕的。」這幾年確實強烈感受到張鈞甯尋求突破的決心，接連在《武媚娘傳奇》、《如懿傳》裡使壞，最近更於許鞍華導演的新片《第一爐香》裡化身心機婢女，跟女主角馬思純搶彭于晏。「她也不是有心機，而是她見過大家族的興衰，她太明白如何做人、看別人臉色、保護自己，拿到自己要的東西，我覺得演得蠻過癮的。」透過這些角色，無形中也帶來解放吧，把那些溫良恭儉讓、束縛好女孩的教條，一層層掙脫開來。誰說我張鈞甯永遠都只能美得風和日麗呢？也有剛烈如壞天氣時的叛逆！

改頭換面新角色，希望不被認出來

在《緝魂》裡飾演女刑警阿爆，張鈞甯更嘗試把自己推向極限。「她是一個把愛放得很前面的人，可以為愛做出很多事情，卻在偵辦一個恐怖案件時，面臨老公生病、自己又懷孕，每天被很多事情壓得焦頭爛額，呈現出一個很糟糕的狀態。因此我在裡面就是醜醜的、很樸實、很像男人不修邊幅的模樣。」一邊興奮地講著，張鈞甯一邊秀出手機裡她今天才收到的劇照，那憔悴的面容，一時之間還真無法辨認出來是她。「我就是希望大家可以認不出來。我很久沒有回台灣拍電影了，所以這次想要很踏實地完成一個角色，讓大家看到很不一樣的我。把自己丟進去，然後看自己徹底改變。過程雖然痛苦，卻也很享受。」

談到《緝魂》片中的老公張震，她回憶起第一次碰面時是拍《詭絲》，自己還是個剛出道的新人，只覺得非常緊張。但多年後再度合作，卻感受到彼此是用角色在對話，彼此這些年投注於表演的努力。「Eddie（彭于晏）也是啊，當年我們剛認識時，他還只是個陽光少年，現在卻已經是個懂得控制身體的專業演員，這表示大家都各自長大了（笑）。」

兩部片都在愛情裡掙扎，然而現實生活中的張鈞甯雖然偶有緋聞，卻仍不見正牌護花使者。她坦承自己私心想保留隱私，不喜歡被公眾聚焦，才能義無反顧地投入。「人生其實很辛苦的。我們的人生十之八九都處在壓力、不順心的情況下，所以我希望我可以遇到一個有幽默感的對象，然後我們可以有說不完的話。為什麼幽默感很重要，因為如果這個人，可以擁有寬容的氣度去面對生活中的不如意，也沒有甚麼好過不去的。對，我想找的就是這樣的人。」

但對的人不是強求就能得到。張鈞甯相信《易經》，相信人生軌道是在你出生的年月日時就訂好了，老天爺自會有它的安排。現階段她把重心擺在熱愛的工作，無比渴望能再拍到好的角色。「以前只知道要先被看見，為了累積知名度，必須做一些工作，讓大家看見我。但現在的我希望有更多好作品被留下來。」那會期待得獎嗎？她不假思索地張大眼睛：「當然好啊！誰不要？」我也沒那麼傻！快來快來都給我（笑），我要去求神拜佛……沒有啦，開玩笑的。就像妳跑馬拉松，眼睛一直看著終點妳是跑不到的，必須中間每一步都踏穩了，妳才有可能跑到終點。」

學跳芭蕾舞，重新悟出人生道理

喜歡這個男孩子氣的張鈞甯，毫不扭捏地承認自己有野心、有慾望。或許是這些年的累積與歷練，讓她終於可以自在地回歸真實本色，不再做那個先求「被記住」的玉女明星。相處起來，也更輕鬆多了。

把骨子裡的野男孩活出來，更加能理解張鈞甯為何可以毫無畏懼地跟著野外求生專家貝爾，吃蟲跳水樣樣來。好動的她根本停不下來，一有空閒就想趕快學新東西。今年由於疫情關係，難得停滯在台灣的她，密集地安排去學跳芭蕾、打太極。從頭開始練習，每天逼自己去上課拉筋，打開胸膛，把腳背往後拉，讓站姿看起來就像是「迎向觀眾」那麼優雅。

有一度她覺得痛苦，為什麼每天七點半要爬起來去上課，把自己累得要死不說，一整天肩胛背還痠痛不已，到底是為什麼這樣整自己…？但是牙一咬，她還是會選擇出門，跳上計程車。「當你真心想做一件事情，每天持續去做，不管做得好不好，過一段時間，你就會發現自己進步了，發現原來人的潛能是無限。最重要的是，我喜歡看到變成不一樣的自己。」

從芭蕾到太極，更讓她重新領悟到人生的道理。「芭蕾講求核心肌力和武術的站樁很像，都要花很多時間練習把雙腳站穩，因為下半身的腿穩定了，上半身的手才可以優雅地做出柔美的動作。每一個工作，不也是這樣？厲害的人其實都花很多工夫在扎根這件事情上面。表演也是，你一定要讓自己完全進到角色裡面。而當你重新明白這件事，心情就會變得比較穩定。在這很不平靜的一年，讓自己的心重新獲得平靜，我覺得還蠻感謝的。」

黑色風衣、馬甲式洋裝（BOTH BY BURBERRY）；Eclat系列白色心形圓鏈條項鍊（APM MONACO）。

害怕失去，是因為害怕沒有完成甚麼吧！

在歲末之際回想起來，2020對她來說是個很特別的一年。雖然感覺好像做了很多，跟工作無關緊要的事情。「我在2015年也甚麼事情都沒做，就是去南極參加Janet的婚禮、去西藏轉山、去澳洲跳傘…看起來好像都沒幹嘛，可是卻是因為那一年做的事情，支撐我從2016到2019年這段時間可以很扎實地待在劇組拍戲，都沒有休息。」把自己歸零，新的事物才可以流動進來。儲備好全新的能量，更有足夠的動能創造下一個高峰。「所以停滯其實很好，因為如果你一直往前跑，生活步調太過快速，反而看不到眼前真正重要的東西。」

比如你一直視為理所當然待在身邊的人，每次都說再約再約，卻有可能瞬間因為一場意外，從此再也見不到面。她沒點出這個人是誰，但我們都知道她說的是小鬼黃鴻升。16年前，張鈞甯的首部電影作品就是《夢遊夏威夷》，青澀的她，跟著小鬼和楊祐寧為了逃離當兵與聯考制度，結伴同行到花蓮海岸。電影海報是好大一片湛藍的晴朗天空，三個人義無反顧往前走的背影。也是因為這部片，讓她想要好好當個演員。她在片中飾演一個念書念到精神崩潰的高材生，真有趣的對比，現實中的張鈞甯卻憑著頑強的意志力完成學業與事業。

雖然當年的夥伴有人先行告別了，卻也更加提醒著她，要一臉篤定地往自己追尋的命運前進。因此與其說是不服輸，張鈞甯認為自己其實是一個不希望留下任何後悔的人，所以一抓到機會，就想要去闖蕩世界、去挑戰未知。她無懼死亡，只怕徒留遺憾。「我把人生想像成一個打電動的冒險過程，就是要一直不斷地破關，而當時間到了，你就是結束和離開。重要的是你在這段旅程經歷了甚麼，有沒有留下甚麼？如果會害怕失去，應該是因為害怕沒有完成甚麼吧。」青春回不去，時空亦無法倒轉，只能求無愧於心。

採訪完隔天，張鈞甯就要收拾行李飛往中國，再度回歸工作岡位，結束這「停滯」的一年。問她有沒有最想要的聖誕禮物清單，她笑了笑，還好欸！「我其實不是一個物質欲望很強的人，從年初到現在都沒有買過一件衣服。所以如果有最想得到的禮物，就是希望疫苗趕快研發出來吧，趕快發散到全世界。」等到全球疫情解封的第一件事，她就要讓自己瘋狂地去旅行、去玩。

許願2021年，一起食盡人間煙火！

【完整內容請見 ELLE國際中文版2020年12月號】