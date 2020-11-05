白日夢就是拿來做到的！4位潛力新星ØZI、曾敬驊、游宇潼、李沐談夢想

【photos_POYENCHEN.COM；realization_EDIE LAI；art direct_YII OOI；styling_EDIE LAI, YII OOI；hair_ERIC（李沐），哲立（曾敬驊），FRAN（游宇潼），DINO（ØZI）；makeup_CHLOE（李沐）、USING CHANEL MAKE UP，WINI（游宇潼）USING CHANEL MAKE UP，蔓蔓（ØZI）USING CHANEL MAKE UP，陳怡俐（曾敬驊）；text_CHRISTINE LEE；edit_DOMINIQUE CHIANG】

四位來自不同背景的九○後潛力新星ØZI、曾敬驊、游宇潼、李沐，用他們世代特有的語氣，訴說關於夢想的故事。夢想，才正啟航。

ØZI 有想法，就去做！

1997年生，藝名取自古埃及法老王。父親是知名攝影師陳文彬，母親是葉璦菱。他是全才型音樂人，在個人首張專輯《ØZI：The Album》中一手包辦詞曲、編曲、MV影像，並以此得到金曲獎六項提名，最後抱走最佳新人獎。想用嘻哈樂把台灣帶向國際，創造跟K pop一樣的潮流。

ELLE：小時候是否對未來人生有過任何不切實際的夢想？

ØZI：沒有什麼夢想是不切實際的，就算你想當總統，如果從小動機就往這個方向走，就不是不切實際。我從小就想做音樂，這個方向是很確定的。

ELLE：對於夢想的輪廓，到何時才變得比較明確？

ØZI：大學剛畢業，韓國經紀公司JYP問我要不要加入他們，算是真正有工作上的邀約。不過後來選擇回台灣，開始打進地下嘻哈圈，和他們合作了〈走到飛〉，算是夢想真正啟航。我算蠻幸運，一切都能照著心中安排在走，我喜歡提前規劃。

ELLE：你覺得自己最大的本錢是什麼？

ØZI：我成長的環境，讓我能從小浸泡在音樂裡，沒有受到什麼阻礙，也使我更快理解音樂這件事，算是先天條件的優勢吧。個性上，我是很愛衝的人，有想法就去做，不會想太多。

ELLE：創作陷入瓶頸的時候，你都怎麼辦？

ØZI：身為創作者，常會卡在自己這關。因為在音樂上有點成就，就開始想太多。有沒有突破上個作品？是不是做出不一樣的東西？這時我會諮詢朋友的幫助，或是做些跟音樂無關的事。所謂靈感來自新的體驗，你不可能每天做一樣的事情，還能得到新的啟發，所以我會換件事情做。最近我就在學做菜，回來腦袋好像清空了些，做音樂的感覺又不一樣了。低潮的時候，我會告訴自己，你失敗一次，不表示你就是失敗的人。今天這個作品沒中，反正下次我一定不會做一樣的東西，又有什麼關係呢？

ELLE：音樂創作路上是否曾遇到什麼難忘，為你帶來莫大鼓舞的人？

ØZI：整個新樂園（唱片公司）的夥伴都是吧，還有蛋堡、熊仔，我的爸媽，他們都在我人生扮演不一樣的角色，我也不會讓他們失望。

ELLE：最討厭聽到有關夢想的話是？

ØZI：你這夢想不切實際。

ELLE：你建構與實踐夢想的方式，和上一代有什麼不一樣？

ØZI：長越大會覺得本質上是一樣的，他們那個年代也想要創新、突破規則，到了現在只是方式換了。因為科技進步、網路便利，現在真的沒什麼不可能了，只要你作品夠吸引人，還是會爆炸。

ELLE：在你的世代，實踐夢想一定要有的配件是？

ØZI：要懂得堅持直覺，以及要有正確的判斷力，能夠不斷推翻、挑戰自己的想法。今天作一個東西好像很屌，你要換十個角度去看它，還是都很屌，才是真正的進步。

曾敬驊 不只是好看而已

1997年生。來自宜蘭冬山的小鎮男孩，因參加電影《返校》的試鏡，從萬人海選中脫穎而出，取得「魏仲廷」的角色，以此入圍金馬獎最佳新演員，也改變人生道路。在近期新作《刻在你心底的名字》中，他演活了Birdy內心的糾結，本片也吸引粉絲進戲院一刷再刷，票房甚至超越《斷背山》《誰先愛上他的》等同志電影，在2020年末掀起清新純愛片熱潮。

ELLE：小時候想過會當演員嗎？

曾敬驊：想過當電影男主角，也想過成為摔角選手跟衝浪選手。

ELLE：成為演員的重要關鍵點是什麼時候？

曾敬驊：參加《返校》海選，直到公布我是男主角那一刻，還不太能接受，怎麼會選我，擔心自己表現不如預期。之後花了好幾天把自己的道路整理清楚，未來一定要繼續做什麼。

ELLE：你覺得自己最大的本錢是什麼？

曾敬驊：有張在鏡頭前可以好看的臉。這東西很現實，我可能也因為這樣，才這麼快成為銀幕前的人。沒有它，我可能也沒這麼快。不過這些東西未來有天終會消磨殆盡。因為我現在的生命歷程還沒這麼多，有些角色需要這樣青澀的特質去搭配。

ELLE：在前往夢想路上，你遇到最大的助力跟阻力是什麼？

曾敬驊：看完每部電影裡其他演員的演出，都是助力。家人朋友的支持也是。阻力的話，要講可以有很多，但換個方式來看，就是你必須跟這些事情設法達到平衡。真要說，可能是我容易鑽牛角尖吧，可能是別人的評論，或相處上的誤解，都是我無法控制達到完美的，但演藝這條路沒辦法靠我一個改變它的生態。

ELLE：夢想路上是否曾遇到為你帶來莫大鼓舞的人？

曾敬驊：我老闆烈姊（李烈），她不但選我演出《返校》，還跟我回宜蘭見爸媽，在表演路上給我很多指導。最近她就推薦我看《攻其不備》《惡人》《冏男孩》，推薦我讀哈金的小說。

ELLE：最不喜歡聽到關於夢想的話是？

曾敬驊：「只要有努力就可以完成夢想。」我覺得夢想有大有小，小的夢想或許可以符合這句話，但大夢想有時要點運氣，不是用盡心力就可以到達的。

ELLE：你建構與實踐夢想的方式，和上一代有何不同？他們怎麼看待你的工作？

曾敬驊：我爸媽開早餐店，他們從小的環境和我不一樣，很早就出去工作，沒什麼玩樂的機會。所以他們的夢想很快就從大變小，為家庭犧牲，現在只要能放一天假到外縣市走走，跟家人好好吃頓飯就開心了。他們都很支持我的夢想。至於我接觸演戲這件事後，我想嘗試學習很多東西，盡可能吸收新知。

ELLE：下一個十年後希望自己做到什麼事？

曾敬驊：希望可以去很多國家，最想去冰島。

ELLE：你覺得這個世代，實踐夢想最需要的條件是什麼？

曾敬驊：你一定要對它有足夠的喜愛為支撐。

ELLE：對今天的造型有什麼特殊感想？

曾敬驊：每套衣服落差都蠻大的，風格很多變。設計簡單，配件有質感，穿上去氣場強大，很有自信感。

游宇潼／桃粉斜紋軟呢夾克、淺粉細肩帶短上衣、桃粉斜紋軟呢雙層裙；李沐／紫色斜紋軟呢夾克、紫色斜紋軟呢雙層裙（ALL BY CHANEL）。

游宇潼 希望改變世界

1999年生，歌手游鴻明女兒，曾三度登上PPT表特版。因為老師曾對她說：「有一天你會改變世界。」決定當科學家，跑去美國讀UCLA應用數學系，花了兩年就把四年學程讀完。目前多在台灣拍攝時尚專題，年底發行的新專輯正如火如荼籌備中，在IG有7.2萬追蹤人數。

ELLE：小時候想過未來做什麼嗎？

游宇潼：我從小對「傳達訊息」很有興趣，想當主播，高中想當科學家，覺得物理學家可以按照宇宙的模式預知未來，很有趣啊，這已經遠遠超出一般人的能力。我也想唱歌。像我爸就說，唱歌是上天要他做的，我也可以感受世界正把我往這個方向推，希望我能藉此發揮力量改變社會，去溝通不認識的人。

ELLE：怎麼從科學圈走到時尚圈的？

游宇潼：大學時我在美國加州唸數學，那時候沉浸在自己的世界，被科學圍繞著，只想當nobody。那時的我很理性，覺得時尚跟我沒關係。後來有些台灣的工作上門，逐漸發現時尚的世界蠻有趣的。每一趟美國飛台北的長途飛機，都讓我思考發掘很多事情，畢業後決定認真發展一下。我對於未來任何可能都抱持開放態度。最近一年開始接下很多拍攝工作，也第一次嘗試寫歌。我發現創作類的工作需要多點感性，要去吸收別人的故事作為創作素材，我都會跟人家聊天，從別人身上得到靈感。

ELLE：你認為自己最大的本錢是什麼？

游宇潼：有體力可以不受拘束嘗試各種體驗。我們都還沒定型，處於「準備要定型」的階段，可以多探索不同領域，把這些經驗結合在一起，就會更清楚自己想變什麼樣。最大的本錢，也許就是自由跟熱情吧，人生還沒經歷太多挫折，還願意去付出。

ELLE：會對人生感到困惑嗎？

游宇潼：我的心態就是不斷學習，所以沒什麼特別感覺氣餒的時候。不管順利或辛苦，都是人生的過程，都是學習的一環。當然身為創作家不可能只有正面體驗，很多靈感創意其實來自黑暗，所以我的痛苦都是靠自己想像出來的。我喜歡用想像力帶自己去不同地方，理解不同環境的人。

ELLE：在夢想路上對你最重要的人是？

游宇潼：都是那些我不認識的粉絲。他們從我國高中跟到現在，看過我搞怪的樣子，跟我關係密切。儘管裡頭有些人我不認識，他們會跟我說，我怎麼影響或撫慰他們的人生。

ELLE：你築夢的方式和父母那一代有何不同？

游宇潼：在網路發達，自媒體盛行的時代，要濺起水花比較容易，大家都有機會做自己想做的事。社會架構也比較穩定，可以整合各種資源達到新高度。我爸爸的年代，可能要靠唱片公司包裝，形象要完美，不能有汙點，但我們這一代講究獨特性，懂得把汙點當做亮點，不完美沒關係，要能讓人理解。

ELLE：下一個五年和十年的目標，會是什麼呢？

游宇潼：這幾年我在建立自己的音樂能力，跟個人品牌。五年後我想往外擴散，帶動我身邊的人，對社會產生影響。我現在每天都在學習認識更多音樂，了解市場跟產業的細節。懂越多，我能掌控的就越多，可以建立自己的小王國。我只希望大家聽到我的歌，會知道我在做什麼。

ELLE：你覺得在這世代，實踐夢想不可或缺的是什麼？

游宇潼：一定要有愛。被愛包圍的人，才有能力成長，把愛傳達給需要的人，達到完整的互動。

ELLE：你自己私下穿著風格是什麼？

游宇潼：平常我走男孩風打扮居多，畢竟以中性角度跟人家互動好像容易一點。穿上Chanel，立刻感覺自己是很有格調的女生，高尚、優雅自然就跑出來。Chanel的女生是有獨立思想的女生。

李沐 最強怪物新人

1996年生，因在Instagram上被星探發掘而當上演員，以《你的孩子不是你的孩子》入行，又以《誰是被害者》裡江曉孟一角，貫穿全劇的亮眼演出，獲得第55屆金鐘戲劇節目最具潛力新人獎。在新生代女演員中，來勢洶洶，被喻為「最強怪物新人」、「小周迅」，獨特清新氣質瞬間吸引許多鐵粉。

ELLE：小時候對未來人生的夢想是什麼？

李沐：我從小就想當服裝設計師，上大學讀服裝設計後發現喜歡漂亮衣服，跟學設計是兩回事，我並不適合這生態。我的思考過程很慢，唸設計常常得被趕鴨子上架，但很快蹦出來的東西，未必是我最深層喜歡的東西。

ELLE：什麼時候對於夢想的輪廓才開始變得比較明確？

李沐：應該是去英國唸藝術以後吧。唸服裝設計得趕快生東西，但Fine Art就是你今天做了一個東西出來，老師會看到它之後的可能性，是很有機的。唸了藝術，我變得快樂超多。

ELLE：被喻為「最強新人」，怎麼辦到的？

李沐：我是在IG上被星探找到的，以前不懂事發很多生活照（笑）。我剛進來真的就是菜鳥，完全不知道自己在做什麼，只能硬著頭皮看發生什麼事。不過雖不是科班生，我發現每次演戲，作為人還是有把情緒放出來的方法。

ELLE：你認為自己最大的本錢是什麼？

李沐：我的本錢也是我的缺點，就是個性裡的變動性質，我很難安定下來，會一直希望我做的東西是新的。這是我認識自己以後，發現最棒的特質。可能因為射手座的關係，我總是在思考，自己是否真的適合這樣，是不是這就是命定。成長過程中因為看爸媽很辛苦，我總害怕長大，開始工作後，好像接近自己想像中變成大人的樣子一點，變大人似乎沒那麼恐怖，只是侷限變多了些。

ELLE：已經拿下金鐘新人獎，現階段的夢想是什麼？

李沐：我希望可以非常了解自己，想通作為一個人，到底要朝什麼方向走去，這是人生最大的主題吧。我是誰？要做什麼？到底什麼可以滿足我？而且當演員需要接觸很多未知領域，閱讀別人的人生，從裡頭找出能和自己連結的部分。

ELLE：心生懷疑的時候，怎麼對自己喊話？

李沐：懷疑的時候，就告訴自己，我的力量就這麼小，人都有極限的，沒關係。好比，我在練習一段台詞，特別想要情緒出來，有時出得來，有時卻一點感覺也沒有，那怎麼辦，就先放著啊。

ELLE：關於夢想，你最不喜歡的說詞是什麼？

李沐：大家不管在行銷還是販賣夢想，都是連結到成功的想像，成為社會樑柱什麼的，我不喜歡把夢想跟成功連結在一起，這兩件事是分開的，可能是世代的問題吧。

ELLE：對於追求夢想，你觀察自己跟上個世代有什麼不同？

李沐：在爸媽的世代，夢想都跟家庭綁在一起，成家立業那類，非常務實，但其實是更困難的。到我們這世代，可以更自在展現自己，這是好的部份，壞的部份，可能因為有所比較，大家都怕做得不夠好。

ELLE：下個五年或十年的夢想歷程？

李沐：最近在練習現代舞。開始表演以後發現能對身體認識更多，以前無法控制它，也就無法與它合作。希望五年後身體比現在更靈活。十年後也許回學校念書，可以有個生活夥伴，早上起來看到他可以蠻開心的。

ØZI／黑色麂皮外套、白色球鞋、金屬Logo Y字鏈、金屬Logo頸鏈做手鍊用、Coco Crush高級珠寶、J12腕錶；游宇潼／黑色斜紋軟呢綁帶短上衣、黑色斜紋軟呢長裙、Coco Crush高級珠寶；李沐／黑色斜紋軟呢長外套、黑色斜紋軟呢長褲、J12腕錶、Coco Crush高級珠寶；曾敬驊／黑色斜紋軟呢外套、菱格紋牛仔褲、拼接短絨球鞋（ALL BY CHANEL）。

青春紀事簿‧電影夢

十一月份是金馬獎熱烈登場的時機，電影是人類夢想與記憶的投射，標記了每個世代專屬的情節與氛圍。我們也請四位年輕創作者，聊聊對於電影的喜愛與各種可能。

ELLE：如果你有機會當導演，拍攝生涯處女作，你會想拍什麼片？

李：類似安妮華達的《獅子‧愛‧謊言》那種，解析文化，半虛構半寫實，非常後設的片。

曾：想拍可愛的愛情片，人物設定要很奇特，經過設計的，帶著小清新感。

游：在我越來越理解這世界後，我想把我的宇宙觀分享給別人，玩時間跟維度的題材。我覺得上個世代的電影，已經把人的情愛玩得很多元了，下個世代的電影會跳脫人最基本的感受，談及人性跟宇宙的互動，開發更多大的題目。

ØZI：結合科幻與驚悚的燒腦片吧，類似諾蘭的風格。我很喜歡諾蘭說故事的方式，好比《黑暗騎士》，他是超人片，但也講社會的無政府狀態，有很多層次，如果我要拍，就要拍這種的。既能教育大家，又兼具娛樂性。

ELLE：你特別喜愛什麼類型的電影？

李：我喜歡藝文型的片，就是我爸口中「很無聊」的片。

曾：喜劇片，不必埋很多梗，偏向用肢體語言表達的喜劇。像《戀愛ing》我就很喜歡。

游：科幻片，《駭客任務》《星際效應》這種。

ØZI：燒腦，或驚悚一點的。除了諾蘭以外，昆汀泰倫提諾、馬丁史科西斯、大衛芬奇、魏斯安德森……他們都各有各的厲害，都有我喜歡的地方，但好像都有種共同的氛圍？

ELLE：哪一部片，讓你對於夢想格外有感，每看必能有新的領略？

李：Alexander McQueen的紀錄片吧，他對自己要做的事很有熱情。尤其他有兩場秀，我常拿出來看，一場是白色的洋裝被噴墨，還有一場是他讓模特兒很病態躺在毒氣室裡。

曾：《壁花男孩》，我是很念舊的人，會想起青春的懵懂無知，對夢想熱衷嚮往的感覺。

游：《一個巨星的誕生》，很真實地描述一場戀愛的過程，談追夢、愛情，簡直太美了。 另外可能因為我唸數學的關係，像《美麗境界》《愛的萬物論》這種題材也會格外有感。

ØZI：黑暗騎士三部曲，我總共看了27次，每次重看都有新發現。我大腿上還有黑暗騎士對白的刺青，就是”Why do we fall？ So that we can learn to pick ourselves up.” 另外一部《闇》，目前看了兩次半，重看都會找到新的梗，感受創作者的用心。

ELLE：想放空的時候，都會看什麼片？

李：《壁花男孩》，小時候很喜歡的電影，看的時候會讓我連結到以前的情感。

曾：賀歲片。看演員的表演方式跟剪接節奏。

游：《名嘴出任務》之類的搞笑片。

ØZI：紀錄片吧，可以學東西，這種就可以輕鬆看。最近就看了大衛艾登堡的《A Lifeon Our Planet》，學到我們的地球已經快爛掉了。

ELLE：上部在串流網站看的電影是？下一部想進戲院看的電影是？

李：《手札情緣》，以前覺得它有點cheesy，我好像沒辦法，現在突然覺得萊恩葛斯林好通透，表演好真誠，我被打到了，電影有拍出白頭偕老的感覺；想進戲院看《親愛的房客》。

曾：《神棄之地》、《沙丘》

游：《駭客任務》、《末代皇帝》，這種影像感很強烈的電影，進老戲院看應該很棒。

ØZI：因為想了解時尚，所以選了《艾蜜莉在巴黎》，看兩集就不行了；非常期待《沙丘》。

ELLE：如果有一部你的自傳電影，你會找誰飾演你？

李：曾敬驊，我要看他怎麼演（笑）。

曾：《返校》的許漢強，我沒有目標時都會打電話跟他聊天（笑）。

游：要是對我很有興趣的人，不然我自己來演好了。

ØZI：這好難喔。

【完整內容請見 ELLE國際中文版2020年11月號】