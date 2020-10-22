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高爾宣x孫盛希音樂老實說：名氣不會跟著你太久 有興趣才能做下去！

聯合新聞網 / ELLE
孫盛希／紅色細肩帶皮革上衣、紅色皮革拼接長褲、LV Volt Mesh黃K金鑽石耳環、LV Volt One黃K金鑽石小型吊墜、LV Volt One白K金鑽石小型吊墜、LV Volt Multi黃K金手鐲、LV Volt Upside Down黃K金戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。高爾宣／黑色短版西裝外套、黑色長版西裝背心、黑色西裝褲、LV Volt One白K金鑽石耳釘、LV Volt One黃K金鑽石小型吊墜（ALL BY LOUIS VUITTON）。
孫盛希／紅色細肩帶皮革上衣、紅色皮革拼接長褲、LV Volt Mesh黃K金鑽石耳環、LV Volt One黃K金鑽石小型吊墜、LV Volt One白K金鑽石小型吊墜、LV Volt Multi黃K金手鐲、LV Volt Upside Down黃K金戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。高爾宣／黑色短版西裝外套、黑色長版西裝背心、黑色西裝褲、LV Volt One白K金鑽石耳釘、LV Volt One黃K金鑽石小型吊墜（ALL BY LOUIS VUITTON）。

【photos_POYENCHEN.COM；art direct_YII OOI；styling_EDIE LAI；make up_ 陳佳蕙（孫盛希）, 林書緯（高爾宣）；hair_BJ LIANG FROM ZOOM HAIRSTYLING, 林書緯（高爾宣）；text_JUNE HOWELL；edit_DOMINIQUE CHIANG】

孫盛希是去年的金曲贏家，高爾宣是今年的金曲新人入圍者，兩個Cool Kids，現在正是大勢。於是我們這次讓他們兩個遇見童年女孩與熟齡男仕，代表了童年的孫盛希跟要退休的高爾宣，讓此時青春正盛的他們遇見過去與未來。來猜猜，他們想像中的童年跟老年長什麼樣呢？

孫盛希／紅色細肩帶皮革上衣、紅色皮革拼接長褲、LV Volt Mesh黃K金鑽石耳環、LV Volt One黃K金鑽石小型吊墜、LV Volt One白K金鑽石小型吊墜、LV Volt Multi黃K金手鐲、LV Volt Upside Down黃K金戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。高爾宣／黑色短版西裝外套、黑色長版西裝背心、黑色西裝褲、LV Volt One白K金鑽石耳釘、LV Volt One黃K金鑽石小型吊墜（ALL BY LOUIS VUITTON）。
孫盛希／紅色細肩帶皮革上衣、紅色皮革拼接長褲、LV Volt Mesh黃K金鑽石耳環、LV Volt One黃K金鑽石小型吊墜、LV Volt One白K金鑽石小型吊墜、LV Volt Multi黃K金手鐲、LV Volt Upside Down黃K金戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。高爾宣／黑色短版西裝外套、黑色長版西裝背心、黑色西裝褲、LV Volt One白K金鑽石耳釘、LV Volt One黃K金鑽石小型吊墜（ALL BY LOUIS VUITTON）。

孫盛希與高爾宣，一位是去年以實驗性專輯《希遊記》拿下金曲獎最佳國語專輯的才女，一位是今年以專輯《#osnrap》和單曲〈WithoutYou〉入圍金曲獎「最佳新人獎」和「年度歌曲獎」被譽為嘻哈怪物新人的才子，這次應ELLE之邀，合體拍攝時尚大片並暢談音樂路上的點點滴滴。過去一直耳聞彼此，在對方的腦海裡存留著什麼樣的印象呢？孫盛希說：「對他一開始的印象就是這首歌〈WithoutYou〉，越聽越洗腦，到現在每次去KTV都必點！」高爾宣則說：「她唱歌很好聽，為什麼唱歌可以這麼好聽？」讓孫盛希笑得開懷。過去沒有機會好好聊天的兩人，得知這次要一起拍攝，高爾宣覺得很開心，而孫盛希的第一反應超爆笑：「我跟他很不熟耶，怎麼辦？」接著哈哈大笑了出來！其實這次一起接受採訪，就會更熟識彼此了！

孫盛希／連帽流蘇披肩大衣、Monogram樽領套頭衫（BOTH BY LOUIS VUITTON）。高爾宣／Monogram寬鬆滑雪外套、Monogram樽領套頭衫、Monogram長袖襯衫、LV Volt One白K金鑽石耳釘（ALL BY LOUIS VUITTON）。
孫盛希／連帽流蘇披肩大衣、Monogram樽領套頭衫（BOTH BY LOUIS VUITTON）。高爾宣／Monogram寬鬆滑雪外套、Monogram樽領套頭衫、Monogram長袖襯衫、LV Volt One白K金鑽石耳釘（ALL BY LOUIS VUITTON）。


兩位才華洋溢的音樂人，從小就展現過人的音樂敏銳度，孫盛希回想小時候的自己就非常喜歡音樂，「大概4歲吧！我爸媽說我聽到一首歌，就開始跳起來，那首歌就是〈瀟灑走一回〉，小時候我不是那麼會講話，但是歌詞卻記得很清楚。」孫盛希的父母從小送她去上鋼琴學院，爸爸教她彈吉他，媽媽很會唱歌，爸爸則帶著她聽Michael Jackson、張惠妹、韓國老歌……等許多音樂，音樂就是她成長環境的一部分！高爾宣從小就非常喜歡聽音樂，特別的是，他聽音樂比同齡孩子還細，會去聆聽音樂的伴奏跟節奏等細節，國中開始有一股寫歌的衝動，開始嘗試創作。

貼身皮革層次主打連身裙、黑色絲緞多層短裙、白色絲緞多層短裙、Matador短靴、LV Volt Multi黃K金戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。
貼身皮革層次主打連身裙、黑色絲緞多層短裙、白色絲緞多層短裙、Matador短靴、LV Volt Multi黃K金戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。


放手一搏 勇闖樂壇

ELLE：孫盛希為什麼不考慮留在韓國發展，而決定來台灣呢？

孫盛希（以下簡稱「孫」）：國三的時候我開始去試鏡，高中大學都參加音樂比賽節目，年紀漸漸邁入二十歲時，覺得偶像歌手不太適合我，想要往獨立音樂人的方向走，但是還找不到自己的方向，就在人生迷路的時刻，姑姑建議我來台灣參加《華人星光大道》。當時離開韓國到台灣比賽，自己中文都還講不太順，曾經一度想放棄，後來跟爸爸聊，他鼓勵我給自己一年的時間看看市場反應，有反應就繼續留下來。後來在比賽當中，很多人喜歡聽我唱歌，音樂就是讓我留在台灣的力量。

ELLE：高爾宣決定踏上音樂之路，家人支持嗎？

高爾宣（以下簡稱「高」）：一開始不支持，因為我父母都是教職人員，尤其我媽會希望我有一個高學歷的工作，例如：醫生或老師。但是我不喜歡。大學去美國念書放假回台灣的時候，我告訴媽媽：「我想要試試看玩音樂，給我三年的時間。」結果就從美國休學開始做音樂，一做就到現在。

ELLE：孫盛希的音樂啟蒙偶像是？

孫：很大一部分是韓國歌手，例如：寶兒等。小學很喜歡一首英文歌， 但是不懂歌名，後來學英文才知道是艾薇兒的〈Complicated〉，其他還有Alicia Kiss、John Mayer、Jason Mraz、Corinne Bailey Rae、Kimbra，都是啟蒙我的音樂偶像。

ELLE：那高爾宣決定踏上音樂之路，家人支持嗎？

高：瘦子！國中的時候，他們來學校表演，我才踏入寫饒舌之路。很喜歡他們在台上風光的樣子，覺得那樣很酷，整個散發出的樣子很有自信，魅力很強，啟發我想要試試看玩音樂。

貼身皮革層次主打連身裙（LOUIS VUITTON）。
貼身皮革層次主打連身裙（LOUIS VUITTON）。

ELLE：平常的創作靈感來源？

孫：靈感比較強烈來自愛情，以及我生活中的點點滴滴，可能跟朋友們聊天，會有一些靈感蹦出來，看劇、電影，我也蠻容易會有感覺，這也是為什麼我會寫劇的主題曲。

高： 我的靈感來源大部分來自跟朋友的互動， 像我的第一張專輯《#osnrap》，不知道為什麼當時身邊每個朋友都在失戀，聽他們訴說，就把歌寫出來。


暢談過去、現在與未來

ELLE：你會怎麼形容過去的自己，有沒有受過什麼挫折，讓自己徹底改變？

孫：以前的挫折有兩大段，一段是來台灣前一年，大學二年級，每天待在家，寫了歌也不確定自己到底寫得好不好，那時候是最低潮的時刻。來到台灣順利進入音樂圈之後，因為語言的關係，沒辦法好好表達自己，溝通上會產生誤會，覺得做音樂並不那麼簡單。經過這些磨練之後，我從一個過去情緒比較容易被影響的人，到現在慢慢變成一個情緒穩定的人，心態變得健康，也更有

自信更自在。

高：我的人生觀是，每一個發生的事情都會改變你一點點，都會讓你成長與學習，就算是挫折，也不會突然讓你有一天醒來告訴自己：「我要改變。」一定是一點點，慢慢的改變。那東西是不自覺的，就交給時間來處理吧！往你最舒服的方向去走。

ELLE：你會怎麼形容現在的自己，你喜歡現在的狀態嗎？

孫：蠻喜歡的。我也是談了蠻長一段時間的戀愛，現在是單身，快來追！耶！幫我下標「徵男友」。

ELLE：徵男友條件？

孫：帥，有才華。只要對自己做的事情有信心就是有才華。台灣或韓國人不拘。

ELLE：理想男人型？

孫：皮膚白白的，像李棟旭，有厚嘴唇。還有張基龍！

ELLE：在音樂路上，你覺得最大的挑戰是甚麼？一路上，自己最大的成長？

孫：剛開始的挑戰是用中文創作，原本以為自己寫出來的詞會被作詞老師葛大為大改，但沒想到幾乎沒什麼改，他告訴我：「這是妳的風格。」讓我對中文的創作更有信心。後來自己擔任專輯製作人，憑著《希遊記》拿下金曲獎，其實心情很複雜，有一部分的我蠻開心，有一部分的我有點沮喪。因為得獎的前一年，我同時發了兩張專輯《女．人Woman》和《希遊記》，自己投入時間做的是《女．人Woman》那一張，所以當《女．人Woman》沒有入圍，《希遊記》入圍得獎的時候，我才反思自己做音樂是不是應該放輕鬆？因為《希遊記》這張比較像玩音樂，跟很多音樂人玩在一起，很享受！那之後我告訴自己做音樂要放輕鬆，自己要享受，大家都感受得到。

高：有很多事情會妨礙你玩音樂，像這個圈子的複雜、言論跟工作檔期。玩音樂跟當藝人不一樣，不是所有人都喜歡當藝人，有些人只是喜歡單純玩音樂，所以玩音樂難的是要身兼多職，縱使有很多言論批評，但仍可以堅持在音樂這條路上。這一路上，成長是不自覺的，每當回頭看一兩年前寫的歌，當時自認很厲害的作品，發現還可以修得更好一點，才發現原來自己已經成長了！

Clouds 90S雨衣、Clouds標準版型襯衫、Clouds 90S壓花修身長褲、LV Volt One白K金鑽石耳釘、LV Volt One白K金鑽石戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。
Clouds 90S雨衣、Clouds標準版型襯衫、Clouds 90S壓花修身長褲、LV Volt One白K金鑽石耳釘、LV Volt One白K金鑽石戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。

ELLE：音樂帶給你最大的力量？目前最大的夢想？

孫：音樂給我了目標，讓我有繼續想要往前的動力，對生活也更充滿希望。最大的夢想是跟John Mayer站在葛萊美獎的舞台上一起表演，希望我的音樂能夠邁向國際，讓全世界人都聽到。

高：其實音樂帶給我很多負能量，因為我不只是興趣玩玩，而是靠音樂賺錢，所以音樂也會帶給我問題跟其他複雜的事情，但是我還是會靠音樂去排解這些壓力，就是打拼吧！我目前最大的夢想就是，三十歲前退休，不再靠音樂賺錢。

ELLE：如果不當歌手，最想做什麼？

高：開餐廳，咖哩跟墨西哥捲餅，我都有興趣。我是一個很愛吃美食的人，只要打聽評價很好的餐廳，不一定有名，都會去嘗試。

孫：我想開咖啡廳，喜歡這個氛圍，想要有一個自己的地方。

ELLE：那你們可以開在隔壁。

高：（笑）喝完咖啡可以來我的餐廳吃飯！

ELLE：理想的戀愛？

孫：穩定中不失去浪漫。現在很滿意自己的狀態，單身很爽！可以把自己當主角，努力朝著自己的目標，所有做的事情都是為了自己，那種感覺要怎麼講？蠻充實的吧！

ELLE：那高爾宣呢。怎麼形容現在的自己？

高：還好，就很累。

ELLE：看得出來，應該要放個長假，充個電。

高：（笑）。

左上到右下：Monogram Waves Giant Damier襯衫、Monogram長袖襯衫、連帽流蘇披肩大衣、LV Volt Mesh黃K金鑽石耳環、Monogram寬鬆滑雪外套、LV Volt One白K金鑽石耳釘（ALL BY LOUIS VUITTON）。
左上到右下：Monogram Waves Giant Damier襯衫、Monogram長袖襯衫、連帽流蘇披肩大衣、LV Volt Mesh黃K金鑽石耳環、Monogram寬鬆滑雪外套、LV Volt One白K金鑽石耳釘（ALL BY LOUIS VUITTON）。

ELLE：你會怎麼期待未來的自己，當你70歲的時候，幻想自己是什麼模樣、做什麼事？

孫：70歲應該退休了吧！我有想過自己50歲的時候，應該還會在娛樂產業裡面，我從小喜歡看實境節目，希望有機會當節目製作人，製作旅行或愛情實境秀。希望屆時也已經有能力可以培養新人。

高：還可以走路就好。如果我還可以散個步，去公園跟其他阿伯輕鬆自在做晨操，就覺得很快樂。

ELLE：你三十歲就要退休了，你可以！

高：（笑）我三十歲就要去公園照顧鄰居伯伯。

ELLE：給嚮往走音樂之路的人一段話？不一定是鼓勵的話，殘酷的話也可以！

孫：這正是我想說的，自己適不適合，自己最清楚，跟著心裡的聲音去得到答案，覺得自己沒有辦法，那就沒有辦法，看清楚自己，了解自己！

高：不要太單純，這個圈子很複雜。當你做到之後，自己都變得不一樣了，就是複雜了。不要以成名為目標，因為很不切實際，名氣不會跟著你太久，先以興趣去走，真的很有興趣，就會一直做下去。


你問我答 笑聲不斷超可愛

ELLE：妳之前得金曲獎，講得獎感言的時候是否會緊張？

孫：我是很不會講話的人，所以帶著紙條，入圍幾項就寫幾張，沒有得就把紙條收起來，告訴自己：「好，下一個。」（笑）還是帶紙條上台看。

高：如果我得獎也會看（紙條），沒辦法。

孫：你想得金曲還是不想得金曲？因為新人獎有金曲魔咒！

高：什麼魔咒？

ELLE：聽說得了之後，就成為一片歌手了。

高：我不想得啊！

孫：帥！

高：因為，對我來說，得獎只會獲得更多關注，我不喜歡被關注。

高：妳創作時喜歡在哪裡創作？

孫：在家。有時候走在路上突然有想法，就用手機錄音。

高：跟我一樣。

孫：有時候在廁所突然有靈感，偏偏手機剛好在外面，洗澡的時候，我就一直哼一直哼。

高：對，怕忘記。只要一停下來，擦完身體乾了，就忘了。

孫：真的。

高：（笑）所以一直唱到洗完澡。

高：為什麼妳唱歌這麼好聽？

孫：耶！那我不用回答，就當作稱讚。

高：（笑）

孫：那你為什麼沒有follow我的IG？

高：（笑）我太過分了，立馬發訊息：「對不起，來晚了！」

孫：耶！


【完整內容請見 ELLE國際中文版2020年10月號】

孫盛希／連帽流蘇披肩大衣、Monogram樽領套頭衫（BOTH BY LOUIS VUITTON）。高爾宣／Monogram寬鬆滑雪外套、Monogram樽領套頭衫、Monogram長袖襯衫、LV Volt One白K金鑽石耳釘（ALL BY LOUIS VUITTON）。
孫盛希／連帽流蘇披肩大衣、Monogram樽領套頭衫（BOTH BY LOUIS VUITTON）。高爾宣／Monogram寬鬆滑雪外套、Monogram樽領套頭衫、Monogram長袖襯衫、LV Volt One白K金鑽石耳釘（ALL BY LOUIS VUITTON）。

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