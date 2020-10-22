高爾宣x孫盛希音樂老實說：名氣不會跟著你太久 有興趣才能做下去！

【photos_POYENCHEN.COM；art direct_YII OOI；styling_EDIE LAI；make up_ 陳佳蕙（孫盛希）, 林書緯（高爾宣）；hair_BJ LIANG FROM ZOOM HAIRSTYLING, 林書緯（高爾宣）；text_JUNE HOWELL；edit_DOMINIQUE CHIANG】



孫盛希是去年的金曲贏家，高爾宣是今年的金曲新人入圍者，兩個Cool Kids，現在正是大勢。於是我們這次讓他們兩個遇見童年女孩與熟齡男仕，代表了童年的孫盛希跟要退休的高爾宣，讓此時青春正盛的他們遇見過去與未來。來猜猜，他們想像中的童年跟老年長什麼樣呢？

孫盛希／紅色細肩帶皮革上衣、紅色皮革拼接長褲、LV Volt Mesh黃K金鑽石耳環、LV Volt One黃K金鑽石小型吊墜、LV Volt One白K金鑽石小型吊墜、LV Volt Multi黃K金手鐲、LV Volt Upside Down黃K金戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。高爾宣／黑色短版西裝外套、黑色長版西裝背心、黑色西裝褲、LV Volt One白K金鑽石耳釘、LV Volt One黃K金鑽石小型吊墜（ALL BY LOUIS VUITTON）。

孫盛希與高爾宣，一位是去年以實驗性專輯《希遊記》拿下金曲獎最佳國語專輯的才女，一位是今年以專輯《#osnrap》和單曲〈WithoutYou〉入圍金曲獎「最佳新人獎」和「年度歌曲獎」被譽為嘻哈怪物新人的才子，這次應ELLE之邀，合體拍攝時尚大片並暢談音樂路上的點點滴滴。過去一直耳聞彼此，在對方的腦海裡存留著什麼樣的印象呢？孫盛希說：「對他一開始的印象就是這首歌〈WithoutYou〉，越聽越洗腦，到現在每次去KTV都必點！」高爾宣則說：「她唱歌很好聽，為什麼唱歌可以這麼好聽？」讓孫盛希笑得開懷。過去沒有機會好好聊天的兩人，得知這次要一起拍攝，高爾宣覺得很開心，而孫盛希的第一反應超爆笑：「我跟他很不熟耶，怎麼辦？」接著哈哈大笑了出來！其實這次一起接受採訪，就會更熟識彼此了！

孫盛希／連帽流蘇披肩大衣、Monogram樽領套頭衫（BOTH BY LOUIS VUITTON）。高爾宣／Monogram寬鬆滑雪外套、Monogram樽領套頭衫、Monogram長袖襯衫、LV Volt One白K金鑽石耳釘（ALL BY LOUIS VUITTON）。





兩位才華洋溢的音樂人，從小就展現過人的音樂敏銳度，孫盛希回想小時候的自己就非常喜歡音樂，「大概4歲吧！我爸媽說我聽到一首歌，就開始跳起來，那首歌就是〈瀟灑走一回〉，小時候我不是那麼會講話，但是歌詞卻記得很清楚。」孫盛希的父母從小送她去上鋼琴學院，爸爸教她彈吉他，媽媽很會唱歌，爸爸則帶著她聽Michael Jackson、張惠妹、韓國老歌……等許多音樂，音樂就是她成長環境的一部分！高爾宣從小就非常喜歡聽音樂，特別的是，他聽音樂比同齡孩子還細，會去聆聽音樂的伴奏跟節奏等細節，國中開始有一股寫歌的衝動，開始嘗試創作。

貼身皮革層次主打連身裙、黑色絲緞多層短裙、白色絲緞多層短裙、Matador短靴、LV Volt Multi黃K金戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。





放手一搏 勇闖樂壇



ELLE：孫盛希為什麼不考慮留在韓國發展，而決定來台灣呢？



孫盛希（以下簡稱「孫」）：國三的時候我開始去試鏡，高中大學都參加音樂比賽節目，年紀漸漸邁入二十歲時，覺得偶像歌手不太適合我，想要往獨立音樂人的方向走，但是還找不到自己的方向，就在人生迷路的時刻，姑姑建議我來台灣參加《華人星光大道》。當時離開韓國到台灣比賽，自己中文都還講不太順，曾經一度想放棄，後來跟爸爸聊，他鼓勵我給自己一年的時間看看市場反應，有反應就繼續留下來。後來在比賽當中，很多人喜歡聽我唱歌，音樂就是讓我留在台灣的力量。



ELLE：高爾宣決定踏上音樂之路，家人支持嗎？



高爾宣（以下簡稱「高」）：一開始不支持，因為我父母都是教職人員，尤其我媽會希望我有一個高學歷的工作，例如：醫生或老師。但是我不喜歡。大學去美國念書放假回台灣的時候，我告訴媽媽：「我想要試試看玩音樂，給我三年的時間。」結果就從美國休學開始做音樂，一做就到現在。



ELLE：孫盛希的音樂啟蒙偶像是？



孫：很大一部分是韓國歌手，例如：寶兒等。小學很喜歡一首英文歌， 但是不懂歌名，後來學英文才知道是艾薇兒的〈Complicated〉，其他還有Alicia Kiss、John Mayer、Jason Mraz、Corinne Bailey Rae、Kimbra，都是啟蒙我的音樂偶像。



ELLE：那高爾宣決定踏上音樂之路，家人支持嗎？



高：瘦子！國中的時候，他們來學校表演，我才踏入寫饒舌之路。很喜歡他們在台上風光的樣子，覺得那樣很酷，整個散發出的樣子很有自信，魅力很強，啟發我想要試試看玩音樂。

貼身皮革層次主打連身裙（LOUIS VUITTON）。

ELLE：平常的創作靈感來源？



孫：靈感比較強烈來自愛情，以及我生活中的點點滴滴，可能跟朋友們聊天，會有一些靈感蹦出來，看劇、電影，我也蠻容易會有感覺，這也是為什麼我會寫劇的主題曲。



高： 我的靈感來源大部分來自跟朋友的互動， 像我的第一張專輯《#osnrap》，不知道為什麼當時身邊每個朋友都在失戀，聽他們訴說，就把歌寫出來。







暢談過去、現在與未來



ELLE：你會怎麼形容過去的自己，有沒有受過什麼挫折，讓自己徹底改變？



孫：以前的挫折有兩大段，一段是來台灣前一年，大學二年級，每天待在家，寫了歌也不確定自己到底寫得好不好，那時候是最低潮的時刻。來到台灣順利進入音樂圈之後，因為語言的關係，沒辦法好好表達自己，溝通上會產生誤會，覺得做音樂並不那麼簡單。經過這些磨練之後，我從一個過去情緒比較容易被影響的人，到現在慢慢變成一個情緒穩定的人，心態變得健康，也更有



自信更自在。



高：我的人生觀是，每一個發生的事情都會改變你一點點，都會讓你成長與學習，就算是挫折，也不會突然讓你有一天醒來告訴自己：「我要改變。」一定是一點點，慢慢的改變。那東西是不自覺的，就交給時間來處理吧！往你最舒服的方向去走。



ELLE：你會怎麼形容現在的自己，你喜歡現在的狀態嗎？



孫：蠻喜歡的。我也是談了蠻長一段時間的戀愛，現在是單身，快來追！耶！幫我下標「徵男友」。



ELLE：徵男友條件？



孫：帥，有才華。只要對自己做的事情有信心就是有才華。台灣或韓國人不拘。



ELLE：理想男人型？



孫：皮膚白白的，像李棟旭，有厚嘴唇。還有張基龍！



ELLE：在音樂路上，你覺得最大的挑戰是甚麼？一路上，自己最大的成長？



孫：剛開始的挑戰是用中文創作，原本以為自己寫出來的詞會被作詞老師葛大為大改，但沒想到幾乎沒什麼改，他告訴我：「這是妳的風格。」讓我對中文的創作更有信心。後來自己擔任專輯製作人，憑著《希遊記》拿下金曲獎，其實心情很複雜，有一部分的我蠻開心，有一部分的我有點沮喪。因為得獎的前一年，我同時發了兩張專輯《女．人Woman》和《希遊記》，自己投入時間做的是《女．人Woman》那一張，所以當《女．人Woman》沒有入圍，《希遊記》入圍得獎的時候，我才反思自己做音樂是不是應該放輕鬆？因為《希遊記》這張比較像玩音樂，跟很多音樂人玩在一起，很享受！那之後我告訴自己做音樂要放輕鬆，自己要享受，大家都感受得到。



高：有很多事情會妨礙你玩音樂，像這個圈子的複雜、言論跟工作檔期。玩音樂跟當藝人不一樣，不是所有人都喜歡當藝人，有些人只是喜歡單純玩音樂，所以玩音樂難的是要身兼多職，縱使有很多言論批評，但仍可以堅持在音樂這條路上。這一路上，成長是不自覺的，每當回頭看一兩年前寫的歌，當時自認很厲害的作品，發現還可以修得更好一點，才發現原來自己已經成長了！

Clouds 90S雨衣、Clouds標準版型襯衫、Clouds 90S壓花修身長褲、LV Volt One白K金鑽石耳釘、LV Volt One白K金鑽石戒指（ALL BY LOUIS VUITTON）。

ELLE：音樂帶給你最大的力量？目前最大的夢想？



孫：音樂給我了目標，讓我有繼續想要往前的動力，對生活也更充滿希望。最大的夢想是跟John Mayer站在葛萊美獎的舞台上一起表演，希望我的音樂能夠邁向國際，讓全世界人都聽到。



高：其實音樂帶給我很多負能量，因為我不只是興趣玩玩，而是靠音樂賺錢，所以音樂也會帶給我問題跟其他複雜的事情，但是我還是會靠音樂去排解這些壓力，就是打拼吧！我目前最大的夢想就是，三十歲前退休，不再靠音樂賺錢。



ELLE：如果不當歌手，最想做什麼？



高：開餐廳，咖哩跟墨西哥捲餅，我都有興趣。我是一個很愛吃美食的人，只要打聽評價很好的餐廳，不一定有名，都會去嘗試。



孫：我想開咖啡廳，喜歡這個氛圍，想要有一個自己的地方。



ELLE：那你們可以開在隔壁。



高：（笑）喝完咖啡可以來我的餐廳吃飯！



ELLE：理想的戀愛？



孫：穩定中不失去浪漫。現在很滿意自己的狀態，單身很爽！可以把自己當主角，努力朝著自己的目標，所有做的事情都是為了自己，那種感覺要怎麼講？蠻充實的吧！



ELLE：那高爾宣呢。怎麼形容現在的自己？



高：還好，就很累。



ELLE：看得出來，應該要放個長假，充個電。



高：（笑）。

左上到右下：Monogram Waves Giant Damier襯衫、Monogram長袖襯衫、連帽流蘇披肩大衣、LV Volt Mesh黃K金鑽石耳環、Monogram寬鬆滑雪外套、LV Volt One白K金鑽石耳釘（ALL BY LOUIS VUITTON）。

ELLE：你會怎麼期待未來的自己，當你70歲的時候，幻想自己是什麼模樣、做什麼事？



孫：70歲應該退休了吧！我有想過自己50歲的時候，應該還會在娛樂產業裡面，我從小喜歡看實境節目，希望有機會當節目製作人，製作旅行或愛情實境秀。希望屆時也已經有能力可以培養新人。



高：還可以走路就好。如果我還可以散個步，去公園跟其他阿伯輕鬆自在做晨操，就覺得很快樂。



ELLE：你三十歲就要退休了，你可以！



高：（笑）我三十歲就要去公園照顧鄰居伯伯。



ELLE：給嚮往走音樂之路的人一段話？不一定是鼓勵的話，殘酷的話也可以！



孫：這正是我想說的，自己適不適合，自己最清楚，跟著心裡的聲音去得到答案，覺得自己沒有辦法，那就沒有辦法，看清楚自己，了解自己！



高：不要太單純，這個圈子很複雜。當你做到之後，自己都變得不一樣了，就是複雜了。不要以成名為目標，因為很不切實際，名氣不會跟著你太久，先以興趣去走，真的很有興趣，就會一直做下去。







你問我答 笑聲不斷超可愛



ELLE：妳之前得金曲獎，講得獎感言的時候是否會緊張？



孫：我是很不會講話的人，所以帶著紙條，入圍幾項就寫幾張，沒有得就把紙條收起來，告訴自己：「好，下一個。」（笑）還是帶紙條上台看。



高：如果我得獎也會看（紙條），沒辦法。



孫：你想得金曲還是不想得金曲？因為新人獎有金曲魔咒！



高：什麼魔咒？



ELLE：聽說得了之後，就成為一片歌手了。



高：我不想得啊！



孫：帥！



高：因為，對我來說，得獎只會獲得更多關注，我不喜歡被關注。



高：妳創作時喜歡在哪裡創作？



孫：在家。有時候走在路上突然有想法，就用手機錄音。



高：跟我一樣。



孫：有時候在廁所突然有靈感，偏偏手機剛好在外面，洗澡的時候，我就一直哼一直哼。



高：對，怕忘記。只要一停下來，擦完身體乾了，就忘了。



孫：真的。



高：（笑）所以一直唱到洗完澡。



高：為什麼妳唱歌這麼好聽？



孫：耶！那我不用回答，就當作稱讚。



高：（笑）



孫：那你為什麼沒有follow我的IG？



高：（笑）我太過分了，立馬發訊息：「對不起，來晚了！」



孫：耶！







【完整內容請見 ELLE國際中文版2020年10月號】