從《藍色生死戀》到《男朋友》 宋慧喬出道24年曝「最愛作品」

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從《藍色生死戀》楚楚可憐的尹恩熙，到《男朋友》追求愛與自由的車秀賢，出道以來，宋慧喬的每個角色總是深入人心。但無論成就有多高，這些年，喬妹始終如一地努力活著。尤其在經歷人生的不同變化之後，愈來愈有魅力的她，更已經準備邁入戲劇生涯的全新挑戰。

沒有人會否認，宋慧喬過去為自己在演藝圈奠定了無可撼動的地位。喬妹主演的獲獎電視劇在各大平台強力放送，而她自然也成了家喻戶曉的話題，直至今日在韓國電視圈佔有一席之地，名氣大到連不看電視的長輩也認識她。難以想像她今年才38歲，她卻已經花了20多年的時間磨亮演技，也才有今天被國際影壇認證的好成績。宋慧喬特別和ELLE談到如何跨出舒適圈、為了爭取角色曾花費多大力氣，並且跟我們分享琢磨演技是她永不停止的追尋。

ELLE：想知道妳選擇成為演員的初衷，以及妳想透過表演帶給觀眾怎樣的感受？

宋慧喬：成為演員一開始根本不在我的夢想清單內，某個偶然之下，我聽說學校制服是參賽的獎品，於是參加了模特兒選拔賽，並幸運地得到第一名。我因著這個契機而開始演戲，在演戲的當下，我不會特別設定要帶給觀眾某種東西，但我認為為了讓觀眾因我演的角色而入戲，過程中所添加的表演技巧是最重要的。

ELLE：影劇像一雙搖籃手，都在形塑觀眾對這個世界的認知。讓妳決定接下一部戲的原因有哪些？妳認為特定議題、觀點和演員在某個時間點大紅大紫的關鍵在哪裡？

宋慧喬：在一部戲開拍前，我會去想像手上的劇本變成電視劇的品質，同時我也會採納對手戲演員和導演的意見，這幾個層面都很重要，但我更想強調導演和劇本對演戲的重要性。現在，觀看戲劇成了更加輕而易舉的事，戲劇的製作品質也變得更好。很多電影演員轉而拍攝電視劇，因此我認為電影和戲劇都有其獨特魅力。

ELLE：當妳接到劇本後，面對不熟悉的領域，妳如何在開拍前讓自己入戲？

宋慧喬：剛開拍時，我是以宋慧喬這個人物設定去融入，漸進式地入戲，直到拍完戲，我覺得自己就是那個角色。至於幫助入戲的方法，我嘗試過自我催眠也會要求自己盡快進入角色，當我在接下來的時間，都扮演這個角色時，我發現自己順其自然地進入狀況，是時間的推進造就了角色的誕生。

ELLE：在演藝圈中不僅爆紅還能紅得長久，這是很不容易的事情，妳有什麼秘訣嗎？

宋慧喬：和其他同齡演員相比，我算比較早接觸演藝工作，也因此累積了很棒的經驗和回憶。我很清楚自己非常的幸運，能夠從年輕時便持續參與膾炙人口的戲劇演出，一路走來收到很多人的關愛和鼓勵，這些都形塑了今天的我，對此感到相當感恩。

ELLE：在妳心中，一名好演員必須擁有哪些要點，才能走得長久？

宋慧喬：我很幸運能參與許多好的戲劇演出，而我認為這些機運是讓我能走到現在的關鍵。當我專注地演出好戲劇，我發現粉絲數也隨之成長。我能夠走到這裡，是因著同事和粉絲多年來的支持，我每天都會表達對他們的感謝。

ELLE：我們都是對自己最嚴苛的評審，回顧並反思過去的演出，妳覺得哪些領受讓自己成長？

宋慧喬：我遇過演出作品成效很好的時刻，也遇過低酬勞的接戲狀況，但我仍然真心對待幕後人員，並對每次的成果感到滿意。當然，不是每次演出狀況都是百分百完美的，所以我當然會對於先前詮釋角色的方式感到懊惱，我想這個狀況也很有可能發生在其他演員身上，不過我在演戲時會百分百投入，並盡己所能地為我所扮演且尊敬的角色做足功課。在這樣的前提下，我不會有遺憾。我愛過去扮演過的每個角色，但如果要我選擇最愛，我會選擇《那年冬天風在吹》這部作品，我在拍攝過程中完全入戲，甚至到拍攝後期整個變成戲裡的角色，完全找不到宋慧喬的影子，遲遲無法抽離，讓我印象非常深刻。除此之外，我也絕不會忘記《藍色生死戀》這部讓我被觀眾看見，帶著我一路走到現在的戲劇作品。即使不是表現最好的代表作，我卻是帶著感恩的心情直到現在。

ELLE：是什麼原因讓妳決定接下韓國以外的戲劇，在中國演出一角？哪些人曾經對妳說過的話，讓妳到今天都還記得？

宋慧喬：在中國演戲讓我學到好多，與中國演員和幕後團隊合作過程讓我大開眼界，讓我見識到與韓國截然不同的拍戲手法，能和王家衛和吳宇森導演合作也是我的榮幸。演出不同的角色讓我一次又一次成長。如果有第二次機會，我也很樂意和其他導演合作。

ELLE：想知道妳在使用其他語言演戲的過程中，曾遇過什麼特別的挑戰嗎？

宋慧喬：說中文真的非常困難，更別提同時還得與其他演員對戲，了解這部戲裡每個角色的特點。為此，我在開拍前花許多時間練中文，可是拍戲時遇上的中文台詞卻跟我先前所學的詞彙截然不同，我別無選擇只好把台詞逐字逐句背起來，這個過程讓我感受到極大壓力，但隨著反覆練習和其他人的即時幫助下，終於能順利地完成拍攝。

ELLE：去年，妳與王家衛電影工作室、澤東電影簽約，妳的期待是什麼？同時希望這個經驗如何幫助妳？

宋慧喬：我從以前就認識不少王家衛導演工作室的人，所以我們早就在思考未來合作的可能性。也因為都是朋友，這個合作特別令我期待。

ELLE：除了演戲，妳未來會考慮投身幕後，擔任製作人或導演嗎？

宋慧喬：我目前仍不考慮，因為仍在克服表演中遇到的困難，我會更努力地朝演員之路邁進。

ELLE：妳最近的學習是什麼？妳會如何讓自己的演技更上一層樓？

宋慧喬：有超過20年的時間，我都在演戲，但過程中持續遇到困難、並不容易。每次演完一部戲，無論身為演員、女人或自己本身都學到非常多。的確，還有很多想法等待被滿足，還有對學習語言的渴望。以學語言為例，我希望年輕時能夠更努力學習，但是現在也不會太晚。因為拍戲的關係，我在中國有許多導演和演員朋友。為了精進工作實力，我試著在閒暇時間學中文和英文，即使過程中會遇到許多挑戰，為了嶄新的學習經驗，我願意努力。

【完整內容請見 ELLE國際中文版2020年6月號】