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周杰倫寵妻驚喜探班！昆凌曝：婚姻長久幸福的秘訣

聯合新聞網 / ELLE
Quatre White系列耳環、Quatre Classique Edition系列寬版四環戒指、Quatre Classique系列四環戒指、Quatre Classique系列雙圈戒指、Jack de Boucheron黃金手鐲、Serpent Bohème系列手鐲（ALL BY BOUCHERON）；粉色氣球裙、金屬裝飾馬靴（BOTH BY VALENTINO）
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【TEXT／JUNE HOWELL；EDIT／DOMIQUE CHIANG；STYLING / EDIE LAI；PHOTOS／ZHONG LIN】

有著亮麗外表的昆凌，不只是漂漂亮亮的洋娃娃，真實、純粹的她，更多了幾分帥氣！她穿梭在人生的「任意門」之中，在母親、太太、演員的每一個角色之間，自在轉換。現在，卸下外界的標籤，看見昆凌，最貼近真我的美！

真實的昆凌反骨又火爆

看起來總是笑容甜美的昆凌，真實的個性其實很反骨，她如此形容自己：「我蠻反骨，很堅持己見。」她談起自己的成長過程，最喜歡跟爸爸說：「Why not？（為什麼不？）」她永遠想得到一個second option（第二選擇）。「我不是屬於那種填鴨式的人，給你A就選A，我會說：『那有B嗎？』可能最後我還是選A，但我希望你給我一個B option（B選項），所以我不是叛逆，是反骨！」堅持己見的昆凌，想要做什麼就會做到底，只要自認為是好的，就會這麼做，即使別人認為有危險，她也不怕：「我要試過才知道啊！」

昆凌回憶起15歲一意孤行的自己，當時因為太想念媽媽，存了好久的零用錢，在爸爸不知情的情況下，獨自一人買了機票、拿了護照，就從澳洲飛回台灣。爸爸完全被矇在鼓裡，一直到昆凌到了機場，才知道她要自己飛回台灣，爸爸沒有罵她、也沒有阻止她，只說了一句：「我知道了！只要妳媽媽會去接妳就好。」這是她人生第一次自己搭飛機，也是第一次自己決定飛回台灣，只因為思念。

昆凌不只反骨，而且個性火爆！「我對外人基本上沒什麼好生氣，但是對家人的爆點就很低。因為家人應該最了解我啊，怎麼會這樣！就容易生氣！」好奇什麼事情是昆凌的「地雷」？她回答：「不老實、說謊是大地雷。」過去那個反骨的少女，喜歡跟家人唱反調的昆凌，如今長大為人母，也更懂父母心：「以前我會跟媽媽頂撞，現在比較有同理心，試著用我希望孩子跟我說話的態度，跟我的媽媽講話，這是我以前不會的。」

那些親子相處的動人點滴

21歲就當媽媽的昆凌，育有兩個小寶貝，轉眼間姊姊小周周已經準備上小學，弟弟羅密歐也準備上幼兒園。談起姐弟倆的個性，昆凌說：「Totally different（南轅北徹）！姊姊很喜歡畫畫，弟弟很喜歡fighting（打架）！」什麼，打架？喜歡跟誰打？原來是周拔拔，平常沒事就教兒子打架，昆凌笑著說：「拔拔會教兒子怎麼防身，例如：『我把你的手壓住，你要怎麼攻擊我？如果我壓著你怎麼辦？你就用頭！這樣子。』（示範用頭攻擊）男生有男生的教育方式，我覺得也挺好的。」哈哈！周拔拔也太妙了，這果然是媽媽不會教的事。

談起當媽媽的心得，從21歲開始至今快27歲，每天都不太一樣，「以前會手忙腳亂，特別是教育，我幫孩子報名不同的課，怕他們跟不上別人，但是後來慢慢體會，開心學習才是最重要的！帶孩子出去玩，一起創造很多共同的回憶，比上什麼課更重要。」特別是在疫情這段時間，昆凌一家人帶著孩子一起去發掘台灣之美，「我們去了花蓮、新竹，之後還會安排南下。新竹的山上很美，我也很喜歡新竹老街的氛圍。」

想起跟孩子相處的感動點滴，前一陣子女兒憂心忡忡地跟昆凌說：「麻麻我不想要長大，因為我長大妳就變老了，妳可能會死掉。」昆凌笑了出來，溫柔回答女兒：「不會，Baby妳長大，我還很年輕，我還要很久很久才會死掉。」雖然是童言童語，但卻觸動人心：「就是那個moment（瞬間）很感動，妳會覺得孩子很在乎妳，很怕妳會變老、會不見。」至於兒子，就屬於貼心行動派，才兩三歲的羅密歐，只要看到媽媽在刷牙，就會幫忙把牙膏拿好，還會搬張小凳子，因為他以為媽媽也需要小凳子。或是看到家人在洗頭，兒子就會拿吹風機到浴室門口，這些貼心的小舉動，讓昆凌覺得養小男生還是挺好的。這到底學誰，這麼貼心？昆凌笑笑說：「可能是基因吧！」

孩子天生貼心，後天希望培養他們什麼樣的特質呢？「我覺得要很正面，心地善良。未來不管做什麼，最重要的是心要好！」昆凌希望孩子開心樂觀，做一個能夠選擇的人，不希望孩子只是出身wealthy family（富有家庭），而是知道自己要什麼！

Grosgrain黃金戒指、Quatre White Edition系列四環戒指（BOTH BY BOUCHERON）；長版格紋毛呢外套（PRADA）
Grosgrain黃金戒指、Quatre White Edition系列四環戒指（BOTH BY BOUCHERON）；長版格紋毛呢外套（PRADA）

「在乎」是婚姻長久幸福的秘訣

昆凌與周董童話般的婚紗照還深印在粉絲們的腦海裡，如今他們的愛情隨著結婚多年不但沒有變淡，反而越相處越甜蜜。拍攝ELLE封面的這天，周董也特地抽空來探班，由此可見夫妻倆的好感情。究竟昆凌的秘訣是什麼？「最重要的還是在乎吧！即使結婚久了，妳還是要很在乎這段關係，要有心。我可以理解女生有了孩子之後，就全心投入在小孩身上。但是偶而還是要抽離，夫妻單獨約會。」

最近昆凌還開始在線上進修美國大學電影學系的課程，熱愛表演的她，也開始有了創作靈感，她談到：「我想過一個劇本，很適合《黑鏡》。有一個tick clock（滴答鐘），父母陪小孩多少時間，就會exchange（交換）未來小孩陪父母多少時間。這會讓父母反思要多陪陪孩子。」

找到自己有興趣、做起來有成就感的事情，女生的自信很重要。她更鼓勵女性：「不管是哪一種身份，都不要忘記給自己Me Time，跟自己獨處，消化過不去的坎！」

【完整內容請見 ELLE國際中文版2019年7月號】

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