遠距戀愛如何維繫感情？楊丞琳曝與李榮浩的相處模式

【TEXT／JUNE HOWELL；EDIT／DOMINIQUE CHIANG；STYLING / KATE CHEN；PHOTOS／ICURA CHIANG】

在浴缸釣魚、玩玩具、跟變色龍大眼瞪小眼，楊丞琳的偽單身生活，還是充滿怪奇樂趣。即便跟情人遠距，即便人生變得有點虛擬，丞琳的每個片刻都有滋有味。

今年全球因為疫情，許多事情彷彿都按下了暫停鍵，「Quarantine」（隔離）成為新日常。拍攝見到久不見的丞琳，她倒是一派輕鬆，跟著攝影師玩大玩偶、在變色龍旁邊拍照。

防疫期間，可能是所有明星最能放鬆的一段日子，丞琳也不例外，「前期在家會一直大吃，因為難得放鬆，距離下一次出現在鏡頭前還有段時間，逼自己放縱。後期，我認識了動物森友會，有一兩個禮拜都沈溺在虛擬人生，許多時尚品牌也為動森做衣服，當然我也有下載，虛擬人生也要穿名牌！」她笑著說。

遠距需要用心經營

積極的楊丞琳，疫情期間可沒閒著，還在自己的YouTube頻道開始了全新的「RaiNie’s Vlog」，分享日常點滴，讓粉絲看到更生活的楊丞琳。更在結婚滿週年之際，大方在Vlog分享一年前的求婚影片，非常浪漫！談起當人妻的心情，「我的心情沒有什麼變化，跟談戀愛是一樣的，因為距離的關係，不會有那種進入家庭的感覺，甚至有時候覺得自己很像單身。因為都只有一個人出現在自己的家、自己去睡覺、自己去安排運動、自己跟好姐妹相約，自己的空間還是很多，是一個很不像人妻的人妻。」她笑著說。

大家都很好奇，遠距離如何維繫夫妻彼此的好感情？「我真的很特別，很多人以為我們是靠視訊維繫，我們不視訊的！甚至跟朋友吃飯，朋友問他的近況：『他怎麼那麼瘦啊？』我說：『我不知道他是不是真的那麼瘦？我很久沒有看到他。』大家很驚訝問：『你們沒有視訊嗎？』我就說：『沒有啊！』」楊丞琳談到他們的相處模式不走視訊路線，但是每一天的關心不會少，特別是彼此的默契，真的很難形容，可能一聊天，就聊了一個半小時。對她而言，信任是基本的，最重要的是，對方帶給她的是一種「踏實感」！「你知道踏實感，還是會有一種很幸福、很甜的那種東西，不會因為時間的推動而磨掉。那份踏實，是一直以來跟他在一起所得到的。因為我過去在感情中不是一個很穩定的人，只要感覺苗頭不對就閃。後來才發現，我一直在尋覓的就是這種踏實感。」

今年，也是第一次兩人無法替彼此過生日，但李榮浩在楊丞琳的生日用心程度，只要關注IG，就會知道他送了她Switch所有顏色的搖桿，還寫了卡片，請了她最好的朋友印出來，在午夜12:00按門鈴獻上生日禮！「天啊！他做到這樣了，我真的是贏不了他。這不是物質，是感受跟用心度，我希望他也可以感覺到我就在他身邊。」於是楊丞琳很用心地將兩人從認識第一天，到交往以來的點點滴滴照片，請剪輯師幫忙剪成七分鐘的影片，「我們兩個都是有經濟能力的人，坦白說送什麼物質的禮物，我們自己都能買。但是他就是一個無欲無求的人，也不會想要買車，對他而言送禮物心意最重要。他不是一個表達很赤裸的人，但是我可以感受到他超級無敵感動！」這支私密的動人影片禮物，回顧了兩人交往到婚後的歷程，楊丞琳笑著說：「很好，我沒有輸。因為對方是比用心，真的不是在比輸贏，我希望自己跟他一樣用心。」

沒有計劃生小孩 卻第三次演媽媽

結婚之後，許多人都會好奇楊丞琳有沒有生小孩的計畫，她坦言：「我從來沒有假設過有小孩子，沒有順其自然！我沒有要有小孩，so far，是我此刻的回答。」但是在螢光幕前，楊丞琳卻即將第三次出演媽媽！

今年秋季，楊丞琳將帶來新電影《靈語》，很多人看到片名有「靈」以為是恐怖片，但其實是一齣懸疑片，「靈語」是心靈之語。在電影當中，她飾演一位可憐的母親，八歲的孩子已經失蹤一年，生死未卜，一下充滿期望，一下又非常失望，她日日以淚洗面，透過酒精麻痺自己。楊丞琳談到：「這部戲如果我出現20幕戲，其中有19幕都在哭！我平時不是一個很善於發洩情緒的人，透過這齣戲，用淚水來洗淨我的心。另外聽說哭很傷身，這部戲也很傷元氣，因為我只要一到現場就是哭個不停。這部戲的眼淚真的很多，到目前人生為止，沒有哭得這麼慘過。」

清醒地看待「媽媽」這個角色

在片場裡，楊丞琳跟劇中的孩子互動非常親密，她show出一張劇組私下側拍的照片，只見照片裡的她，緊緊抱著孩子的模樣，那動人的神情，沒有人不懷疑那就是她的孩子。因此劇組的工作人員都以為楊丞琳是一個很喜歡小孩的人，但私底下的她，跟孩子互動很難超過五分鐘，是不是反差極大？「我演媽媽的時候，真的是母愛滿溢，但私人生活，跟小孩保持蠻遠的距離。因為工作壓力很大，有時候會很想要有一個安靜的空間，如果環境有孩子的吵鬧聲，我會選擇自己躲在某一處，享受獨處。但工作上，為了演好媽媽的角色，只要在劇組，我一定跟小孩泡在一起。無論是私下一起去上廁所、或是抱著孩子，我需要讓孩子覺得我們非常靠近。」在拍戲的這段期間，楊丞琳照顧小演員就像他們親生的媽媽一樣。

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現實生活中，從來沒想過當媽媽的她，覺得媽媽這個人生角色，跟自己的距離很遙遠，想像她會成為什麼樣的母親？自稱有控制狂的她，會是一個控制狂媽媽嗎？這題，著實讓楊丞琳想了許久。「我可能會是走培育小孩媽媽的路線。」她分享看到好姐妹的孩子學跳舞的影片，感覺舞蹈老師教得很不用心，主動詢問好姐妹：「妳女兒是真的喜歡跳舞，還是妳只是讓她去玩一玩？」好友回答：「她真的喜歡啊！」「那妳不要讓她在這裡學，會很難有成效。」於是介紹另一間舞蹈學校給好姐妹，後來朋友的女兒真的進步神速，超級感謝她！最近擔任選秀節目《菱格世代DD52》導師的她，也把節目裡的女孩們當成自己的小孩，很多螢幕上看不到的片段，楊丞琳提醒這些對演藝圈懷抱著夢想的女孩們：「你們交男朋友要小心喔！發現不好的人就要趕快放掉。如果你很重視你的事業，跟誰在一起非常重要！」

她認為談戀愛沒有問題，對藝術以及表演的豐沛度，一定有所成長，但是她也希望這些有夢想的女孩們，不要因為交錯了另一半而毀了演藝事業，因此她像個媽媽叮嚀女兒，能避免渣男就盡量避免。

此刻的楊丞琳的眼神，充滿著睿智的光芒，那是一種時間所醞釀出的成熟度，她知道自己要的愛情，自己要的事業，自己要的生活，旁人的閒言雜語都再也無法動搖人生。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2020年8月號】