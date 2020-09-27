四十沒有不惑！蔡依林曝40歲心聲：充滿疑惑

【TEXT／JESSIN TU；STYLIIST／Edie Lai,YII OOI；PHOTOS／POYENCHEN.COM】

ELLE 75週年的封面人物，是今年9月迎接40歲生日的Jolin。2020年，Jolin的日子過得很簡單，對自我的覺察卻很不簡單，讓我們一起細細傾聽她內在的聲音。

生命給你一些糖果，也給你一些苦藥。從一開始無從選擇、照單全收，到後來試圖避苦求樂，然後才逐漸領悟到，糖果或苦藥都是生命賜予的禮物，於是不再抵抗、全心領受每一樣禮物背後的深意。

出道至今超過20年，蔡依林穩坐天后地位，外在一直保持巔峰狀態，內心早經歷過事業的、情感的、情緒的、自我的千錘百鍊與峰迴路轉。這些生命經歷豐富了她，讓她在舞台上與舞台下進化蛻變，更踏上了內在與身心探索之路，不斷自我超越與重生。

如同小雞破殼出生，你我都曾克服那樣的黑暗以及對未知的恐懼，終於撐裂了蛋殼，原本的世界瓦解，來到這個美麗新世界。毀滅與重生，一體兩面。摧毀舊的自我，將碎片重組、整合、轉化、吸收，讓新的自我在同一隻摧毀的手裡誕生。ELLE全球75週年的封面人物，是今年9月迎接40歲生日的Jolin。40歲的她沒有不惑，對生命依然充滿好奇、質疑，持續和自己對話，她是自己最好的朋友、是內在小孩的母親、也是兩隻愛狗的母親。對於未來，就讓我們聽聽蔡依林內在的聲音。

四十沒有不惑 反而更充滿疑惑

2020年，我得到很多意外的收穫。因為疫情，有了一段休息的時間，沒有設定很多目標，也沒有急著要做什麼，步調放慢下來，過著很簡單的生活，平常就是看劇、看書、學英語韓語、偶爾外出踏青。

即將40歲……本來沒有覺得數字在我身上有太大的感覺，只是想到20幾歲時認為40歲是叔叔，有一種時間真的不多的感覺，而我對很多事物還充滿好奇、質疑。我沒有覺得「四十不惑」，40歲對我來說，反而更充滿疑惑，是對以前所接受的各種價值觀、社會觀開始充滿疑問的時間點。抱著「你有真的為自己做過選擇嗎？」的好奇，把這20年來所建立累積的東西一一拿出來審視思考。將舊我摧毀之後，重新拼貼整合，反而會有一個新的成長開始。

以為畢業後一定要工作，接著結婚、生孩子，過著幸福快樂的日子……也不知道是誰給你的觀念，曾經如此肯定人生的路要這樣走，結果人生和你以為的不一樣。這段沒有工作的時間，你還是身體很輕盈、很健康，發現這才是生命的主軸。 這段時間想通了的就是：沒有什麼是可以百分之百依靠的，包括生命，有那麼多的無常，你相信的、你以為的……其實都沒有一定。彷彿打開了潘朵拉的盒子、撕開了童話故事的表面，現在覺得，即使是白雪公主，也需要知道人生並沒有那麼完美。

不要將自己的想法強加在他人身上

之前很喜歡研讀心理學、莊子，最近著迷於老子的道德經和神秘學。前陣子複習蔡璧名老師和JT叔叔談的莊子，JT叔叔的莊子讓我覺得這是一本工具書，一開始簡單幾句引導，每篇故事有不同寓意，讓你明白為什麼會有情緒的起伏，遇到情緒起伏的時候，可不可以有俯瞰的能力？俯瞰的能力又來自什麼？這樣練習下來，覺察力會愈來愈敏銳，才發現原本自己覺得沒問題的地方其實漏洞百出。比如說，練習「不要去說服別人，不要將自己的想法強加在他人身上」這件事，就會發現日常對話裡常出現：「這杯咖啡很好喝，必喝！」這樣的話。我覺得在生活中覺察，對應到書的內容，是很有趣的事。

除了當下覺察，每天會用筆寫或畫日記。我有三本筆記，一本是自己和自己聊天，一本是專門記錄開心的時刻，一本夢的筆記。最近剛完成一本，記錄365天最開心的時刻，畫的內容像我拍的生活照片，留下每天印象深刻的一幕。365天畫下來，畫畫因此進步，寫完有個領悟——有時候失去也是一種快樂，不是只有得到才是快樂，某些失去所帶來的深刻感受也是一種得到，不是你以為的快樂才是快樂。

之前研讀榮格學派的書試著解夢，現在偶爾做到特別的夢才會分析。某一天做夢發現自己醒在別的星球，夢是另一個星球的我發生的故事。就好比以前我是以地球人的身份到火星看火星的蔡依林，有次突然發現原來自己就是火星的蔡依林，有其記憶和內心OS。我不知道是不是真的，就是一種體驗吧，那個世界有自己的語言，她有自己的故事，夢按照她的想法進行，而我變成了她……讓我很好奇死亡後靈魂會去哪裡。

慢慢地找回內在的聲音

回頭看過去的自己，我想還是得讓這孩子去經歷一些東西，才會豐富她自己，沒有什麼事是可以阻擋得了的。所有最深刻的東西，都必須自己走過，那是極其孤單的過程。我可以理解對很多憂鬱症患者來說，當內在的恐懼或情緒大到某個程度的時候，親友的陪伴有時反而是一種壓力。自己還是要嘗試著打開，我是因為開始寫日記才慢慢知道怎麼跟自己對話，以往情緒累積到某個程度，別人的陪伴或出去參加聚會感覺還是空的，我不知道要怎麼說，我被封住不敢看或不能去想，在家人朋友面前彷彿一切沒事的樣子，漸漸那語言會消失。這三年每天寫日記和自己對話，一開始像是清理，慢慢地找回內在的聲音，自我對話愈來愈清晰、流暢。

以前只顧著情緒，把身體丟在一邊。經過這段時間的自我探索、對情緒的分析覺察，現在遇到狀況的時候，身體的反應往往比情緒上來的速度更快，比如呼吸困難、頭痛。最近在練呼吸、瑜珈拉筋的時候，身體會帶領我，在某些很緊很痛的地方，透過哭的方式釋放，那個大哭的強度跟音頻，是我從來沒有經驗過的，如同發現體內的新大陸一般，是很值得去探索的領域。我有多久沒有這樣吶喊地哭過？哭完分不出到底是在笑還是哭，能這樣和自己的身體對話，是很幸福的時刻。

灰色針織衫、灰色斗篷、灰色長靴（ALL BY MICHAEL KORS COLLECTION）

創造自己的方式 讓自己安定

年輕時總是使盡全力才覺得自己活著，直到有天筋疲力盡了，想說可不可以找一個方式不要這麼用力？改變就此開始。我覺得就是去體驗你的極限在哪裏，生命一定會出現一個停損點，有人可能十年、三十年，有人一天就受不了。我以前很能撐，覺得不能倒下，習慣抓緊緊的我在剛開始要鬆手時很痛苦，放的時候怕得全身發抖，很沒有安全感，但是對未知的好奇，帶著我在冒險和安全之間擺盪，幅度愈來愈大。

這兩年我特別留意自己有沒有耗能在一些不必要的事情上。有些舞台沒有上去過，大腦會送一些雜訊干擾，讓腎上腺素飆高，像去年演唱會就有過那樣的恐懼，開場前怕自己聲音啞掉。我一直在訓練自己克服上台前的擔憂、焦慮，必須找到在表演時某個超級無懼的時刻，那一刻我連恐懼是什麼都不知道，以那個情境來鼓勵自己。就像有人會唸咒語，我創造自己的方式，讓自己安定。

慢慢學會保護自己

以前自我的城牆很厚，那時還不懂得和自己對話，不知道如何成為「自己的母親」，外界的負面言論很容易讓我受傷，覺得那些話語都是針對我個人而來。現在那些話還是會刺傷我，但是我會想：「那是真的嗎？」我慢慢學會保護自己，就像母親保護小孩一樣。

其實，養狗也很像養小孩，這是一種母親的訓練，狗狗好需要陪伴，不時會惹我暴怒，我不是一個沒有情緒的母親，我是充滿SM調教風格的。好的時候很好，有情緒時也會大聲怒斥，母親不是必須維持某種理想形象，我還在學習，要允許、接受自己是這樣的個性。

以前經常出國，今年有比較多時間和狗狗屋虎相處，屋虎帶給我很多新發現。像我不愛出門，牠很愛出門，我就在家裡跟牠繞圈跑，我才明白為什麼小孩這麼喜歡跑和追，我在跟狗追躲跑著玩的時候也覺得好開心，那是很珍貴的，一種沒有原因、沒有目的性的單純的快樂。

我也發現自己過去並沒有很投入地去觀察牠，有點像自己對愛情的看法：一定要擁有他/牠，期望他/牠不要壞掉，不可以騷擾我，我要幹嘛就幹嘛的……但，當牠是生命時，挑戰就會開始。為什麼牠會讓我情緒起伏？是不是我強加自己的期望在牠身上？當我想要去理解牠時就充滿焦慮，發現這跟婚姻愛情是一樣的。思考這些問題，會深刻感受到自己過去和現在觀念上的差別。

至於未來，我覺得有很多可能性，我會繼續保有我的好奇心、覺察力，放下焦慮，看看未來會帶我到哪裡。

【完整內容請見 ELLE國際中文版 2020年9月號】