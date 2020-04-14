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我是來拚不是來玩的！吳卓源放棄古典樂只為成為歌手

聯合新聞網 / ELLE
緹花流蘇短大衣、Lady D-Lite白色提包、Mimi Rose白金鑽石鍊戒、Mimi Rose黃金鑽石鍊戒（ALL BY DIOR）
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【TEXT & EDIT／INNA CHOU；PHOTOS／POYENCHEN.COM】

ELLE ACCESSORIES 4月號封面人物為人氣女伶吳卓源，從〈你是不是有點動心〉、〈走到飛〉到〈買榜〉，突然間「Julia吳卓源」成為新生代女聲關鍵字。作品產量超高的她在每張專輯都有不同挑戰，她說：「我很開心我沒有預期，有預期的話會把自己放在框框裡，但因為我沒有預期要完成什麼，所以嘗試了很多事。」為了成為歌手，吳卓源放棄從小學習的古典樂，毅然獨自飛往美國念爵士音樂，「我是來拚的，不是來玩的！」Julia態度堅定地說。「如果你真的找到一件熱愛的事，你心裡會很清楚，你時時刻刻都想要做這件事，當你找到你熱愛的事，你一定要嘗試看看，因為你不知道會發生什麼，你也不知道人生會把你帶到哪裡去。」

從〈你是不是有點動心〉、〈走到飛〉到〈買榜〉，突然間「Julia吳卓源」成為新生代女聲關鍵字。曾聽過一個說法，在台灣怎麼樣的歌算紅？當你到KTV聽到大家都在唱就是了！

沒有預期沒有框架，反而獲得更多

2019年底Julia吳卓源推出第三張個人專輯《5am》，她在〈Fever〉第一次嘗試演戲，也在〈Things Things Things〉MV首度挑戰舞蹈，就像2017年和一群饒舌歌手合作〈走到飛〉一樣，這都是Julia不曾想過的，她說：「我很開心我沒有預期，有預期的話會把自己放在框框裡，因為如果先給自己一個定位，就會失去嘗試新事物的自由；但因為我沒有預期要完成什麼，所以我嘗試了很多事。當然有好有壞，但好的多過壞的。」

Julia從四歲開始學古典鋼琴，在父母的期望下她也理所當然認為自己以後會成為古典鋼琴家。但漸漸地，她發現自己並沒有那麼喜歡古典樂反而愛上唱歌，便會趁爸媽不在家時偷練唱歌、聽流行音樂，等他們進門時再速速跳回鋼琴前，Julia解釋：「他們也不是音樂人，但會覺得你都學了10幾年突然換跑道其實很浪費。」不過就像戀人一樣，沒有興趣沒有愛無法走得長遠，拖著也是折磨。因此Julia鼓起勇氣告訴父母，自己不想再繼續學古典樂了，大學也想念沒有專攻古典樂的音樂學院伯克利（Berklee）。「一開始也有經過冷戰與不理解的過程，但他們又希望我可以過得開心，所以在一兩個月的矛盾後，還是支持我去考Berklee念爵士音樂、現代音樂，很幸運我也考上了！」就這樣，Julia一個人拖著行李箱獨自從澳洲飛到波士頓，很衝，很拚，但也是父母需要看到的決心。

金色虎頭耳環、亮片緊身衣、綠色長大衣、綠色短裙（ALL BY BALENCIAGA）；綠色長靴（MIU MIU）；墨綠色提包（MICHAEL MICHAEL KORS）；鉚釘鍊帶提包（VALENTINO GARAVANI）；芥末綠鍊帶包（FENDI）。
金色虎頭耳環、亮片緊身衣、綠色長大衣、綠色短裙（ALL BY BALENCIAGA）；綠色長靴（MIU MIU）；墨綠色提包（MICHAEL MICHAEL KORS）；鉚釘鍊帶提包（VALENTINO GARAVANI）；芥末綠鍊帶包（FENDI）。

每一個大決定背後都更靠近夢想

「我是來拚的不是來玩的！」Julia在《Soundtrip》音樂紀錄片中態度堅定地說。為了成為歌手，Julia在大學時除了在YouTube放上自己翻唱的影片外，更在母親的鼓勵下，將自己的demo帶寄給網上查來的各個唱片公司製作人email，「最後其實只有一個人回我，就是我現在的製作人Terry老師（梁永泰）。那幾年他除了一直鼓勵我繼續做音樂外，同時也陸續丟一些他的歌給我唱，之後大學四年期間，我們一直保持著網友的關係，一起創作、寫歌，但完全沒有見過面。」回想起首次被肯定的感覺，Julia說：「他回我第一封信時，才讓我真的有覺得好像可以做到這件事（成為歌手）。」也因為遇到貴人，Julia在畢業後又再度獨自跑到另一個人生地不熟的地方—台北發展，她說：「我是一個說走就走的人，去美國是這樣，毅然決然不學古典鋼琴，要去唱歌學現代音樂；韓國節目的機會也是，當他們問我有沒有興趣，我就決定休學一學期，直接飛過去參加節目。 這都是大決定，但我覺得它們讓我更靠近成為歌手的夢想。」

如今Ju爸、Ju媽也在澳洲支持著女兒的夢想，「我第一張專輯發行時他們沒有什麼反應，直到〈走到飛〉、〈買榜〉出來後，陸陸續續在看我在校園演出、商演，發現我真的有在工作也有在做事，現在才開始百分百支持。」回想起這個過程，Julia說：「如果你真的找到一件熱愛的事，你心裡會很清楚，你時時刻刻都想要做這件事，比如說我每天在Berklee練琴、練唱時，我不覺得我在練習，我很享受這些時間，所以一次練兩三個小時、唱不停，我不會覺得累，只覺得很開心今天又練了一首新歌！而從那之後我心裡就知道這是我要做的事情！當你找到你熱愛的事，你一定要嘗試看看，因為你不知道會發生什麼，你也不知道人生會把你帶到哪裡去。」

當了歌手後的下一個目標呢？Julia想了半晌才開口：「每個華語歌手的夢想，就是登上小巨蛋，一萬多個人真的好澎湃！」接著透露父母至今從沒看過自己現場表演！「我都開玩笑說，等到我登上小巨蛋他們再來看就好，所以今年還不會看到爸媽（笑）！」而原本預計在五月舉辦的Legacy演唱會，目前也因為疫情延期。

活潑開朗不造作的個性，加上慵懶性感的嗓音，每篇訪問Julia的文章總會形容她很chill，但經過這次，我感受到更多的是她是個內心很堅強的人。無論是去美國念書還是到台灣追逐音樂夢想，即便當地沒有半個舊識又不會說中文，都不曾阻止她做想做的事；甚至因為自己不是歌唱科班出身，比起駕馭鋼琴的熟稔，到現在她對於上台唱歌，無論舞台大小都還是會緊張、全身起尋麻疹，但對此，她卻也只是淡淡地說：「所以現在我都會把藥膏備好。」那心裡的緊張呢？她說：「我現在更會和自己對話，在心裡想：『妳已經上過很多次小巨蛋了不用怕，這首歌也唱過很多次了。』如此一來就會比較安心。你要學會自我安慰以及學習獨處。」

《牧羊少年奇幻之旅》說：「當你真心渴望某件事時，全宇宙都會聯合起來幫助你。」而當全世界都幫了你後，夢想這條路，就是跪著也要走完！

【完整內容請見ELLE ACCESSORIES雜誌 2020年4月號】

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