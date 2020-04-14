國民男友公開「許太太」特質！ 許光漢曝心中的夢幻求婚方式

【TEXT_JUNE HOWELL;EDIT_DOMINIQUE CHIANG, INNA CHOU；PHOTOS_WESLIE WEI】

ELLE MAN 4月號封面人物邀請到新一代國民男友的許光漢，隨著《想見你》熱播，許光漢也圈粉無數，身為許多少女夢中情人的他，認為完美的男朋友又應該具備什麼特質呢？他誠懇回答：「每個女生的需求不同，但是基本的共通原則是『真誠』與『貼心』。」自認記得對方喜歡的所有事，在一個好的時機點給她，不經意的貼心舉動最能融化女生的心。而心中的「許太太」又該具備什麼樣的特質？「乾淨、清新、有氣質，但最重要的還是聊得來又剛好看對眼。」許光漢也大方分享自己心目中的夢幻求婚方式，他體貼地說：「我尊重女生的想法，但如果是我個人，偏向兩人獨處求婚，就像電影《About Time》（真愛每一天），男主角趁著女主角睡醒剛起床的的候，唱了一首歌在床邊求婚，非常浪漫！」

隨著《想見你》熱播，許光漢在兩岸三地迅速火紅圈粉，成為新一代夢幻國民男友！從網路到生活周遭，突然間多了一大票自稱「許太太」的粉絲們。現在跟著ELLE一起走進許光漢的日常，從客廳、臥房到廚房，一起刷牙、看書、逗貓咪，體驗超級男友的放電魅力吧！

完美男朋友 真誠貼心是基本

溫柔的眼神、暖暖的微笑，穿梭在居家空間裡的許光漢，是如此的迷人！無論是早晨刷牙時從鏡子反射出來的迷人臉龐；中午走進廚房為妳親手做飯的帥氣背影，一起享受愛的午餐，對看彼此微笑；陽光灑落的午後，一起隨性躺在沙發上、調皮地逗逗貓，晚上躺在床上看著彼此的臉龐相擁入眠，如此完美的男朋友，是每一位「許太太」的夢想！

身為新國民男友，許光漢認為完美的男朋友應該具備什麼特質呢？他誠懇回答：「每個女生的需求不同，但是基本的共通原則是『真誠』與『貼心』。」他總是貼心記得女朋友說的每一句話，默默地為對方做貼心的舉動。那「許太太」又該具備什麼樣的特質？「乾淨、清新、有氣質。但最重要的還是聊得來又剛好看對眼。」國內外哪位女星比較是許光漢喜歡的型呢？他談到：「我覺得很多女生的型都很漂亮，像是蒼井優、Lily James都有種很乾淨的氣息。」最重要的是感覺！「當雙方都感覺對方是彼此的百分之百！因為在交往的過程中，雙方會去感受彼此在對方心中的趴數（%），例如：對我來講目前對女生的感覺是70%或80%，隨著交往過程中的變化，兩人的關係會到達一個高峰，當彼此都達到對方的百分百，是我認為最美好的一刻。」想像許光漢求婚的求婚，會是什麼模樣？許光漢體貼地說：「我尊重女生的想法，但如果是我個人，偏向兩人獨處求婚，就像電影《About Time》（真愛每一天），男主角趁著女主角睡醒剛起床的的候，唱了一首歌在床邊求婚，非常浪漫！」

灰藍色西裝外套、灰藍色緞面襯衫（BOTH BY DIOR）；Labello Line花瓣櫻花金戒指（TASAKI）。

一人分飾兩角 男友力大噴發

或許是粉絲們很期待許光漢好好談場戀愛吧！終於盼到了《想見你》，但這也是非一般偶像劇，結合魔幻穿越及驚悚推理，許光漢一人分飾兩角，既是女主角柯佳嬿交往多年已故的前男友王詮勝，同時也是穿越時空個性開朗又奔放的李子維！談起兩個角色的相異之處，許光漢說：「李子維的個性比較屁孩，喜歡逗女生，看似很幼稚、很屁，卻有一顆懂事的心，很講義氣，會幫好友追女生。王詮勝基本上是一個大暖男，對女生的好會令人無法抗拒，會讓女生默默記在心底。」從10幾歲演到30幾歲，許光漢既能演出高中男生的青春無敵，又能詮釋中年男子的成熟穩重，演技跨度之大，令人驚艷！哪一個角色比較像許光漢呢？他笑著說：「李子維吧！特別是比較『屁孩』的那一面，跟自己內在的個性最像，所以演的時候能夠盡情展現自己活潑外向和童心的一面。」

演完《想見你》後，男友力大噴發的許光漢，問他瞬間爆紅成為新「國民男友」的感覺如何？他靦腆笑著說：「就⋯⋯謝謝大家的喜愛。」他謙虛表示，大家看完這齣戲會這麼喜愛，其實是喜歡劇中的角色李子維，這個角色很討喜，人物設定也很強大，能夠演到這麼棒的角色，他認為自己非常幸運！

一星海浮沈多年 終於如鑽石般發光

或許很多人覺得許光漢的爆紅很幸運，其實他已經蟄伏了七、八年了，中間星途也起起伏伏。他初次躍上螢光幕是2003年，當時小學六年級的他，巧遇周杰倫在《葉惠美》專輯中〈三年二班〉的MV，正需要找一位帥氣的乒乓球男孩的機會，或許是冥冥中注定與演藝圈的緣分，13歲的他就此被周董相中。長大後，許光漢初入行星途並不順遂，愛唱歌的他被簽到種子音樂旗下，本來準備以男團發片（這是為什麼最近大家發現許光漢擁有一副好歌喉，因為他最早計劃以歌手出道啊！），可惜後來卻無疾而終。意外接觸表演，是跟著王小棣導演戲劇《刺蝟男孩》接受表演訓練，卻因為公司接了別的工作，錯過《刺蝟男孩》的演出。很多人以為《想見你》是許光漢首次擔綱男主角，其實早在2013年的馬來西亞戲劇《潛入藍中籃》，他就擔綱男主角演出過籃球隊長，也正是因為這齣戲的啟蒙，他開始覺得演戲是一件有趣的事。但並不是演了男主角就會一砲而紅，一切都是點點滴滴的累積。

接著許光漢過著邊打工、邊等試鏡的日子長達兩三年，當時的他打了好多工，包括：咖啡店、酒吧、義大利餐廳、優格冰店⋯⋯等，當時家人很擔心，常建議他別再打工，找個穩定的工作吧！但他很難跟家人解釋自己在等待什麼？但，就是一股傻勁吧！所以許光漢很理解演員們患得患失的心理狀態，工作只是表面上的恐懼，深層的恐懼來自於自己，非表演科班出身的他，看到許多表演專科出身的演員彼此討論表演，難免羨慕，很渴望深厚自己的表演底子，但是該去哪裡學呢？就在人生的十字路口，2015年，他遇見了植劇場，他回想：「植劇場是我在表演上的一個出發點，在過程中學到很多，老師們不斷傳達的核心價值是『生活就是演技』，從生活的過程當中去得到一些什麼？把這些東西轉換成創作的靈感或一個花火。」

這樣的表演底子訓練，讓許光漢慢慢找到在表演上的自信，即使後來他在許多戲劇當中被演技派的戲精圍繞，無論是《罪夢者》裡的張孝全、王柏傑，或是《陽光普照》的影帝們陳以文、巫建和演出對手戲，許光漢的氣場完全沒有被壓下去，反而能夠互相抗衡飆戲，無論是邪惡的大反派，或是天使般的陽光男孩，都讓戲劇充滿張力而精彩！許光漢坦承跟這些戲精對戲當然有壓力：「我覺得很幸運遇到這些厲害的演員們，他們都演得非常棒，大家在現場都完全沈浸在劇情裡的狀態，而且前輩們都不吝嗇給我很多在表演上的能量，他們會讓我直接感受到：『沒關係，你做什麼都可以。』讓我可以很放心的去嘗試一些新的東西。最重要的是可以跟喜愛自己作品的製作團隊一起工作，因為大家都很專注投入在作品上，現場就能感受到不一樣的狀態，這是很重要的事。」

歷經了不同角色的淬煉，許光漢才演出非一般愛情劇《想見你》，也充分展現了許光漢的演技，不只是一個帥帥的男主角，而是表演層次豐富的專業男演員！彷彿一顆從塵埃中出土的鑽石原石，經過不斷地琢磨，終於發出耀眼的光芒！ELLE一路採訪許光漢，見證一顆新星的養成，也不禁為他的成就喝采！

談起自己現階段的狀態，許光漢說：「我也還在一邊摸索、一邊成長，這好像是一輩子的事情吧！我覺得現在的狀態有些優柔寡斷，還不到游刃有餘，希望可以朝從容面對事情的方向前進。」演每一齣戲，許光漢都會有低潮的時候，因為總會有幾場「大魔王」的關卡戲要去突破與面對。面對未來，他認為自己還有許多要學習，先搞好自己，專心做好演員這件事，沒有特別的Role Model，只想走一條屬於許光漢的路。他經常用這句話來鼓勵自己，也送給每一位粉絲：「去接受自己的不完美，這才是一件很完美的事情！」

紅色皺褶襯衫、黑色西裝外套、丹寧寬褲（ALL BY BALENCIAGA）。

透視許光漢

ELLE：如果有下輩子，最想當誰？

許光漢：狗！當有錢人家的狗，不需要想任何事情，只要吃喝拉撒。（笑）

ELLE：你有養狗嗎？

許光漢：以前養過一隻米格魯，平常家人都會帶牠出去走一走，後來牠過世後，就沒有特別再養。

ELLE：什麼舉動最容易讓女生融化？

許光漢：記得對方喜歡的所有事，在一個好的時機點給她，不經意的貼心。你發自內心做這件事情，對她來講是不經意的，可能會更感動。

彩妝師插話：女生習慣就沒有用了。

許光漢：蛤！（惋惜的表情）

ELLE：如果有時光機，最想去哪個時代？

許光漢：我想要回到過去，看一下人類的起源，看一下恐龍時代，說不定過去比現在還要發達，說不定以前是高科技！（許先生想像力超豐富的啊！）

ELLE：未完成的夢想？

許光漢：滿多想做的事，不好說（裝神秘的表情），開玩笑的，哈哈！想跟一群好朋友去一個很遠的地方旅行，例如：冰島，大家一起在那邊待著。去土耳其搭乘熱氣球的夢想也還沒實現。其實夢想小到也許跟大家一起去露營、一起搭帳篷、一起放空都很開心，畢竟現在身邊朋友都忙著各自的工作，要找到相聚的時間也特別不容易。像我前不久跟朋友一起去爬金瓜石的茶壺山，一個還滿漂亮的地方，不會很難爬，都是階梯。早上八點起床，爬到中午在山上野餐，感覺很棒、很健康，趁著防疫期間，去戶外走走，增強一下免疫力！

ELLE：如果有任意門，此刻最想去哪裡？

許光漢：去很多國家吧！例如：冰島！結果一打開門就冷死！（笑）

ELLE：覺得自己最性感的部位？

許光漢：不能再講嘴唇了，那講一下喉結好了，因為我的喉結很大顆！（笑）

ELLE：談談不為人知的一面？

許光漢：（想了一會兒）我睡覺的時候會想要捏被子冰冰的角。很怪！就喜歡去抓被子冰冷的地方，是一個很怪的癖好（靦腆笑）。

ELLE：最近喜歡的一首歌？

許光漢：我聽的歌什麼類型都有，沒有特別哪一首，例如：落日飛車、黃宣、9m88、老王樂隊。也會聽大眾歌曲，例如：Justin Bieber（小賈斯汀），他最近不是又發了一張嗎？無聊的時候會聽。爵士也會，看什麼心情聽什麼歌。

ELLE：最近喜歡的手邊書？

許光漢：最近看了韓國影帝河正宇《走路的人》。因為我本身也滿喜歡走路的，除非很趕時間才坐車，如果不趕時間，可能吃飽飯，或者喝完小酒，我都會想要走一段路。看看路邊的風景、沈澱一下、找回生活感，還蠻舒服的。

ELLE：推薦最近追的好劇？

許光漢：最近還滿多時間看戲，剛追完《I AM NOT OKAY WITH THIS》（這樣不OK），是《THE END OF THE FUCKING WORLD》（去X的世界末日）和《STRANGER THINGS》（怪奇物語）兩個團隊cross over合作這部戲，我覺得可以給青少年看，蠻有趣的，但它也有一些重口味的東西。我滿喜歡看一些青少年成長的戲，像《性愛自修室》也是。我覺得青少年應該多看一些這樣戲劇，因為有一些事是書本上得不到的知識，應該要讓腦袋再活一點！

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2020年4月號】