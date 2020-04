國民男友公開「許太太」特質！ 許光漢曝心中的夢幻求婚方式

【TEXT_JUNE HOWELL;EDIT_DOMINIQUE CHIANG, INNA CHOU;PHOTOS_WESLIE WEI】

ELLE MAN 4月號封面人物邀請到新一代國民男友的許光漢,隨著《想見你》熱播,許光漢也圈粉無數,身為許多少女夢中情人的他,認為完美的男朋友又應該具備什麼特質呢?他誠懇回答:「每個女生的需求不同,但是基本的共通原則是『真誠』與『貼心』。」自認記得對方喜歡的所有事,在一個好的時機點給她,不經意的貼心舉動最能融化女生的心。而心中的「許太太」又該具備什麼樣的特質?「乾淨、清新、有氣質,但最重要的還是聊得來又剛好看對眼。」許光漢也大方分享自己心目中的夢幻求婚方式,他體貼地說:「我尊重女生的想法,但如果是我個人,偏向兩人獨處求婚,就像電影《About Time》(真愛每一天),男主角趁著女主角睡醒剛起床的的候,唱了一首歌在床邊求婚,非常浪漫!」

隨著《想見你》熱播,許光漢在兩岸三地迅速火紅圈粉,成為新一代夢幻國民男友!從網路到生活周遭,突然間多了一大票自稱「許太太」的粉絲們。現在跟著ELLE一起走進許光漢的日常,從客廳、臥房到廚房,一起刷牙、看書、逗貓咪,體驗超級男友的放電魅力吧!

完美男朋友 真誠貼心是基本

溫柔的眼神、暖暖的微笑,穿梭在居家空間裡的許光漢,是如此的迷人!無論是早晨刷牙時從鏡子反射出來的迷人臉龐;中午走進廚房為妳親手做飯的帥氣背影,一起享受愛的午餐,對看彼此微笑;陽光灑落的午後,一起隨性躺在沙發上、調皮地逗逗貓,晚上躺在床上看著彼此的臉龐相擁入眠,如此完美的男朋友,是每一位「許太太」的夢想!

身為新國民男友,許光漢認為完美的男朋友應該具備什麼特質呢?他誠懇回答:「每個女生的需求不同,但是基本的共通原則是『真誠』與『貼心』。」他總是貼心記得女朋友說的每一句話,默默地為對方做貼心的舉動。那「許太太」又該具備什麼樣的特質?「乾淨、清新、有氣質。但最重要的還是聊得來又剛好看對眼。」國內外哪位女星比較是許光漢喜歡的型呢?他談到:「我覺得很多女生的型都很漂亮,像是蒼井優、Lily James都有種很乾淨的氣息。」最重要的是感覺!「當雙方都感覺對方是彼此的百分之百!因為在交往的過程中,雙方會去感受彼此在對方心中的趴數(%),例如:對我來講目前對女生的感覺是70%或80%,隨著交往過程中的變化,兩人的關係會到達一個高峰,當彼此都達到對方的百分百,是我認為最美好的一刻。」想像許光漢求婚的求婚,會是什麼模樣?許光漢體貼地說:「我尊重女生的想法,但如果是我個人,偏向兩人獨處求婚,就像電影《About Time》(真愛每一天),男主角趁著女主角睡醒剛起床的的候,唱了一首歌在床邊求婚,非常浪漫!」

灰藍色西裝外套、灰藍色緞面襯衫(BOTH BY DIOR);Labello Line花瓣櫻花金戒指(TASAKI)。

一人分飾兩角 男友力大噴發

或許是粉絲們很期待許光漢好好談場戀愛吧!終於盼到了《想見你》,但這也是非一般偶像劇,結合魔幻穿越及驚悚推理,許光漢一人分飾兩角,既是女主角柯佳嬿交往多年已故的前男友王詮勝,同時也是穿越時空個性開朗又奔放的李子維!談起兩個角色的相異之處,許光漢說:「李子維的個性比較屁孩,喜歡逗女生,看似很幼稚、很屁,卻有一顆懂事的心,很講義氣,會幫好友追女生。王詮勝基本上是一個大暖男,對女生的好會令人無法抗拒,會讓女生默默記在心底。」從10幾歲演到30幾歲,許光漢既能演出高中男生的青春無敵,又能詮釋中年男子的成熟穩重,演技跨度之大,令人驚艷!哪一個角色比較像許光漢呢?他笑著說:「李子維吧!特別是比較『屁孩』的那一面,跟自己內在的個性最像,所以演的時候能夠盡情展現自己活潑外向和童心的一面。」

演完《想見你》後,男友力大噴發的許光漢,問他瞬間爆紅成為新「國民男友」的感覺如何?他靦腆笑著說:「就⋯⋯謝謝大家的喜愛。」他謙虛表示,大家看完這齣戲會這麼喜愛,其實是喜歡劇中的角色李子維,這個角色很討喜,人物設定也很強大,能夠演到這麼棒的角色,他認為自己非常幸運!

一星海浮沈多年 終於如鑽石般發光

或許很多人覺得許光漢的爆紅很幸運,其實他已經蟄伏了七、八年了,中間星途也起起伏伏。他初次躍上螢光幕是2003年,當時小學六年級的他,巧遇周杰倫在《葉惠美》專輯中〈三年二班〉的MV,正需要找一位帥氣的乒乓球男孩的機會,或許是冥冥中注定與演藝圈的緣分,13歲的他就此被周董相中。長大後,許光漢初入行星途並不順遂,愛唱歌的他被簽到種子音樂旗下,本來準備以男團發片(這是為什麼最近大家發現許光漢擁有一副好歌喉,因為他最早計劃以歌手出道啊!),可惜後來卻無疾而終。意外接觸表演,是跟著王小棣導演戲劇《刺蝟男孩》接受表演訓練,卻因為公司接了別的工作,錯過《刺蝟男孩》的演出。很多人以為《想見你》是許光漢首次擔綱男主角,其實早在2013年的馬來西亞戲劇《潛入藍中籃》,他就擔綱男主角演出過籃球隊長,也正是因為這齣戲的啟蒙,他開始覺得演戲是一件有趣的事。但並不是演了男主角就會一砲而紅,一切都是點點滴滴的累積。

接著許光漢過著邊打工、邊等試鏡的日子長達兩三年,當時的他打了好多工,包括:咖啡店、酒吧、義大利餐廳、優格冰店⋯⋯等,當時家人很擔心,常建議他別再打工,找個穩定的工作吧!但他很難跟家人解釋自己在等待什麼?但,就是一股傻勁吧!所以許光漢很理解演員們患得患失的心理狀態,工作只是表面上的恐懼,深層的恐懼來自於自己,非表演科班出身的他,看到許多表演專科出身的演員彼此討論表演,難免羨慕,很渴望深厚自己的表演底子,但是該去哪裡學呢?就在人生的十字路口,2015年,他遇見了植劇場,他回想:「植劇場是我在表演上的一個出發點,在過程中學到很多,老師們不斷傳達的核心價值是『生活就是演技』,從生活的過程當中去得到一些什麼?把這些東西轉換成創作的靈感或一個花火。」

這樣的表演底子訓練,讓許光漢慢慢找到在表演上的自信,即使後來他在許多戲劇當中被演技派的戲精圍繞,無論是《罪夢者》裡的張孝全、王柏傑,或是《陽光普照》的影帝們陳以文、巫建和演出對手戲,許光漢的氣場完全沒有被壓下去,反而能夠互相抗衡飆戲,無論是邪惡的大反派,或是天使般的陽光男孩,都讓戲劇充滿張力而精彩!許光漢坦承跟這些戲精對戲當然有壓力:「我覺得很幸運遇到這些厲害的演員們,他們都演得非常棒,大家在現場都完全沈浸在劇情裡的狀態,而且前輩們都不吝嗇給我很多在表演上的能量,他們會讓我直接感受到:『沒關係,你做什麼都可以。』讓我可以很放心的去嘗試一些新的東西。最重要的是可以跟喜愛自己作品的製作團隊一起工作,因為大家都很專注投入在作品上,現場就能感受到不一樣的狀態,這是很重要的事。」

歷經了不同角色的淬煉,許光漢才演出非一般愛情劇《想見你》,也充分展現了許光漢的演技,不只是一個帥帥的男主角,而是表演層次豐富的專業男演員!彷彿一顆從塵埃中出土的鑽石原石,經過不斷地琢磨,終於發出耀眼的光芒!ELLE一路採訪許光漢,見證一顆新星的養成,也不禁為他的成就喝采!

談起自己現階段的狀態,許光漢說:「我也還在一邊摸索、一邊成長,這好像是一輩子的事情吧!我覺得現在的狀態有些優柔寡斷,還不到游刃有餘,希望可以朝從容面對事情的方向前進。」演每一齣戲,許光漢都會有低潮的時候,因為總會有幾場「大魔王」的關卡戲要去突破與面對。面對未來,他認為自己還有許多要學習,先搞好自己,專心做好演員這件事,沒有特別的Role Model,只想走一條屬於許光漢的路。他經常用這句話來鼓勵自己,也送給每一位粉絲:「去接受自己的不完美,這才是一件很完美的事情!」

紅色皺褶襯衫、黑色西裝外套、丹寧寬褲(ALL BY BALENCIAGA)。

透視許光漢

ELLE:如果有下輩子,最想當誰?

許光漢:狗!當有錢人家的狗,不需要想任何事情,只要吃喝拉撒。(笑)

ELLE:你有養狗嗎?

許光漢:以前養過一隻米格魯,平常家人都會帶牠出去走一走,後來牠過世後,就沒有特別再養。

ELLE:什麼舉動最容易讓女生融化?

許光漢:記得對方喜歡的所有事,在一個好的時機點給她,不經意的貼心。你發自內心做這件事情,對她來講是不經意的,可能會更感動。

彩妝師插話:女生習慣就沒有用了。

許光漢:蛤!(惋惜的表情)

ELLE:如果有時光機,最想去哪個時代?

許光漢:我想要回到過去,看一下人類的起源,看一下恐龍時代,說不定過去比現在還要發達,說不定以前是高科技!(許先生想像力超豐富的啊!)

ELLE:未完成的夢想?

許光漢:滿多想做的事,不好說(裝神秘的表情),開玩笑的,哈哈!想跟一群好朋友去一個很遠的地方旅行,例如:冰島,大家一起在那邊待著。去土耳其搭乘熱氣球的夢想也還沒實現。其實夢想小到也許跟大家一起去露營、一起搭帳篷、一起放空都很開心,畢竟現在身邊朋友都忙著各自的工作,要找到相聚的時間也特別不容易。像我前不久跟朋友一起去爬金瓜石的茶壺山,一個還滿漂亮的地方,不會很難爬,都是階梯。早上八點起床,爬到中午在山上野餐,感覺很棒、很健康,趁著防疫期間,去戶外走走,增強一下免疫力!

ELLE:如果有任意門,此刻最想去哪裡?

許光漢:去很多國家吧!例如:冰島!結果一打開門就冷死!(笑)

ELLE:覺得自己最性感的部位?

許光漢:不能再講嘴唇了,那講一下喉結好了,因為我的喉結很大顆!(笑)

ELLE:談談不為人知的一面?

許光漢:(想了一會兒)我睡覺的時候會想要捏被子冰冰的角。很怪!就喜歡去抓被子冰冷的地方,是一個很怪的癖好(靦腆笑)。

ELLE:最近喜歡的一首歌?

許光漢:我聽的歌什麼類型都有,沒有特別哪一首,例如:落日飛車、黃宣、9m88、老王樂隊。也會聽大眾歌曲,例如:Justin Bieber(小賈斯汀),他最近不是又發了一張嗎?無聊的時候會聽。爵士也會,看什麼心情聽什麼歌。

ELLE:最近喜歡的手邊書?

許光漢:最近看了韓國影帝河正宇《走路的人》。因為我本身也滿喜歡走路的,除非很趕時間才坐車,如果不趕時間,可能吃飽飯,或者喝完小酒,我都會想要走一段路。看看路邊的風景、沈澱一下、找回生活感,還蠻舒服的。

ELLE:推薦最近追的好劇?

許光漢:最近還滿多時間看戲,剛追完《I AM NOT OKAY WITH THIS》(這樣不OK),是《THE END OF THE FUCKING WORLD》(去X的世界末日)和《STRANGER THINGS》(怪奇物語)兩個團隊cross over合作這部戲,我覺得可以給青少年看,蠻有趣的,但它也有一些重口味的東西。我滿喜歡看一些青少年成長的戲,像《性愛自修室》也是。我覺得青少年應該多看一些這樣戲劇,因為有一些事是書本上得不到的知識,應該要讓腦袋再活一點!

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2020年4月號】