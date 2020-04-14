夫妻間要創造「驚喜不斷」！ 賈靜雯曝維持婚姻秘訣

【Text／DOMINIQUE CHIANG ; Photographer／ICURA CHIANG】

ELLE 4月號封面人物賈靜雯大方分享維持幸福婚姻生活的秘訣，她認為夫妻之間最容易忽略的眉角，就是把所有事情視為理所當然，因此賈靜雯總會告訴修杰楷，兩人要彼此互相提醒，要創造「驚喜不斷」！她表示，「動人的誓言只是一時的華麗包裝，感情卻是要走一輩子的，所以有時在生活裡添加一點小驚喜，對夫妻關係是加分的。」但偶爾吵架的時候呢？「我不會主動。通常都是他比較主動當緩和的一方。我覺得女生有時候就是喜歡冷戰，會故意不理，而他就是會來軟化的那一方。」在兩個人的相處裡，不愛撒嬌的賈靜雯其實比較理性，修杰楷反而比較感性。

呼應4月22日世界地球日，賈靜雯為ELLE獨家演繹化身為大地女神，躺在黑色世界裡，呼籲人類重新看看受傷的地球與自然萬物，需要我們好好珍惜與愛護，才能讓活在地球的每一天，都是最好的時光。

一晃眼，賈靜雯已經出道三十年了。很多年輕觀眾大概都不知道，才15歲的賈靜雯，初出道時在螢光幕前就非常活躍，擔任兒童節目主持人、參演電視劇《佳家福》、《母雞帶小鴨》⋯⋯一臉可愛稚氣的天真模樣，完全遺傳給三個女兒。

回想起來，賈靜雯表示可能是年紀真的還小吧，那時候對於演藝圈的工作，就是抱持著好玩的心態，人家叫她做甚麼就照做，並沒有太多的想法。「我就是一個聽話的小孩，努力把事情做好，這也算是早熟吧。而且因為我媽一直陪伴在我身邊，並沒有外界想得那樣，演藝圈有多黑暗甚麼之類的，工作人員就是把我當小孩，該被罵、被講、被教的事情，一樣都沒有少過。」也因為聽話，更沒有經歷過所謂的叛逆期，因此她自嘲，「我其實是不聰明的女生，有點笨！」

演戲，讓我回歸真正的自己

雖然不免感到小小的遺憾，求學之路被打斷。「我在演戲的時候，身邊的朋友都很羨慕我，覺得我可以不用考試唸書好好喔；可是我卻很羨慕他們，因為他們可以一路在學校的環境裡讀書下去。」但是對於演戲的熱情，心中那團火始終沒有熄滅過。「中間也曾經一度覺得演戲好累、沒有辦法好好睡覺，拍戲環境又很可怕、吃得很差，覺得『我真的不要再拍了！』⋯⋯但是一拿到劇本又很沒出息的，眼睛開始發亮！所以如果你要問我為什麼可以一直拍下去，我真的不知道，我只要看到好的劇本、聽到導演在分析角色，或是知道要跟誰一起合作，就會感到熱血沸騰、很想要去參與。」基於這樣的心情，在接拍每一部戲的時候，根本不會去預設後來到底會不會得獎。

「我只知道我很喜歡我的工作，我覺得沒有一份工作像我們這麼幸福又幸運，就是你可以接觸到這麼多不同的人事物，甚至可以演繹不同的人生。」這七八年，更是賈靜雯最享受演戲的階段。她坦承，可能跟她的生活狀態有關吧！

「從我出道到現在，所有發生的過程都被記錄下來，大家看了我所有的表演、然後也認識了我好久好久，這一路人生的起起伏伏、這一路的變化，都是跟著大家一起的，我也沒有必要再去塑造一個不是我的我。或許是這樣，讓我覺得很自在，我可以不避諱地去談我的年齡、我的婚姻、我所擁有的家庭⋯⋯那個自在感，是我現在很願意面對自己，對於表演也更加放鬆了，不再那麼緊繃。」

換句話說，也對自己更有信心嗎？她停頓幾秒，用一種彷彿第三人的眼睛看賈靜雯的方式敘述，「曾經有人覺得你很棒、扮相很漂亮、覺得你是個美麗的女生，可是忽然間，因為生活發生了很多事件，漸漸模糊掉你在表演這一塊的光芒，比如人家開始只聚焦在你的婚姻，你的小孩、你的家庭⋯⋯這個時候其實不免會想，那我真正喜歡的興趣在哪裡？是一直到《與惡》，包括更早之前的電影《寒蟬效應》，才發現原來仍然有導演，希望看到你有不一樣的個性，而不只是幸福的媽媽、有兩個可愛的寶寶、有兩段婚姻⋯⋯而當這些東西都被拋掉，有人看見我的本質的時候，哇！那種感覺就好像終於回歸到我自己，讓我更加坦然了，不會再去害怕有我詮釋不了的角色。那份信心，更加換得了我在表演上的柔順度。」

在感情裡愛得灑脫，走入家庭後盡心盡力，但人生裡，最終不能辜負的還是自己啊。賈靜雯讓我們明白，就算成為人妻、當了母親，依然要勇敢去追尋心中所熱愛的事物，才能活出真正的光芒。

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夫妻之間，要創造「驚喜不斷」！

由於父親離開得早，看著母親一個人扛起撫育小孩的責任，加上自己經歷過失敗的婚姻，賈靜雯格外重視小孩能夠在充滿愛與安全感的環境下成長，還因此發明了一套「愛的抱抱」懲罰。

「在我們家，絕對不會有姊姊要讓妹妹這種說法。我對待她們兩個人，都是一視同仁。而且她們兩人就像雙胞胎，都在同一個空間玩，所以有任何吵架，我會把她們都綑綁在一起，一起懲罰、一起道歉，然後錯也要一起承擔，她們才不會故意彼此去弄對方，比如Bo妞犯錯了，是Bo妞的錯，就兩個一起去罰站，不管什麼原因，姐姐犯錯也一樣，兩個都去罰站。罰站之外，還必須要愛的抱抱，就是抱在一起數30秒，才可以離開。」賈靜雯用童音逗趣地模仿兩姊妹，她們會邊哭邊倒數1、2、3⋯⋯然後就真的抱在一起，就沒事了。

兄弟姊妹吵架是一定會發生的，但賈靜雯認為只要加入愛，就可以縮短紛爭。「我很重視人跟人之間的溫度，這就是為什麼夫妻床頭吵、床尾和，兄弟姊妹也是一樣的道理。而如果你一開始讓她們是比較對立的，或者不處理她們，她們就用己原本的性格去面對彼此。所以我是故意的，故意讓她們有肢體的接觸，因為一接觸之後她們就會感受到彼此的溫度，就會去軟化當下的情緒跟憤怒。 」

那麼夫妻吵架呢？吵完之後也會跟修杰楷愛的抱抱嗎？她忍不住笑了出來，直呼好害羞！「我不會主動。通常都是他比較主動，當緩和的一方。我覺得女生有時候就是喜歡冷戰，會故意不理、不理、不理，而他就是會來軟化的那一方。」在兩個人的相處裡，不愛撒嬌的賈靜雯其實比較理性，修杰楷反而比較感性。「他真的會常常看著天空跟我說，『今天的雲好美！』我就會嗯⋯⋯然後心中有烏鴉ㄉㄨㄞ、ㄉㄨㄞ飛過⋯⋯然後他又會說『你看那片雲！』（笑）我就會覺得，哇！原來我們心中各自住的，我可能是小男生，他可能是小女生。還蠻有意思的。」

夫妻之間最容易忽略的眉角，更是把所有事情視為理所當然，因此賈靜雯總會告訴修杰楷，兩人要彼此互相提醒，要創造「驚喜不斷」！她表示，「動人的誓言只是一時的華麗包裝，感情卻是要走一輩子的，時間長到我們無法去想像，所以有時候在生活裡添加一點小驚喜，對夫妻關係是加分的，這是我們必須共同去創造的。意思並不是要買甚麼大禮物給對方，而是比如我今天回去，他特別為我燉了一鍋湯；或是我知道他今天工作很忙碌，所以我會特別去買他想吃的東西，就是一種生活感的建立。夫妻之間，千萬不能覺得，對方做這些事本來就是應該的。」甜蜜是經營出來的，絕對不是憑空掉下來的。

愛很脆弱，需要好好保護！

無論如何，用溫然而堅定的態度管教小孩，是賈靜雯不變的原則。她時常警惕自己，不要口出惡言，更不要輕易發飆。「我不喜歡有不好的臉色、不好的語言，因為我覺得負面的言語會影響氣氛和磁場。所以我都會盡量心平氣和告訴她們這樣事情是不對的，可是我絕對不會用你是豬啊、你怎麼那麼笨啊、你怎麼連這個事情都不會做⋯⋯這種老一輩的管教罵人方式，因為罵了並不會有改變。而且我相信原生家庭對子女的影響是非常大的，我想要傳承好的影響，而不是負面的東西。」

愛，就是她最想要傳承給三個女兒的東西。「我覺得愛是無所不在、無孔不入的，從文字到行動到肢體、從眼神到語言表達，全部都跟愛是有連結的。但愛有時候是很脆弱的，是需要保護的，有可能因為吵架的一句話傷害到了對方，而如果你又不去面對不去道歉，那麼這份愛，就瓦解了。因此愛很堅固，但也很容易被摧毀。所以我會透過很多不同的方式，教導我的小孩甚麼是愛？」

尤其是女人，可以不聰明，但一定要學會愛自己。「我們都會知道自己的喜歡與不喜歡吧！如果只是為了要迎合對方，讓對方更喜歡你而去做的改變的話，那麼你不會喜歡你自己的，因為你會覺得那個不是我。所以愛自己的方式就是做你自己，但做你自己千萬不要誤會成自私喔！而是你要面對並接受自己的好與不好，優點也好缺點也好，不害怕展現出來。因為當別人都看見這樣真實的你，你也不會有太多的負擔。」

賈靜雯從來不說大道理，但她深知，沒有人是完美的，唯有坦然真切地做自己，日子過起來才是最舒適的。而當你心中有了愛，更懂得如何去愛，不管處在甚麼年紀，每分每秒，都是最好的時光。

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保持知足與感謝，就能放下得失心

ELLE：你的一天通常都怎麼度過的？

賈靜雯：如果沒有工作的話，我的每一天就像電影《今天暫時停止》那樣，每天都在過重複的生活。起床之後弄早餐、幫小孩綁頭髮、換衣服、帶她們出門上學。去完學校之後，就安排我的運動時間，或者早餐時間，然後去買民生用品......接著接小孩下課、回家跟先生弄晚餐，等到她們都上床睡覺之後，才能擁有自己獨處的時間。

ELLE：在教養小孩方面，甚麼是你不變的原則？

賈靜雯：在我們家，說話算話很重要！比如小孩想要看她們喜歡的影片，我就會說，好妳們要看幾分鐘？她們就會說「五分鐘」，好，那我們就會開始計時，五分鐘一到鬧鐘一響，影片就立刻關掉。這個是我們很堅持的大原則，說好就是說好的，妳不能用賴皮的方式去得到你想要的東西。從小就是這樣，包括我們要出去工作，我們也要誠實告訴她們。我不會用騙的方式去說，出去一下下就回來，因為這樣她們的期待會落空。我們大人也會跟著以身作則，比如我不讓她們吃糖，我也絕對不會去碰。

ELLE：現在的你，如何面對人生的得與失呢？

賈靜雯：我覺得滿足這件事情很重要，就像我現在很知足，很滿足我所擁有的一切。我很感謝，覺得這都是老天爺多給我的。人生很奇妙，有的時候並不是你努力，就一定可以得到。

但是當我開始懂得知足與感謝，得失這件事對我來說，就不見了。好比現在因為疫情的關係，我們有很多工作都被取消了，但這段時間，我們也重新換得了很多自己的生活與時間。

ELLE：由於疫情關係，現在的世界充滿紛擾，如何保持內心的平靜呢？

賈靜雯：我最近看了一本書很棒，叫做《空橋上的少年》，是一個精神科醫生寫的。書裡面探討少年的憂鬱和躁鬱，他們會出現的症狀和發生的狀況，以及如果沒有正確的醫療方式，他們真的會走不出來。裡面有很多很棒的故事，都讓我很想要把它拍成電影或電視劇。

其實不要說憂鬱症，現在愈來愈多人有「憂鬱傾向」，因為資訊太多太混亂了，所以有時候我會覺得，我們應該學著關掉手機、關掉接收資訊的功能，讓自己安靜下來，不要受到那麼多的干擾，不需要24小時的關注，因為那不會讓你的心情比較平靜。然後就是去專注做一件你自己喜歡的事情，比如我現在身體力行的就是運動，當你在運動跟專注在你喜愛的事情的時候，你的腦袋就會散發出非常好的磁場。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2020年 4月號】