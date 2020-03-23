「爸媽最大的功德就是不鳥我」 蔡康永自曝是難以取悅的小孩

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ELLE 3月號封面人物為蔡康永，近幾年他接連推出《蔡康永的說話之道》和《蔡康永的情商課》暢銷書，早已變身眾人的心靈棋士，指導我們如何成為情商高手。這次蔡康永更分享了一個獨家情商課，他認為與其害怕逃避情緒，不如誠實以對，也承認自己仍然會做出讓自己後悔的事。

蔡康永說他最近迷上用手機下圍棋，從輸贏中學習樂趣。近幾年接連推出《蔡康永的說話之道》和《蔡康永的情商課》暢銷書，蔡康永更早已變身為眾人的心靈棋士，指導我們如何成為情商高手。他讓我們明白，人生這盤棋，最需要了解的對手，其實是自己。

如果可以像電影《變腦》那樣偷窺名人的腦袋，大概很多人爭相排隊想要知道蔡康永到底在想些甚麼？明明長著稚氣的娃娃臉，卻有著看透一切的老靈魂， 對人世間的喜怒哀樂貪嗔癡，總能有他精闢獨到的見解哲理。儘管臉上總是掛著笑容，但大部分的時候，他是冷靜、不動聲色的。情緒對他來說，彷彿不過是戴上緊箍咒的孫悟空，而他便是那從容入定的唐僧，隨時都能掌控這頭野獸，沒有撒野的可能。

這樣的高情商，是童年就養成的嗎？蔡康永淡然一笑，怎麼可能！「小時候根本沒在想自己是什麼樣的人，比較好奇世界、好奇別人，而不是自己。」但家庭的耳濡目染，確實有所影響。「我的確在我爸爸媽媽的身上看到，他們很在乎款待別人的時候，要讓別人覺得很自在很舒服，如果要被解釋為是『情商』的一個來源的話，應該是很明確的。」從小他就會在旁邊默默觀察父母的應對進退，反倒是父母很少告訴他，應該怎麼做⋯⋯。

每當家裡有客人的時候，又是情商的另一個試驗。他回憶小時候家裡會開兩桌麻將，先生一桌跟太太一桌，身為主人小孩的他，此時必須主動前往打招呼。「所以首先我就得記得，複雜的人際關係，就是誰誰誰、然後誰是誰的太太做⋯⋯但是呢，比方說張伯伯，可能當天帶來的女生並不是張媽媽，而是另外一個阿姨的時候，我們就要認得出來。那時候也不會想去問為什麼，就是很自然而然地接受，也覺得不關我們的事。」他表示，當你愈看愈多，等到年紀慢慢長大，知道那是怎麼一回事，更不會大驚小怪。

我是一個難以取悅的小孩

對外，蔡康永是守禮貌懂分寸的孩子。但是對內，他老實招認，「如果我是我自己小孩的話，我會非常非常地煩惱。第一，不知道這小孩在想什麼；第二呢，覺得他對很多事情太冷淡了。你可能送這個小孩禮物，他表現出來高興的樣子，卻比不上你期望的程度。如果是我自己的小孩，光是這一點我就會很煩惱，怎麼那麼難取悅啊！後來到了青少年時期，又變成一個大麻煩，跟家裡懶得溝通，對家人的語氣不好，做很多叛逆的事情。」當個不乖的小孩，原來蔡康永也經歷過這個階段。

「我爸媽最大的功德應該就是不鳥我吧！（笑）就是當我在那邊沒禮貌的時候，他們沒有覺得有什麼了不起的。」面對父母的處之泰然，想使壞大概也壞不到哪裡去。「可能我爸媽的年齡比較大，我出生的時候他們已經沒什麼力氣管。加上經歷過前面的孩子，知道小孩就是這樣。」他打了個妙喻，父母把他視為寵物寵愛的程度，多過當成一個小孩來教養。「我覺得這樣很好，想想你對寵物的態度，無非就是一再地希望牠們高興，買牠喜歡的東西，然後把牠打扮得很漂亮這些事情⋯⋯」

也因此，蔡康永曾經這樣形容他的家庭關係：受疼愛，可是不親近。這會影響他對愛的看法嗎？「我所謂的不親近，是我們這家人不會互相吐露自己心裡面真正的反應，比方我爸爸如果遇到工作上的困難，他從來沒有一次在我們面前顯示過有這個困難。父母兩人如果感情上吵架，也是背著我們吵架做。然後呢，我們小孩也就都把在學校遇到的困難藏在心裡面。」不訴苦、不抱怨，久而久之就成為相處的無形默契。但這不等於，彼此沒有愛。「當我們（家）這一群人遇到外來挑戰的時候，還是會努力齊心對抗，可是不太會祈求對方真的了解自己。」

沒有人生來就了解自己

蔡康永認為，家庭是一個給愛存在的地方，並不是一個必然互相了解的地方。「很多小孩都會抱怨爸媽不了解自己，可是其實當爸媽過世的時候，我覺得很多小孩一定會發現，自己也不了解他們的爸爸媽媽啊。所以我根本不懂為什麼有人要抱怨別人不了解他，因為依據我的常識，沒有人了解他們自己。」

沒有人生來就了解自己，就連蔡康永本身，也是開始做功課、學習情商之後，才比較了解自己。他強調，這樣的自我了解更必須是有用的，而不是一昧地鑽牛角尖，被各種情緒卡住。

「大部分的人在考慮一件事情的時候，他們脫口而出的話是：『不知道別人會怎麼想？我爸媽會答應嗎？我怎麼跟我的同學交代？』每個人都在顧慮別人，而不是問自己要的東西。所以如果你了解你自己，你就是要這個東西，非要不可，對你來說要到這個東西是最重要的事，那你就得把別人的反應排在後面啊！一旦你這樣決定，這就是你了解自己的過程，你才會比較專注地去追求你要的東西，而不會走一步退兩步地四處張望、回頭去看別人怎麼想？這就是我所謂有用的自我了解，學會把很多沒有必要的情緒反應，當成垃圾那樣丟掉就好。」

黑色西裝外套（BALENCIAGA）；絲綢花卉拼貼襯衫（LOUIS VUITTON）。

我很喜歡知道別人的生活

在演藝圈這麼多年，蔡康永從來沒有想過退休這件事，因為這個職業太好玩了！他說，「主持人是個非常安逸的工作，就是別人都把他們最有趣的笑話帶到你面前來講；最好聽的歌聲帶到你面前來唱；最漂亮的衣服帶到你面前來穿。所以我的工作本身就已經很有樂趣了。而當我寫作的時候，雖然很苦，自己一個人在家裡寫作，真的很可怕，可是還是充滿了樂趣。因為當你把講不清楚的一件事終於講清楚了，你就會覺得謝天謝地，你的痛苦是有收穫的。所以一個工作根本稱不上是很苦的人，如果還在想著退休，我覺得是很沒有禮貌、也不負責任的⋯⋯而且相信對很多人來講，我根本早就在過退休生活吧！（笑）」

對每個人都帶著好奇的眼睛，更反映在他在臉書社群好友的名單選擇。「我自己在網路上接受別人加我好友時，出發點常常在於，有機會稍微窺探一下，一個我完全不懂的生活型態。所以我特別喜歡那些跟我過著不同日子的人，比如百貨公司的專櫃人員、警察，或是一個物理學家，我很樂意觀察他們正在過著甚麼樣的生活。」他笑著說，他猜那些寄出交友邀請被他接受的有些人，可能會納悶地覺得，為什麼他們會被接受？「這恐怕也是我擔任主持人的一個重要的樂趣來源，就是我很喜歡知道別人的生活。」

那麼從寫作、主持到一圓導演夢，有哪些他想做、卻還沒有做過的事呢？他的答案出乎意料：「我已經知道，有很多我想做的事情可是做不到。」他舉例，比如過世的大衛鮑伊，私底下其實也會畫畫，而且畫得非常好。但是世人只會將他視為一個音樂人，一個搖滾偶像，他再怎麼努力畫畫，就是不可能排進全世界最好的畫家前一千名。意思是，「我已經知道你來到這個世界上，你會得到一個角色設定，不管這是不是你自願的⋯⋯然後你要不就認了，努力在這個範圍把事情做到極致；但若你不認帳，你還是可以去嘗試其他的事情，你要怎麼掙扎是你家的事。」可這樣的認份不等於放棄，相反地，蔡康永把寫作當成一個認真的工作，不僅做到極致，情商書更是十年來最暢銷的中文書。

「你當然可以做很多你會做的事，也做得很好，可是大家心中仍然會有一個認定，他們從你身上索取力量的來源，是因為你那個身分。所以我現在不會奢望別人把我當成設計師，或是電影導演，因為就算你導了一部電影，還是比不上你主持節目和你所寫的書，帶給別人的力量大啊！」認清自己能力的極限，也是了解自己的有用價值之一。這也是蔡康永令人信服的原因，他的建議總是根基於人性與現實，而不是給出空泛且不切實際的勵志口號。

黑色西裝外套（BALENCIAGA）；絲綢花卉拼貼襯衫（LOUIS VUITTON）。

到死之前，要繼續發生讓我後悔的事情！

不知道你有沒有發現，不同於其他勵志書，蔡康永在書裡沒有用過「活在當下」這四個字。「因為從我認知的角度來判斷，你沒有別的選擇，就是你不可能活在過去或者活在未來，你只能活在當下。所以，我不想要強調一件沒有別的選擇的事啊！就像我不能建議大家要呼吸，因為大家必須呼吸，這是沒有得選擇的，所以⋯⋯你怎麼可能不活在當下？任何情緒都是當下。當你沉浸在悲傷裡，十分鐘過去了，你的當下就過去了，所以你不要幻想說我可以未來再處理那個情緒，情緒只發生在當下。」

我們就是活生生的人，到死之前都會有各種情緒的發生。與其害怕逃避，不如誠實以對。所以聰明如蔡康永，承認自己仍然會做出讓自己後悔的事。「如果有人說我這輩子再也不想後悔了，我會覺得他瘋了，因為後悔是一個動力啊！你喜歡一個人，你覺得跟他在一起會很倒楣、可能會受傷，結果談了戀愛之後果然就受傷了，然後你很後悔⋯⋯可是這場戀愛還是值得啊！我沒有覺得後悔很重要耶，後悔就後悔吧！到死之前，還是應該要繼續發生讓我後悔的事情。」面對生命的老去，蔡康永更毫不客氣地點出，你總不會蠢到真的相信祝你青春永駐、永遠不老這種鬼話吧！

「老的恐怖其實是被我們自己塑造出來的，所以我們詛咒別人就會說，你一定會孤老終身！我們對老的討厭與恐懼，都是來自我們對自己的價值。因此情商的好處就是一再拜託你要釐清你不相信的事情，別人塞給你想法你不一定要接受。你應該要建立自己的觀念，你的人生走到了這個階段，你想過什麼樣的生活？然後你剩下的日子，你要怎麼運用？」

他甚至不買單，有所謂的理想老年生活。「我根本不相信有理想的生活這回事，千萬不要用理想兩個字來安在自己的頭上，因為生活可能很委屈啊！很多人根本搞不清楚自己想過什麼樣的生活，卻在那邊天真地說希望有理想的生活⋯⋯沒有這件事！一切歸根究柢就是靠你自己，不要靠別人丟給你的這些虛幻的字眼去活。你應該要認知自己是什麼樣的人，然後盡量靠近你想過的日子。」

所以讀完他的情商書，假使不認同或是做不到也沒關係嗎？「我必須回答，我根本不在乎。讀者讀了書然後做不到，不關我的事啊！我不可能在書裡附上免郵費回函說，你如果做不到的話請寫給我然後我來幫你解決⋯⋯做不到就做不到，你愛這樣就這樣吧！」那副冷眼旁觀的表情，彷彿又回到當年那個在麻將桌旁，看透所有人情世故的兒時蔡康永。

沒有達成，真的沒有甚麼了不起喔。該執著的事情執著，可是不該執著的事情就放過了吧！套句書裡的話：因為啊，這是你的人生。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2020年3月號】