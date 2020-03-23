草間彌生是紅娘？ 孟耿如曝願意黃子佼和共度一生的關鍵

【TEXT_DOMINIQUE CHIANG,INNA CHOU PHOTOS_TROY WANG】

這個春天，孟耿如即將完成終身大事。和佼哥（黃子佼）愛情長跑多年的她，終於要步入禮堂正式升格人妻。此時此刻，她美得就像綻放的花朵，被滿滿的幸福包圍。

孟耿如有很多個身分。演戲出道的她，拍過不少膾炙人口的偶像劇，最近還主演電影《女鬼橋》、大膽突破在《做工的人》演檳榔西施；她也發過迷你專輯，短暫成為歌手唱過歌；近年喜愛雕塑與創作的她，在無師自通下，更搖身一變為藝術家，即將於三月舉辦個人展覽。但最廣為大家熟悉的，卻是佼哥的女友身分。說起來好像有點不公平，因為娛樂圈的八卦新聞總會佔據主要版面，難免模糊掉她在工作上的表現。

會不會很介意？忍不住好奇問。沒想到她倒是坦率明快地說，都已經釋懷了。「這也沒辦法啊，總不能因為這樣，兩個人就不要在一起吧。而且對我來說，他就是未來的家人，那麼不如想辦法接受這件事情，讓我們一起共存。」果然是真愛無誤！因為是真愛，兩人才可以共同度過這些考驗，決定攜手共度一生。

「以前剛開始（在一起）的時候，我還會要他不要太常在臉書發我們的照片，結果現在卻變成是我自己愛發的要死（笑）⋯⋯後來就覺得，如果大家看了會覺得幸福開心，那就把正能量分享出來。所以現在，完全OK的！」她笑得無比燦爛，是個讓人打從心底可以感受到溫暖的女孩。既然這樣，讓我們來聽聽關於她和佼哥的愛情故事，屬於孟耿如的版本。

青蘋果綠色泡泡袖西裝大衣、青綠色長筒高跟鞋（BOTH BY MIU MIU）。

草間彌生是我們的紅娘

向她求證，印象中曾聽佼哥提過，兩個人的第一次約會是去看草間彌生的作品，但是時間卻非常短暫，只有15分鐘。「咦，不是吧！」她臉上露出狐疑的表情立刻吐槽，「那個時候還沒有說要在一起，他只是帶我去看南瓜，只能算是兩人第一次單獨出去，不要自己亂斷定好不好⋯⋯（笑）。」

不過認真說起來，草間彌生確實為兩人搭起愛的橋樑。「那段期間我超級喜歡草間彌生，翻了她的很多畫冊、還特別去找她的紀錄片來看。後來跟佼哥聊到，他就說他家有很多草間彌生的周邊商品，和曾經出過甚麼甚麼的東西⋯⋯並且分享給我看。當時我想說怎麼可能，真的有人家裡有這種東西！才開始對他慢慢認識。」

熱愛藝術的兩人，因此有了聊不完的話題。後來在一起之後，看展覽更是約會的主要行程。「我們休假約會，常常第一件事情就是先查好，哪幾天有甚麼展覽，然後一起去看。而且我們喜歡的作品類型都有點相似，常常會喜歡同一個藝術家，尤其是那種個人特色很強、又帶有點瘋狂的才華。」她表示，如果沒有共同的興趣，話不投機，兩個人可能就不會擦出火花。

「我們總是有聊不完的話題，比如他很喜歡收藏黑膠，我就常常陪他去逛黑膠店。雖然有很多老牌歌手我不懂，但是當他跟我分享留聲機的差別、原來以前比黑膠更早之前的叫『蟲膠』⋯⋯這類的知識我就很有興趣。可能我也是老靈魂吧，喜歡逛古董店，想要透過這些老東西去了解當時的人們，過得是甚麼樣的生活。」因此雖然兩人相差19歲，相處起來反而沒有距離。她補充，「還有一點很重要，因為他天生娃娃臉，打扮模樣很年輕，感覺我們兩人就沒甚麼差距，如果今天他長得是比較老成的臉，搞不好還是沒辦法⋯⋯（笑）。」

遇見對的人，你一定會知道

但總有個關鍵時刻，讓她認定佼哥就是那個值得共度一生的人？孟耿如不加思索地說，其實相處不到一年，她就知道是他了。「我們兩個人真的太合了，交往的時候是非常快樂的，而且我們的缺點和優點是互相彌補的，因此當下我雖然沒有說出口，可是我心裡隱隱約約有感覺，沒有問題的話，我們應該會一直走下去，我會跟這個人結婚。」所以當你遇到對的人，真的就會知道嗎？她點點頭，你一定會知道的。「就是一種安穩的感覺，比如今天有個漂亮的女生跟他出去，你可能都會覺得沒有關係，因為你完全信任他，他會讓你很安心很放心，不會有所顧慮。然後當我們兩人處在同一個空間裡面，即使分別在做不同的事情，你也不會有被冷落的感覺，一切就是非常地順。」

雖然難免有小抱怨，佼哥一點都不浪漫！「假設今天是情人節，我們（女生）可能會藏好禮物要給對方驚喜，但他卻是買回來就直接拿給你說，『欸情人節禮物』，就這樣欸，然後也不會特別做甚麼。而且他從來沒有送過我花，Never！雖然我並不是很愛花甚麼的，但就是沒有。」

務實的佼哥，把愛體現在日常生活裡。「他不會花時間製造浪漫，可是針對我的事情，他一定會花很多心思去想。比如我的個展，他會很認真地思索，然後跟我討論該怎麼進行；還有一些生活上的小細節，比如有時候他會主動說要接我下班⋯⋯他會讓你覺得，不管發生甚麼事情，他都會很理性地幫你設想好答案。」就像一個可靠的避風港，是一個令人安心的存在。「因此對我來說，一段感情最重要的，並不是對方多有錢或甚麼的，而是你們愛不愛對方。互相為對方著想、付出的感覺，勝過一切。」

也因為彼此早就認定，談到即將結束單身的心情，孟耿如的語氣顯得平靜。「因為拍戲穿過太多婚紗，對於當新娘，我其實很無感。反而是想到未來可能成為媽媽，我會想要了解那是甚麼樣的心情⋯⋯但我現在還沒有懷孕啦（笑），只是很希望未來可以有小孩。」

但倒數婚禮只剩一個多月，心裡多少還是會感到焦慮。「說沒有（焦慮）是不可能的，只能盡量把它（婚禮）做成自己想要的樣子，但是太多瑣碎的事情你必須要自己處理，要統計座位甚麼甚麼的，真的好、煩、喔！」不過最煩人的，卻是完全不在預料之中的肺炎疫情，萬一到時候愈來愈嚴重怎麼辦？「沒關係的，如果到時候迫於疫情必須取消婚禮，我們就認賠殺出！」她和佼哥都看得很豁達，最重要的是兩個人可以在一起。其他的，就順其自然吧。

只要心中有愛，就能戰勝恐慌與不安。孟耿如那堅定的眼神，早已盡在不言中。

我不是大家以為的那種甜美女生！

ELLE：演員、歌手和藝術家，你最喜歡哪一個身分？

孟耿如：可能是藝術家吧。因為創作的時候，就很像是一個治療的過程，沒有人拘束你、也沒有人管你，你也不知道自己會畫出甚麼東西來。當然演戲也很快樂，會讓你有機會體驗不同角色的人生。反倒是當歌手，我覺得比較不自在，因為演員可以很專注在自己的角色裡，歌手卻是要對外展現自己，比較不像我本身的個性，做起來會比較有疙瘩。

ELLE：在《做工的人》扮演檳榔西施，是你目前最突破的演出吧！

孟耿如：因為檳榔西施都穿得很少，我本來以為我會很彆扭，結果沒有欸。一進入到角色之後，我整個人就放得很開，一點都不覺得自己穿得很曝露。而且這個角色非常地外放潑辣，很性感，完全不像以前看到的我。

ELLE：所以這個角色，跟你的反差真的非常大？

孟耿如：非常反差！但我演得非常開心。從剛出道的時候，我就被定位在很甜美很溫柔的模樣，可是我的真實個性，根本不是那種甜美的女生，我一直很彆扭地在做可愛的事情，所以我本來就很想跳脫原本的形象，希望觀眾可以看到孟耿如有更多不同的面向。

ELLE：真實個性的你，是甚麼樣子呢？

孟耿如：私底下的我是很大喇喇、愛搞笑、很不在乎形象的。而且我平常出門都不愛化妝，衣服能有多簡便就多簡便，所以有時候我跟佼哥出去，我都很像他身邊的助理。真的，因為有時候他會穿得很花枝招展，我反而就是運動褲、T-Shirt。而且我的男裝比女裝多喔，這可能是我性格裡蠻奇怪的一部分，照理講女生在路上應該是要喜歡看帥哥的嘛，但我卻很喜歡看美女，是不是有什麼誤會⋯⋯（笑）總之，我其實蠻中性的。我還蠻做自己的，不太在乎別人的眼光。

ELLE：從小個性就是這樣子嗎？

孟耿如：沒有，我以前超在意所有人對我的眼光，尤其是剛入行的時候。我還記得以前在無名小站，曾經有一個粉絲突然在上面罵我，後來留言就變得愈來愈多，當時我心裡很在意，還跟他道歉。可是後來某天就突然想通了，覺得幹嘛要這樣？你一個人本來就不可能做到滿足所有的人，如果所有事情，你都想要達到心中理想的樣子，你的人生會超累的。如果所有人的留言你都要在意，那你的人生還要活嗎？況且無論你做得好不好，都會被討論，都有正反兩面的聲音，那還不如好好過日子。

ELLE：三月的展覽，大概是怎樣的內容？

孟耿如：有畫作也有雕塑。我的畫作裡面都有一個角色，我稱它為「阿如」，它是一個外星人，它的頭和身體是分開的，然後它會以這樣的狀態在每一幅畫出現，就是帶著它的頭出去玩。但畫風是童趣的，不是可怕的，常常有一些現實生活中不會出現的場景。由於這次我展出的藝廊老闆本身有在收藏非洲藝術品，所以我就讓「阿如」去非洲玩，有點像是我帶著我的角色去認識非洲藝術。

ELLE：可以搶先透露，婚禮是甚麼風格嗎？

孟耿如：我本來很想辦戶外婚禮，可是又擔心下雨，所以最後決定還是在室內。但是進場的紅毯，我們會鋪成草地，還是會保留一點點戶外的感覺。

此外，因為我們平常很喜歡逛文創市集、支持台灣文創設計，所以這次在婚宴外面的走廊上，我們會安排約20個攤販小市集，然後賓客會得到折價券，妳可以用那個卷去換妳的婚禮小物，挑選妳自己喜歡的東西。我們兩人有討論過，如果真的要辦婚禮，就希望可以讓賓客留下深刻的印象。

ELLE：對你來說，婚禮還有甚麼不可或缺的元素呢？

孟耿如：不可或缺，當然就是黃子佼啦！（笑）其實我們對形式沒甚麼要求，反而希望把重點擺在賓客的感受上，比如動線的安排，是會讓人覺得好玩的；包括喜宴菜色，都是我們精心挑選過的，我們選擇只用台灣小農的在地食材，請主廚客製化成一道道料理，希望賓客可以品嘗到真正的台灣味。

ELLE：婚禮主持人會是誰呢？

孟耿如：當然是佼哥的徒弟LULU（黃路梓茵）。據說她那天應該會坐著輪椅主持，因為她那段時間正好要去動拇指外翻的手術，但因為想不到要找誰，所以就還是找她囉。光是想到畫面，就覺得蠻好笑的。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2020年3月號】