對家人最大的愛是陪伴 林依晨曝與父親和解的真相

【TEXT／DOMINIQUE CHIANG；PHOTOS／CHOU MOU】

拍完《小女花不棄》之後，林依晨卸下演員的身分，放慢腳步，回到生活裡專心去過屬於林依晨的生活。她是女兒、是人妻、是閨蜜、是寵物主人、也是自己……轉換在人生的各種角色裡，總是令她感受到不一樣的愛。當我們討論愛，林依晨最想分享的是……

動物教會我，如何去付出愛

我很愛動物。還記得我的第一個寵物是隻混種狗，當時好像跟著媽媽去海產店，或是山上的土雞城，看到鐵籠裡關著兩三隻小狗，就決定把牠帶回家了。那時候大概養了七八年吧，但因為當時我們沒有足夠的養狗知識，有天不小心餵牠吃巧克力，結果牠就性情大變發瘋似地看到誰都咬…唉。

我還養過黃金鼠、魚、烏龜、蠶寶寶、兔子、寵物雞…我們家最高紀錄曾經擁有四鼠七雞一狗一兔，就像個小型動物園。因為我和我媽都很愛小動物，而且我們養過的寵物都蠻通靈的，跟牠們相處不僅有回應，牠們也是我生命中很重要的陪伴角色。從小就學習跟寵物相處，更是我母親給我們的生命教育，教會你怎麼去付出愛？因為動物會毫無保留給你牠的愛，只是牠對你的愛，更加專一。因為主人就是寵物的天。

所以我們可以為動物做些甚麼？尤其在經歷澳洲大火，許多動物無家可歸的狀況之下，我覺得同理心很重要！千萬不要有人類智商最高，所以人類才是最高貴的念頭。不，其他有血有肉的動物，也是有情感、有恐懼、害怕與歡樂。而當你擁有這樣的同理心，至少不會去虐待毛小孩或過度地殺戮稀有動物。雖然我們沒有道德高尚到不吃肉，但每天仍然要對著那些已經變成盤中飧的食物，心存珍惜與感激。

黑色鏤空連身褲（GUCCI）；JOSÉPHINE AIGRETTE IMPÉRIALE 18K白金項鏈（CHAUMET）。

對家人最大的愛，永遠都是陪伴

雖然小時候父母離異、家裡經歷過一段經濟貧困的日子，但是我從來不覺得匱乏。因為我的母親總是給予我非常足夠的愛，而且她教會我一個道理，人不是只有在自己有能力的時候，才能夠幫助別人。因此即便在家裡最困難的時候，我都常常看到她慷慨解囊資助原住民小朋友，縱使金額不高，但她從不吝嗇，也沒有一絲抱怨。所以我們家經常收到原住民小朋友寫來的卡片：「謝謝阿姨，我用這些錢買了一包米一瓶油、還有弟弟妹妹的作業簿…。」母親的身教，帶給我很大的影響，就是幫助別人完成夢想，當你願意去分享你所擁有的，那怕只有一點點，都是件很棒的事情。此外，她也經常提醒我，取之有道！而當你的心是豐盛的，會更勇於付出。

因此長大之後，我決定跟父親和解。我覺得這輩子當家人，是很難得的緣分，下輩子可就不一定了。所以我希望有血緣關係的家人，不管他的個性如何，最起碼我們可以好好對待彼此，而不是日後才去後悔沒做甚麼。而如果退一步，大家可以活得比較舒心自在，那我願意去當那個退一步的人。抱著這個想法，最初我只是想跟父親和解，並沒有想要強迫家庭恢復到我心目中的完美模樣，因此隨之而來所引發的連鎖效應，媽媽也願意跟他和解，都不是我所強求來的。

如何表達跟家人的愛？最容易也最不容易的，永遠都是陪伴。時間是最珍貴的東西，比任何東西還寶貴，所以對我來說，陪他們吃個飯、去一個地方、見一個想見的朋友，或是完成一個小小的年度目標，都是非常有意義的。至少，在你人生離開的最後一刻，你知道你沒有徒留遺憾。

所以早在好幾年前，我就突破這層心理關卡，可以很直接地跟爸媽說，我愛你。我的作法是，我會嘗試用幽默一點，有些開玩笑、有點撒嬌的態度，表達我對他們的愛。相信我，長輩的心會融化的，因為這就是愛啊！

婚姻裡的愛，你快樂於是我快樂

在我跟老公最初的幾次見面，我對他完全是不心動的。我們早在15、16歲時就知道彼此的存在，因為有共同的朋友，甚至常常被故意撮合坐在一起吃飯，但當時我們對彼此，就是沒有感覺。就算坐在一起，也是我跟我這邊的人講話，他跟另外一邊的人聊天，大概到快十次的見面都沒有感覺。是一直到後來，我們被指定做伴娘和伴郎，經過長時間的相處，討論婚禮彩排內容，才慢慢發現這個人很貼心很細心，而且對你也很好，是一個不可多得的人才啊（笑）！

而當兩個人真正在一起，原本你以為雙方是一起快樂的，但突然有個時刻，你會突然驚覺對方重視你的快樂更甚於他的時候，更加讓人覺得不行了！他想得比你多更多，也在乎你自己比他多的時候…那麼，我還求甚麼呢？

生活中真的有很多事情會考驗愛情，可能是柴米油鹽醬醋茶，可能是金錢，因此人的一生當中，一定有段時期在尋找、在迷惘。而所謂的真愛，就是必須要不斷地經歷，被考驗和被驗證的過程，但只要通過了考驗，它就會鍍上一層金，讓你們彼此的感情更加深厚。所以對我來說，婚姻最重要的，真的就是雙方都願意為彼此著想，希望對方快樂。如果因為對方快樂你也會感到快樂的話，那麼你們就會願意努力共同想出解決的方法。

我們兩人，從來沒有吵過架。可能因為我們本來的價值觀就很像，理性的時候都很理性，感性時也都很感性。不是有句話說，所謂的門當戶對指的不是家世，而是你們看待這個世界的方式，彼此的價值觀都很相似……這樣的相處方式，我覺得才是最容易長久的婚姻之道。

手寫給好友的卡片，就是我最珍貴的給予

老實說，從前的我其實不是很會當別人的好朋友。我的個性太過理性，太過追求是非善惡，常常會忽略掉朋友有困難的時候，可能是自己做錯事，也有可能是別人做錯事，你都必須先給她情感上的支持，再來才去討論那件事情應該怎麼處理。可是我以前在這方面，理性和是非善惡，都會跑在情感認同和支持的前面，結果反而傷害了一些朋友。後來才慢慢理解到，我應該要先給予支持、傾聽，等她情緒穩定下來，慢慢冷靜了，然後她覺得需要討論，再給她真誠的意見。

因此直到現在，我都還在學習如何當一個好朋友。畢竟換一個角度想，如果今天換做是我，我也需要被理解、傾聽和安慰，需要一個對象先讓你發洩情緒，而不是先討論這件事情的對錯。不過自從有了另一半之後，我跟好友訴苦的機率變得愈來愈少了，因為我很注重跟另一半的相處互動和獨一性，所以有些事情不太方便跟別人講。加上生活上和另一半的日常對話，他下班之後我們會一起吃飯聊天，很多東西就已經講掉了，所以現在幾乎沒有甚麼特別的煩惱，要跟朋友訴苦。

但有些我喜愛做的事情，我還是會選擇跟閨蜜好友一起去做，尤其是另一半避之唯恐不及的活動，比如登山、或者是去很辛苦的地方旅行，這時候我就會找Janet，或是很愛戶外活動的朋友一起去。我覺得，最好的朋友不見得要陪你做過所有的事情，朋友是可以分類的，有的可以一起去看表演，有些可以一起從事體能活動，有些則是一起講心事…。

大部分的時候，我都會留意每個朋友的喜好和需求，並且精心準備他收到真的會很開心的禮物，讓他感受到我的感謝。還有，寫卡片是我一貫表達愛的方式，因為我希望可以留下一些手寫的東西給對方做紀念，畢竟手寫非常花時間，而我常常都是整張卡片寫滿滿。對我來說，這就是我最珍貴的給予。

對演戲的熱愛，會延續到八十歲！

從出道以來，我對演戲的愛是愈來愈多，也愈來愈敬畏。因為透過演戲，可以讓你有機會去體驗許多角色，很多不同人的處境。比如我昨天去看碧玉的電影《在黑暗中漫舞》，故事描述當一個逐漸失去視力的女人，她又是個移民，而當她想要守護她的兒子，卻因為某個人的貪婪，逼迫她不得不做出一些激進的選擇…會讓你站在她的視角去設想，如果今天我的視力慢慢沒了，那我生命中最重要的是甚麼？我最不能妥協的是甚麼？我覺得演戲就是帶我看到這個，在各個不同角落裡的人，她們最在意的事情是甚麼？可能A在意的，卻是B不在意的，帶你去了解每個人的不同跟多樣性，並且明白，沒有甚麼是理所當然的。

雖然演戲很辛苦，經常要花很多時間投入一個角色，但我知道這是我的選擇。而且在每天十幾個小時工作的過程裡，其實是更多的是開心和成就感，讓你覺得那一點點疲憊並不算甚麼，所以我反而覺得我一直在做自己開心的事情。目前我還沒有演過最想要的角色，因為我的臉看起來仍然有稚氣的感覺，所以那些比較滄桑的、扭曲邪惡的，遊走在深灰色地帶的角色，我都還沒演過。還有傳記類型的角色，就是必須從十幾歲演到五十幾歲的那種也還沒有碰過。但是沒關係，我願意慢慢等，因為我打定主意要效仿英國資深女星茱蒂丹契，就算演到八十幾歲，眼睛都看不清楚劇本仍然要繼續演戲。因為只要有人願意念劇本給她聽，她照樣可以去演。

成為值得被愛的人之前，請先好好愛自己

怎麼樣算愛自己呢？我覺得那個讓自己開心和痛苦的界線，這個感受自己應該蠻清楚的，就是當你在做哪些事情，心裏是快樂的，只有你知道是甚麼。但是當然，每件事情都不免有一些責任要完成，不免俗有要履行義務的痛苦，甚至必須遵守道德的界線與規範，但我的大原則向來是，至少快樂要比不快樂的多，這樣就OK了！（笑）

我曾經上過禮儀課，老師的話我覺得非常有道理。她說，禮儀是為了讓對方舒服而衍生出來的東西，比如餐桌禮儀，是為了讓跟你共餐的人舒服才存在，但如果現在只有妳一個人吃飯，就不需要禮儀了。所以這個東西，也可以衍生到其他面向，就是當你在做自己的範圍內並不會去傷害到別人，我覺得還是要以自己的感覺為重。因為如果你為了去迎合別人，做了讓自己不舒服的事情，最後還是會反彈，會讓對方覺得為什麼你之前可以，現在不可以？那還不如，從頭到尾都態度明確，合則來不合則去，因為我們真的不需要有那麼多的人際關係。所以，請盡量對自己盡量誠實吧！被討厭，也沒關係喔。

如何成為一個值得被愛的人？當你開始有這樣的想法，就會開始討好啊！所以應該反過來想，你要很愛很愛自己，先讓自己活得開心，跟你頻率對的人就會自動靠過來！所以先愛自己，讓自己快樂地發光，靠自己發電最可靠。如果是依賴討好別人給你電力，永遠都是別人給，是不穩定的，甚至隨時可能會斷電。

【完整內容請見ELLE雜誌2020年2月號】