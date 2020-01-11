合約風波後一夜長大！鄧紫棋：有多少黑暗就有多少光

【TEXT／DOMINIQUE CHIANG；PHOTOS／ZHONG LIN】

直到封面拍攝快要結束之前，鄧紫棋臉上幾乎沒甚麼表情。讓人看不出來，此刻的她究竟在想什麼？但可以感覺得到她的投入，因為鏡頭前的她，眼神無比專注，專注到讓人不敢打擾，跟她說話。等到攝影師喊卡，我們開始玩起趣味猜歌遊戲，玩著玩著，突然間她發現自己原本堅持的答案是對的，整個人不顧形象地放聲大笑，甚至興奮地又叫又跳，簡直就像個撒野的小女孩，跟上一分鐘冷靜自持的大人模樣，截然不同。

典型的獅子座女孩，大概就是這樣。開心的時候，舉手投足都洋溢著快樂；生氣的時候，怒氣全寫在臉上毫不掩飾；認真想要趕快把一件事情做好的時候，卻又顯得非常緊繃嚴肅。她的喜怒愛好分明，完全無法藏在心底。不了解她的人，會覺得她的個性飽滿鮮明，有些任性。但真正認識她之後，卻發現她不過是以本色示人，她很真誠，真誠地沒有心機，相處起來反而不需要任何防備。

「我的情緒從小就非常極端，因此我媽說我的肺活量是哭出來的，小時候可以狂哭十個小時不間斷，讓她非常抓狂。」原來過人的鐵肺歌喉是這樣來的，但讓鄧紫棋真正愛上音樂的啟蒙偶像，卻是源自她的外婆。「從小我就常常在家裡看外婆唱歌，她很喜歡唱美聲，總是可以把高音唱得很高很渾厚，因此我之所以開始喜歡唱歌，就是因為我想要模仿她。」獨具歌唱天賦的鄧紫棋，從16歲出道之後就以驚人的才華，在華語歌壇一飛沖天，成為獨霸一方的小天后。

只是當你爬得愈高，樹大招風，難免招來愈多批評辱罵。甚至突如其來地，命運帶來狂風暴雨般意想不到的人生變化。就在2019年，鄧紫棋面臨與經紀公司的解約風波，新聞一度鬧得沸沸揚揚。她不僅沒有被打倒，反而自行成立工作室，更一手包辦新專輯《摩天動物園》製作過程，讓人見識到她甜美的笑容背後，堅毅果敢的一面。面對種種不如意，她究竟是怎麼走過來的？鄧紫棋毫無保留敞開心房，與ELLE侃侃分享。

卯釘牛仔外套、蕾絲貼花牛仔外套、金色長褲、黑色踝靴（ALL BY SANDRO）。 ZHONG LIN 分享 facebook

有很長一段時間，我覺得自己一事無成！

ELLE：談談這段過程，是怎麼熬過來的？

鄧紫棋（以下簡稱G.E.M.）：非常痛苦，也非常有滿足感。痛苦的原因是突然從一個人變成一家唱片公司，從MV拍攝、視覺設計到音樂製作，每個步驟都要自己親自去參與。以前我身邊的人都告訴我，你只是個歌手，就專注寫歌唱歌吧，所以我很長一段時間，覺得自己除了唱歌寫歌之外，甚麼都不會。也覺得那些東西不是我能夠去操心的，因為我沒有操心的能力。

可是碰到這樣的情況，就算我覺得自己不懂，也要逼著自己去學，否則就無法完成一個作品給大家看。我必須要從一株溫室裡的花朵，長成一棵樹枝。但是在過程裡面我也發現，原來我對自己一直有著錯誤的認知，原來你最大的障礙是你自己的思想。你千萬不要因為別人對你的一些灌輸，不要因為別人的眼光和言語，就開始侷限你自己。

以前我開始接觸製作音樂的軟體時，曾經被身邊的人勸說幹嘛浪費時間搞這些東西？這不是你的事情，你也做不好⋯⋯所以有很長一段時間，我真心真意地覺得，除了會唱歌寫歌之外，我其實是一事無成的。我覺得粉絲喜歡我，只是因為我會寫歌唱歌。而如果沒有以前的音樂製作人，我就只是一個自己回家躺在浴缸裡唱歌的平凡小女生。

ELLE：自己親自參與所有細節，最大的滿足感是甚麼？

G.E.M.：我認為最滿足的地方，是本來你覺得自己不可能、自己沒有能力做到的事情，但是一次又一次完成它的時候，從MV拍攝、視覺設計到音樂製作⋯⋯你就會發現，這個滿足感遠比我以前寫完一首歌、或唱完一首歌要來得多。當你完成一件以為自己不行的事情，那個滿足感是好幾倍大的。

但是你不能自大到你覺得你沒有身邊任何一個人，你都能成功；你也不可以自卑到，你以為沒有身邊的任何一個人，你會死！不卑不亢這個詞，是需要摸索才能知道它的平衡點在哪裡。以前的我就只是不亢，可是我其實是有很多很多的懼怕和自卑在裡面。

這也因此讓我學會，當你去做一件事情的時候，你不能等到自己真的很會，才要去做。因為任何人在最初做一件事情的時候，其實都是不會的。所以如果你一定要等到你對這件事情有信心，你才要去做，等於你永遠不會做任何事。

ELLE：新專輯《摩天動物園》，究竟要表達甚麼？

G.E.M.：這張專輯抒發了我最真實的感覺，以及現在的我如何看待這個世界。坦白說，我以前是處於一個很天真很無知的狀態，因為我從小就很愛看童話故事，所以我把世界想得很簡單，以為壞人就是巫婆的樣子，好人就是好人的樣子，太理想化這個現實世界。可是真實人生，很多事情根本沒有絕對的好或壞，只是大家用不同的角度思考不同的東西。

聖經裡的一句話：「你要靈巧像蛇、純良像鴿子。」我以前的純良就是無知的純良，因為我不知道這個世界的險惡；但是當我發現世途有險惡的一面時，有一段時間我認為這個世界不值得我這麼好，是充滿失望的。可是後來我又想了想，真正的善良應該是，雖然你知道這個世界很可怕，可是你還是願意選擇善良，這才是真正的純良。

其實每個人都有自己的陰暗面，所以這張專輯寫出來，對我自己也是一個當頭棒喝，就是你不用對這個世界太沮喪，因為你一定也曾經傷害過一些人，人性本來就是這樣。況且有時候，讓人失望的是你自己。

V領黑白針織背心、金色長褲、黑色踝靴（ALL BY SANDRO）。 ZHONG LIN 分享 facebook

沒有黑暗，你就不會發現有多少光明

ELLE：現在的明星要承受許多網路霸凌和負評，你都怎麼面對？

G.E.M.：要不是我有宗教信仰，我也曾經一度快要撐不下去、快要放棄了。我覺得這個世代最可怕的是，不只是藝人面臨這樣的問題，太多太多小朋友每天在學校裡面也承受著校園欺凌⋯⋯霸凌不只存在大人的世界，也存在小孩的世界，只要有人的地方就有問題。

因此我想要透過這張專輯，把這股希望帶給其他人，無論他們有沒有信仰，我都希望告訴他們，你們偶爾會感覺到的那份絕望與孤單，很多人都遇到過。我反而覺得每個人都是自己的Superman，你可以先從拯救自己開始，因為你怎麼去對待身邊的人，就會帶來不同的影響，所以你是有能力去改變它的！比如我對我媽就很有影響力，我跟她吵一架她就會吃不下飯；換句話說，每個人都有影響力，你的每個動作每句話，某種程度都對身邊不同的人帶著影響力，所以每個人都是superman，都可以起到拯救的作用。

ELLE：現在的你，有活得更自在嗎？

G.E.M.：現在的自我狀態，也沒有到很EASY，因為做自己還是挺難的。而且最近的我實在太忙碌了，我覺得生活逼人，這是真的，每天我應該要去做的事情就花費了我許多的精力和時間。但至少我現在的心理狀態是健康的，因為現在壓著我的只是生活壓力，而不是心裡的不快樂，這兩個是有分別的。

ELLE：如何學會不要在意別人的話？

G.E.M.：我覺得有時候單靠自己真的很難，所以你要給身邊的人機會，讓他們去告訴你，你的珍貴。我就非常感謝我現在的團隊，他們一直默默地支持著我，給我很大的力量，尤其是2019年四月那段期間，真的非常艱難。但生命很奇妙的是，愈多讓你失望的事情發生，你就會愈發現你身邊還是有很多光。沒有黑暗，你就不會發現有多少光明！

ELLE：有一夜長大的感覺嗎？

G.E.M.：有，我有一夜長大的感覺（笑），我現在是大人了。可是我發現，這個長大的過程是一輩子的。如果你真的仔細去回想，其實每個當下都是很困難的，每一刻你都覺得自己快死了，覺得自己還沒準備好⋯⋯但就是經歷很多無數個這樣的反覆，你堅持著去做，然後你又行了。所以根本就沒有完全長大的這回事，因為無論你多成熟，生命還是會給你從來沒遇過的挑戰，你一定還是會害怕，會覺得自己快不行了，覺得我要放棄了⋯⋯這是很正常的感覺！但是既然過去天大的難題，都殺不死你，就代表你還是可以繼續地成長。

ELLE：最難過的時候，你會大哭嗎？

G.E.M.：碰到這些壓力，我常常都在大哭（笑），我已經哭到現在身邊的人對我的哭，是沒有感覺的。我是藏不住情緒的人，快樂就是快樂，悲傷就是悲傷，我想這樣的我應該是挺真實的。

原來你的眼淚，可以成為別人的祝福

ELLE：對於想進演藝圈的年輕人，你有甚麼建議？

G.E.M.：我覺得做任何事情，動機是最重要的。因為只要動機不對，你的成功就不可能會長久。因為你不可能一輩子順利，所以只有當你的動機是對的時候，當你遇到逆風，你才有可能熬過去。當你確定你是為了甚麼去做，你才可以有一個源源不絕的動力，願意用一輩子的努力去克服困難。

ELLE：現在除了音樂之外，還想要做些甚麼？

G.E.M.：我現在很清楚，我有的不只是音樂，我應該去做更多有意義的事情。我的歌迷寫信給我，告訴我，我的音樂是如何影響他們，所以我要好好運用這個影響力。因此我現在很想要開一家公司，培養年輕的創作者，無論是音樂還是寫作，各方面都可以。只要有人想要跟我聊天，想要知道我的故事，我就很願意分享。每次我把我過往的痛苦經歷跟別人分享，當他們覺得自己也是這樣，有被理解到的感覺，我就會很開心。原來你曾經受過的傷都是有原因的，原來為的是有一天，你可以鼓勵同病相憐的人。這證明，所有曾經發生過的事情都有了意義，曾經你覺得好多的為什麼、為什麼要發生在我身上、為什麼要這樣對我⋯⋯曾經的這些傷痛，原來也可以鼓勵到其他在流淚的人，你就會發現原來連傷痛都是美麗的！以前的我只知道，喔，因為你會流淚所以你才懂得珍惜快樂。但現在不一樣，你的眼淚居然可以成為別人的祝福。

ELLE：迎接新的2020年，有何新的願望？

G.E.M.：每次過新年，我一定會許的願望，就是我要健康一點。因為我總是睡覺睡得很晚，最近又常常忘記喝水、沒有時間做運動，各種各樣的不健康生活都發生在年底，所以新年就是希望自己可以過一個健康的生活。

ELLE：你的理想生活是甚麼樣子？

G.E.M.：我的理想生活就是早上七點起床，跑個步，然後開始整天的計畫，然後晚上十一點去睡覺。但通常都不是這樣，因為我通常都是早上七點才睡覺（笑）。能夠早睡早起，對我來說太奢侈了！人就是會對自己得不到的東西特別渴望。

過去這一年我真的很忙，前所未有的忙、從來沒有過的忙，居然花了七個月就把新專輯做出來，但是這張專輯相較於過去的專輯，是我感到最自豪的一張作品，所以特別感到有成就感！

紅棕色壓褶洋裝（CHRISTIAN DIOR）；象牙項鍊（CHLOÉ ）。 ZHONG LIN 分享 facebook