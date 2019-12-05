昆凌最真實一面「我不是公主！」還自爆超愛整周杰倫

【TEXT／DOMINIQUE CHIANG；PHOTOS／RAY CHANG；art_SANDY YANG】

從去年《摩天大樓》到今年底即將上映的兩部新片《天·火》和《叱吒風雲》，昆凌不是化身冷酷殺手，就是飾演上山下海、出生入死的地質學家和賽車手，左看右看都是帥氣十足的女漢子。這才是真實的我，她說。

很多人都誤解了我，以為我是公主，但我不是。小時候的我，其實是非常活潑好動很鬧的那種小孩，要笑的時候一定是張嘴咧齒嘻嘻大笑，不願意坐著好好拍照。對於穿著，我也有自己的想法，不喜歡遵照爸媽的安排指示，還記得有一次過年我媽要我穿小肚兜，我立刻就哭了，因為太曝露了，所以我不要。加上我有哥哥姐姐，我把他們當成偶像，覺得要像他們一樣，於是也跟著剪短髮，喜歡穿男孩子氣的衣服。所以私底下的我，向來偏好比較男生的運動，像是打籃球打電動。因此不要再給我穿公主裝了，可以讓我穿西裝嗎？

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女生就是要勇敢做自己

我非常享受武打戲。因為我的童年偶像是Maggie Q，因此一直以來，我都覺得會武打戲的女生非常帥氣。今年底我有兩部新片，希望就可以讓觀眾看到不一樣的我。我在《天·火》裡面是演地質學家，雖然這是一部災難片，但電影有一部分在講女兒和爸爸之間的故事，彼此有誤會有疙瘩還沒有解開，但就是很深厚的父女情，這部分非常吸引我。而且我為這部片上山下海，各種危險狀況都遇到了，爬石頭、攀岩、跳火啊⋯⋯幾乎完全沒有替身，大部分都自己來，因為這樣鏡頭才可以清楚拍到我的臉。而且這樣看起來，才帥氣啊！對不對！

在《叱吒風雲》裡，我飾演一個賽車手，但這個女孩就比較任性，很衝動，非常不顧一切，是一個充滿女性能量的角色。因為她必須要在賽車這麼一個充滿男性世界的遊戲裡，用實力展現自己，才不會被別人看不起，證明自己跟男人一樣。透過這兩部電影，希望大家看了，可以打破過往誤以為我是公主的形象。這才比較貼近私底下的我，真實的模樣。因此我想要跟所有女孩說，女生就是要勇敢做自己！要被社會太多刻板印象給限制住自己，你想要怎麼呈現自己，就大膽地釋放自己吧。

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好萊塢教會我的事

到好萊塢拍《摩天大樓》是非常難忘的經驗，當然非常緊張，因為壓力很大。但那個壓力來自於自己，覺得自己不夠好，所以心裡會怕。但當我慢慢融入整個劇組之後，我發現大家其實都毫不吝嗇地相互支持著彼此，因為每個人都希望這部片是好的，所以不會去隨便批評別人，會給予最大的鼓勵。所以到後來，那個壓力就慢慢釋放掉了，讓我非常享受在其中。而且好萊塢真的非常尊重每一個人的專業與人權，就算是臨時演員也都有自己的拖車休息室，每個表演者都有自己的休息空間。每個工作都有一個負責的工作人員，每個細節你都會知道應該要找誰。

但我覺得帶給我最大的學習與成長，是教會我要大膽跨出舒適圈。以前的我，習慣被經紀人保護得好好的，在片廠都有人幫忙打理一切。但在好萊塢，每個人都是自己一個人到片場工作，不會隨時帶著助理或經紀人。雖然巨石強森身邊總是跟著保鑣，那是因為他有這個需求，但基本上他也是一個人跟導演溝通、跟製片溝通。因為他們覺得你是一個獨立的個體、獨立的人，所以你要直接表達出你的想法。這對我來說是很不一樣的經驗，因為在亞洲，就是習慣要先跟經紀人說或先跟誰講，但在好萊塢，你必須要自己說出來。因此我常常一個人到片廠工作，在拖車休息室也是我一個人。最大的好處是，當你想要找人聊天、或是不想要一個人的時候，你就會自己主動跟別人打成一片，然後認識更多的人。

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在心底永遠保持幼稚感

維持夫妻感情最大的秘訣？我想就是要樂於分享自己一整天發生甚麼事情，然後當一個很好的傾聽對象。關於傾聽對象這一點，我自認還要再加油，但是我認為夫妻之間要願意互相分享，討論生活中的各種趣事，或是有共同興趣，比如一起看影集，然後一起討論劇情⋯⋯因此結婚到現在，我們都還是能保有戀愛感。也有可能是我們兩人都很幼稚，幼稚就很容易製造趣事和浪漫，製造新鮮感(笑)。對，我們的內心都很YOUNG！最幼稚的事喔，就是我很喜歡整他鬧他，因為平常都是他整別人。但我常常又會不忍心看到他被整到，所以總是會在他快要被整到的那一刻跟他揭曉謎底。比如我之前曾經在網路上看到一個整人方法，就是把保鮮膜包在馬桶上，覺得太好玩了，於是就在家裡弄。而當你把保鮮膜拉的很平，拉到一點皺褶都沒有，再把馬桶蓋放下來，真的會看不出來耶。

分享 facebook 但那次我知道他肯定會被整到，於是就在睡覺前跟他說，好啦你去廁所看一下。因為我知道他沒戴眼鏡，半夜如果去上廁所肯定會上當，所以就不忍心，先提醒他。萬一他真的被我整到，他其實也不會生氣，他只會說好啊好啊，就不要等我有一天把你整回來⋯⋯(笑)所以他算是對我蠻好的。轉眼今年就要過去了，我要謝謝我的爸媽，我的老公小孩，謝謝我的家人，他們在我生命中都佔有很大的意義，教會我很多事情。就連我的兩個小孩也是，因為當了媽媽之後，會開始關注更多不同的議題和領域，比如教育、眼科、牙醫，讓我學習到更多生活的小知識。我從小就是個樂觀的小孩，因為爸爸教育的關係，他也是一個很樂觀的人，影響我非常多。我一直堅信著明天就是新的一天，一個新的開始，不管心情再低落，永遠要告訴自己：TOMORROW IS A NEW DAY！

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【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019 年 12月號】