捨棄自己的人生去成就不存在的角色 30歲的陳庭妮「人生最美的風景」

【TEXT／DOMINIQUE CHIANG；Photos_TROY WANG hair_SANDY@HC】

不要有任何計畫，反而有好事發生

她可以一個人緩緩徒步越過整座城市，只為了抵達位於近郊的跳蚤市場。她也可以下榻在只有一張樸素單人床的學生旅館，享受片刻的寧靜。「30歲那天，我本來想做一些浪漫的事情，比如去酒吧找一位帥哥，然後告訴他今天是我生日，看他會不會請我喝一杯酒？」睜著大眼睛，妮妮興奮地訴說著腦中的狂想。但她終究沒有這樣做，她選擇一個人窩在房間裡吃泡麵聽音樂，歡度30歲的夜晚。 簡單，而自在快樂。但出人意料地，旅館老闆居然察覺到了，並貼心地做了一個水果蛋糕放在她的房間，留下一張小字條寫著：「你明天就要退房，但我們有發現今天是你的生日。」妮妮充滿感激地收下這份小禮物，覺得這樣也很好，「不要有任何計畫，還是會有好事發生的！」

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然而，這還不是最大驚喜。出發前，她特別預定了巴黎數位藝術博物館的門票，只為了親身感受梵谷的畫以 360度環繞空間的視覺效果。她還盛重地在手機行事曆標註，因為這是她此行唯一有規劃的行程。但後來卻因為時差關係，行事曆整個亂掉，等到她人已經坐在離開巴黎前 往瑞士的火車上時，她才驚覺，居然錯過了！「我還記得當時我在火車上尖叫，因為我真的超氣的，這是我入境巴黎的唯一原因，而我卻忘了。」她充滿懊惱地在蘇黎世下車，能怎麼辦呢？也只能接受，繼續展開下一段旅程。她拜訪了當地的必吃餐廳，吃飽後隨意在巷弄間閒逛。逛著逛著，看見了蘇黎世美術館，於是走了進去。她走過一個展區，再到另外一個展區。突然間，她不敢置信眼前所看到的事物，梵谷的自畫像，以及那些耳熟能詳的梵谷真跡名畫就這麼出現了。「我立刻淚灑博物館，覺得老天爺怎麼對我這麼好！我在巴黎，錯過了那個光影，卻在這裡，遇見梵谷。老天爺好有趣喔，他為你關了一扇門，會再為你打開一扇窗。當下我就釋懷了，原來有時候，不要按照計畫，反而會帶你 更好的地方。這是個美麗的啟示，可能也是我30歲到40 歲，這個階段所要學習的事情。」

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那天，陳庭妮坐在梵谷的畫作面前許久許久，讓自己沉浸在感動裡。更加打從心底大笑了出來，這就是30歲的浪漫吧。「所以我真心認為，30歲是最美的時候耶。因為你有自主能力，清楚知道自己要甚麼，而且你對未來是充滿希望的，加上你有一點經濟基礎，可以去做任何你想要做的事情。20歲的時候，莽莽撞撞或許還有點可愛，但30歲真的是一個大人了，很多事情都要為自己負責，我反而覺得好自由喔！不用再像以前那樣沒有自信，要一直去問別人，請問我這樣做可以嗎？不，現在，掌握權就在自己手上。」

忠於自己，去過自己想要的生活

身為一個不愛改變喜歡穩定的金牛座，當演員是老天爺給陳庭妮最大的禮物。「每部戲的角色都賦予我有感受力、有同理心，讓我的心牆沒有那麼高，帶我去看到一些 我看不到的事，更加幫助我成長。因此我是任性的，我一定要挑到我認同的角色，沒有辦法就是甚麼都接、甚麼都好。」但在化身角色的同時，也意味著，必須要先暫時放下自己的人生。「當演員，很容易一下子時間就沒有了。 比如，我接下來要拍一部職人劇，雖然明年底才播出，可是我現在就在準備角色的前置工作，要開始增胖、鍛鍊身體，至少有半年以上，我都必須全心投入這個角色。而等到戲拍完，我必須要再花一兩個月的時間抽離角色。」

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換句話說，半年再加上兩個月，其實就已經八個月，一年就只剩下四個月。妮妮不免感慨，時間怎麼不見的，你都不知道！「等於這大半年，我是捨棄陳庭妮的人生，去成就另外一個不存在的角色。而且我還不能跟別人說，因為戲還沒有要播。這會讓你覺得人生好空喔，可是又很充實，因為明明每天都睡不飽啊！這也是為什麼我愈來愈喜歡一個人旅行，因為我需要從旅行中找回自己，我想知道我是誰？我在哪？我為什麼要做這件事情？所以拜託大家不要再說明星有多麼光鮮亮麗了，每個工作都有辛苦的地方！」語氣裡有苦澀，卻也有甘之如飴的快樂。「所以在好好工作之餘，也要好好看身邊的人事物。 我不希望等到我老了之後才後悔，年輕時候少做了甚麼。 我要更愛自己一點，忠於自己去過我想要過的生活。」當放手迎向未知，會發現，處處都是人生最美的風景。這是30歲的妮妮，告訴自己的事。