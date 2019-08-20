活到38歲的生命體悟 陳嘉樺：每個人都要為自己好好活一次！

【TEXT／Dominique Chang, Wei Lai; PHOTOS／Kim Yeong Jun】

38歲的此時此刻，ELLA陳嘉樺突然有些明白〈山丘〉這首歌的意境。在老公與兒子的陪伴下，她侃侃分享現在的人生觀，以及生命中的三個男人。「媽媽，我要跟你坐在一起。」「好，你坐這邊，但是媽媽要做採訪，所以你不能講 話喔。」

兩歲多的勁寶，一看到Ella結束拍照坐了下來，立刻小跑步衝過來，想要黏在媽媽身邊。童言童語的可愛模樣，把大家都逗樂了。但坐定不到幾秒鐘，他終於還是忍不住講話了，工作人員只好趕快把他帶走。看著這個小寶貝，Ella眼神裡都是笑意，「他的個性非常像我，我小時候就是人來瘋，很愛表現很活潑，話老 是講不停，喜歡唱歌跳舞，停不下來的那種。」承襲了媽媽的DNA，勁寶果然很來勁，幾乎沒有安靜的一刻，採訪時時不時就能聽到他的聲音。但他其實很守規矩，只要有人在旁邊陪著玩，就能自得其樂不吵鬧，是個有禮貌的孩子。Ella把教養歸功給老公解孵，「他就是負責有原則的那塊，而我只負責寵小孩（笑），我比較容易妥協啦。」但是寵歸寵，夫妻兩人卻很有共識，從小就要向孩子好好解釋媽媽的工作是甚麼，讓他明白為什麼媽媽要工作。Ella之前看過一篇文章，大意是父母不要告訴小孩去工作是為了買奶粉買玩具，這樣子小孩的感受反而會變得很差，他會覺得那我寧願你陪我玩，不要玩具。Ella很認同這個想法，因此她跟勁寶說，每個人都需要工作。

黑白格紋高領上衣（DIOR）；V字墜飾項鍊（LOUIS VUITTON） 分享 facebook

「媽媽的工作是因為媽媽喜歡這件事情，因為我的工作可以帶給大家很多歡樂；因為工作，你會有成就感。所以你要讓小孩明白，未來你也要有自己的工作，最重要的是，你要去找一件你喜歡的事情，以及這件事情對你來說是有意義的。我更想讓他知道的是，你不必為任何人犧牲你自己，不必為任何人去停下你的腳步。」這不只是言教，更是身教，Ella是以身作則的最好例子。她並沒有因為結婚生小孩，就放棄演藝事業；也因為做著自己熱愛的事情，這幾年，她反而變得愈來愈美麗，愈來愈有魅力。「每個人都要為自己好好活一次！」她一直是打從心底這樣相信著，在今年38歲的生日會上，也這麼分享著。

可不可以，做一個屬於自己的決定？

為了迎接今年38歲的生日，Ella從去年底就開始籌備，要舉辦一個前所未有的生日會。這個生日會很獨特， Ella和工作團隊參考了國外現在很流行的酒吧脫口秀形式，但又結合了Ella自己的表演方式，加入屬於她自身的特色。在生日會上，她毫無保留、真誠赤裸地，跟粉絲們分享了許多切身的人生經驗談，關於她的女明星身分、她的人生觀。「我們透過幽默的表演方式，訴說這些嚴肅的議題，所以有很多人最後在台下是看到哭的，因為有些東西真的講到粉絲的心坎裡去。」Ella感到非常驕傲，可以跟團隊們合力把這個點子執行出來。最令她有成就感的 是，她想要傳達的東西，都有被接收到。那些午夜夢迴逃避的、不願面對的軟弱，她身先士卒掏心掏肺將自己挖出來，猶如當頭棒喝提點著每個人。

黑白格紋高領上衣、JADIOR耳環（BOTH BY DIOR）； 細肩帶馬甲洋裝、黑色高筒靴、 V字墜飾項鍊（ALL BY LOUIS VUITTON） 分享 facebook

「好比工作，每個人都有自己的生活方式，你所選擇的工作就是你的生活方式，因此當你不停地在抱怨自己的工作，可千萬別忘了，這個工作其實是你選的，是你自己做了這個決定，這表示你是可以有所選擇的。而今天如果你受夠了這件事情，你為什麼不做出別的選擇？你敢嗎？你有這個勇氣嗎？如果沒有的話，那你就不要在那邊“哭 餓”！因為這件事情是你自己決定的。」她不是故意唱衰或打擊別人，相反地，頂著被討厭的勇氣，她希望每個人都可以活得更好。 「人不能貪心，不能甚麼都要，你不能因為這份工作帶給你的好，就不接受他的壞，所有事情都是一體兩面的。假使這個工作你做得不開心，可是又不得不做這件事情的話，那麼請你想辦法在裡面找到可以讓自己開心的事情，好嗎？你可不可以消化掉、也吸收掉那些不開心的事情。還有，當你在做人生的每個決定的時候，你是真心地想這樣做嗎？千萬不要因為大家都這樣，所以我也就這樣子吧。好像時間到了就必須結婚、時間到了就必須生小孩，為了迎合社會的規範，所以就跟著大家往那邊去了…不！你可不可以做一個屬於你自己的決定，是你真心想要做的？可不可以為你自己好好活一次呢？」

皮革鉚釘拼接夾克、 Monogram印花腰帶（ LOUIS VUITTON）； 高領印花連身衣（FENDI）； 網狀馬甲連身短褲、網狀長裙（BOTH BY DIOR）； 黑色尖頭高跟靴（ROGER VIVIER） 分享 facebook

這是活到38歲的ELLA，跌跌撞撞後的生命體悟。然後，請記得偶爾要做回自己。忙完生日會後，老公放生Ella跟著好姊妹Selina和Hebe一起去東京玩，讓她做回她自己。很難得的，這也是在相隔六七年之後，只有三個人的姊妹淘之旅，她們都非常珍惜。因此玩得很隨興，沒有刻意安排的行程，每天就是吃美食喝小酒，發呆住很棒的飯店，放鬆盡情享受屬於自己的時光。「這趟旅行，我不用當女明星，不用當老婆，不用當媽媽，我只要當陳嘉樺，只要做回我自己就好，這帶給我很大的感觸，就是請你偶爾要做回你自己。雖然你可能有各式各樣的身分，但請允許自己小小的放縱、放鬆一下，好好充完電之後，再打起精神，面對每個身分、每個工作。」喔對了，Ella補充，謝謝Selina和Hebe買單這趟旅行，做為她的生日禮物。

對父母的愛，要及時說出來

在所有的人生角色裡，有時候，面對父母反而是最難的。隨著八月父親節來臨，Ella談起和父親之間的關係。做為女兒，小時候的她跟爸爸並不親，一度還曾經非常討厭爸爸。 「我們這一代人的父親，好像都是長這個樣子。他們總是一天到晚忙著應酬工作，沒有時間陪小孩，根本沒有 交心的時刻。加上我爸愛喝酒愛抽菸，一堆壞習慣，然後又很兇！一個嚴肅的眼神就會讓你挫到閃尿。」從小個性獨立的Ella，有時候莫名挨罵，不願意屈服只能乖乖聽話的 管教方式，會乾脆直接跟父親吵架槓上，嗆聲說：「如果你自己都做不到的事情，為什麼還要要求我們？」她笑著說，每次都能一秒惹怒老爸，Diss成功。但父女倆的關係並不是一直都是劍拔張努的。Ella提到父親因為工作關係在年輕時斷掉了右手，然後多年前有一次父母吵架，她幫媽媽出頭打電話給爸爸，電話中爸爸卻突然不經意地冒出一句話：「好啦！因為我只有一隻手，所以你們都看不起我，你們都比較愛媽媽，不愛爸爸。」儘管已經事隔多年，Ella回想起來，眼眶還是忍不住濕紅。 「那一刻我聽了其實很心碎，因為我認識他的時候，他就長這樣子了。後來我才知道這是他心裏很深很深的一個洞，是沒有辦法彌補的，原來他有自卑感。他平常是自尊心這麼強，然而他卻在你面前展現了脆弱，他一定是被逼急了。這就是傳統的爸爸，他們從來不示弱，但這並不表示他們沒有脆弱的那一面。」理解父親說不出的苦，阻隔在父女間的冰山，也瞬間融化了。

黑白格紋高領上衣、JADIOR耳環（BOTH BY DIOR）； 細肩帶馬甲洋裝、黑色高筒靴、 V字墜飾項鍊（ALL BY LOUIS VUITTON） 分享 facebook

後來的ELLA，開始大方對父母表達她的愛，不管是透過言語還是肢體擁抱，彼此的親密感也日漸增溫了。到現在，甚至可以互相開玩笑。如何改善跟父母的相處？她說，「其實就是勇敢踏出那一步吧！很多事情最終都會過去的。雖然你們不可能一天到晚在一起，但是偶爾的問候，比如每天早上他們會傳那種老人圖，我都一定會回傳早安，因為搞不好哪一天他再也不會傳給你了，所以要珍惜。」知道彼此關心，但又 尊重彼此的生活空間，不過度干涉。 「現在我很謝謝我爸，把自己的日子過得很好。他喜歡運動，有自己的社交圈，過去雖然愛喝酒，但現在喝得很節制，所以我都會買給他喝，畢竟這是他的生活樂趣。 他只要能夠把自己的人生過好，這一點事情其實不算甚麼。因為當你把自己照顧好，就不會成為兒女的負擔。我把自己照顧好，我也不會變成我爸媽的負擔或心理壓力。所以我覺得每一個人都應該把自己照顧好，你就不會去麻煩身邊的人，這就是你在世界上最大的貢獻。」

我很幸運，有一個兩百分的老公！

很多女孩都有「戀父情結」，潛意識裡會尋找類似父親的另一半。大膽問Ella，賴解孵有爸爸的影子嗎？她想都不想秒回，沒有！「在我成長的過程中，我父母的婚姻關係並不是很和諧。通常這種狀況的家庭會養出兩種小孩，一種是很排斥婚姻，一種是更嚮往婚姻，我是第二種。但我很幸運的是，我遇到的這個男生，他的性格跟我爸完全不一樣，他對我百分百的付出，他愛我比愛自己還多。最幸運的是，我的先生很支持我的事業，我們不僅一起打拼，更一起扛起養育小孩的責任。他比我更有耐心帶小孩，他簡直就是兩百分的老公。」 認識交往到結婚，活得比較任性、自我的人，反倒是Ella。「我在他身上感受到原來我可以這樣被疼愛，原來我不需要付出這麼多，就可以被一個人這樣呵護，那時候我才懂了，喔，原來以前的我其實愛得比較辛苦。但結婚之後又是另外一回事(笑)，因為結婚之後你會發現你們真的有 很多性格上的不同，需要慢慢磨合。」

印花高領上衣、條紋西裝外套、 黑色皮褲、黑色厚底皮鞋 （ALL BY LOUIS VUITTON） 分享 facebook

但認真回想當初答應嫁給解孵的理由，Ella卻爆笑地說，因為從來沒有人跟我求過婚。「當時我真的沒有想這麼遠，想到要跟這個人過一輩子甚麼的，只覺得這個人對 我很好，個性也好相處，所以對他沒有太多的疑問。哦對耶，我對他沒有太多的疑問，這應該才是重點。如果換做是某一任男友對我求婚，我可能會有很多疑問(笑)。」 從結婚到生小孩，從生小孩到現在成為事業夥伴。 兩個人在過程裡也經歷過衝突與爭執，慢慢才找到緩衝之道。回到前面所提的，兩人學會在角色的轉換裡，時而是夫妻、時而是父母、時而是同事，時而也要有時間做回自己。「但你不可能自私到全部的焦點都只在自己的身上，你還要顧及很多身邊的人，你在乎的人，你愛的人，只是你自己要懂得去拿捏平衡。」 幸福從來都不是天上掉下來的，是努力經營來的。「我們因為有這些摩擦，變得更知道怎麼跟對方相處。也為這些摩擦，讓你更能在這個人面前自在地做自己，因為我們都更加了解彼此的個性，都知道彼此的地雷，就不要故意去踩、不要去觸碰。」叼叨絮絮這些生命裡的成長，Ella忽然想起李宗盛大哥〈山丘〉這首歌。

紅色緞面襯衫、紫色百褶裙、 oversize紅色皮革外套、 黑色皮革高跟涼鞋、 寶石戒指（ALL BY BALENCIAGA） 分享 facebook

「雖然我還沒有到山丘的年紀，可是我明白他的意思。人生未來還有很多課題等著你，接下來可能要面對父母離去、自己年華老去…所以回到源頭，我們都必須先好好照顧自己的身心靈，因為你自己變好，身邊的人就會好，也才會有餘力去照顧別人。」

總之，人生不要太機歪。Ella又再說了一次：「無論如何啊，都請為自己好好活一次！」

分享 facebook

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019年 9 月號】