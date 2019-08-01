處在舒服的狀態做甜點 蔡健雅：對食物有激情 讓我想擁抱生活

【TEXT／Iris Yeh; PHOTOS／Tommy Chen】

她點了一份鹽酥雞、一份名為「呼吸」的甜點、一杯調酒，慵懶地坐在萬麗酒店的大床上。當夜幕降臨之後，白天旅行的一切都化為夜晚的靈感。「你的生活是什麼樣子，你就會唱出什麼樣子的歌。」在音樂裡，蔡健雅是敞開而誠實的。剛剛結束了《我要給世界最悠長的濕吻》的宣傳，現在蔡健雅的狀態，是很鬆的。她翻著酒店的客房Menu，瞄到了鹽酥 雞這個選項，開心地尖叫了起來。「我要！」她伸長了手臂，眼睛像是看見了獵物，裡頭閃著慾望。慾望，讓蔡健雅成為一個更有感受力的女人。

這幾年，蔡健雅成了不折不扣的吃貨。她愛吃，甚至住在巴黎好幾個月，報名烘培、甜點學校，每天早出晚歸，只為了學好怎麼做麵包甜點。「那壓力是很大的。我們眼睛一直盯著食譜，手不能鬆懈。麵粉的比例、發酵的時間，空氣的濕度，麵團的溫度⋯都要算得非常精確。而且周遭同學都好有天分，所以一開始去的時候我很挫折。我憑什麼可以開甜點店？但後來我告訴自己，不能因為別人就放棄對自己的挑戰，這是我的功課。」

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撇除掉這些內心掙扎的小劇場，蔡健雅還是愛極了這些一起上課的同學。她是怎麼形容他們的呢：熱情又變態。明明白天在廚房裡揮汗做完了一堆甜點，下課之後，還要一起去找甜點吃。「那股熱情非常非常吸引我！每一次到餐廳，我們都吃得就像明天是最後一天！」她笑說，現在已經沒辦法跟不愛吃東西或是永 遠在減肥的人做朋友，因為那太無聊了。她不想在大啖美食的時 候，還要被罪惡感綁架。「這幾年，我學會怎麼享受吃，現在我不吃垃圾食物，只吃好吃的東西。身體滿足了，就不會慌亂。如果只是求吃飽，吃完心裡是不會開心的。」

說起來，蔡健雅對吃的態度，很像法國女人。她們總是把食物吃成了一首詠嘆調。「對食物有激情，會讓我也想要擁抱生活。如果心底總是會有聲音告訴你：這樣會胖。那你就不要再生活了啊！我 需要去經歷，去享受。我不喜歡別人告訴我危險、叫我別碰，就讓我回到小朋友的狀態吧！」食物讓蔡健雅成了一個充滿活力與熱情的女人，也好奇得像個孩子。

我不是那種會帶著吉他到處走的歌手

在巴黎那學甜點麵包的那幾個月裡，她只專注在做甜點 這件事情上，蔡健雅老實說，那段時間她沒想著音樂，甚至 連音樂也不太聽了。 她聳聳肩坦承：「我不是那種會帶著吉他到處走的那種歌手，我需要一雙好看的高跟鞋，一個漂亮的包包。那個只為音樂而活的年齡已經過了，現在我在做人，在過生活。我相信生活的感受最後會變成我音樂的靈感。但我先不要去設想這些，那太土了！靈感就像麵包。我們先給它時間發酵、休息一陣子。等到時間到了，送進烤箱，它就會爆炸，會長出漂亮的樣子。」

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而在這之前，先把自己準備好就好了。「做甜點跟做歌都一樣，這中間有許多細節和知識。學到技術之後，你會更有體會和想法，做的東西層次就會愈來愈深。你會累積自己知識和品味的倉庫，變成一個有味道的人。」蔡健雅微微一笑，說：「我希望不論在音樂上，甜點上，我也能成為這樣的一個人。」

身體在告訴我：你需要喜歡我

如今的蔡健雅，處在一個非常舒服的狀態。但這也是她繞了一大段辛苦的路後，才找到的平衡。「這跟我之前的身體狀況有關係。前幾年，我經歷了很孤獨的、胸悶的狀況。緊繃到幾乎沒辦法唱歌。」那段時間，蔡健雅覺得自己好寂寞。後來她才發現，其實是身體在反抗。「因為我不喜歡自己，沒有這麼善待自己。所以身體要我找一個方式喜歡它、愛它、照顧它、擁抱它。那幾年我才領悟到，身體在告訴我：我需要你喜歡我。」

與自己和解之後，她回到舞台更鬆更鬆，對自己沒有苛責。 「現在就算寫歌沒靈感，我也不會覺得：完蛋了！世界末日。我不可能永遠處在靈感顛峰的狀態，因為我的生活不可能會愈來愈精彩，這不實際。現在的我會放慢腳步，每天 起床就是看窗、看雲、看天花板，翻翻白眼承認我今天沒有想法，然後繼續去看電視、想著下一頓要吃什麼⋯現在的挑戰是：明明坐在沙發上是這麼舒服，但還是要鼓起全身的力氣，穿起鞋走出去。用力過生活，時間到了，靈感自然會出現。」

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我們都很容易厭世，但還是要做出一首雋永的歌

走出去，讓你的眼睛、肌膚、每一個毛細孔去打開、經 歷、感受著，你才知道遠方有什麼東西。「也許是網路世界讓我們變得厭世了，我們常常忘了自己身在哪裡，好像照片在社交網站有人按讚，我才存在。老 實說，我也不例外，但是我還是想保有那一塊很『復古』的 自己。我一直提醒著自己當時為什麼寫歌？是什麼事情讓我 感動到必須把它寫出來？感動到我必須去學創作，才能把腦 海中的音樂做出來？那些東西，我從來都沒有忘記過。我知 道，如果有一天我失去那一塊自己，會很危險。」 蔡健雅不斷地提醒自己，要做個清醒的人。

「現在音樂環境讓人很容易迷失初衷。當音樂存在感 只是手指滑過的一瞬間，我會害怕，甚至會開始不想要做這 件事情！因為要寫一首歌，要把整個人奉獻給那首歌，這是 一個很大的犧牲。以前我們會覺得很值得，因為你知道聽這 首歌的人會多麼珍惜你。但你現在知道他們對音樂的態度 只是爾爾。所以現在我會更加保護自己，花更長的時間做音樂。」 因此當世界失速到幾乎崩解時，蔡健雅選擇走得更慢。 她花更多的時間，去醞釀一張專輯的分量。她就像一個不趕 路的旅人，自有自己的步調，就算迷路了，那番風景也很美。

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蔡健雅的旅人手記

ELLE：最近的旅行計畫？

蔡健雅：七月的時候，我會跟一群女生來一段很歐洲的旅行。我們會去葡萄牙、西班牙、摩洛哥⋯因為一直以來我都習慣獨來 獨往，但這趟我得準備很多保養品、化妝品，不能這麼邋遢⋯但很期待這趟旅行，這對我來說會是很新的體驗！

ELLE：旅行的時候，你怎麼去探索一個城市？

蔡健雅：我會詢問真正在地的人，給我一些在地的旅行建議。今年我成為了萬麗酒店的代言人，他們的櫃台就有「Renaissance Navigator萬麗領航員」就像一個在地響導，會告訴旅客周遭什麼好玩的地方！今天我就請他們告訴我士林附近哪裡有最好吃的 夜市小吃。

ELLE：最近印象深刻的旅行經驗？

蔡健雅：前陣子我到了巴黎。跟萬麗酒店的主廚一起交流烘焙的 心得，他們的調酒師以〈紅色高跟鞋〉、〈空白格〉、〈陌生人〉、和〈達爾文〉為主題設計雞尾酒。看到自己的歌也能用另一種形式呈現在生活中，是個很有趣的體驗。

ELLE：給女生的旅行建議？

蔡健雅：不管怎麼樣，千萬不要擺出一副很觀光客的樣子，看起來要Tough一點、像當地人一點，才不會被欺負。

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【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019年 7 月號】