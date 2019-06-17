沒有距離感的孔曉振 善於觀察人心

【TEXT／DOMINIQUE CHIANG; PHOTOS／HEE JUNE KIM】

早有耳聞孔曉振的親切與自然，沒有一般女明星的距離感。直到終於見了本人，特別愛笑的她，一笑起來就讓人想靠近，只想坐在她身邊聽她說話，聽她分享生活與工作的點點滴滴。

四月中旬的首爾還是有點冷，在一場突如其來的大雨之後，灰濛濛的濕冷街道，被打落散了一地的櫻花花瓣，讓人有些提不起勁。但這天，當孔曉振帶著兩隻愛犬YOZI和MIMI一起出現，卻像是瞬間施了魔法，把攝影棚從一片靜寂的沉睡森林變成彩色雨林，充滿活力朝氣。讓眼睛死盯著手機螢幕的工作人員，嘴角都跟著上揚了起來。只要追蹤孔曉振的IG，就可以知道她向來喜歡帶著寵物一起出門工作，她的犬星人還曾經跟她一起入鏡拍過時尚照片。也因為狗狗從小就習慣被帶出門，牠們不但守規矩，溫馴聽話，也不曾闖禍。「在工作現場，其實會有很多等待的空檔，有時候也會有些壓力，所以如果狗狗在的話，我只要看到牠們心裡就會得到平靜的感覺，也會讓現場氣氛更加愉快。不過我都會預先確認現場能否帶狗？有沒有人對狗過敏？況且相較於我，反而是工作人員更想看到牠們。」收工後忍不住跟孔曉振聊起狗狗經，她笑著說。

專注於拍攝的孔歐逆，大部分的時間確實都放任YOZI和MIMI跟大夥一起玩耍。而當她在忙的時候，小動物奔跑的腳步聲、此起彼落逗弄牠們可愛模樣的歡笑聲，把嚴肅沉悶的工作氣息一掃而空。因此與其說是為了自己，更是為了大家吧。這個小舉動，看似不經意，卻是大大的貼心。無形中也透露出，孔曉振是個善於觀察人心的女子。這份善於觀察人心的特質，讓她總是能恰如其分地融入每一個角色，不論是《最佳愛情》裡的過氣女星具愛真、《主君的太陽》裡能看到鬼的太恭實、還是《沒關係是愛情啊》裡的心理醫生池海秀。她自然不作做的真實個性，更讓她從演戲、生活到時尚品味，都散發著一股「不著痕跡」的魅力。她不是那種第一眼就驚豔全場的美女，但是在第二眼之後，卻能「不著痕跡」地留在妳心底，深深記住她，甚至喜歡上她。

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要漂亮地哭，就無法讓人感覺到悲傷

追她的戲鮮少踩到地雷，她每次都能超越自己，孔布利的粉絲們如此形容。對此她表示，「應該是我沒有很努力地要去表現這個角色很完美的部分，把角色演得很自然，這是我感到最驕傲的地方。」但是把角色演得很自然，卻是最不容易的，她的秘訣又是甚麼？「我認為每個角色，都要有看起來像自己的部分，也就是說每個角色消化完之後，都要有自己在裡面，這樣共感會比較強一點。比如拍哭戲，如果妳要很漂亮的哭，就無法讓別人感覺到妳的真摯與悲傷，所以我寧願不要花太多心思維持那個漂亮的哭，可能因為這樣，我的演技看起來會更自然一點。」

因此私底下的她，喜歡看紀錄片勝過於一般電影。「小的時候，我的觀察力就比別人好，所以在看紀錄片的時候，比如有人摔倒了，摔倒時很丟臉的樣子、很尷尬的樣子，每個人展現出來的模樣都不一樣，此時我就會特別去留意這個人的反應、表情和動作，去想像他們在過甚麼樣的生活，然後把這些應用到我的演技上。我會試著去揣摩，如果是這樣子的人生，要怎麼詮釋？」談到最貼近自己的角色？她用手撐住下巴，思索了一會，才緩緩回答，「我已經做這份工作20年了，就像每個女人在不同的年齡會有不同的想法，20歲時有20歲的想法，30歲時有30歲的想法，每個階段都不一樣。同樣的道理，每個時期的自己都在改變，所以我沒有辦法說出哪個角色最貼近自己。而且有些角色，一演就是四或六個月，所以我反倒會受到角色的影響，會想要吸取那個角色的優點，努力成為那樣的人。」

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從20歲演到30多歲，孔曉振亦是少數在螢幕上跟眾多男神談情說愛，都能引發共鳴，沒有違和感的女演員。「我發現我接的角色，並不是一個在尋找愛情的女生，而是一個在尋找自己人生的人。只是在尋找的過程中，她碰巧會遇到一段愛情，我好像都會無意識地挑到這樣的角色，一個女孩在尋找自己的人生。會不會是這樣的原因呢？」她自問自答著。說到底，她演活得不只是愛情，而是成千上萬個女孩心底對人生的渴望與追尋。如果碰巧幸運，我們也多麼希望可以像韓劇那樣，在過程裡遇見心愛的人。

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愈早發現自己喜歡的事情，對人生才有幫助

ELLE：被視為時尚ICON的你，有偏好的服裝風格嗎？

孔曉振：我常常被別人推薦很誇張、很鮮豔的時尚單品，經常會想，難道是我給人家這種感覺嗎？但其實我平常並不是這樣的風格，平常的我喜歡簡單素雅，擁有經典設計的衣服。

ELLE：關於配飾珠寶，有甚麼搭配技巧嗎？

孔曉振：我有一陣子會特別熱衷配戴某些飾品，但也會有一陣子突然甚麼都不想戴。但我有一個習慣，就是我不會項鍊、耳環、戒指一次成套搭配。因為如果全部都戴，感覺就有點多了，所以每次我只會選擇一樣配戴。

ELLE：手錶和飾品珠寶，喜歡哪個多一點？

孔曉振：手錶跟珠寶的話，我會選擇手錶。因為當妳戴著手錶出門，就可以減少用手機去確認時間的頻率，並且更可以感覺到時間的流逝，精確地掌控時間。不過在飾品裡面，我認為耳環是很容易讓人一眼就看到的吸睛單品，尤其當妳戴了一個閃亮亮的耳環，會更加容易吸引人注意。但是我自己個性比較大辣辣，平常的穿著也比較中性，所以有時候我覺得配戴一個很漂亮的珠寶，反而會改變妳的氣質，讓妳自然而然的動作，都比較溫柔女性化一點，這是我所缺少的。所以我認為珠寶在時尚造型裡，是很必要的東西，可以幫助妳散發女性美。

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ELLE：私底下的妳，有哪些興趣嗜好？

孔曉振：我喜歡手工藝，之前都會去工藝教室做陶藝品、縫紉衣服啊這類的東西。而且我不只喜歡，覺得自己也做得不錯，因此我才會成立「SUPER MAGIC FACTORY」，把自己做得有的沒的東西，拿出來販售，反正放在家裡也是浪費可惜。我曾聽過有人說，演員一定要有演戲之外，培養一個自己在行的興趣，這樣才會對身心比較健康。所以對我來說，手工藝就是我很享受的樂趣。

ELLE：聽起來，如果不作演員，妳可以當手工藝家！

孔曉振：一開始成立SUPER MAGIC FACTORY，確實有想過要當作另外一個職業認真經營。但是實際做了之後，才發現事情非常多非常複雜，沒有自己想像得那麼簡單。因此本來店的位置是在一個坪數非常大的空間，但現在搬到一個比較小的地方，離我家非常近。

ELLE：所以去妳的店，會時常碰到妳嗎？

孔曉振：會哦！（笑）之後一定會更常見到我，因為離我家非常近。其實之前就有很多台灣人、香港人和其他觀光客，把我的店當做觀光景點在逛，那時候我就遇到不少粉絲，粉絲看到我人就在現場，他們也都跟著嚇一跳。只是因為後來我都是沒有打扮，很真實自然的模樣，在現場做東西，所以不小心被認出來，我也覺得很羞愧，會趕緊把臉遮起來。（笑）

ELLE：碰到壓力和不開心的事情，妳都怎麼面對？

孔曉振：有些人會借酒澆愁，但我如果喝酒，可能會更火大（笑）。本來不用哭的事情，喝了酒之後可能會哭起來，所以大部分的時候，我會找朋友傾訴，或是讓自己埋頭在某一件會讓人中毒的事情，比如一直打電動，或是一直做手工藝啊。

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ELLE：人生目前碰過最大的挑戰？

孔曉振：應該是做音樂劇的時候，還因此瘦了8公斤。我已經習慣了在攝影機前面表演，但音樂劇不一樣，妳必須站在舞台上直接面對觀眾。在演出之前，我就知道這會是一個挑戰，但真正去做了之後，卻發現比我想像中的還要困難。

ELLE：六月是夏天的季節，妳會怎麼安排暑假？

孔曉振：六月在韓國是一個很漂亮的季節，因為正是準備進入炎夏之前的時節，百花都跟著盛開了，整個大自然景致非常漂亮。是一個讓妳不想要工作，只想要玩耍，跟朋友出去旅行的美麗季節，但在我的記憶當中，我好像都在工作⋯⋯（笑）我的話題怎麼又變了，因為我都在工作。

ELLE：如果今年夏天可以做一件事，妳想做甚麼？

孔曉振：如果有空的話，我想要弄一個花園，想要種花。我很喜歡花花草草的東西，比起去服飾店，現在去花藝店會讓我更感到興奮。但是與其把花插在花瓶裡面，我更喜歡花在庭園裡生長的景象。所以我希望可以有一個庭院，可以在裡面種花種草，跟我好像有點不搭，但這是我現在的夢想。

ELLE：今年出道二十年，身為前輩，有甚麼建議要給年輕人？

孔曉振：我覺得現在的年輕人給自己太少的時間了。他們花太多時間在關心別人的生活，關心別人在幹嘛⋯⋯但是在這個時代，其實只要妳能找到自己真心喜歡的東西，幾乎都可以想辦法把他變成一份工作、一個事業，因此我真心認為年輕人應該用最短的時間，去找到自己所熱愛的，或是擅長的事情。而當妳能夠愈早發現自己喜歡的事情，對妳的人生才有幫助，而不是浪費時間在關注別人，卻忽略了自己。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019年 6月號】