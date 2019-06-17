陳意涵放閃 分享與老公甜蜜暗號

【TEXT／DOMINIQUE CHIANG; PHOTOS／TROY WANG】

因為拍戲穿過太多次婚紗，拍到後來，陳意涵經常是放空的，沒有感動的。但今天不一樣，這是她在結婚生子後，首度以人妻的身分披上白紗。她的腦海心裡，清清楚楚存在著一個心愛的人。這種感覺很幸福，她說。

在遇見導演老公許富翔之前，陳意涵從來沒有想過，她會認識這樣一個男人。兩人是透過工作相識的，那時候她正準備自導自演第一部戲，而許富翔正是這部戲的另一個導演。第一次見面的那天，陳意涵就對許富翔充滿莫名好奇心，她留意到他們有著一模一樣的悠遊卡；接著，她發現他們還有著一模一樣的帽子；過沒多久進入劇組開始工作之後，款式相同但顏色不同的耳機，又分別出現在兩個人的身邊⋯⋯然後接連著像是尺啊筆啊，兩個人居然擁有愈來愈多一模一樣的東西。「最巧的是，我有一個George Jenson的鑰匙圈，是一個大象圖案，他的鑰匙圈居然也跟我一樣。」一連串的巧合，宛如命中注定的緣分，把兩個人愈拉愈靠近。

「從一個相似點，慢慢延伸到很多個相似點，我們兩個人因為有很多事情都一樣，所以永遠有聊不完的話題，我們的磁場就是這麼合。」於是愛情，就這麼來臨了。沒有任何原因，不需要任何言語，當你看著這個人，彷彿被雷打到，突然就有種莫名「噹」的感覺，如此清晰篤定。陳意涵心裡知道，就是他了！他就是那個對的人。

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原來談戀愛，可以這麼舒服自在

「他其實是一個怪咖。」談起老公，陳意涵水汪汪的大眼睛，藏不住滿滿的笑意。交往之後，陳意涵查覺到許富翔跟她以往認識的男生，完全不一樣。比如說，他喜歡陳意涵素顏的樣子，每次看到陳意涵化妝回家，就會問她要不要趕快去洗臉？還有一回，他們一起去日本旅行，在旅途中陳意涵的一顆門牙不小心斷掉了。因為還要待一陣子，陳意涵於是趕緊找了一個會講中文的牙醫，一大清早去排隊，趕快把門牙補起來。「補好之後，我們可能太興奮了，就跑去便利商店買啤酒慶祝，但可能是補牙的黏著膠還沒乾吧，鏘的一聲，啤酒一撞到我的門牙立刻又斷了。當下就想說算了，不要再補了，於是我有整整一個禮拜是用少一顆門牙的醜樣見人，真的是醜死了。但是那段期間，他卻用前所未有的炙熱眼光看著我，一直說天啊你怎麼那麼可愛、那麼美，可不可以這輩子都不要把那顆門牙裝回去！我想，他應該是那個時候愛上我的吧。加上我只有一顆門牙，所以他從頭到尾都叫我『漏風』耶。」正所謂情人眼裡出西施，漏風，後來就變成陳意涵的暱稱。聽起來或許很爆笑，卻是小倆口之間才懂得的甜蜜暗號。令陳意涵最感意外的，是許富翔從來不會吃醋。「他很成熟。我跟任何男性朋友出去，他都不會生氣。他知道那些都是我認識十幾年的好朋友，所以他很大方。他認為是我的就是我的，如果你不喜歡我，你還是會走，因此他不會阻止我做任何的事情。」也因為這樣，陳意涵總會邀許富翔一起參加朋友的聚會，讓他放心。

「但我真的沒有想過我會認識這樣的男人，因為我以前的男朋友控制慾都超強的。跟異性朋友出去明明沒甚麼，可是因為怕他擔心就只好說謊，但是當你一說謊，這件事情又好像變得有甚麼！所以以前，我曾經覺得好像每一場戀愛都必須要這樣談，覺得如果你愛一個人就必須要犧牲所有的事情⋯⋯直到我遇到我老公，我才發現原來可以不用這樣子，原來這些事情都是可以共存的。而且你愈光明正大，愈可以很舒服地跟這個人在一起，舒服地一起談戀愛。原來真的有一個適合你的人，在人生的路途上。」她側著頭微微地說，我想，這就是真愛吧！而真愛，不只是包容接受你的全部，更是讓你可以輕鬆自在地做自己。

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因為他，我學會用不同的角度看世界

雖然兩個人有著聊不完的話題，但個性卻很不同。大概是偶像劇拍多了的關係，陳意涵認為浪漫一點都不可靠，她是很實際的人。卻沒想到，許富翔是個溫柔男子漢。「他很喜歡老車，喜歡開手排車，但是有一天他卻開了台自排車來載我。我問他今天怎麼了？他說：這樣才有一隻手可以牽你啊！因為開手排車很忙，兩隻手要一直交替打擋。」有時候拍戲收工收得晚，許富翔開著車去接陳意涵，他也會突然說，那我載你去看星星。

「但他其實根本沒有要去哪裡，他只是要我爬上車頂，躺在車頂上，用仰角看星星。我從來沒有試過用這個方式看星星，沒想到會這麼美，那時候我才知道，原來他帶著我用不同角度看很多事情，來看這個世界。天啊！怎麼這麼浪漫！」然而真正打動陳意涵的，並不是他的浪漫，是他的可靠。「很多男人都喜歡說，沒事我來、這個交給我吧，卻不見得真正做得到。但我老公在我壓力最大的時候，確實幫我扛了很多我做不到的事情，而且他從不抱怨，讓我覺得可以依靠他，可以很放心地把事情交給他。」婚後有了小孩，許富翔也從不逃避自己的責任，他不只是會主動幫忙做家事，還會搶著照顧小孩。

甚至在發現懷孕的時候，許富翔的反應都比陳意涵還要激動。「我記得我看到驗孕棒的結果，心裡只想罵髒話，想著我還有工作怎麼辦？我甚麼都沒準備，還在喝酒，萬一小孩不健康怎麼辦⋯⋯但那天，他一收到訊息，卻立刻冒著大雨騎著摩托車，渾身濕答答地衝回家找我，要我好好休息，但我卻是一副你先不要跟我講話的樣子⋯⋯事後我回想起來，才覺得很感動，這個人真的很愛我。」那時候，雖然兩個人還沒結婚，但陳意涵知道，她一定會嫁給這個人，她要跟這個人走一輩子。

根本沒有適婚年齡這回事

外表甜美的陳意涵，從來就不缺乏人追，不乏談戀愛的機會。但訪問時她卻不只一次提到，她真的沒想到會遇見許富翔，因為他們本來是不同世界的人。那是甚麼契機，讓她終於找到適合自己的人？她給了一個很玄的答案：「當你心裡面存在著甚麼樣的念頭，就會吸引甚麼樣的事物來到眼前。」就跟普通人一樣，陳意涵也曾經充滿負面能量，拍戲壓力大的時候，只想找朋友喝酒發洩，一下子抱怨工作、一下子又擔心吃東西怕胖甚麼的，總是擔心不好的事情會發生，不自覺地變得很負面。直到她決定開始運動，認識了一群熱愛鐵人三項、跑步運動，對生活充滿熱情的新朋友。運動更讓個性急躁的陳意涵，靜下心來重新思考自己想要的是甚麼？於是她做了一些以往不會做的決定，踏出不同的生活圈，也因此結識了不同的人，包括老公。原來這是真的，當你心念一轉，世界就會跟著轉變。

「如果你一直覺得你不會碰到真愛，不願意相信自己，你就會很難改變自己的生活圈，會一直停留在同溫層，就不會認識到新的朋友。」因此她認為，並沒有所謂的適婚年齡！「當你覺得可以安定的時候，就是了。這個時代，太多人要幫你談戀愛、太多人要幫你結婚、太多人要幫你生小孩，但是到底，關別人甚麼事？所以沒有什麼適合結婚的年齡，等到你真心想要的時候，它就會發生了。沒有甚麼事情只適合在甚麼時候發生，該發生的時候它就會發生，自己舒服是最重要的。」

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儘管已經登記結婚，小孩也都滿月了，陳意涵跟老公還是會在未來，擇期舉辦婚禮宴客。只不過婚禮這件事情，會全權交由老公策劃處理。「他比我還想要辦，因為他覺得這是一件美好的事情，想要跟大家一起分享，而且他有很多想法，所以就交給他囉！」但是對於婚紗照這件事，兩個人倒是很有共識，絕對不要拍！「我老公不喜歡拍照，我就更不用說了。我們反而想要去台南找畫電影海報的傳統老師傅，幫我們畫婚紗照，就是以前用手繪的那種古早電影海報，而且一定要畫得很不像（笑）。對，重點就是要畫得不像新郎新娘本人，我們就是想要那種。」她說得興高采烈，讓身邊的人都感染了這股歡樂氣息。其實不管在戲裡穿過幾次婚紗，畢竟還是戲，不是真的。現實生活裡，可以跟對的人攜手走上紅毯，那份喜悅，還是藏不住的。

在兩個人一模一樣擁有的東西裡，最令陳意涵感到不可思議的是，他們的電話鈴聲也是同一首歌。「妳知道嗎，電話鈴聲這種東西妳可能這輩子只設過一次，之後就再也不記得要怎麼重設了，但我們的鈴聲居然一樣，都是同一首歌，就是電影《魔球》主題曲〈The Show〉。」陳意涵輕輕地哼唱著：「I'm just a little bit caught in the middle, Life is a maze,and love is a riddle...」歌詞裡寫著，人生猶如迷宮，愛情猶如謎題，不知道該何去何從，但是無論如何，都應該要放手隨它去，放手享受人生的這齣戲。Just Enjoy The Show，放手去相信

【完整內容請見 ELLE WEDDING 雜誌 2019年6月號】