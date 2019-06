陳意涵放閃 分享與老公甜蜜暗號

【TEXT/DOMINIQUE CHIANG; PHOTOS/TROY WANG】

因為拍戲穿過太多次婚紗,拍到後來,陳意涵經常是放空的,沒有感動的。但今天不一樣,這是她在結婚生子後,首度以人妻的身分披上白紗。她的腦海心裡,清清楚楚存在著一個心愛的人。這種感覺很幸福,她說。

在遇見導演老公許富翔之前,陳意涵從來沒有想過,她會認識這樣一個男人。兩人是透過工作相識的,那時候她正準備自導自演第一部戲,而許富翔正是這部戲的另一個導演。第一次見面的那天,陳意涵就對許富翔充滿莫名好奇心,她留意到他們有著一模一樣的悠遊卡;接著,她發現他們還有著一模一樣的帽子;過沒多久進入劇組開始工作之後,款式相同但顏色不同的耳機,又分別出現在兩個人的身邊⋯⋯然後接連著像是尺啊筆啊,兩個人居然擁有愈來愈多一模一樣的東西。「最巧的是,我有一個George Jenson的鑰匙圈,是一個大象圖案,他的鑰匙圈居然也跟我一樣。」一連串的巧合,宛如命中注定的緣分,把兩個人愈拉愈靠近。

「從一個相似點,慢慢延伸到很多個相似點,我們兩個人因為有很多事情都一樣,所以永遠有聊不完的話題,我們的磁場就是這麼合。」於是愛情,就這麼來臨了。沒有任何原因,不需要任何言語,當你看著這個人,彷彿被雷打到,突然就有種莫名「噹」的感覺,如此清晰篤定。陳意涵心裡知道,就是他了!他就是那個對的人。

Possession鑽石項鍊、Possession鑲鑽指環、Piaget Passion單鑽指環 (ALL BY PIAGET);羽毛綴飾兩件式禮服(LINLI)

原來談戀愛,可以這麼舒服自在

「他其實是一個怪咖。」談起老公,陳意涵水汪汪的大眼睛,藏不住滿滿的笑意。交往之後,陳意涵查覺到許富翔跟她以往認識的男生,完全不一樣。比如說,他喜歡陳意涵素顏的樣子,每次看到陳意涵化妝回家,就會問她要不要趕快去洗臉?還有一回,他們一起去日本旅行,在旅途中陳意涵的一顆門牙不小心斷掉了。因為還要待一陣子,陳意涵於是趕緊找了一個會講中文的牙醫,一大清早去排隊,趕快把門牙補起來。「補好之後,我們可能太興奮了,就跑去便利商店買啤酒慶祝,但可能是補牙的黏著膠還沒乾吧,鏘的一聲,啤酒一撞到我的門牙立刻又斷了。當下就想說算了,不要再補了,於是我有整整一個禮拜是用少一顆門牙的醜樣見人,真的是醜死了。但是那段期間,他卻用前所未有的炙熱眼光看著我,一直說天啊你怎麼那麼可愛、那麼美,可不可以這輩子都不要把那顆門牙裝回去!我想,他應該是那個時候愛上我的吧。加上我只有一顆門牙,所以他從頭到尾都叫我『漏風』耶。」正所謂情人眼裡出西施,漏風,後來就變成陳意涵的暱稱。聽起來或許很爆笑,卻是小倆口之間才懂得的甜蜜暗號。令陳意涵最感意外的,是許富翔從來不會吃醋。「他很成熟。我跟任何男性朋友出去,他都不會生氣。他知道那些都是我認識十幾年的好朋友,所以他很大方。他認為是我的就是我的,如果你不喜歡我,你還是會走,因此他不會阻止我做任何的事情。」也因為這樣,陳意涵總會邀許富翔一起參加朋友的聚會,讓他放心。

「但我真的沒有想過我會認識這樣的男人,因為我以前的男朋友控制慾都超強的。跟異性朋友出去明明沒甚麼,可是因為怕他擔心就只好說謊,但是當你一說謊,這件事情又好像變得有甚麼!所以以前,我曾經覺得好像每一場戀愛都必須要這樣談,覺得如果你愛一個人就必須要犧牲所有的事情⋯⋯直到我遇到我老公,我才發現原來可以不用這樣子,原來這些事情都是可以共存的。而且你愈光明正大,愈可以很舒服地跟這個人在一起,舒服地一起談戀愛。原來真的有一個適合你的人,在人生的路途上。」她側著頭微微地說,我想,這就是真愛吧!而真愛,不只是包容接受你的全部,更是讓你可以輕鬆自在地做自己。

Possession寬版鑲鑽手鐲、Possession鑽石戒指 (BOTH BY PIAGET);裸色透紗洋裝、白紗長筒襪 (BOTH BY PRADA);白色短頭紗(LINLI)

因為他,我學會用不同的角度看世界

雖然兩個人有著聊不完的話題,但個性卻很不同。大概是偶像劇拍多了的關係,陳意涵認為浪漫一點都不可靠,她是很實際的人。卻沒想到,許富翔是個溫柔男子漢。「他很喜歡老車,喜歡開手排車,但是有一天他卻開了台自排車來載我。我問他今天怎麼了?他說:這樣才有一隻手可以牽你啊!因為開手排車很忙,兩隻手要一直交替打擋。」有時候拍戲收工收得晚,許富翔開著車去接陳意涵,他也會突然說,那我載你去看星星。

「但他其實根本沒有要去哪裡,他只是要我爬上車頂,躺在車頂上,用仰角看星星。我從來沒有試過用這個方式看星星,沒想到會這麼美,那時候我才知道,原來他帶著我用不同角度看很多事情,來看這個世界。天啊!怎麼這麼浪漫!」然而真正打動陳意涵的,並不是他的浪漫,是他的可靠。「很多男人都喜歡說,沒事我來、這個交給我吧,卻不見得真正做得到。但我老公在我壓力最大的時候,確實幫我扛了很多我做不到的事情,而且他從不抱怨,讓我覺得可以依靠他,可以很放心地把事情交給他。」婚後有了小孩,許富翔也從不逃避自己的責任,他不只是會主動幫忙做家事,還會搶著照顧小孩。

甚至在發現懷孕的時候,許富翔的反應都比陳意涵還要激動。「我記得我看到驗孕棒的結果,心裡只想罵髒話,想著我還有工作怎麼辦?我甚麼都沒準備,還在喝酒,萬一小孩不健康怎麼辦⋯⋯但那天,他一收到訊息,卻立刻冒著大雨騎著摩托車,渾身濕答答地衝回家找我,要我好好休息,但我卻是一副你先不要跟我講話的樣子⋯⋯事後我回想起來,才覺得很感動,這個人真的很愛我。」那時候,雖然兩個人還沒結婚,但陳意涵知道,她一定會嫁給這個人,她要跟這個人走一輩子。

根本沒有適婚年齡這回事

外表甜美的陳意涵,從來就不缺乏人追,不乏談戀愛的機會。但訪問時她卻不只一次提到,她真的沒想到會遇見許富翔,因為他們本來是不同世界的人。那是甚麼契機,讓她終於找到適合自己的人?她給了一個很玄的答案:「當你心裡面存在著甚麼樣的念頭,就會吸引甚麼樣的事物來到眼前。」就跟普通人一樣,陳意涵也曾經充滿負面能量,拍戲壓力大的時候,只想找朋友喝酒發洩,一下子抱怨工作、一下子又擔心吃東西怕胖甚麼的,總是擔心不好的事情會發生,不自覺地變得很負面。直到她決定開始運動,認識了一群熱愛鐵人三項、跑步運動,對生活充滿熱情的新朋友。運動更讓個性急躁的陳意涵,靜下心來重新思考自己想要的是甚麼?於是她做了一些以往不會做的決定,踏出不同的生活圈,也因此結識了不同的人,包括老公。原來這是真的,當你心念一轉,世界就會跟著轉變。

「如果你一直覺得你不會碰到真愛,不願意相信自己,你就會很難改變自己的生活圈,會一直停留在同溫層,就不會認識到新的朋友。」因此她認為,並沒有所謂的適婚年齡!「當你覺得可以安定的時候,就是了。這個時代,太多人要幫你談戀愛、太多人要幫你結婚、太多人要幫你生小孩,但是到底,關別人甚麼事?所以沒有什麼適合結婚的年齡,等到你真心想要的時候,它就會發生了。沒有甚麼事情只適合在甚麼時候發生,該發生的時候它就會發生,自己舒服是最重要的。」

Possession玫瑰金耳環、Possession玫瑰金墜鍊(BOTH BY PIAGET);白色鏤空西裝外套(STELLA MCCARTNEY);軍風毛呢短裙(MAJE);白色皮鞋(AGNÈS B.)

儘管已經登記結婚,小孩也都滿月了,陳意涵跟老公還是會在未來,擇期舉辦婚禮宴客。只不過婚禮這件事情,會全權交由老公策劃處理。「他比我還想要辦,因為他覺得這是一件美好的事情,想要跟大家一起分享,而且他有很多想法,所以就交給他囉!」但是對於婚紗照這件事,兩個人倒是很有共識,絕對不要拍!「我老公不喜歡拍照,我就更不用說了。我們反而想要去台南找畫電影海報的傳統老師傅,幫我們畫婚紗照,就是以前用手繪的那種古早電影海報,而且一定要畫得很不像(笑)。對,重點就是要畫得不像新郎新娘本人,我們就是想要那種。」她說得興高采烈,讓身邊的人都感染了這股歡樂氣息。其實不管在戲裡穿過幾次婚紗,畢竟還是戲,不是真的。現實生活裡,可以跟對的人攜手走上紅毯,那份喜悅,還是藏不住的。

在兩個人一模一樣擁有的東西裡,最令陳意涵感到不可思議的是,他們的電話鈴聲也是同一首歌。「妳知道嗎,電話鈴聲這種東西妳可能這輩子只設過一次,之後就再也不記得要怎麼重設了,但我們的鈴聲居然一樣,都是同一首歌,就是電影《魔球》主題曲〈The Show〉。」陳意涵輕輕地哼唱著:「I'm just a little bit caught in the middle, Life is a maze,and love is a riddle...」歌詞裡寫著,人生猶如迷宮,愛情猶如謎題,不知道該何去何從,但是無論如何,都應該要放手隨它去,放手享受人生的這齣戲。Just Enjoy The Show,放手去相信

