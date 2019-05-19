傳說中的「天母蘭姊」—— 鄭瑞蘭 星媽登上雜誌暢談明星兒女故事

【TEXT／JUNE HOWELL; PHOTOS／KEVIN IM】

猜猜看，這是哪個大明星的媽媽？她們有的酷、有的開朗、有的走氣質路線。看媽媽們化身ELLE封面大人物，回憶明星小孩童年的樣子，暢談動人的點點滴滴！

綁帶透明跟鞋（DIOR）；珠飾V領連身洋裝（KIMHÉKIM）；縐褶高領襯衫（PROENZA SCHOULER）；圓框墨鏡（CUTLER AND GROSS） 分享 facebook

天母蘭姊 星魂大爆發

傳說中的「天母蘭姊」是誰？！她就是Selina任家萱以及任容萱的媽媽——「鄭瑞蘭」！身為退休老師的蘭姊，過去在北士商教經濟學30年，對理財有一套，「我不只會教怎麼賺錢，還會教如何用『錢』賺錢。」看來下次要另闢一個理財專欄，請蘭姊來為大家上上課。但蘭姊其實沒那麼愛財，卻很愛看書，最喜歡《簡愛》、《飄》，所以家裡都是滿滿的書籍。

談起年輕時的夢想，蘭姊說：「小時候正值台灣經濟起飛，我的爸爸希望我去私人公司上班，坐辦公室吹冷氣好像很不錯，所以就選讀商科。畢業之後，想到沒有寒暑假的日子就覺得好痛苦，決定到商校當老師。」從小老師給蘭姊的評語都是「樂觀、平易近人」，這點就遺傳到大女兒Selina身上，二女兒任容萱就比較悲觀一點，像爸爸！平常蘭姊喜歡泡湯、游泳、運動，非常有活力，在鏡頭前原本有點緊張的她，後來整個巨星魂大爆發，戴上墨鏡像極了時尚設計師，不笑時超酷、笑起來又超可愛，看來「任」家人真的都有很強的表演慾啊！

請教蘭姊怎麼培養女兒的？竟然姊妹倆都踏入演藝圈，蘭姊回憶：「小時候每次填資料，我的才藝欄總是空白，不希望女兒跟我一樣，所以從小就讓她們學音樂、跳舞！」姊姊Selina從小愛唱歌，聲音清亮；妹妹任容萱從小愛跳舞，非常享受在舞台上表演，總是捨不得下台。沒想到後來姐姐當了歌手、妹妹當了演員！母親培養孩子才藝的一念之間，深深影響了女兒的未來。

回想最感動的禮物，不是母親節也非生日，而是母女逛街的日常。「當時Selina大二，剛出道賺了一點錢。我們在住家附近百貨逛逛，我看到一條 單顆的珍珠項鍊很適合我，女兒問：『媽媽妳喜歡我就送妳嗎？』我說：『還好啦！』不敢講喜歡。後來女兒真的走進店裡，買了送給我。當下我完全呆住，嚇一跳。從小到大都是我們在買東西給女兒，第一次女兒買禮物送我，我感動落淚，女兒長大了！」那顆黃金珠，蘭姊至今仍珍藏著。

母親節，蘭姊想對女兒說：「兩個寶貝女兒，我愛你們，希望你們除了工作順利，人生最重要就是找到很愛你們的另一半，媽媽才可以真正的放心，祝福你們！」天下父母心，孩子的幸福就是當媽媽的最大的喜樂！

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林桂貞 讓孩子天賦自由

林桂貞是金曲歌王蕭敬騰的媽媽，她有著非常爽朗的笑聲，一走進攝影棚就彷彿把太陽也帶了進來。從小在花蓮豐濱長大的蕭媽，生長在務農之家，農忙時節，一家大小都要稻田裡耕作，一邊插秧、一邊唱歌，辛苦的時間才會過得比較快。她坦承自己年輕時也有過星夢，當時沒有電視，只能透過破爛的收音機聽西洋歌曲，貓王輕快的歌聲是她的最愛。國中畢業就到台北打拼，落地生根、結婚後生了四個孩子，三男一女，蕭敬騰是老么，堅持自己帶孩子的蕭媽，當了十多年家庭主婦，自認個性溫柔婉約，沒想到孩子都很調皮叛逆，尤其蕭敬騰看似害羞、骨子裡卻很火爆，蕭媽還給他起了個「火爆小子」的稱號。

雖然老蕭叛逆，但是也很「黏」媽媽，照片中的母子都是開心擁抱。蕭媽回憶「每次睡覺前他要求很多啊！例如要挖耳朵、撩撩背啊，還要講故事。」用心的蕭媽利用白天孩子上學的時候，特別錄製一個又一個故事，晚上睡前時就放錄音帶，讓孩子伴著媽媽的聲音入眠。

從小家裡養了許多鳥，蕭媽說：「沒有籠子，我們養的鳥讓牠們自由，不怕人，還會飛到頭上停下來。」鳥都這麼自由了，孩子當然也很自由，精力旺盛的男孩不但在家裡打籃球，小小的走道還能設法溜冰、溜滑板！「你說，是不是很過動！」讓蕭媽又好氣又好笑。回想印象最深刻的母親節，蕭媽說：「那時孩子們才國小，教會禮拜完之後拉著我去唱KTV，其實是要我去付錢。（笑）那是我第一次聽到蕭敬騰唱歌，飆高音就讓我嚇到了，原來他可以唱歌。」談到教養理念，蕭媽媽認為不要讓孩子束縛太多，或學太多才藝讓孩子沒有喘息空間，除非孩子有興趣，自然會跟父母開口。「中學時，蕭敬騰跟我說想學爵士鼓，我一句話就答應了，毫不考慮就帶他去音樂教室報名。」還記得蕭敬騰第一次在西門町派出所廣場表演，全家都到場支持，後來蕭敬騰跟哥哥一起組團玩音樂，接著到餐廳駐唱、踏入歌壇，受到歌迷的喜愛。看到兒子如今的成就，蕭媽感到很欣慰，現在每天起床就是聽蕭敬騰的歌，她笑著說：「感謝兒子帶給我這麼多快樂的時光。」

最後，蕭媽送給蕭敬騰一段話，才開口第一句就哽咽落淚：「兒子啊！我們已經老了！跟你在一起的時間很短，希望在你的音樂道路上，要不斷充實。時光無情，希望你不要停止前進，你不進則退，後面有太多新人也許會跑到你前頭，所以你必須更努力，不要停止學習，要充實你的智慧，智慧是別人奪不走的。」再叛逆的孩子，在包容的母愛下成長，讓天賦自由，終將開出一朵燦爛美麗的花！

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鄭如晴 跟女兒再一次童年

鄭如晴給女兒張鈞甯的愛是雙倍的。愛她，圓滿了她心中那不存在的童年。很多小女孩小時候都有把媽媽當偶像一樣崇拜的時期，當鄭如晴用德文念她曾經翻譯過的一本德文書名《拉拉與我》時，我們也忍不住眼冒愛心說：鈞甯小時候一定覺得你好厲害吧！你才是她心中的大明星。其實鄭如晴的人生真的很不簡單。她很小的時候就失去了家，沒有父母，寄人籬下，寄宿學校放假後無處可去，連吃一個荷包蛋都是奢侈。小學三年級她拿了五塊錢壓歲錢，去買了一本童話書，才終於在密密麻麻的文字中，找到她一方藏身之處。

後來，她在德國半工半讀，撫養兩個女兒長大。在念床邊故事給女兒聽的時候，也醞釀了自己對兒童文學的喜愛。年輕時，她為了女兒、先生放棄了自己的學業，後來與先生離婚了，46歲，她一邊攻讀台東大學兒童文學碩士，一邊在台北工作，兩邊都沒有缺課、請假過。長髮大眼的鄭如晴看起來浪漫，骨子裡卻比誰都還要堅持。她笑說：「我好像真的毅力比較堅強耶！大家似乎都這樣說。但我一直認為：不就是得這樣嗎？從小生活環境就比較艱難，如果不能依靠自己，我沒有人可以靠。對於想要對實現自我這件事情，我也比較有強烈的企圖心。我不想放棄任何跟孩子一起長大、跟社會進步的可能性。」做什麼事都是使足了力。

跟小孩玩的時候，鄭如晴也是使力地玩。新書《鑿刻家貌》裡，張鈞甯給媽媽一封信，裡頭還清楚地記得小時候媽媽扮虎姑婆的時候，是如何用力地咬她們的小指頭，惹得她們咯咯笑。「因為我沒有童年，所以我想要跟小孩一起享受童年。我的原生家庭沒有人愛我，印象中，我小時候沒有被人抱過。所以能一直用力地擁抱小孩，是幸福的事情。」

張鈞甯還記得有天，媽媽趁小孩出門的時候，像變魔術一般把家裡小小的儲藏室改造成書房。「我把儲藏室的東西往後面推，用一根橫桿、一塊布簾把雜物遮起來，又跑到文昌街買小椅子、小桌子，把書放在書櫃上排好，鋪張小地毯，還擺了小茶杯、小點心。我還記得那天下午孩子們尖叫開心的模樣，她們說，好像在作夢一樣⋯⋯。」

她緩緩地說那日下午的浪漫。那是為女兒布置的書房，更像是為自己心中那個不存在的女兒實現夢想。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019年 5月號】