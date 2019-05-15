為了生活的美好而努力 宋慧喬期待與優秀華語導演合作

【TEXT／KIM A REUM; PHOTOS／MOK JUNG WOOK】

眼前的宋慧喬，如果演出18歲的高中生，應該也不會有人反對吧。在她身上，就是有一種超越時間的美，純粹的優雅。當她烏黑透亮的眼珠凝視著攝影鏡頭，被稱為「亞洲女神」更是當之無愧。這，就是宋慧喬的存在感。

今年初，宋慧喬完成了人氣電視劇《男朋友》所有拍攝。那是一部講述在如今充滿誘惑與刺激的世界中，依然存在勇敢及純粹的愛情故事。一個出身政治世家擁有所有一切的女人，偶然間遇見來自小康家庭憑一己之力生活的男子，男子的樂觀純真讓女孩嚐到平淡的幸福滋味，可是卻又面臨財富與地位懸殊的世俗壓力。她在劇中有不少與朴寶劍的精彩對手戲，即使沒有一句台詞，也像在訴說千言萬語，讓宋慧喬再一次以細膩演技，證明了自身作為演員的價值。從不停止自我挑戰的她，日前並宣布正式簽約澤東電影，期待新的一年能與更多優秀的華語導演與演員合作。消息一出，讓人感受到她在事業上的企圖心。宋慧喬與澤東的緣分，起源於2013年王家衛執導的電影《一代宗師》。在片中，她飾演葉問的太太張永成，穿著中式旗袍的古典扮相，不僅散發出有別於以往電視劇裡的美；雖然戲份不多，但是當鏡頭停留在她必須目送老公葉問離開，含著淚水的堅毅眼神，更深刻地烙印在觀眾心底。也因此，她結識了同片的梁朝偉和章子怡，後來更進一步跟章子怡成為好友。在她和宋仲基的婚禮上，章子怡大方出席祝賀，就可見得兩個人的交情。

今次封面拍攝結束後，在關掉照明的工作室見到的宋慧喬，散發如純白鵝卵石般驚人的魅力。卸下華麗的裝扮 ，當依舊清純如少女的她來到面前，更讓人漸漸瞭解到以往不曾碰觸到的、屬於宋慧喬最內在的一面。

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為了生活的美好而努力

ELLE：這次拍攝的感覺，希望就像是自己獨自照鏡那樣。你習慣在某個地方看到反射出的自己嗎？

宋慧喬：不習慣。不管是誰，隨著年齡增長，每天都會有一點點變化。很多人肯定都覺得，我拍過很多照片，但其實除了不時有廣告或雜誌拍攝之外，其他時間很少拍照。許久再站在攝影機前看著自己，就會覺得「原來歲月又過去了」。這是只有本人才能感覺出的變化吧？雖然每次都會有全新的感歎，但我還是滿足於這樣自然地變老。

ELLE：有沒有經常翻出來回憶或想念某個時期的自己？

宋慧喬：我幾乎不會在家裡翻出舊物，只是有時粉絲會在網上或社交網站傳來我的舊照片。偶然也會懷念一下「原來我也有那樣的時候」。因為我討厭上學，所以肯定不想回到高中時期。雖然也有想過如果重回20歲，很多事情可以做得更好，但其實即使真的回去了，可能結果還是一樣。

ELLE：這次拍攝讓人又一次感嘆，沒有比你更適合戴珠寶的藝人了。平時喜歡甚麼款式的珠寶？

宋慧喬：雖然我也很喜歡珠寶，但實際平時並沒有經常穿戴。我穿衣風格屬於簡約風，偶爾見朋友時，也會扮靚戴一下，但因我戴上耳環和項鍊，會格外顯得華麗，像很刻意打扮似的，所以盡量只戴細小、簡單款式。而在拍戲或參加活動時，我就會經常戴Chaumet這樣的fine jewelry。他們的產品既華麗又很多款式，是我平時就喜歡穿戴的品牌，這次能夠合作，非常開心。

ELLE：這次Chaumet以你為亞洲品牌大使，推廣的主題是「Grace and Character」。不知何時起，提起宋慧喬，都會用上優雅這個修飾語。你覺得自己的優雅從何處而生？

宋慧喬：年齡的增長，一直以來的作品及雜誌拍攝被包裝的形象，多方面的因素合起來，才給人這種感覺。長輩們有句話，隨著自己過怎樣的生活，長相也會隨之變化。我為了生活的美好一些非常努力，不過有時也總有和想法不一樣的時候。

ELLE：一直以來都是全亞洲廣受喜歡的演員和時尚icon，那你有沒有憧憬或希望像對方一樣的偶像？

宋慧喬：第一個讓我產生希望像她一樣的亞洲明星是鞏俐，即使有一定年紀，仍同樣美麗、有氣場，一直以來都有想向她學習的想法，幾年前親自和她見面了，比見任何明星時都激動，在她面前，我的身體都呆住了。外國演員中，個人很喜歡法國女星伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani），看了她的電影《羅丹與卡蜜兒Camille Claudel》，令我記憶深刻的是，在如此瘋狂的演技表演下仍可這樣美麗的人能有幾人？

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期望跟王家衛再合作

ELLE：作為演員，無可避免需要在陌生的國度，與陌生的人合作。你和很多國際大師級人物合作過，有想再合作的人嗎？

宋慧喬：我希望再一次和王家衛導演合作。很多人都說，這麼辛苦，還想再合作？確實可能會如此，但我收穫的更多。哪怕戲份不多，導演總是會努力發掘出我全新一面，這個過程中，美好的回憶更多一些。拍攝當下會痛苦，但回頭看看，只留下了美好的回憶。

ELLE：看過梁朝偉在訪問中說過類似的話，說他是唯一一個堅持發現新事物的導演。

宋慧喬：對，確實如此。曾抱著「我再也不拍了」的想法離開拍攝現場回到首爾，現在卻很懷念拍攝時光。導演很執著，給的指導也都是站在我的角度，令我克服演員路上的瓶頸。幸運的是，現在和導演還時時保持聯繫。若有機會的話，希望再次合作。我在30歲出頭時和他合作拍攝了《一代宗師》，現在我年紀變大了，長相應該隨之也有所變化，很好奇再和導演合作時，會發現我甚麼樣的新面貌。

ELLE：宋慧喬從影的22年，回頭看看會有甚麼感覺？

宋慧喬：我對紀念日沒有很在意。兩年前20周年時，我也沒有將之視為很重要的日子。也不會因為時間久了就對這份工作習以為常，每次有新作品時，我仍會有激動和期待。畢竟這是一個消耗感情的職業，哪怕舒適地躺在家裡，也會有像坐雲霄飛車的感覺。

ELLE：有沒有連自己也想稱讚和記憶深刻的瞬間？

宋慧喬：雖然每次拍完作品，會有不一樣的心情，但有一件事情我一定會做，就是每部作品的最後一場戲，我都會自我鼓勵「慧喬呀，你做得不錯」。不是說稱讚自己的演技，而是犒勞自己「拍攝又一次結束了，辛苦了」。

內心變得更堅強

ELLE：在以前的書裡你曾說：「現實中的我是比較軟弱的…每次飾演完一個角色，會覺得現實中的我也堅強了一分」。與過去相比，感覺現在更強了吧？

宋慧喬：剛出道時，我怕生，說話少，很內向，不認識我的人可能覺得我在裝模作樣。作品拍多了之後，認識更多人，性格也外向了不少，確實覺得更堅強了。但現在似乎又變了。年紀一年大過一年，更敏感了。以前會以「到此為止」翻頁過去的傷痛，現在會更加受傷。我最近時常反省，怎麼會這樣，怎麼會有回到小時候的感覺？

ELLE：是不是因為拍完電視劇心軟了一些？《太陽的後裔》後，相隔很久才推出作品《男朋友》，現在拍完的感想是？

宋慧喬：首先慶幸拍攝圓滿結束了。這次拍劇認識了很多好朋友。這部劇中，我的角色遇到很多敏感的情況，我心裡其實沒底，在拍攝時獲得很多關照。有一天，我帶著劇本走進攝影棚，玻璃窗上貼著工作人員用便利貼傳遞的信息，令我很驚訝，很感動。多虧了他們，我才可以好好完成這部作品。

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ELLE：飾演車秀賢這個角色，有甚麼困難之處？

宋慧喬：不管甚麼作品，演戲本身就是一件難事。劇中車秀賢生活在眾人的視線關注之下，無法隨心所欲行事的人物，從這點來說，和我有不少相似之處。看劇本時經常感同身受，就像台詞「我很擅長忍耐，我一個人忍一下就行」。所以在這樣的角色下，自己也會鬱鬱寡歡，很辛苦。雖然以後回想起來都是幸福，但我現在仍有辛苦和痛苦的感覺，尚未完全從角色中走出來。我想：「反正將來都會幸福，那現在也就盡情感受（痛楚）吧。」

ELLE：合作拍檔朴寶劍給你甚麼感覺？

宋慧喬：在現場我們更多是以金振赫和車秀賢的身份在相處。首先，就像大家說的一樣，他真的是一個正直樂觀積極的人，年輕卻有著帶動全場氣氛的掌握力。劇中最開始他是一個青澀的純真少年，為了守護一個女人，逐漸變成一個成熟的男人。他很好地演繹了這過程，拍攝時我親自體會到，很開心和他合作。我會非常期待他之後的作品，很好奇他的將來會有多大成就。

喜歡順其自然

ELLE：劇中振赫有一句台詞「因為代表，我知道了甚麼是愛情」。有生以來清楚地領悟到的「人生真理」是甚麼？

宋慧喬：不要去勉強做某些事情，或者想去勉強改變甚麼，不如順其自然吧？小時候，媽媽曾對我說，順其自然反而會自然成事。人也好，作品也好，若與我有緣，那無論如何也會來到；若沒有緣分，慾望再大，也無濟於事。有甚麼開解不了的事情時，就放手順其自然，這樣心情也會變得舒暢。我一直牢記這一點。

ELLE：作品與作品之間的空閒時間，一般會怎麼度過？

宋慧喬：我經常會去旅行。中間也會學習我想學的美術和中文。我挺能自娛自樂的，喜歡宅在家裡，看看電影，整理家務，隨性行事。工作的時候行程太緊湊了，所以平時生活就不喜歡定行程，想做甚麼就做甚麼。

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ELLE：如果拍一部紀錄自己20至30歲的電影，結局想放甚麼畫面？請選自己演過的作品中的一個場面。

宋慧喬：《那年冬天風在吹》的最後一場戲。失明的吳英最後做了手術，開始朦朧地看到了這世界。我期待像這樣重新睜開眼睛，以全新的演員身份開始自己的40歲，大概是這樣的心態吧。我遺憾年輕時沒有拍很多作品，所以希望將來不要有太長的空白期，持續不斷推出新作。但同時也想好好享受宋慧喬的人生。過去三年一直只想工作，想著作品，連休息時也有些焦慮，不能舒坦度過。現在年紀也不小了，作為宋慧喬這個人，在回顧人生，制定計劃的同時，也希望有享受生活的這份悠閒。

ELLE：希望你成為像繆斯一樣，在遙遠的將來也被大家深深記住的演員。

宋慧喬：這是所有演員所期望的。當然要努力繼續朝著成為深入人心的演員而努力，但一直很在意這個，感覺沒法活了。如果能好好對待將來發生的事和問題，總會有一天會給大家留下深刻記憶。作為演員最重要留下好的作品，好的演技。朝著這條路肯定不會錯。

ELLE：最後有甚麼想跟亞洲粉絲說的話嗎？

宋慧喬：雖然有透過作品或宣傳活動與各國粉絲見面，但與歌手或其他男演員相比，機會似乎沒有那麼多。儘管如此，大家對我的支持不變，對此我很感激。為了持續有作品回饋大家，我會努力工作，不會留太長的空白期，將來也拜託大家多多支持我。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019年 5月號】