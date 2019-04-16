負能量退散 率性的大女孩A-LIN

【TEXT／June Howell; PHOTOS／Hedy Chang】

A-Lin從小對著大海唱歌，內心寬廣自在，幽默大笑時的她像個大女孩，詮釋失戀歌曲那驚人的爆發力讓人見識她強悍女子的靈魂！自從2018拿下ELLE風格人物大賞—最佳風格女歌手之後，大家更認識A-Lin不只是歌聲穿透靈魂的歌姬，更是有著自己時尚風格的大無畏女子！

一大早九點的通告，走進攝影棚，A-Lin（黃麗玲）已經在化妝鏡前開始梳化前的準備，她素著顏、展開了笑顏跟我道早安，親切的笑容徹底融化了monday blue（憂鬱星期一）！很喜歡A-Lin，她沒有什麼架子，但站上鏡頭前卻氣場十足，一開口唱歌馬上令人全身起雞皮疙瘩。身為影視主題曲的最佳代言人，A-Lin每次總把失戀的歌曲唱得如此痛徹心扉，最近演唱電影主題曲《有一種悲傷》，最近在大陸上映破15億台幣的票房，身為催淚主題曲的演唱者，A-Lin功不可沒！她整個人散發著一種大無畏精神，不管什麼負能量碰到A-Lin都得退避三舍。

喜歡底片攝影 習慣寫明信片給自己

她大方地暢談最近除了忙著籌備自己的新個人作品之外，還忙著架構個人官網，「現在的平台太多，希望可以有一個自己的官網讓大家更清楚關於我的完整資訊之外，我也經常收到一些歌迷的訊息，有一些是失戀者想發洩情緒、有一些是婦女寫一些作品跟我分享，我總是認真讀完，鼓勵歌迷們當作家。計畫官網分享歌迷的心情，以及我的攝影作品。」最近在學攝影的A-Lin找到拍照的樂趣，特別是黑白照片，她喜歡玩即可拍底片機，但是拍完不會馬上洗，等到過一段時間再沖洗，A-Lin分享：「看到照片洗出來是一個很大的驚喜，就像我有一個習慣，到哪個城市都會寫明信片給自己，等過一段時間收到時覺得很棒，像是鼓勵自己。照片也是如此，彷彿有些東西就停留在那個時空。」聽A-Lin叨叨絮絮訴說著一切，彷彿看到她少見的文青面。

夾克、印花上衣、皮質短裙（ALL BY LOUIS VUITTON）；絨面襪靴（BALENCIAGA）；Ricochet漣漪耳環、Quatre白金戒指、Quatre四環寬版戒指、Quatre黃金戒指、Quatre白金鑽石戒指、Quatre單環鑽戒（ALL BY BOUCHERON）；深藍鱷魚壓紋提包（MULBERRY） 分享 facebook

每天出門對鏡子Give me five！

A-Lin是一個心理素質很強大的女生，「媽媽以前告訴我，有什麼事情，如果我們錯了，沒有辦法去改變過去，就改變未來，不要一直懊惱，那永遠就是停留在那裡而已，所以我覺得沒有什麼事情無法解決。我媽媽說，我的個性就是比較神經大條，這樣也好，是我的優點也是缺點。我慢慢體會到，快樂是一天，不快樂也是一天。」其實別看A-Lin也曾經歷沒自信，面對網民酸言酸語的低潮時刻，她如何讓自已變得強大？A-Lin說：「轉念！」她認為這些酸民可能也需要一些關懷，畢竟網路時代躲在鍵盤後面匿名表達也是一種宣洩，如果每個人都換個角度想，世界就會變得很美，她轉個念頭對自己說：「我很喜歡我自己！」每天出門前，她都會看著鏡子為自己加油打氣：「今天不錯喔！接到一個工作。拍照很漂亮喔！妳是大明星！Give me five！」她壯大自己的心智，那些負能量也彷彿肩上的塵埃，拍一拍就掉了，不再能影響她對自己的愛與自信。

西裝可以帥也可以有女人味

像A-Lin如此率性的女生，喜歡什麼樣的穿衣風格？「我最近穿西裝比較多，前兩天剛好在整理我的衣櫃，發現我至少有10件以上西裝外套，我覺得西裝很帥，也可以很有女人味。」她的西裝有花色、有素色，最多的是黑色與深藍色西裝外套，就像這次拍攝ELLE的西裝風格！她也愛飾品配件，一起來聽聽ELLE與A-Lin的時尚對話。

藍色絲質夾克、印花丹寧長褲、Logo腰帶、Lady Dior紅色提包、羅盤玫瑰耳釘、羅盤玫瑰紅色真漆短項鍊、Rose Celeste星星月亮短項鍊、羅盤玫瑰珍珠母貝手環、羅盤玫瑰紅色真漆手環、羅盤玫瑰紅色真漆腕錶（ALL BY DIOR） 分享 facebook

ELLE：喜歡什麼顏色？

A-Lin：黑色，因為比較好搭，又可以遮缺點，既正式又休閒。

ELLE：偏好什麼樣的配件？

A-Lin：耳環、戒指、錶。我喜歡很大的配件，例如：有個性的大耳環，像是十字架、垂墜式的耳環都很愛。

ELLE：你平常會穿高跟鞋多還是球鞋多？

A-Lin：當然是球鞋。你知道比較高的女生（A-Lin身高168公分）穿高跟鞋，那個平衡就不對了，所以平常穿球鞋居多，偶爾會穿高跟鞋，例如遇到歌迷，就要有很好的比例跟大家拍照，但是包包裡面會隨時準備一雙平底鞋。

ELLE：穿上高跟鞋有什麼感覺？

A-Lin：氣勢就不一樣！空氣吸的就夠多（笑），其實就是一個氣勢，高跟鞋可以讓妳整個人更挺。尤其穿一條很簡單的牛仔褲，再搭配一雙高跟鞋，整個腿就會變得很細、很美。我特別喜歡紅底高跟鞋，自從看完《慾望城市》之後，就想跟女主角一樣，好像穿上紅底高跟鞋就會很美，變成很有氣質的女生，露腳背尤其性感，所以明星的鞋櫃裡永遠缺少一雙高跟鞋。

綠色西裝外套、格紋針織背心、綠色西裝長褲（ALL BY GUCCI）；紅色幾何耳環（MULBERRY）；羅盤玫瑰珍珠母貝手環、羅盤玫瑰紅色真漆手環（BOTH BY DIOR）；拼接提包（PRADA） 分享 facebook

ELLE：喜歡什麼樣的包包？

A-Lin：我有類似的蛇頭包，但是小包對我來說，真的會變成我家的飾品，平常我還是需要帶大一點的包，最常用的還是那一兩個大黑皮包，比較喜歡黑，因為好搭配。

ELLE：分享一個跟配件有關的小故事？

A-Lin：就人生的第一支手錶是我媽媽送的，當時大概10歲、11歲，記得裡頭有一隻小青蛙，錶面很大，所以看時間很清楚。媽媽送給我的時候，還在我的筆記本寫下「築夢踏實」，她希望我可以記住時間，不要錯過每一分每一秒，要把握當下！

【完整內容請見 ELLE ACC 雜誌 2019年 3月號】