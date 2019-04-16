想為弱勢兒童發聲 光希首次來台的真情告白

【TEXT／Dominique Chiang; PHOTOS／Mika Ninagawa】

光希KŌKI,來了！挾帶著星二代超強魅力，16歲的青春，在攝影家蜷川實花獨特的鏡頭詮釋之下，美得閃閃發亮。第一次造訪台灣的她，首度侃侃而談她和明星家人之間的親密相處關係。

為了今次的封面故事，蜷川實花特別從東京飛了過來。在日本，拍過無數大明星的她，是第一次跟KŌKI,合作。這也是她與KŌKI,的首度碰面，「之前我只有透過新聞看到她的消息，今天才終於看到她的本人，所以很期待，希望可以趕快開始拍攝。」事實上不只是蜷川實花，一得知KŌKI,訪台消息，粉絲們也都非常興奮期待，甚至在KŌKI,一落地抵達機場的那一刻，外頭早就有狗仔駐足守候，等待史上最強星二代的

她是史上最強星二代，一點都不為過。出道短短幾個月，不僅立刻成為ELLE日本版、香港版與中國版封面人物，並且受邀前往巴黎看秀，登上國際時尚舞台，成為最年輕的寶格麗品牌大使。挾帶著青春無敵的魅力，瞬間破百萬的IG粉絲數更加展現她的號召力。不得不提的是，去年十月居然一口氣就登上日本74家報紙全版廣告，簡直就是強到無人可以匹敵。「如彗星般的現身」，真的是不誇張。年輕、知性和充滿力量，是蜷川實花對KŌKI,的第一印象。因此談到拍攝概念，向來以艷麗繽紛色彩聞名的蜷川實花，決定回歸單純的原色。「這次的場景非常簡單，用原色當作背景，因為我認為她個人魅力已經足夠了，不需要再添加任何東西。最重要的是，讓她發揮這個年紀應該有的特質，她的年輕、知性與活力，而不是把我的印象加諸在她的身上。」

圖1. 流蘇花樣皮外套（MICHAEL KORS）； 黑色蕾絲紗帽（CELINE）；平口馬甲（GIVENCHY）。Wild Pop ANDY WARHOL系列頂級珍珠母貝與鑽石高跟鞋耳環、Serpenti 玫瑰金鑲鑽戒指、Serpenti 白金鑲鑽戒指（ALL BY BVLGARI） 分享 facebook

今年16歲的KŌKI,，確實有著別於同齡女孩的優雅氣質。姣好的五官、高身兆纖細的身材，以及向日葵陽光般的笑容，就算沒有出道，在校園裡想必也會是個讓同學羨慕又忌妒、收到最多情書告白的風雲人物吧。小小年紀，站在鏡頭前絲毫不顯緊張，完全展現沉穩淡定的大將之風。拍攝過程裡，不管是俏麗的短裙皮靴，還是典雅成熟的長禮服，完全駕馭各種造型，並總是能心領神會地擺出攝影師想要的動作。早熟的聰慧，讓人印象深刻。

唯獨少許片刻，趁著拍攝空檔稍微放鬆的她，雙腳會不自覺地跟著音樂擺動，隨意地踩著拍子，眼神裡藏不住的天真稚氣，可愛極了，果然還是個少女。從小學習長笛與鋼琴的KŌKI,，是個不折不扣的音樂才女，但她卻很早就立志要成為模特兒，目前尚未想過成為音樂家。「約莫五六歲時，我就開始喜歡翻閱各種雜誌與攝影集，進而深受模特兒所吸引，希望長大之後可以像她們一樣。」然而誰知道呢，未來甚麼都有可能發生。

收工之後，蜷川實花與ELLE分享一整天的觀察。她形容，「KŌKI,就像一顆美麗的原石，相信累積更多經驗琢磨之後，一定會從內在到外在，更加閃閃發光！」她就是她自己，獨一無二的KŌKI,，以下是ELLE的獨家專訪。

我是一個堅強又脆弱的人

ELLE：今天的拍攝感想？

KŌKI,：這是一次截然不同的全新體驗。最主要的是光影層次非常地特別，而我要如何跟隨著光影變化在鏡頭前表現自己呢？是個相當具有挑戰性的拍攝經驗。但我相當樂在其中，深感榮幸有機會跟蜷川老師一起合作，非常難忘。

ELLE：請你形容一下自己？你是一個怎樣的人？

KŌKI,：簡單來說，我是一個堅強又脆弱的人。當我必須要為自己做重大決定的時候，我會陷入深思熟慮，而且通常要跟家人溝通討論之後，才有辦法真正地為自己做出決定。我覺得這是我脆弱的一面，就是有的時候我會想很多，甚至可能想太多了。但堅強的一面，在於我很勇於挑戰自己。

ELLE：成為模特兒，是你目前最大的挑戰嗎？

KŌKI,：是的，沒錯！但是藉由這個挑戰，也讓我在無形中慢慢建立自信心，幫助我在鏡頭前更加了解自己。這是一個非常棒的人生過程。

ELLE：可以分享你在鏡頭前的秘訣嗎？

KŌKI,：全力以赴，拿出百分百、甚至百分之兩百的自己！記得在我的模特兒生涯剛要起步，第一次站在鏡頭前時，確實感到不知所措。但我母親告訴我，只要你搶在緊張的情緒來臨之前，大方表現出最棒的自己、盡情展現自己就好。直到現在，這句話還深刻地烙印在我的心裡，成為鼓舞我的座右銘。

ELLE：你個人偏好的時尚風格？

KŌKI,：沒有。我喜歡休閒風和復古風，也很樂意嘗試各種穿著。

亮片花樣連身裙（MICHEAL KORS ）；鑽飾披肩（GIVENCHY）。Wild Pop POP 80's系列頂級幾何圖形耳環、B.zero1 20週年紀念戒指白金鑲鑽款、Serpenti 白金鑲鑽戒指（ALL BY BVLGARI） 分享 facebook

ELLE：對你來說，衣櫥裡最不可或缺的時尚單品？

KŌKI,：對我來說，最不可或缺的單品是珠寶配飾。我喜歡隨身配帶項鍊和戒指，不管我去哪裡，工作、旅行還是做其他事情，我都會無時無刻配帶他們。我的珠寶配飾不僅是我的幸運符，更已經是我的一部分了。

ELLE：身為寶格麗最年輕的品牌大使，對你的生活是否帶來改變？

KŌKI,：是的，成為寶格麗的品牌大使，不僅為我的生活增添色彩，讓我有機會認識來自世界各地的寶格麗大使，更為我的生活帶來改變。因此我很榮幸可以成為寶格麗的一員，這是一個經典優雅的品牌。

ELLE：這次訪台你特別出席了寶格麗「WILD POP」頂級珠寶展，是否有你喜愛的珠寶系列？

KŌKI,：我最喜歡的系列，今天也戴在我的身上，就是「麥克風」造型彩寶胸針。設計靈感取自於麥克風，可愛童趣的造型不僅令人驚豔，當珠寶在明亮處與黑暗處展現不同的光澤感，更加令人喜愛。

ELLE：今次展覽包含致敬普普藝術大師安迪沃荷的珠寶系列，你喜歡他嗎？

KŌKI,：我很喜歡安迪沃荷，他是很棒的藝術家。他的作品富有實驗性與活力、並結合了流行文化，帶給人們不同的想像力，是非常具有啟發性的人。

我的家人總是能令我大笑

ELLE：日常生活裡，你喜歡做哪些事情？

KŌKI,：我喜歡作曲，隨意譜曲創作。也喜歡一邊彈鋼琴，一邊唱歌。此外，我經常跟著媽媽一起做菜，每當我有喜歡的菜色，我就會詢問她該如何烹飪，然後兩個人一起下廚料理。我還有一個嗜好，但是聽起來很老派，就是植栽園藝。我真的很喜歡大自然和各式各樣的花，小時候還曾經夢想過要成為花藝師，因此現在我會跟媽媽在自家花園裡，栽種我們喜歡的花朵植物。

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ELLE：你創作的曲子，通常在表達甚麼呢？

KŌKI,：我不太創作悲傷的歌曲，但是我會為媽媽譜曲寫歌，畢竟我已經聽她唱歌唱16年了。她有一個非常獨特的高音音域，是我非常喜愛的，但她卻認為那個音域對她來說太高了，但她努力唱上去的歌聲很迷人，因此我會針對這個音域來創作。至於歌詞的部分，則會交由媽媽來填寫。我會先想好整首歌的概念與故事，如果這是一個愛情故事，旋律可以是悲傷的，也可以是快樂的，而我會努力讓整首歌的意境可以傳達出我所想要描述的感覺。

ELLE：會演奏又會創作，有想過要成為音樂家嗎？

KŌKI,：沒有。我很沉浸在音樂裡面的過程，不管是演奏或是譜曲創作，我喜歡透過音樂表達自我的感受，但我真的沒想過要成為鋼琴家或長笛樂手。不過音樂是我生命很重要的一部分，是構成現在的我很重要的元素。

ELLE：私底下你喜歡怎樣的音樂呢？

KŌKI,：我很喜歡爵士樂，尤其是爵士女伶的聲音。艾拉費茲傑拉 （Ella Fitzgeraid）是我最喜歡的爵士女歌手，她很酷！

ELLE：你自認最美的地方？

KŌKI,：我最喜歡我的太陽穴接近顴骨上一顆小小的痣，因為一邊跟媽媽一樣，一邊跟爸爸一樣，這讓我成為一個獨特的小孩。這更是一個特別的幸運標誌，提醒著我身上擁有來自爸爸媽媽雙方的優點。

ELLE：聽起來，你擁有一個美滿幸福的家庭。

KŌKI,：是的，我們家人間的感情非常地緊密。我跟我媽，就像是好朋友，我很珍惜我們可以擁有這樣的關係。

ELLE：所以你會告訴她任何事情？

KŌKI,：（笑）是的，我們無話不說。

ELLE：甚麼事情會讓你大哭？

KŌKI,：我是一個很愛哭的人，只要電影裡有任何悲傷的場景，比如動物死掉，或是有人在電影裡哭，我就會忍不住跟著哭。不知道為什麼，我的哭點真的很低。

ELLE：甚麼事情會讓你大笑？

KŌKI,：我的家人總是能令我大笑。尤其當我們全家人在一起聚餐吃飯的時候，總是充滿歡樂與笑聲，只要可以聚在一起，我們就是非常地快樂。並不是說我們故意逗對方開心，或是捉弄嘲笑對方，總之就是很自然地洋溢著歡笑。

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希望將來有一天，可以為弱勢兒童發聲

ELLE：你有想過，要成為甚麼樣的大人嗎？

KŌKI,：我想要成為外表優雅，但內心強大的女人，一個能夠鼓舞人心的人。如果可以的話，我更希望將來有一天可以為社會公益發聲，在大眾面前演講表達愛的信念。現在的我還沒有足夠的內心準備，可以站在鏡頭前或人群面前演說，但我真心期望有一天可以展現我的自信與熱情，進而帶來一些改變，或是影響其他人。這絕對是我未來的目標。

ELLE：現在的你，最關心什麼事情？

KŌKI,：我覺得現在最重要的，就是弱勢孩童的權益，以及每個人應該要被公平平等地對待，尤其是所有小朋友都應該享有受教育的平等機會。我希望未來可以在這方面，投入更多的心力，引起更多人的關注。

ELLE：是誰啟發了你這個想法？

KŌKI,：主要來自我的家人。他們帶給我很多的鼓舞和想法，所以我希望有一天可以成為像我家人他們這樣的人，可以盡我的心力去幫助弱勢孩童。

ELLE：如果你現在可以展開一段冒險，你想要做甚麼？

KŌKI,：我從來沒有獨自一個人冒險過。對於一個人，我到現在還是感到不太自在，我的身旁總是要有人陪伴。所以如果要展開一段冒險，我還是希望我的家人能夠陪在我身邊。我很想要去威尼斯，我從來沒有去過，但是照片看起來好美。我也很喜歡大自然，希望可以到大自然冒險。

ELLE：你對台灣的第一印象？

KŌKI,：台灣人很熱情，很溫暖很友善。這次我們有去逛永樂市場，買了一些手工提袋、燕窩、還有鳳梨酥，非常愉快。下一次再來的話，我希望可以拜訪台灣知名的景點，並且多多嘗試台灣當地的美食和甜點。對了，還有小籠包！一定要去吃！

ELLE：能否推薦你個人的東京私房景點？

KŌKI,：我覺得一定要趁著春天時節來東京看櫻花！沿著市中心黑目川河岸的兩旁盛開著滿滿的櫻花，非常繽紛美麗。最好可以趁著一大清早時候去，因為那時候還沒甚麼人。看著櫻花隨著微風緩緩飄落在河面上，入夜後當燈亮起來，更是美得讓人屏息。這番浪漫景象，完全就是一個人獨享的櫻花秀。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019年 4月號】