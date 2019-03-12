出道23年…佛系男神蘇志燮 想結婚了

【Text／Iris Yeh;PHOTOS／YEONGJUN KIM】

今天首爾據說是入冬以來最冷的一天，是那種站在戶外幾分鐘，鼻子和臉都快要分離的那種冷。我們一行人在攝影棚樓下，等一件待會兒要送來讓蘇志燮穿上的衣服。衣服還沒到，一台車卻在我們面前停了下來，低頭走出來的是蘇志燮，他望了我們一眼，點點頭，微微笑，然後才走進攝影棚。

此刻他當然還不知道我們是誰，卻為站在冷風中的陌生人捎來一絲暖意。

拍攝蘇志燮的時候正好快要跨年了，聽說他這一個禮拜，已經來這間攝影棚好幾次，忙著拍攝工作。BAZAAR Man這個封面，已經是他這周工作馬拉松的最後一個通告。他臉上不時掛著微笑，那微笑就像跑者跑到最後五公里時，臉上會有的那種笑容，又輕鬆，又釋然。卸下防備的他，跟周遭的工作人員自在談天，穿上西裝腳踩著帆布鞋，此時在鏡頭前，他身上有股更愜意自在的魅力，是我們未曾見過的。

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當一個給人幸福感的演員

從15年前以《對不起，我愛你》中憂鬱頹廢卻深情的角色走紅，到後來與孔曉振合演《主君的太陽》，傲嬌深情的社長角色風靡全亞洲，出道23年來，蘇志燮的作品就沒斷過。2013年，他以《幽靈》、《主君的太陽》，連續兩年拿下SBS最優秀演技獎時，他手中拿著獎盃，卻在頒獎台上自陳著自己最脆弱的那一面：「從去年開始，演戲變得困難、痛苦、令人沮喪。連去片場都會讓我感到恐懼。作為演員，我應該為觀眾帶來活力和幸福。但我很抱歉，因為我覺得自己無法做到這一點，並因此感受到演技的不真實感。」他誠實地說：「每個演員都會經歷這種憂慮，甚至陷入低潮。此刻，我大概正在經歷這種低潮。我會努力克服、走出低潮，並努力成為能為你們帶來活力和幸福感的演員。」

也許努力給人幸福的人，自己也會變得幸福。於是現在我們看到的蘇志燮，以往眉頭間那憂鬱的線條，像是被熨斗熨平了一般。一個演員選擇接什麼戲，多半會與他的狀態有關，此刻他的臉上多了些笑容：「以現階段的心情來說，我好像就比較喜歡喜劇。因為拍攝的時候，也想要感染一些快樂的情緒、開心一點地拍作品。比起黑暗悲傷的故事，現在我好像比較偏好明朗的作品。」

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被孩子融化的男人

去年《雨妳再次相遇》、《我身後的陶斯》這兩部作品，融化了蘇志燮身上剛硬的男人味線條，在銀幕上，觀眾看到更多在他木訥底下的溫柔。

大概只有天不怕地不怕的孩子，才有這麼大的本事把鋼鐵硬漢化為繞指柔。在《我身後的陶斯》幕後花絮裡，孩子撒嬌地搶坐在大叔旁邊，把他的手臂當作單槓拉。蘇志燮溫柔地從背後抱住孩子，輕聲細語，陪他們看窗台上的風景。孩子一撒嬌，他臉上完全就是招架不住的表情。蘇志燮笑說：「我好像總是拿孩子們沒轍，也常常被他們單純的情緒感染。」

拍《我身後的陶斯》的時候，他的口袋裡總是隨時放著幾顆果凍。「拍這部戲最難的就是跟孩子們溝通。因為他們看世界的角度跟我們完全不一樣嘛！所以溝通的部分是最難的。在等戲的空檔，我會跟孩子們培養默契，我想如果我們親密一點的話，拍戲的時候，他們也會比較舒服自在。所以我常常會和孩子們一起玩鬧、聊天。許多時候，當孩子們對著我微笑，過來抱我的時候，再困難的部分我也會忘記、就算再辛苦也覺得開心。很多人說過跟孩子們拍戲很難。但我覺得難雖難，然而大部分的時候，都是非常幸福的。」說著這些的時候，他嘴角漾著非常溫柔的微笑。

這些角色甚至誘發了他的父愛，讓他萌生了想要組一個家庭的想法。

「我當然有想要結婚的想法。但不全然是因為演戲的關係。而是最近幾年，我特別能感受到時間的流逝，自然而然地覺得，如果生活中有個能夠互相理解、自在說話的人，陪伴在身邊，這樣的生活應該會更好吧！雖然我總是有想要組成家庭的想法，然而以目前的階段來看，似乎沒有什麼機會。」他苦笑著說。

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佛系簡單生活

他甚至還突破了心房，上韓綜《森林的小屋》。儘管他之前才說自己不適合上綜藝節目，能少上就少上，但睽違七年，拗不住羅PD的邀請，他只帶了一個後背包，背包裡衣服也只有一套，連襪子、內衣內褲都沒有帶，就這樣到一個什麼都沒有的小屋，生活了13天。

蘇志燮說：「小時候當運動員時，就盡量帶『需要的東西』」。他帶了鹽，代替牙膏刷牙，把對森林的傷害減到最小。他也帶來了書，飯菜吃得簡單，可以如此佛系地活著，連羅PD都說，蘇志燮活得就像個出家人。

接受BAZAAR Man的採訪時，蘇志燮說：「出道23年來，其實我覺得自己內在的部分沒什麼變化，總是習慣宅在家，喜歡一個人安靜地待著，某種程度上來說有點無聊、沉悶。」因此森林小屋的生活對他來說並不難，只不過吃起牛排竟然就下起雪來的天氣艱難了些。「倒是外在的部分，我想我待人處事的方式跟以前不同了。所以現在的我在工作現場的時候，好像變得開朗了一點點。要讓周圍的人舒服自在一些，努力多說點話，也會開開玩笑，自言自語。」他笑了，今天工作的氣氛，的確也因為他而舒服輕快了起來。

走過23年、高潮和低潮，蘇志燮如今的確找到了平衡，處在一個最好的狀態。在採訪時他說：「現在的自己，比起18歲的自己應該更加帥氣吧！所有時間與經驗的累積都是有意義的，都成就了我的一部分，以後的我會繼續努力變得比現在更帥氣的。」

拍完BAZAAR Man封面隔兩天，MBC演技大賞頒獎典禮上，蘇志燮拿到男演員最優秀演技賞跟最大獎演技大賞。他在台上，一如以往地誠實剖白：「雖然我仍然有很多不足的部分，真心感謝喜愛《我身後的陶斯》的觀眾們。往後，雖然我不知道我能不能成為一個好演員，但是我會持續在演員的道路上前進與學習，在成為一個好演員之前，我希望能先成為一個好人。」

其實他在許多粉絲的心中，早已是一個好人、好演員了。即便如此，他還是如此謙虛地朝著這條路上邁進。那股初心，讓他始終保有男人最純粹簡單的樣子。

【完整內容請見 BAZAAR MAN 雜誌 2019年 3 月號】