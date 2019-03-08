俠女賈靜雯 仗義執言沒在怕

【TEXT／Dominique Chiang; PHOTOS／Icura Chiang】

在新戲《我們與惡的距離》裡，賈靜雯詮釋慘遭喪子之痛的女強人，為觀眾帶來她從影至今，流最多眼淚的一次表演。但在現實生活，賈靜雯與幸福的距離，卻從來沒有如此靠近過。

這天我們把攝影棚佈置成一個怪奇診所，借來一些詭異的道具，單顆眼球、昆蟲解剖標本和李小龍雕像，然後要求賈靜雯擺出莫名其妙的姿勢，假裝你是個美麗的神經病。趁著空檔，工作人員還在一旁瞎起鬨指示，不如跟李小龍跳一支熱情的舞吧，把他當作修（杰楷）！賈靜雯二話不說，居然跟著照做了。她擺動著身體，踩著輕快曼妙的舞步，從右邊慢慢靠近，蹲下身來，深情地撫摸著雕像的肌肉，立刻笑翻鏡頭外的所有人。卻也有那麼點意外，沒想到賈靜雯這麼放得開，被當成八婆娛樂大家也無所謂的樣子。其實今天可以再怪一點。收工之後，她才說：「我不想要再被拍成女神的模樣了，想要拍些有趣的東西，就算扮醜都沒關係。最近就很想要拍喜劇，因為要人哭很容易，要人笑才是最大的挑戰。」她笑起來的眼睛瞇成一條線，可愛地像個少女，讓人不由得回憶起她剛出道時拍攝單元劇《佳家福》的青澀模樣。臉頰少了當時的嬰兒肥，但仍保有孩子氣。而轉眼20幾年過去，現在她和修杰楷與可愛女兒組成的家庭，嚴然就是人人稱羨、名符其實的佳家福！不過在家庭之外，熱愛演戲的她，並未忘情演員的工作。今年3月，在由公視製作、於CATCHPLAY線上影音及HBO頻道同步播出的新劇《我們與惡的距離》，賈靜雯獻出了從影以來最揪心的作品。她在戲裡飾演新聞台主管宋喬安，卻因為一起無差別殺人事件失去了自己的兒子，讓她的家庭陷入無盡深淵的痛苦之中。

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不把拍戲的負面情緒帶回家

最初收到劇本，由於宋喬安也愛喝酒，跟平常喜歡品酒的賈靜雯不謀而合，因此經紀人開玩笑說，終於可以名正言順開喝了。但是愈深入劇情，賈靜雯的心情卻愈加沉重，坦言一度猶豫卻步。「她根本就是一直灌烈酒，不管那是甚麼酒，只要可以遺忘傷痛就好，而不是細細品嘗。簡單來說，這是一個看似堅強、但內心很痛苦的女人，她利用工作、利用酒精麻醉自己，把逃避當作療傷，讓我感到有些抗拒。因為我現在的家庭，是維持在歡樂和諧的狀態，忽然間要打破那個氣氛，我有點不太敢。可是因為編劇太厲害了，讓你完全可以跟著故事跟著角色走，所以最後我沒有二心就答應了。」從心裡充滿恨、不原諒到最後的放下，賈靜雯跟著宋喬安經歷了一場充滿起伏的心理變化，更流下好幾公升的眼淚。「哭戲對我來說並不難，加上當了媽媽之後，又更容易落淚。但真正的困難是，你要怎麼在一個大悲之中，平撫憤怒又哀傷的情緒？所以夜深人靜只能靠著酒精，因為沒有人可以幫你，是這麼地無助。那已經無法用淚水來訴說，不是大哭大吼就能抒發，是很壓抑的，所以眼淚反而是不自覺地掉下來。」因此賈靜雯總是趁著小孩每晚入睡後，一個人安靜地與宋喬安獨處。正式開拍之後，每次下戲卸完妝，便會立刻把角色丟掉。她很清楚，這是她的責任，不要把負面情緒帶回家。「我很理性，算是一個可以很快抽離角色的人。唯獨有一場戲，整個過程實在是很難受，所以拍完之後我就決定先去西門町晃一晃，還買了老天祿，等到把情緒消化完，才敢回家。」談到印象最深刻最動容的一場戲，賈靜雯仍會不由自主地起雞皮疙瘩。那是被害者與加害者的家屬要碰面的重頭戲，當天劇組還特別安排了一位檢察官，到場輔導協助演員。「這真的太難了！因為當我看到你，雖然人不是你殺的，可是是你的兒子做了這件事，傷害了我跟我的家人，這股悲憤，再怎麼大愛都會有失控的階段。但是那天的檢察官，卻跟我們分享他剛剛處理完的案件，就是被害家屬竟然願意跟加害家屬和解的真實情況。而他一跟我們講完，我們都覺得很感動，也都全部理解了，知道這裡面應該要有甚麼。就是我必須要原諒自己，我不能不放過我自己，並且要試圖告訴對方，我放下了你們也要放下，但我們要彼此學習這件事情，而不是我原諒你之後就沒事了，要互相學習。」這場戲更是破例沒有事前彩排，全部演員很有默契地一次表演到位完成。賈靜雯表示，也沒有辦法彩排。「我跟導演說，我們的情緒從一開始的醞釀到最後都準備好了，一次就夠了，真的無法再演第二次。」

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面對心中的小惡魔，要抱著愛和希望！

每個人心中都有善與惡，一定都會有和小惡魔距離很靠近的時候。賈靜雯點頭，她當然也有過。「我還記得小時候，到便利商店就會有股想要把棒棒糖、養樂多拿走的衝動。心裡會有一個聲音說：試一下會怎樣？所以沒有絕對的好人和絕對的壞人，最重要的是你願意傳遞出來的是善還是惡？但不管怎樣，我認為心裡一定要抱持著愛和希望。」但是別看她的外表柔弱，碰到別人的惡行舉止，正義感強烈的賈靜雯總是第一時間站出來的人。朋友反而要拉住她，就怕她強出頭。「之前我就曾經在機場大廳，看到一個爸爸當著小孩的面踹媽媽，當下我就覺得很可惡，立刻就有衝動想要過去揍人，怎麼可以這樣！要不是身邊的工作人員趕緊把我拉開，說旁邊已經有人在管了⋯⋯還有一次在國外，我在路上看到有人把車窗搖下來，居然就把一袋垃圾直接丟在大馬路上。我就很火大，立刻敲他的車門，把垃圾整袋丟回去給他。」難道，不怕被人認出來你是誰嗎？她的語氣溫柔而堅定，沒、在、怕、的。「我不在乎別人認出我，最好你可以認出來我是賈靜雯，知道我就是來告訴你這些事情。但當然啦，我不會冒著生命危險去做。總之，你要當面罵我也沒關係，因為是你在做不對的事情。」

賈靜雯的俠女性格，讓身邊的朋友很有安全感，紛紛將她視為心靈導師。「我的好姊妹都知道，我不喜歡女生被欺負，所以大家都會來找我講感情事。可是你知道的，女生講話經常會放大情緒，所以我不會只站在某一方，不會勸和也不會勸離，只會當一個冷靜的聆聽者。」大概是看她經營婚姻有成，賈靜雯三番兩次就會碰到朋友提出相同的疑問，難道妳老公都不會這樣嗎？帶著過來人的領悟，賈靜雯卻深知感情裡最怕的就是比較。因此她總會耐著性子客觀給建議，彼此相互體諒很重要。「就像我跟修的相處，是互相的。我並不會對他惡言相向或是臭臉，所以他也不會這樣對我。我有小女生的驕縱，但有時候我也可以當個姐姐，會去疼惜他，讓他知道他也被照顧著。感情不是單一的，如果你希望被寵，那麼同樣地你也要去寵別人。」當你懂得了愛，並且懂得如何去愛，老天爺就會讓你和對的人在一起。

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夫妻倆最愛一起吃早午餐

經營感情沒有捷徑，在忙碌的家庭與工作生活之餘，賈靜雯和修杰楷一定會把握兩個人在一起的時光。「我們把小孩的生理時鐘安排地很好，每天晚上八點她們一定會上床睡覺。然後我們就會陪我媽媽一起聊天，喝一小杯紅酒，聊聊今天發生什麼事情，或是挑一部電影兩個人一起看。」但是兩個人最愛一起做的事，是早上送完小孩去學校後，找一家兩個人都喜歡的店，來一場浪漫的早午餐約會。「我覺得那是不同的感覺，尤其是生完小孩之後，夫妻倆有時候會想要講些甚麼。尤其我們已經是太黏小孩的父母，所以現在會想要稍微抽離一下，擁有兩個人的獨處空間。我們會盡量擠出時間給自己，吃完早午餐，大家在各自去忙。就算半個小時、一個小時都好，我們都會蠻珍惜的。」去年底到巴黎拍婚紗照、在峇里島舉辦婚禮，夫妻倆終於為彼此的愛情故事留下最美麗的見證。然而個性低調的兩人，本來就不打算驚動太多人、不想被媒體關注，單純只是想要給親朋好友一個回憶。「到巴黎拍婚紗，是一場陰錯陽差的驚喜。修和我的大女兒本來就一直想要幫我安排，而我正好有工作在巴黎，我們熟識的攝影師那段期間也在巴黎，於是乾脆順水推舟在那裡拍了，並不是計畫好的。之所以選擇峇里島，原因更簡單。因為飛過去很近，地點隱密不會被打擾，大家也可以當作放假，沒有壓力。現在回想起來，真的覺得很開心很美好，因為連我婆婆在那一天都下來跳舞，我都嚇一跳，我婆婆的個性是比較害羞的。整個晚上就像是個大Party，有戶外電影院、有帳篷點心，小朋友們也玩得不亦樂乎。」而當每個朋友都跑來跟她說，這是他們參加過最舒服最貼心的婚禮，更讓賈靜雯覺得一切都值得了。

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千萬不要讓後悔，牽絆住自己

人生經歷高低起伏，嚐盡酸甜苦辣，邁入40芳華的賈靜雯不僅不顯老，反而愈活愈年輕。「我很早就入行了，人生有很長一段日子是為了工作、為了家裡的債務努力，但是現在不一樣，我很享受現在的生活。不管是跟著我的孩子成長，還是跟著身邊的後輩朋友，一起探索新世代的想法和事物。雖然我的年齡已經到了，但是我的心情狀態比十年前更好。我跟女兒去遊樂場玩，甚至玩得比她們還要開心，現在是我人生最舒服的時候。」她感到很知足，真心活在當下是最好的青春保鮮藥。

每個年紀都有不同的考驗，從很年輕就出道的她，又是如何走過每個階段？她想了想說：「20歲是青春洋溢的年齡，那隨便吧，盡情放縱享受吧，失敗也好、成功也好，都不要害怕去體驗，去累積生活的各種經歷。等到30歲，已經是成熟的年紀，就要學著願意去承擔所有的錯與對、好與壞。要很理智地去判斷自己的人生，要知道你後半輩子是要為自己而活的，所以結婚也好、不結婚也好，全心投入工作也好，這都是你的選擇。」過了40歲之後，賈靜雯卻只有一句話：不要後悔！「我覺得40歲的女性最不應該的，就是讓後悔的情緒影響自己。因為女性是情緒的動物，一旦不小心被情緒拖垮，就會開始不快樂，沉浸在為什麼當初不那樣、現在就會這樣的懊惱裡⋯⋯40歲其實要更放膽去實踐你要的生活，接受當下所有的一切，絕對不要被後悔兩個字給牽絆住。」

Serpent Bohème鑽石耳環、Cypris白天鵝戒指、Cypris黑天鵝戒指（ALL BY BOUCHERON）；白色長袖夾克（GUCCI） 分享 facebook 放手去活，比活在後悔中重要。之所以這樣說，是因為她經常被問到：會不會後悔30歲生了小孩，進而中斷演藝事業？「我覺得假使我三十歲當了國際巨星，但是卻不能生小孩，那就不是我要的。因為當時的我就是想要當一個媽媽，想要一個小孩，想要擁有一個家庭。所以如果再給我一次機會，重新選擇要不要？我還是會！因為我很明確知道，那是我要的。」或許難免跌跌撞撞，波折不斷。但女孩們要相信，命運最美的安排一定會到來，終究會來到幸福的位置。賈靜雯，就是如此。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019年 3月號】