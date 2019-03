俠女賈靜雯 仗義執言沒在怕

【TEXT/Dominique Chiang; PHOTOS/Icura Chiang】

在新戲《我們與惡的距離》裡,賈靜雯詮釋慘遭喪子之痛的女強人,為觀眾帶來她從影至今,流最多眼淚的一次表演。但在現實生活,賈靜雯與幸福的距離,卻從來沒有如此靠近過。

這天我們把攝影棚佈置成一個怪奇診所,借來一些詭異的道具,單顆眼球、昆蟲解剖標本和李小龍雕像,然後要求賈靜雯擺出莫名其妙的姿勢,假裝你是個美麗的神經病。趁著空檔,工作人員還在一旁瞎起鬨指示,不如跟李小龍跳一支熱情的舞吧,把他當作修(杰楷)!賈靜雯二話不說,居然跟著照做了。她擺動著身體,踩著輕快曼妙的舞步,從右邊慢慢靠近,蹲下身來,深情地撫摸著雕像的肌肉,立刻笑翻鏡頭外的所有人。卻也有那麼點意外,沒想到賈靜雯這麼放得開,被當成八婆娛樂大家也無所謂的樣子。其實今天可以再怪一點。收工之後,她才說:「我不想要再被拍成女神的模樣了,想要拍些有趣的東西,就算扮醜都沒關係。最近就很想要拍喜劇,因為要人哭很容易,要人笑才是最大的挑戰。」她笑起來的眼睛瞇成一條線,可愛地像個少女,讓人不由得回憶起她剛出道時拍攝單元劇《佳家福》的青澀模樣。臉頰少了當時的嬰兒肥,但仍保有孩子氣。而轉眼20幾年過去,現在她和修杰楷與可愛女兒組成的家庭,嚴然就是人人稱羨、名符其實的佳家福!不過在家庭之外,熱愛演戲的她,並未忘情演員的工作。今年3月,在由公視製作、於CATCHPLAY線上影音及HBO頻道同步播出的新劇《我們與惡的距離》,賈靜雯獻出了從影以來最揪心的作品。她在戲裡飾演新聞台主管宋喬安,卻因為一起無差別殺人事件失去了自己的兒子,讓她的家庭陷入無盡深淵的痛苦之中。

不把拍戲的負面情緒帶回家

最初收到劇本,由於宋喬安也愛喝酒,跟平常喜歡品酒的賈靜雯不謀而合,因此經紀人開玩笑說,終於可以名正言順開喝了。但是愈深入劇情,賈靜雯的心情卻愈加沉重,坦言一度猶豫卻步。「她根本就是一直灌烈酒,不管那是甚麼酒,只要可以遺忘傷痛就好,而不是細細品嘗。簡單來說,這是一個看似堅強、但內心很痛苦的女人,她利用工作、利用酒精麻醉自己,把逃避當作療傷,讓我感到有些抗拒。因為我現在的家庭,是維持在歡樂和諧的狀態,忽然間要打破那個氣氛,我有點不太敢。可是因為編劇太厲害了,讓你完全可以跟著故事跟著角色走,所以最後我沒有二心就答應了。」從心裡充滿恨、不原諒到最後的放下,賈靜雯跟著宋喬安經歷了一場充滿起伏的心理變化,更流下好幾公升的眼淚。「哭戲對我來說並不難,加上當了媽媽之後,又更容易落淚。但真正的困難是,你要怎麼在一個大悲之中,平撫憤怒又哀傷的情緒?所以夜深人靜只能靠著酒精,因為沒有人可以幫你,是這麼地無助。那已經無法用淚水來訴說,不是大哭大吼就能抒發,是很壓抑的,所以眼淚反而是不自覺地掉下來。」因此賈靜雯總是趁著小孩每晚入睡後,一個人安靜地與宋喬安獨處。正式開拍之後,每次下戲卸完妝,便會立刻把角色丟掉。她很清楚,這是她的責任,不要把負面情緒帶回家。「我很理性,算是一個可以很快抽離角色的人。唯獨有一場戲,整個過程實在是很難受,所以拍完之後我就決定先去西門町晃一晃,還買了老天祿,等到把情緒消化完,才敢回家。」談到印象最深刻最動容的一場戲,賈靜雯仍會不由自主地起雞皮疙瘩。那是被害者與加害者的家屬要碰面的重頭戲,當天劇組還特別安排了一位檢察官,到場輔導協助演員。「這真的太難了!因為當我看到你,雖然人不是你殺的,可是是你的兒子做了這件事,傷害了我跟我的家人,這股悲憤,再怎麼大愛都會有失控的階段。但是那天的檢察官,卻跟我們分享他剛剛處理完的案件,就是被害家屬竟然願意跟加害家屬和解的真實情況。而他一跟我們講完,我們都覺得很感動,也都全部理解了,知道這裡面應該要有甚麼。就是我必須要原諒自己,我不能不放過我自己,並且要試圖告訴對方,我放下了你們也要放下,但我們要彼此學習這件事情,而不是我原諒你之後就沒事了,要互相學習。」這場戲更是破例沒有事前彩排,全部演員很有默契地一次表演到位完成。賈靜雯表示,也沒有辦法彩排。「我跟導演說,我們的情緒從一開始的醞釀到最後都準備好了,一次就夠了,真的無法再演第二次。」

Serpent Bohème黃水晶耳環、Masy變色龍戒指(BOTH BY BOUCHERON);飾邊襯衫、貼腿喇叭褲(BOTH BY CHLOÉ);打褶裝飾西裝外套(FACETASM AT FRED SEGAL)

面對心中的小惡魔,要抱著愛和希望!

每個人心中都有善與惡,一定都會有和小惡魔距離很靠近的時候。賈靜雯點頭,她當然也有過。「我還記得小時候,到便利商店就會有股想要把棒棒糖、養樂多拿走的衝動。心裡會有一個聲音說:試一下會怎樣?所以沒有絕對的好人和絕對的壞人,最重要的是你願意傳遞出來的是善還是惡?但不管怎樣,我認為心裡一定要抱持著愛和希望。」但是別看她的外表柔弱,碰到別人的惡行舉止,正義感強烈的賈靜雯總是第一時間站出來的人。朋友反而要拉住她,就怕她強出頭。「之前我就曾經在機場大廳,看到一個爸爸當著小孩的面踹媽媽,當下我就覺得很可惡,立刻就有衝動想要過去揍人,怎麼可以這樣!要不是身邊的工作人員趕緊把我拉開,說旁邊已經有人在管了⋯⋯還有一次在國外,我在路上看到有人把車窗搖下來,居然就把一袋垃圾直接丟在大馬路上。我就很火大,立刻敲他的車門,把垃圾整袋丟回去給他。」難道,不怕被人認出來你是誰嗎?她的語氣溫柔而堅定,沒、在、怕、的。「我不在乎別人認出我,最好你可以認出來我是賈靜雯,知道我就是來告訴你這些事情。但當然啦,我不會冒著生命危險去做。總之,你要當面罵我也沒關係,因為是你在做不對的事情。」

賈靜雯的俠女性格,讓身邊的朋友很有安全感,紛紛將她視為心靈導師。「我的好姊妹都知道,我不喜歡女生被欺負,所以大家都會來找我講感情事。可是你知道的,女生講話經常會放大情緒,所以我不會只站在某一方,不會勸和也不會勸離,只會當一個冷靜的聆聽者。」大概是看她經營婚姻有成,賈靜雯三番兩次就會碰到朋友提出相同的疑問,難道妳老公都不會這樣嗎?帶著過來人的領悟,賈靜雯卻深知感情裡最怕的就是比較。因此她總會耐著性子客觀給建議,彼此相互體諒很重要。「就像我跟修的相處,是互相的。我並不會對他惡言相向或是臭臉,所以他也不會這樣對我。我有小女生的驕縱,但有時候我也可以當個姐姐,會去疼惜他,讓他知道他也被照顧著。感情不是單一的,如果你希望被寵,那麼同樣地你也要去寵別人。」當你懂得了愛,並且懂得如何去愛,老天爺就會讓你和對的人在一起。

Serpent Bohème黃水晶耳環、Masy變色龍戒指(BOTH BY BOUCHERON);飾邊襯衫、貼腿喇叭褲(BOTH BY CHLOÉ);打褶裝飾西裝外套(FACETASM AT FRED SEGAL)

夫妻倆最愛一起吃早午餐

經營感情沒有捷徑,在忙碌的家庭與工作生活之餘,賈靜雯和修杰楷一定會把握兩個人在一起的時光。「我們把小孩的生理時鐘安排地很好,每天晚上八點她們一定會上床睡覺。然後我們就會陪我媽媽一起聊天,喝一小杯紅酒,聊聊今天發生什麼事情,或是挑一部電影兩個人一起看。」但是兩個人最愛一起做的事,是早上送完小孩去學校後,找一家兩個人都喜歡的店,來一場浪漫的早午餐約會。「我覺得那是不同的感覺,尤其是生完小孩之後,夫妻倆有時候會想要講些甚麼。尤其我們已經是太黏小孩的父母,所以現在會想要稍微抽離一下,擁有兩個人的獨處空間。我們會盡量擠出時間給自己,吃完早午餐,大家在各自去忙。就算半個小時、一個小時都好,我們都會蠻珍惜的。」去年底到巴黎拍婚紗照、在峇里島舉辦婚禮,夫妻倆終於為彼此的愛情故事留下最美麗的見證。然而個性低調的兩人,本來就不打算驚動太多人、不想被媒體關注,單純只是想要給親朋好友一個回憶。「到巴黎拍婚紗,是一場陰錯陽差的驚喜。修和我的大女兒本來就一直想要幫我安排,而我正好有工作在巴黎,我們熟識的攝影師那段期間也在巴黎,於是乾脆順水推舟在那裡拍了,並不是計畫好的。之所以選擇峇里島,原因更簡單。因為飛過去很近,地點隱密不會被打擾,大家也可以當作放假,沒有壓力。現在回想起來,真的覺得很開心很美好,因為連我婆婆在那一天都下來跳舞,我都嚇一跳,我婆婆的個性是比較害羞的。整個晚上就像是個大Party,有戶外電影院、有帳篷點心,小朋友們也玩得不亦樂乎。」而當每個朋友都跑來跟她說,這是他們參加過最舒服最貼心的婚禮,更讓賈靜雯覺得一切都值得了。

Serpent Bohème鑽石耳環(BOUCHERON);橘色皮革大衣、高領條紋針織背心、針織印花窄裙(ALL BY VERSACE);細帶高跟鞋(GIUSEPPE ZANOTTI DESIGN)

千萬不要讓後悔,牽絆住自己

人生經歷高低起伏,嚐盡酸甜苦辣,邁入40芳華的賈靜雯不僅不顯老,反而愈活愈年輕。「我很早就入行了,人生有很長一段日子是為了工作、為了家裡的債務努力,但是現在不一樣,我很享受現在的生活。不管是跟著我的孩子成長,還是跟著身邊的後輩朋友,一起探索新世代的想法和事物。雖然我的年齡已經到了,但是我的心情狀態比十年前更好。我跟女兒去遊樂場玩,甚至玩得比她們還要開心,現在是我人生最舒服的時候。」她感到很知足,真心活在當下是最好的青春保鮮藥。

每個年紀都有不同的考驗,從很年輕就出道的她,又是如何走過每個階段?她想了想說:「20歲是青春洋溢的年齡,那隨便吧,盡情放縱享受吧,失敗也好、成功也好,都不要害怕去體驗,去累積生活的各種經歷。等到30歲,已經是成熟的年紀,就要學著願意去承擔所有的錯與對、好與壞。要很理智地去判斷自己的人生,要知道你後半輩子是要為自己而活的,所以結婚也好、不結婚也好,全心投入工作也好,這都是你的選擇。」過了40歲之後,賈靜雯卻只有一句話:不要後悔!「我覺得40歲的女性最不應該的,就是讓後悔的情緒影響自己。因為女性是情緒的動物,一旦不小心被情緒拖垮,就會開始不快樂,沉浸在為什麼當初不那樣、現在就會這樣的懊惱裡⋯⋯40歲其實要更放膽去實踐你要的生活,接受當下所有的一切,絕對不要被後悔兩個字給牽絆住。」

Serpent Bohème鑽石耳環、Cypris白天鵝戒指、Cypris黑天鵝戒指(ALL BY BOUCHERON);白色長袖夾克(GUCCI) 分享 facebook 放手去活,比活在後悔中重要。之所以這樣說,是因為她經常被問到:會不會後悔30歲生了小孩,進而中斷演藝事業?「我覺得假使我三十歲當了國際巨星,但是卻不能生小孩,那就不是我要的。因為當時的我就是想要當一個媽媽,想要一個小孩,想要擁有一個家庭。所以如果再給我一次機會,重新選擇要不要?我還是會!因為我很明確知道,那是我要的。」或許難免跌跌撞撞,波折不斷。但女孩們要相信,命運最美的安排一定會到來,終究會來到幸福的位置。賈靜雯,就是如此。

