Tiffany 帥氣的姿態 願用音樂開啟另一個時代

這回Tiffany Young為了Dior全新粉底液的記者會來到台灣。

單飛之後,她成為兼具堅強與溫柔的女人,與我們分享她從女孩蛻變為女人的故事。等到真正能坐下好好採訪聊天,已經是晚上11點了。Tiffany Young早上9點就坐在攝影棚裡,化妝、換裝、拍照,再把臉上的妝卸掉,化妝、換裝、拍照,如此重複數次。而儘管今天的陣仗很硬,每次Tiffany換完衣服,都還是用一種Diva姿態盛大華麗地打開布簾,踩著極細的高跟鞋,昂首闊步地走到攝影機前面,笑眼瞇瞇地問大家:帥不帥?然後每一卡拍完,她又會睜著小鹿一般圓圓的眼睛,看著工作人員:「你們喜歡嗎?」等到大家終於點頭說:ye bo、ye bo!(韓文漂亮)她才撫著胸口,放心地說:「那太好了」走了幾步後又回頭燦笑,伸出食指,提醒大家:「不要說我漂亮噢,要說我帥。」

Tiffany真的很帥。那種帥,是一種女人知道自己要什麼、適合什麼之後,自然而然會有的一種俐落感。染了一頭金髮的她在鏡頭前,看起來霸氣,眼神又還是保有著溫柔。她的身上揉合了一種衝突與矛盾,既有加州女孩的率直,但同時少女時代時期的訓練,又讓她能在高強度的工作中,持續地上緊發條在最佳狀態。14個小時過去了,整個攝影棚的人,從精神抖擻,到開始低頭看錶,到逐漸變得萎靡,然而只有Tiffany依然沒有失去親切笑容和精準。在坐下來的那一刻,她興奮地握住我們的手說:「來聊天吧!採訪是我工作中最喜歡的一部分了!」同時還心心念念著這裡的工作之後,要先到Dior記者會的會場,先勘查場地的動線。

這時候已經是深夜11點了, 在我們眼前的Tiffany,卸了妝,穿上黑色帽T,她純淨地像個小女孩,但在那毫無遮掩的眉宇之間,仍可以看出她的熱情和決心。她儼然已經準備好要從少女時代走到女人的階段,成為世界的Diva。

平口皮衣短洋裝、皮外套(BOTH BY CELINE);長墜飾流蘇手鏈、玫瑰長墜飾頸圈(BOTH BY PRADA);長筒蛇皮靴(SAINT LAURENT)。 makeup:迪奧超完美持久柔霧粉底液、迪奧癮誘粉漾潤唇膏#207,BOTH BY Dior 分享 facebook

一半LA,一半K-Pop

她身上濃烈的衝突感,大概可以追溯到她15歲那一年,或者應該更早,她的童年在她12歲的時候,戛然而止。「那年我媽媽過世了,這讓我變得非常挑

剔,不管做什麼事都不能讓我好過一點,什麼事都無法讓我開心。」她說。當Tiffany難過的時候,她躲進音樂裡,「音樂就像有一股魔力和力量一樣,撫慰了當時的我。於是當時我知道,音樂就是我一輩子想要做的事。15歲時決定搬回韓國當練習生時,家人都非常擔心我,我也對他們感覺很抱歉。但那真的是我當時唯一的出口了。」經歷了三年的練習生時期,然後是轟轟烈烈的少女時代,Tiffany失落的家庭那一塊,在這些女孩們的身上補了回來。然而,她心中一直知道自己始終會回到美國,完成她音樂夢想的最後一塊拼圖。2017年,那年的她,6月才將「少女」二個字刺青在手指上,卻在10月宣布不再與韓國經紀公司續約,她回到從小長大的加州,從零開始。

單邊露肩連身襯衫、連身西裝褲外套、條紋後跟花邊高跟鞋(ALL BY MAX MARA) 分享 facebook

在音樂裡,誠實面對自己

卸下了巨星的身分,到學校上演技課,當一個平平凡凡的學生。每天準時上課,吃香蕉、杏仁,喝咖啡,和家人一起度過聖誕節。大家聚在一起喝著熱巧克力,看應景的聖誕節電影,哄堂大笑。加州緩慢的生活步調,讓她的世界一下子慢了下來。在少女時代時期,她的行事曆總排滿了巡迴演出和上綜藝節目的時程,時間是最奢侈的東西,如今,時間就握在手上,剛回到加州的時候,她用近乎浪費的步調慢慢地過,並且享受品味著這種慢,一邊寫歌,一邊深深刻刻地挖掘自己。

「回家的感覺真的很棒。」她笑著。「回到美國發展,是我長久以來一直的夢想。」Tiffany在美國發表的單曲 〈Teach you〉帶點性感帶點壞,還有點女性主義的味道,真的就是展現了Tiffany想要的那種帥。〈Over My Skin〉她化身為嫻熟K-POP文化的Professor T,把她源自東西方的音樂風格完美融合。「我很幸運在韓國有過這樣的經歷。」她說,「我當初是因為喜愛K-POP而到韓國發展,但從小又是聽美國流行音樂長大。而現在我想要做的,就是把K-POP和我喜歡的許多音樂融合。我找到對的製作人、創作人、各方高手,從音樂到化妝到MV、影像,都用我的方式Mix在一起。這就是K-POP的精髓吧!能將風格在整體有很棒的呈現。」她的開放、衝突、矛盾、融合讓她的音樂有獨一無二的味道。不同於少女時代的整齊與完美,回到美國之後的創作,Tiffany每一首歌都很誠實地反映內心。不管是漂亮的、坑坑巴巴的,她都非常坦誠地與歌迷分享。即將發行的新單曲〈The Flower〉 ,充滿她對花的深刻記憶。

不對稱單邊露肩紗裙、藕色高腰內褲(BOTH BY DIOR)。 makeup:迪奧超完美持久柔霧粉底液、迪奧超惹火唇膏#555、迪奧超惹火唇膏#485,ALL BY Dior 分享 facebook

「我愛花,花對我來說,是情感的象徵。因為當年我媽過世的時候,我記得人們帶花來看我。所以花對我來說是一個很奇妙的存在。人們愛的時候送花,痛苦的時候也送花。所以花對我來說,是很美但也很痛苦的。我當然希望大家收到花都是因為愛,但也希望對於受傷的人來說,我的音樂能像花一樣療癒、陪伴她。音樂曾經拯救了我,讓我重新得到快樂。我也希望我的音樂可以這樣陪伴著某個人。」

她細細揭開自己身上的傷疤,把生離死別的傷痛回憶挖掘出來,把它化為歌曲中的正能量,那股坦承讓她的歌曲格外動人。

「這是我想做的。我認為身為一個女人。我已經準備好分享我的故事。接下來會發的這張專輯是有關我成為女人,和如何成為女人的故事。很誠實地反映我的生命狀態。在我的少女時代時期,總是要很完美、看起來開開心心。不過我那年紀也真的就是那樣。不過現在我有更多經歷想要分享,我的歌迷也準備好跟我一起分享,這些經歷都在我臉上。」這倒是真的。即便她的皮膚還是如少女一樣,那眼底有一股被時間琢磨過的溫暖和理解,卻是騙不了人的。

29歲是最好的年紀

許多女人都用在29歲時產生焦慮,伸出手指頭細數自己什麼還沒做:房子還沒買、老公還沒找到、孩子還沒生、環遊世界還沒去⋯⋯邁入30好像就覺得自己老了,天要塌下來了。

鑲鑽薄紗長袖連身裙(VERSACE);細肩連身內搭衣(造型師私物)、雷射花邊高跟鞋(CHRISTIAN LOUBOUTIN);不對稱超長錫箔耳環(GIVENCHY)。 makeup:迪奧超完美持久柔霧粉底液、迪奧超惹火唇膏#555,BOTH BY Dior。 分享 facebook

但Tiffany反而不這麼想,她非常喜歡自己的29歲。

「我總是很誠實面對我的年紀,擁抱我的每一個階段。在我成長的時候,我喜歡的女歌手:J LO、瑪丹娜、艾拉妮絲莫莉賽特、惠妮休斯頓⋯⋯她們都是非常誠實面對自己的內在、非常擁抱她們年紀的女人。她們用她們的音樂和姿態告訴大家:美,存在每個人的內在。當時被啟發的我,才17歲,現在我29歲了!我很自豪自己成為了堅強的、29歲的女人。」在少女時代時期,Tiffany和團員們就像粉絲的閨密一樣,陪著她們一起長大。「在少女時,我很自豪少女時代啟發了許多女孩。現在我也想繼續傳承這個傳奇,讓Tiffany Young繼續啟發許多女人。」她眨眨眼,「尤其是接近我這年紀,30世代的女人。」

經過覺得沒人理解的青少女時期,到一起與團員打拚的少女時代時期,然後孕育著慢慢長出的野心,Tiffany現在才是正要在另一個階段綻放的時候。「女人對年紀的焦慮,可能是來自於亞洲的文化。每個人都說,你得看起來年輕一點,可是其實女人到了29、30的階段,才知道自己更適合什麼,弄什麼髮型、穿什麼衣服、化什麼妝,才可以讓你感覺良好,感覺自在。我對30歲其實覺得很興奮,因為這時我才知道要怎麼擁抱生活、在鏡頭前表現出最美的樣子。」Tiffany身體向前,看著我們,定定地說:「長大是一件很美好和有力量的事情。」這正是她最好的時候。可以掌握自己的生活,成為獨立的女人,可以擇你所愛,愛你所擇。

霧面棕色單肩上衣、巧克力色亮面單肩上衣(短裙)、寬版皮帶(ALL BY MAX MARA)。 makeup:迪奧超完美持久柔霧粉底液、迪奧癮誘粉漾潤唇膏#207、迪奧專業後台眼影盤#002,ALL BY Dior 分享 facebook

永遠的少女時代

這次Tiffany來台灣,也是不斷在手機上跟少時的團員們群組通訊:「她們這些姊妹很支持我,就像我的家人、我的姊妹。而我在這個團體裡就像一個媽媽,經常在上面確認大家的近況。這次來台灣,我也是問大家:『我在台灣!你們在哪裡啊?你們正在做什麼?』當你有家人的時候,就是一個穩定的力量。平時你不需刻意多說話,但你知道需要聊的時候,有人在你身邊,而且一下就能心意相通。我很感謝有她們的存在。」

當Tiffany歌寫好的時候,也是第一時間跟姊妹們分享:「我記得秀英聽到〈Born Again〉的時候,她哭得很誇張,說:『我的天哪!你寫這首歌好棒!你好帥。』把〈RunAway〉跟她們分享的時候,她們也哭了,說:『這就是我夢想中的美國音樂。』都為我感到開心和驕傲。她們真的是支持我的力量。我好想念她們。平時在美國,我是白天,她們在黑夜,但現在光是想到我們處在同一個時區,就很令人開心!」說起這些少女時代的成員的時候,她霸氣與自信頓時溫柔了許多,好像又回到了少女時嘰嘰喳喳那段時光。都是經過了這些階段,才能成為如此耐人尋味的女人。她許願十年後,她的音樂也可以為女人開啟另一個時代。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019年3月號】