江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

【TEXT/Dominique Chiang; PHOTOS/Icura Chiang】

帶著準備迎接第二胎的喜訊,江宏傑和福原愛這對甜蜜放閃無極限的夫妻,向ELLE話說從頭娓娓道來,關於他們的愛情故事。在遙遠的日本東北方,有一個女孩叫做小愛。越過海洋的另一端臺灣,有一個男孩叫做小傑。小愛在身高都還不及桌球檯那般高的四歲年紀,就贏得了人生第一場桌球比賽。小傑則在小小年紀就離開家裡,寄宿在以桌球訓練聞名的學校裡,努力不懈地練習球藝。在成長的歲月裡,桌球是小傑與小愛唯一的夢想與熱情。他們跟著桌球到處征戰,在不同的國際賽場裡擦身而過。如果這是一本少女漫畫,故事大綱就是天才桌球少女與高大帥氣的真命天子命運般的邂逅。

緣分的開始

兩個人第一次相遇的場景,是在東亞少年運動會,當時兩人約莫小學五年級。完全集中注意力在比賽的小愛,對周遭的人事物幾乎視而不見,她不跟誰打招呼也不聊天,她的眼裡只有桌球。雖然依稀有印象,「台灣隊裡,有一個戴著眼鏡長得瘦瘦高高的男孩。」然而這麼一個孤冷的女孩,對小傑來說卻是奇特的存在。「她看起來總是兇巴巴的,而且頭髮梳得好緊好高喔,感覺就是一個不好親近的人。」有趣的是,女孩愈是難以親近,卻愈加吸引著男孩。終於有一天,男孩鼓起勇氣主動和女孩說話。

小傑還記得,那是在泰國舉辦的國際賽事,全體選手都必須要到大會指定的餐廳用餐。他也不知道自己哪根筋不對,看著一身運動裝扮的小愛突然現身,就走上前問:「你現在是要去吃飯,還是要去球場?」不假思索的小愛,果然兇巴巴地回應:「我現在肚子很餓,我要去吃飯!」但這一瞬間,小傑卻發現,這個女孩其實坦率又真誠,或許她跟我想像的不一樣…於是他決定加女孩為FB好友,他想要多認識這個女孩。命運就這麼巧妙,心裡向來只容得下球賽的小愛,此時正好受腰傷之苦,必須經常趴在床上休息,閒來無事只好滑手機。滑著滑著,滑到小傑的訊息。她心想:「他剛剛在食堂跟我說話,好吧就加他了…」緣分就此展開,兩個人一步一步走進彼此的生命裡。

小傑:湖水綠粗針毛衣、白襯衫(BOTH BY BOSS);綠格子西裝褲(BOTTEGA VENETA);拼接休閒鞋(PRADA);白襪(STYLIST'S OWN)。 小愛:領巾襯衫、毛呢繭型外套(BOTH BY GUCCI);百褶長裙(BOSS);黃色絲襪(STYLIST'S OWN);Kugel鑽石珍珠櫻花金耳環(TASAKI)。 官馳閎:白襯衫、條紋毛衣、黑色彈性褲(ALL BY GAP) 分享 facebook

請跟我以結婚為前提交往!

兩個人都是球員,最初的聊天話題多半都離不開球賽。由於小愛正在養傷,曾經動過兩次手術的小傑,於是主動跟小愛分享他的經驗,他很清楚傷勢對一個運動員帶來的心理煎熬,所以總是持續關心她、鼓勵她。聊著聊著,小傑漸漸察覺到自己對小愛產生了怦然心動的情愫,他決定再次鼓起勇氣告白。「當時其實很害怕被拒絕,可是又覺得遇到對的人了,於是就沒想太多。」但是告白訊息送出去之後,小愛卻整整消失了兩個禮拜!已讀不回!究竟是怎麼回事?原來此時,小愛陷入掙扎:「那時候我已經26歲了,如果是這個年紀交往的人,我就希望可以走到結婚,希望是認真地交往。而且小傑是台灣人,如果結婚的話,就是要嫁到台灣去,以後就要住在台灣。所以我必須要想很久很久,不可能輕鬆地就答應在一起。這麼輕易就說愛我,是否有考慮到未來呢?」個性謹慎的小愛,心底充滿著不安。

那麼,為什麼又Say Yes?後來,小愛找小傑攤牌。「我把我心中所有的害怕全部都告訴他,然後他一個一個幫我解開。對,就是讓我安心。原來他在沒結婚之前,就已經先買了房子,所以他也有結婚的打算。然後在還沒結婚之前,他就帶我回家認識他的爸爸媽媽,讓我們雙方家長都有見過面。」就這樣,兩個人達成共識,以結婚為前提交往。再後來的故事發展,是我們都已經知道的了。小傑,就是江宏傑。小愛,就是福原愛。攤開兩個人相識的點滴,都是一些日常平淡的小事情,可是就像打動人心的經典日劇,正是因為那些生活裡的細膩幽微情感,才讓人回味不已,不由得喜愛這對可愛的小夫妻。原來幸福的模樣,可以這麼簡單。

深藍麂皮西裝外套、芥黃高領針織衫(BOTH BY PRADA);格紋寬褲(MARNI AT FRED SEGAL);紅綠撞色皮鞋(BOTTEGA VENETA) 分享 facebook

真愛就是,不要讓心留下縫隙

我們講好了,不要管別人怎麼想,我們自己的幸福,就是要自己決定!不過幸福雖然簡單,仍然需要雙方的同心協力經營。在交往之初,兩人的戀情立刻備受媒體矚目,不免也帶來一些壓力。小愛回想,當時他們有一起開會討論過這件事。「我們講好了,不要管別人怎麼想,我們自己的幸福,就是要自己決定!」固定每周開會,溝通說出心裡的話,成為兩個人共同的默契。江宏傑指著福原愛,這是她訂的規則。小愛說:「一個男生和一個女生在一起,本來就不容易。更何況,我們一個是日本人,一個是台灣人,生活的環境不一樣,成長的過程又不同。所以我覺得,兩個人的想法不一樣,是很正常的。因此我希望甚麼話都可以說出來,不然一直悶在心裡會很難受,希望當心裡有一點點縫隙的時候,可以馬上合起來。所以要願意了解對方在想甚麼,並且盡可能讓對方知道你的感受,這才是維持感情最關鍵的地方。」所謂的契合,是理解並接受彼此的差異與不同,願意為對方付出,沒有因為碰到困難就逃跑,這才是真愛啊!既然以結婚為前提,求婚應該是有計劃的吧?小傑笑著說,當然!「那時候我在台南已經買了房子,有天我就帶她去參觀。房子是透天厝,所以我就帶她從樓上五樓、四樓、三樓…一層一層慢慢走下來,然後走到一樓廚房的中島。我知道她很喜歡煮菜,所以就在那裡把房子的鑰匙交給她,告訴她,我希望她可以成為這個家的女主人。」

V字翻領釦飾紗裙(GUCCI);Balance Unite鑽石南洋珍珠耳環、Piano Line 20櫻花金與鉑金戒指、Speranza Pavé 29鑽石鉑金戒指、鉑金線戒、鑲鑽線戒(ALL BY TASAKI) 分享 facebook

這表示,鑰匙就是求婚信物?他點頭。天啊,小傑你真的很會耶!太浪漫了!雖然當時福原愛的反應,並沒有立刻說好。「她沒有說好,她其實甚麼都沒有說,只是傻在那裡,一臉很驚訝的樣子。然後我們又隨意聊了一些事情,就離開了。不過我想既然她沒有拒絕我,那應該就是ok了吧!」這一次,小愛沒有消失,就是最好的答案。他們一起攜手走進禮堂,譜出了屬於他們最美麗的愛情篇章。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019年 2月號】