江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

【TEXT／Dominique Chiang; PHOTOS／Icura Chiang】

帶著準備迎接第二胎的喜訊，江宏傑和福原愛這對甜蜜放閃無極限的夫妻，向ELLE話說從頭娓娓道來，關於他們的愛情故事。在遙遠的日本東北方，有一個女孩叫做小愛。越過海洋的另一端臺灣，有一個男孩叫做小傑。小愛在身高都還不及桌球檯那般高的四歲年紀，就贏得了人生第一場桌球比賽。小傑則在小小年紀就離開家裡，寄宿在以桌球訓練聞名的學校裡，努力不懈地練習球藝。在成長的歲月裡，桌球是小傑與小愛唯一的夢想與熱情。他們跟著桌球到處征戰，在不同的國際賽場裡擦身而過。如果這是一本少女漫畫，故事大綱就是天才桌球少女與高大帥氣的真命天子命運般的邂逅。

緣分的開始

兩個人第一次相遇的場景，是在東亞少年運動會，當時兩人約莫小學五年級。完全集中注意力在比賽的小愛，對周遭的人事物幾乎視而不見，她不跟誰打招呼也不聊天，她的眼裡只有桌球。雖然依稀有印象，「台灣隊裡，有一個戴著眼鏡長得瘦瘦高高的男孩。」然而這麼一個孤冷的女孩，對小傑來說卻是奇特的存在。「她看起來總是兇巴巴的，而且頭髮梳得好緊好高喔，感覺就是一個不好親近的人。」有趣的是，女孩愈是難以親近，卻愈加吸引著男孩。終於有一天，男孩鼓起勇氣主動和女孩說話。

小傑還記得，那是在泰國舉辦的國際賽事，全體選手都必須要到大會指定的餐廳用餐。他也不知道自己哪根筋不對，看著一身運動裝扮的小愛突然現身，就走上前問：「你現在是要去吃飯，還是要去球場？」不假思索的小愛，果然兇巴巴地回應：「我現在肚子很餓，我要去吃飯！」但這一瞬間，小傑卻發現，這個女孩其實坦率又真誠，或許她跟我想像的不一樣…於是他決定加女孩為FB好友，他想要多認識這個女孩。命運就這麼巧妙，心裡向來只容得下球賽的小愛，此時正好受腰傷之苦，必須經常趴在床上休息，閒來無事只好滑手機。滑著滑著，滑到小傑的訊息。她心想：「他剛剛在食堂跟我說話，好吧就加他了…」緣分就此展開，兩個人一步一步走進彼此的生命裡。

小傑：湖水綠粗針毛衣、白襯衫（BOTH BY BOSS）；綠格子西裝褲（BOTTEGA VENETA）；拼接休閒鞋（PRADA）；白襪（STYLIST'S OWN）。 小愛：領巾襯衫、毛呢繭型外套（BOTH BY GUCCI）；百褶長裙（BOSS）；黃色絲襪（STYLIST'S OWN）；Kugel鑽石珍珠櫻花金耳環（TASAKI）。 官馳閎：白襯衫、條紋毛衣、黑色彈性褲（ALL BY GAP） 分享 facebook

請跟我以結婚為前提交往！

兩個人都是球員，最初的聊天話題多半都離不開球賽。由於小愛正在養傷，曾經動過兩次手術的小傑，於是主動跟小愛分享他的經驗，他很清楚傷勢對一個運動員帶來的心理煎熬，所以總是持續關心她、鼓勵她。聊著聊著，小傑漸漸察覺到自己對小愛產生了怦然心動的情愫，他決定再次鼓起勇氣告白。「當時其實很害怕被拒絕，可是又覺得遇到對的人了，於是就沒想太多。」但是告白訊息送出去之後，小愛卻整整消失了兩個禮拜！已讀不回！究竟是怎麼回事？原來此時，小愛陷入掙扎：「那時候我已經26歲了，如果是這個年紀交往的人，我就希望可以走到結婚，希望是認真地交往。而且小傑是台灣人，如果結婚的話，就是要嫁到台灣去，以後就要住在台灣。所以我必須要想很久很久，不可能輕鬆地就答應在一起。這麼輕易就說愛我，是否有考慮到未來呢？」個性謹慎的小愛，心底充滿著不安。

那麼，為什麼又Say Yes？後來，小愛找小傑攤牌。「我把我心中所有的害怕全部都告訴他，然後他一個一個幫我解開。對，就是讓我安心。原來他在沒結婚之前，就已經先買了房子，所以他也有結婚的打算。然後在還沒結婚之前，他就帶我回家認識他的爸爸媽媽，讓我們雙方家長都有見過面。」就這樣，兩個人達成共識，以結婚為前提交往。再後來的故事發展，是我們都已經知道的了。小傑，就是江宏傑。小愛，就是福原愛。攤開兩個人相識的點滴，都是一些日常平淡的小事情，可是就像打動人心的經典日劇，正是因為那些生活裡的細膩幽微情感，才讓人回味不已，不由得喜愛這對可愛的小夫妻。原來幸福的模樣，可以這麼簡單。

深藍麂皮西裝外套、芥黃高領針織衫（BOTH BY PRADA）；格紋寬褲（MARNI AT FRED SEGAL）；紅綠撞色皮鞋（BOTTEGA VENETA） 分享 facebook

真愛就是，不要讓心留下縫隙

我們講好了，不要管別人怎麼想，我們自己的幸福，就是要自己決定！不過幸福雖然簡單，仍然需要雙方的同心協力經營。在交往之初，兩人的戀情立刻備受媒體矚目，不免也帶來一些壓力。小愛回想，當時他們有一起開會討論過這件事。「我們講好了，不要管別人怎麼想，我們自己的幸福，就是要自己決定！」固定每周開會，溝通說出心裡的話，成為兩個人共同的默契。江宏傑指著福原愛，這是她訂的規則。小愛說：「一個男生和一個女生在一起，本來就不容易。更何況，我們一個是日本人，一個是台灣人，生活的環境不一樣，成長的過程又不同。所以我覺得，兩個人的想法不一樣，是很正常的。因此我希望甚麼話都可以說出來，不然一直悶在心裡會很難受，希望當心裡有一點點縫隙的時候，可以馬上合起來。所以要願意了解對方在想甚麼，並且盡可能讓對方知道你的感受，這才是維持感情最關鍵的地方。」所謂的契合，是理解並接受彼此的差異與不同，願意為對方付出，沒有因為碰到困難就逃跑，這才是真愛啊！既然以結婚為前提，求婚應該是有計劃的吧？小傑笑著說，當然！「那時候我在台南已經買了房子，有天我就帶她去參觀。房子是透天厝，所以我就帶她從樓上五樓、四樓、三樓…一層一層慢慢走下來，然後走到一樓廚房的中島。我知道她很喜歡煮菜，所以就在那裡把房子的鑰匙交給她，告訴她，我希望她可以成為這個家的女主人。」

V字翻領釦飾紗裙（GUCCI）；Balance Unite鑽石南洋珍珠耳環、Piano Line 20櫻花金與鉑金戒指、Speranza Pavé 29鑽石鉑金戒指、鉑金線戒、鑲鑽線戒（ALL BY TASAKI） 分享 facebook

這表示，鑰匙就是求婚信物？他點頭。天啊，小傑你真的很會耶！太浪漫了！雖然當時福原愛的反應，並沒有立刻說好。「她沒有說好，她其實甚麼都沒有說，只是傻在那裡，一臉很驚訝的樣子。然後我們又隨意聊了一些事情，就離開了。不過我想既然她沒有拒絕我，那應該就是ok了吧！」這一次，小愛沒有消失，就是最好的答案。他們一起攜手走進禮堂，譜出了屬於他們最美麗的愛情篇章。

【完整內容請見 ELLE 雜誌 2019年 2月號】