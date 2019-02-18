Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

經歷了受傷、結婚離婚、S.H.E單飛紛紛擾擾的這八年，一直都很勇敢的Selina任家萱重新整理自己，再度與自己重啟對話。面對ELLE，她毫無保留地，說出最真誠的心底話。自從去年在S.H.E.成軍17周年生日音樂會上，我的嗓音出了問題之後，我就開始尋找原因：「為什麼我沒辦法像以前那樣唱歌？」我去看醫生，找音樂老師作發聲練習⋯原本以為，是生理聲帶的問題，但是愈是追根究柢愈發現，其實是心理狀況影響了生理。真正的癥結還沒有找出來，但是在過程裡，我才慢慢意識到原來我的內心底深埋了很多東西，有點像是挖藏寶盒的概念，挖著挖著，挖出了這些年來我極力壓抑的心事和刻意隱藏的另一個自己。

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重新遇見，那個浪漫的我

過去這八年，我的心裡有很一大塊的部分被受傷的我佔據。然而隨著時間的療癒，受傷之後所能遇到的問題，我都經歷過了，雖然有些問題仍會不時重複地發生，但是頻率已經愈來愈少了。比如一開始，我最常問的就是：「為什麼是我？」最初只要腦海中浮現這個念頭，就會忍不住流淚。但是後來慢慢覺得反正就是這麼一回事，心情也逐漸地接受與釋懷。儘管在某些不經意的片刻，這個問題仍會不預期地跳出來，但我告訴自己：「世界上不管任何人用甚麼方式去解決，或是任何人告訴你可以怎麼解決，那都與你無關。真正與你有關的，是你自己究竟要如何去想通這件事？你只要相信一套你自己相信的說法，並且在身體與心理上都接受它的存在，這樣就很好了！」而當那個受傷的我不再拉警報，我感覺到有另外的我在心底蠢蠢欲動、在呼喚著我。

於是打開內心的寶藏盒，第一個浮出檯面的就是從前那個充滿少女心、小公主的我，很愛談戀愛的我。她其實本來就是我的一部分啊，只是過去的我沒有好好整理出一個位置給她。別說整理了，有好長一段時間，我壓根沒有想過戀愛這件事，完全不想！

或許是時候到了，現在的我有能力面對她了，不再覺得害怕或是有罪惡感，知道自己是被允許的，允許去思考受傷以外的事。老天爺很奇妙，就在我開始探索自我的同一個時間，突然安排了全新的戀愛實境秀《女兒們的戀愛》邀請我參加。難道這是一個指引嗎？我決定應該要讓自己去試試看！畢竟這是節目，這表示你是安全的，是被保護的，不會有現實生活裡被偷拍的約會困擾。而且在被保護之下，又可以天馬行空重新體會被一個人呵護與疼愛，和被追求的感覺，有何不可呢？透過節目，讓我回想起上次戀愛的感覺，沒想到居然有十年這麼久！這個感覺陌生到我一度以為自己是害怕的，甚至感受到那個沒有自信的自己。可是在我的姊妹淘眼裡，十年前的我明明就是那種每天都要沉浸在戀愛的喜悅和失戀的痛苦之中的浪漫女子，究竟是什麼把我掩埋了？讓我忘記了這個我？因此今年，我認真決定把談戀愛列入我的2019願望清單。Hebe和Ella，還有我媽我妹，一聽到我起心動念有了對愛情的渴望，也都非常地鼓勵我。我的營養師甚至要我把理想對象的條件，一項一項清楚列下來。別害怕，大膽去追求愛情，重新找回那個浪漫的我吧。

每一段關係的和解，都是人生的祝福

當初阿中和我，本來就是理性和平分手。離婚的時候，我們感謝對方的心情，是勝過於討厭對方的。只是中間發生了一些問題，我們無法解決，而這些事情又累積了很多情緒在裡頭，所以最後才協議分開。而分手後的這兩年，當然不可能密切地聯繫，頂多只是維持表面的問候。但是因為請他幫忙處理合約的這件事，我們的關係反而有了新的契機。這個契機並不是說我們還有機會重新來過，而是我們心裡有一個結，被順利解開了。隨著兩年時光過去，我們對彼此其實有了更多的放下，就像是一盆混濁的水，漸漸地變得清澈了，清澈地讓我們更加看清楚明白對方的好，以及更多的感謝，謝謝他這麼疼惜我。我們曾經一起共度過很重要的十年，這是不可抹滅的。而當一段關係可以和解，並且成為人生一個祝福，這個難得的緣份更加令我感到珍惜。我們的關係變得更像家人，更真心地祝福彼此。因此他知道我去錄製戀愛實境秀，還會幫我分析對方的條件。然後我也會虧他，不要整天在那邊找跟我一樣同職業的好嗎，這樣我很困擾欸，能不能找一些素人啊？（笑）但這些都是玩笑話啦。

白色窄裙、黑色皮格腰包、Logo字樣流蘇耳環、（ALL BY FENDI） 分享 facebook

同樣地，S.H.E.決定單飛，我們三個人也是經過深思熟慮討論，帶著互相祝福的心意所做的決定。這種感覺就像是，小孩子長大了難免會想要搬離開家裡住。是時候長大了，我們心底是這麼想的，我們都有各自想要做的事情，也很清楚知道自己喜歡做甚麼事情。而且我們也必須去思考我們的未來，我們不可能永遠都站在幕前，或許哪一天，我們有想要發展別的副業，或是簽下哪個藝人⋯這些都是有可能的。但前提是我們必須先自我獨立，證明自己的翅膀可以飛了，所以才會想要脫離以前熟悉的環境，靠自己的能力飛翔。自己的一切，未來就要靠自己要承擔了！但我們三個人的感情，並不會因此而有所改變。我們還是很常碰面聊天，最近的話題就會分享交流各自公司的近況，比如經營一家公司需要哪些專業人員的協助？還有一個LOGO如何完成、一張名片要如何設計⋯⋯原來有好多好多瑣事，是我之前從來沒有想過的。對了，我們是成立自己的公司，不是工作室喔！但是我的公司掛名的是任爸，有事請找他（笑）。

鑽飾珍珠厚底高跟鞋（MIU MIU）；米色短襪子（FENDI）；桃色縮口西褲、紅色壓摺上衣、深藍色蝴蝶結腰帶（ALL BY GUCCI） 分享 facebook

既然跌倒了，那就站起來啊！

如果說出生後是我的第一人生，八年前燒燙傷後是我的第二人生，那麼現在就是我的第三人生。第一人生就是從小到大，自然成長的人生；第二人生則是受傷後面對人生的驟然改變，我必須要為我自己很努力地活下去才可以；但是走到今年，我認為我已經努力夠了，我開始想要重新找回另一個自己。我不斷地跟自己對話：我的內心，是不是因為太想成就甚麼，而遺忘了、忽略了真正的自己，比如那個曾經是浪漫小公主的我？我想要回頭重新處理好，跟自己的關係。

我們常常會忍不住想要否定自己，對自己有很多負面的想法，我決定停止這樣對待自己。因此在戀愛實境秀之外，我又接下了另一個全新節目《以團之名》的導師工作。坦白說，一開始收到邀約時，我是抗拒的。因為我總是認為自己不夠好，不夠好當唱歌導師，也不夠好成為一個跳舞導師⋯我一直覺得自己不夠優秀。可是，我為什麼要先這樣嚇自己？我發現，這可能是老天爺另外一個有趣的安排，就在我決定面對不再逃避內心隱藏的黑暗面時，讓這個節目來到我的面前。我當然很有資格成為導師，因為我就是一個女子團體的一份子啊！而且我還有17年的團體經驗，試問有誰比我還有資格呢？有啦，就是Ella和Hebe(笑)。因此透過參與這個節目，我肯定我的存在原來是有意義的。如果下次我又因為膽小害怕而不敢去做某件事情，我要這樣提醒自己。「只要站起來的次數比跌倒的次數多一次，那麼你就成功了。」最近看到的這一句話，立刻就打中我的心！雖然不免有點生氣，為什麼又要跌倒了呢？可是想想又覺得對啊，既然跌倒了，那就站起來啊。你只要站起來，多一次就好啦。只要你願意轉化念頭，就會發現原來跌倒沒有想像中的可怕。請放心，世界不會因此瓦解的。

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我已經準備好了，迎接第三個人生

這一連串事件帶領著我，來到2019年，也帶給我新的盼望。期待可以把內心裡各個不同面向的我，通通都重新整理好，整理出一個更完整更清晰的自己。所以我給自己訂下許多新年新希望，像是理想的對象，希望他要愛我、疼我、身材要很好，而且還要懂得品酒，喜歡旅遊，還要高帥、有經濟能力、心地善良⋯(笑)是不是太多了。最近我還很想做一件事情，就是重拾閱讀的好習慣。因為我小時候超愛念書的，寒暑假可以每天都待在家裡不出門，一直拼命地看書和玩拼圖，就會覺得很開心很滿足。甚至是同一本書，我可以反覆地看很多遍，都不覺得無聊。但是我現在居然完全記不得，重複看一本書是甚麼感覺？怎麼長大之後，一點都沒長進啊。

總之，現在我要做的，並不是去追求有力量的東西。雖然證明自己有力量，非常地鼓舞人心，但是過去的這八年，我就是非常非常地想要證明自己是有力量的，所以做了非常多的努力。有段時間我也很自豪，這樣勇敢的自己。可是，有沒有可能，我這麼勇敢地去面對外在世界和世人的眼光，我卻沒有勇敢地去面對我自己？因為你是Selina，所以你今天必須要當一個勇敢的人、堅強的人⋯會不會無形中也變成一種包袱呢？因此迎接第三人生，我想要活出來的是一個真實的、柔軟的、沒有束縛的自己，甚麼事情都有可能發生的第三人生。至少當我在家裡面對自己的時候，如果我不想要，我可以很灑脫地丟掉，不用時時刻刻把勇敢這塊招牌揹在自己的身上，大概就是這樣的感覺。但是請先不要跟我說恭喜，請先祝福我就好，等到我真的活出來了，確定是真的快樂了，那才值得恭喜！

【其它內容請見 ELLE 雜誌 2019年 2月號】