從百老匯到好萊塢 Ashley Park改寫亞裔女星的傳奇

11月是屬於電影的月份。這不僅因為有我們最引以為傲的文化盛事「金馬影展」，也因為今年在洛杉磯舉辦的《Vogue World: Hollywood》，以盛大姿態向電影的魔幻世界及其中的時尚角色致敬。從以布料與剪裁塑造人物的服裝設計師，到幕後打造影像氛圍的藝術團隊，電影不僅讓我們看見角色，更讓我們透過衣著理解他們。服裝為角色賦予深度、性格與情感，甚至早在一句台詞說出口之前，就已開始把故事娓娓道來。

VOGUE Taiwan 11 月號封面人物 Ashley Park 正完美詮釋了這份關於表演與蛻變的精神。她從劇場出身，隨後在影集與電影中嶄露頭角，Park已成為跨越文化、代表全球敘事力量的面孔。許多台灣觀眾認識她，是因為《艾蜜莉在巴黎》中的亮眼角色，而如今她也成為《Vogue World: Hollywood》向多元電影形式致敬的重要一員。

玫瑰棕針織上衣、皮裙 TORY BURCH、繫帶高跟鞋 AQUAZZURA 戒指、耳環 DAVID YURMAN、耳環 WYLD BOX

那個熱愛表演的女孩子

她並非偶然進入產業，因為 Ashley 從小就喜歡表演，3歲起開始學跳舞唱歌，5歲時開始用鈴木教學法(Suzuki Method)練習古典鋼琴，一直到18歲畢業前每天都練習至少一小時。因為喜歡音

樂和律動，父母親也給她極大的支持，只要是認識她的人，都知道這女孩就是愛唱歌、愛跳舞，這也是她一直以來思考的方式。學習鋼琴的自律，再加上芭蕾與合唱訓練的基礎，讓她長大後的舞台表演變得輕鬆許多，她笑說：「就像學會打字一樣，一旦掌握技巧就能自由發揮。這些紀律與技術為我打下很深的根基。當然，這幾年我也學會不要太僵化，現在我找到平衡了。」

連帽上衣、深色束口外套、百褶中長裙 all by PRADA

百老匯的訓練

努力不懈的她自然沒有被埋沒，2014年憑《媽媽咪呀》首次踏上百老匯舞台，2015年出演《The King and I》，這整整一年半的演出，她坦言是人生中很辛苦的一段時期，要唱高難度的歌劇式曲目，表演上的體力消耗也非常大。Ashley說：「那時我年紀還很輕，常常會想，難道沒有人看見我多努力嗎？是不是哪裡做錯了？我對自己非常嚴厲，只想每天都把演出做到一百分。因為那時我還在努力向整個業界，也向自己證明我做得到。」

她到後來才知道，百老匯演員不能每晚都拼命，你得學會留力，學會相信自己，也信任觀眾的時候，你即使只發揮八成，對別人來說都像是200%。也因為這樣，她於2018年憑 Tina Fey 編導的《辣妹過招Mean Girls》舞台劇獲得肯定，包括入圍東尼獎最佳音樂劇女配角、戲劇聯盟獎與戲劇桌獎。「老實說，我現在回想起那些我穿著細高跟鞋跳舞的日子，還真的不敢相信。我會連續幾天幾夜跳得很用力，還可以穿著細高跟鞋爬樓梯、踢腿、轉圈。」

從默默無名到全球明星

2019年，她參演了全球討論度爆棚的《艾蜜莉在巴黎》，就此開展不同的路。人們常以為成名是關於那個出名的人，但她後來發現，名氣其實是一種連結，你越有名，就代表你能和越多的人產生連結，這是她參演之初始料未及的。「第一季時，我的戲份可能一集只有一場，沒想到現在已經拍到第五季了。當初我只覺得這是一部有趣的作品，從沒想過它會延續這麼久，也沒想到會有這麼多忠實觀眾。我從Mindy這個角色的意圖、溫暖、俏皮和自信中學到很多。隨著季數增加，她變得更加脆弱真實，這也影響了我。」

年底，《艾蜜莉在巴黎》第五季也即將上線，對於這嶄新的一季，Ashley笑說，這季就像一次在拍三部電影，不只規模驚人，更在羅馬、巴黎、威尼斯華麗取景。而威尼斯，恰好也像是 Ashley 與這部劇集命運的連結:「我當初被選進《艾蜜莉在巴黎》時，剛好跟朋友一起在威尼斯旅行。結果就在那趟旅程中，經紀人打電話來說：『你得立刻飛去巴黎拍戲，準備在那裡住4個月。』我完全沒料到自己的人生會在那一刻翻轉，現在想起來，還是覺得不可思議。」

墨綠絨毛派克大衣、蕾絲細肩帶內衣、黑色針織連身短裙、長靴 all by DOLCE&GABBANA，戒指 DAVID YURMAN、耳飾 ANITA KO

角色與我

對她而言，觀眾在觀賞影視作品時，真正會被打動的是角色的真實，她也很享受出演不那麼完美的角色，比如說《怒嗆人生》的娜歐美和《喜幹會》裡的奧黛麗。她會在角色上找出共鳴，觀眾也會跟著共感，甚至開始理解。「我現在偏好那些有缺陷但完整的角色，你會從這部作品中看到她的成長，有關係上的改變，或是人生的意外，我不想演從頭到尾都沒有變化的角色。」

但她後來才意識到，更重要的是讓大家看見眼前的這位亞洲女性。「以前我試鏡時會隱藏自己，讓人相信我能演出那個角色；但現在我反而會想，這個角色有哪些地方與我連結？我希望觀眾看到這個角色的同時，也能看到真實的我。是我讓這個角色變得獨特，而不是我藏在角色背後。」她說：「我們從小都希望自己被接納，想融入群體。但後來才發現正是那些獨特、與眾不同，懂得發揮自身特質的人，才更容易創造出魔法。」

不可思議的女人們

她參與過的每一個項目，背後幾乎都有不可思議的女性在掌舵，而這些在業內的友誼，也是她所珍視的。仔細想想，《艾蜜莉在巴黎》會讓許多女性共感，可能也因為 Emily 和 Mindy 的姊妹情誼是故事的核心。「我覺得最好的關係就是忠誠、無條件支持、帶點嚴厲但真摯的愛。能在螢幕上看到這些，並且參與這些女性的故事，我真的很驕傲，每一季我們都探索了她們的無條件友誼，這就是姊妹情誼的迷人。」

在虛構作品之外，她也建立了一個可以完全信任的親密圈子。她說：「可能是因為之前在劇場的經驗，對任何參與的影視項目，我都會帶著『終身朋友』的概念——把在工作中認識的人視作一輩子的朋友。比如我現在正在阿拉巴馬拍攝電影《Basic》，合作對象有 Leighton Meester 以及編導 Chelsea Devantez。我在電影中不只是主角，也是第一次以製片人的身分參與。我相信，我也會與這些參與的迷人女性當一輩子的朋友。」

絨毛圍脖灰色棉質上衣、淡粉色緞面裙、黑色高跟鞋 all by PRADA

珍惜每一刻的脆弱

2024 年初 Ashley Park 因扁桃腺炎引發敗血性休克，住進加護病房搶救。其實她在15歲就被診斷出罹患急性骨髓性白血病，這段經歷影響她日後許多，也確認了自己對演出的決心。「當你年紀這麼小生病時，目標其實很單純，就是活下去。為了達到這個目標，你要面對的戰鬥是無法形容的巨大壓力。我覺得在那個年紀就能理解生命的脆弱，學會感恩，是很寶貴的。」

正是那段經歷，讓她懂得以不同的視角看世界。「即使我身在病房裡，窗外的人們依舊在過著自己的生活。每個人都是自己故事的主角，而困難最終都會有出口。」她微笑說，「我曾經攀過那座以為無法翻越的高山，所以當現在再遇到挑戰時，我知道自己能走過去。重要的，是和誰一起，怎麼去面對它。」

在專注、努力和認真之餘，她也在學習與自己相處。「我們從小被教導要被看見、要融入群體，但其實，給自己獨處的時間也很重要。我發現自己既外向又內向，當我學會充電、學會獨處和照顧自己之後，我才能展現最好的自己。」