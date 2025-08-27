音樂王者越走越寫意！周杰倫出道25年 持續改寫華語音樂版圖

在世界的舞台上，周杰倫往前邁進的每一步，都像他的歌曲中令人難忘的旋律與節奏，如同對音樂的執著，他在各項領域的非凡成就也都來自於他的獨特審美。隨著這些成果積累越發豐富，其創作節奏與人生哲學也走到全新境界。GQ 318期跟著哥走到了澳洲墨爾本，王者之路無止境更無後路，但也只有周杰倫，能將每一步走得如此寫意，走成日常。

周杰倫說他很多事都要搶第一

今年是周杰倫出道滿25周年，縱觀其人生，許多先鋒成就無庸置疑是有意為之的努力結果，例如他在流行音樂與娛樂藝術方面所締造的里程碑與標竿。

有些第一則是機緣，例如成為第一個在台北大巨蛋登台、進行售票演出的歌手──2024年底，這場為期四日的「嘉年華」世界巡迴演唱會（台北站）一票難求，89萬人同時在線搶票，不到5分鐘即完售，被歌迷戲稱「鑽進大巨蛋下水道也要聽」的全民盛事。

「很多事我的確就是想搶先，但是（首唱）大巨蛋真的不是刻意計畫的事，我運氣很好，只是機遇而已。」周杰倫有點害羞地說：「只是這件事也剛好符合我的性格。」

直面創作本質的初心

周杰倫無疑是「性格決定命運」的最佳註解，出道即巔峰的他，25年來仍維持同樣高度，放眼華語樂壇幾乎無人能比肩。

只是比起地位，他對創作本質的態度，或許才是人類最難能可貴的寶藏。他凡事總先想：「這是否有人已做過了？」這份執念從他21歲發行首張專輯迄今從未變過，「還沒有人寫關於籃球的歌，那我就寫首〈鬥牛〉；還沒有人寫武功兵器的歌，那我就先來寫首〈雙截棍〉吧。我都是這樣去思考創作的。」他笑說，這的確是種偏執。

但也正是周杰倫的這種偏執，澈底改寫千禧年以降的華語樂壇發展路徑，無論是異國情懷元素的濫觴，或是將古典意象和現代風格進行有機結合的創意，至今仍影響著流行音樂產業的某種思維。

「還沒結婚前，音樂就是我唯一的目標。其實我是個家庭觀念很重的人，因此成家後的確更重視跟家人相處的時光。」他語氣平靜，像是在陳述一個早已內化的價值。

如今，除了因工作穿梭世界各地，也因太太昆凌的關係，周杰倫經常造訪澳洲墨爾本。兩座城市截然不同的節奏，讓他漸漸重新拾回對生活與時間的感知──就像此刻的拍攝採訪，周董為我們演示他在墨爾本的日常，也得以窺見這位當代傳奇最平實、自然的樣子。

米色棒球外套、圖騰針織上衣、白色襯衫、黑色西褲、領帶、白色運動鞋Dior

時尚帶我到更遠的地方

2023年，周杰倫成為Dior全球品牌代言人中的首位華人明星（又是一個「第一」），他在流行音樂與藝術方面的成就，正好與這支歷史悠久的精品品牌不謀而合。周杰倫說：「我很喜歡時尚背後的藝術性，從古至今，很多時尚設計師的經典作品都啟蒙於藝術品。」

現在大家愛講MBTI，自認I人的周董也自嘲，時尚與藝術能令他短暫地成為E人，尤其在成為Dior全球品牌代言人後，有種不得不被推到世界舞台的感覺，能夠在時裝週現場與來自世界各地頂尖的設計師與藝術家進行對話。

他覺得這樣很好，當然最先想到的還是音樂，能藉此將自己作品推廣給更多受眾，「這點很有趣，我和時尚設計師聊最多的其實是藝術，可見藝術是如何啟發不同領域的創作者。即便不是用母語交談，與他們聊起天來卻很自在，只因時尚、藝術與音樂就是一種共同語言，把大家給串連起來。」

對周杰倫而言，時尚是一種「角色的切換」。這句話從橫跨音樂、電影、藝術多重領域的他口中說出，自然格外有說服力。「我今天要成為什麼，就穿得像什麼。」

米色棒球外套、圖騰針織上衣、白色襯衫、領帶Dior

愜意漫步過每個時空與時代

前陣子，周杰倫在英國傳奇錄音室Abbey Road Studios 拍攝一支完整鋼琴演奏影片，名為〈即興曲〉。對現在的他而言，創作大致有兩種模式：一種是「為寫而寫」，另一種則是「憑感覺而寫」。

但那次在Abbey Road的經驗卻是獨一無二，他形容就像是兩種寫歌模式的折衷點。

「我是有目的的，因為能在這間錄音室拍片實在太值得紀念，我不想只是拍個節目就離開，所以必須錄點什麼。」當劇組收工回休息室時，周杰倫要求獨自留下，坐到鋼琴前隨手彈奏，用音符向無數曾在此誕生的偉大音樂致敬──諸如The Beatles以及歷代在此錄音創作的知名音樂人。於是，這首〈即興曲〉成為周杰倫在「目的」與「感覺」之間的產物，也是一個意義深遠的瞬間。

事實上，對於創作這件事，周杰倫並沒有某種浪漫化的迷思，「Paul McCartney 說〈Yesterday〉是他夢到的旋律，當時他在驚醒後馬上坐到鋼琴前寫下這首歌。我從來沒有這樣的經驗。」相較之下，周杰倫的創作往往從一個明確的「主題」開始，可能是一個人事物、一座城市、一段旅程，甚至是一個已經確定好的MV拍攝場景。

咖啡色運動外套、白色T-Shirt、淺米色西褲、白色運動鞋、鏈條項鍊Dior

然而，即便已被視為華語音樂的頭號人物，周杰倫仍然不願被「過去」捆綁。他坦言，這些年最大的矛盾在於時間的取捨：「當我要做專輯時，就得專心錄音，演唱會就暫時沒辦法進行；但如果只忙演唱會，就沒辦法好好寫新歌。」因此他堅持，即便是世界巡迴，也一定要帶著新作品上舞台，「要讓這個世界一直記得你，不能只靠『過去』，你的『未來』也要能站得住腳。」

才氣如他，如今最大的敵人或許只是時間不足。但對周杰倫來說，這樣的拉扯並不是壞事，而是創作與表演最自然的循環。