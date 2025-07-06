從模特兒到銀幕旅人 坂口健太郎的低調告白

在韓星佔據娛樂圈大半注意力之際，坂口健太郎以純粹的少年感、自然的演技和意外的反差萌，讓其獨特魅力席捲全亞洲。VOGUE TAIWAN 七月號的封面人物——坂口健太郎，與團隊在初夏來到台北，他頂著亮金色髮型，看起來有點叛逆不羈，與上次他來台灣時的沈穩黑髮造型有著極大不同。少年感在他身上並非單指外表，而是一種面對世界的溫柔、真誠，這也是坂口與生俱來的迷人魅力。在攝影師Troy Wang的鏡頭下，加上造型師Chenyu為他搭配的輕鬆夏裝，他就像個來到台北旅居的旅人，租下一間老公寓，閒晃在城市巷弄之間。很多時候，正是透過旅人的眼睛，我們才能重新看見自己生活的城市，發現新的靈感與確幸。那種初來乍到的視角，常常讓日常變得特別。

模特兒的自然魅力

由讀者模特兒轉往演員發展的坂口健太郎並非一夕爆紅，他19歲時成為雜誌專屬模特兒，當時還是普通大學生的他，被雜誌編輯稱為「擁有單純的魅力」而入選。淺棕色瞳孔和白皙皮膚、淡淡的單眼皮與細長的身形，讓他迅速成為了「初戀感」、「少年感」的同義詞。相較過去嚮往的男子氣概，也成為了一種新世代男性的溫柔投影。一種對男性審美的新鮮視角。

他坦言，自己從未想過成為名人，「在出道前，我只是個普通的大學生。每天過著上課、打工、跟朋友見面、回家的平凡生活。當時的我不確定自己未來的夢想，也沒有想過從事什麼工作，可以說是正處在一段『摸索著自己究竟可以做些什麼』的時期。」

在從模特兒轉型成演員的路上，他逐漸在日本累積人氣。2015年，他與攝影師川島小鳥合作攝影集《坂道》，還到台灣拍攝了一系列照片，現在，回去看川島鏡頭下的坂口健太郎，就能知道這位演員的獨特之處。他舉手投足間都有著生活感的不做作魅力，他不怕鏡頭，能將虛構的戲劇帶上自然的濾鏡，讓一切荒誕的劇本都變成了日常，而這，剛好是一名好演員最重要的能力。

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戲劇改變了一切

這樣的坂口就此迎來了事業的突破期，2014年，他以電影《365平安日：幸福的呼吸》踏入戲劇圈。雖然只是配角，卻足以讓觀眾記住這個氣質獨特的男孩。出道演員的第二年，就出演6部電影，並以《64：史上最凶惡綁架撕票事件 前篇》獲得日本電影學院獎最佳新人演員獎。

而後在《女主角失格》、《再見的延續》中也表現亮眼，讓台灣影迷印象最深刻的，可能是《餘命10年》中與小松菜奈共演的虐心之戀，讓這部電影成為新一代純愛經典。坂口不只是戀愛專門戶，他也不斷拓展其角色可能性，在黑幫電影《HELL DOGS：竹之家》中飾演的室岡，就讓他感受非常深刻，他也因這部出色的表現，獲得日本電影學院獎最佳男配角獎。

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電影的全新挑戰

今年，他與硬底子演員渡邊謙合作《盤上的向日葵》，就是一部讓人期待的新作。改編自柚月裕子同名小説，由熊澤尚人編導，即將於10月31日在日上映。坂口說：「我飾演的主角上条桂介，是個透過將棋而被身邊的人拯救、但也因此被傷害、甚至被憎恨的角色。本片可說是一部情感糾葛、極其複雜的作品。讀劇本的時候就感覺得到劇情的份量，我至今都還記得在現場時，跟前輩演員渡邊謙和導演一起全力投入、瘋狂拍攝的感覺，好像能體驗作品中的血、淚、汗，感受到很強大的能量。」

「坦白說，我不是那種一定要達成什麼成就的人。」坂口對我說：「演員這份工作的意義，往往來自於能夠親身參與讓看我作品的觀眾、或是身邊的人深受感動的瞬間。只要身為演員，我就能不斷地透過作品，接觸並見證這些動人的時刻。我想如果要保持熱情、堅持下去，最重要的還是『去喜歡人』這件事。」

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我是一個愛自己的人

在上次的專訪中，坂口提到自己對愛的想法，獲得廣大回應，他說：「要先讓自己過得開心，生活得很好，在很愛自己、身心靈都有餘裕的情況下，才能去對別人好，也才能理解到真正的溫柔是什麼。」但究竟該如何落實「愛自己」這件事呢？坂口陷入沈思說：「這答案可能會有點矛盾，但我覺得，感謝自己對於他人的需要，其實就是愛自己，只要能仔細地做好這點，就會讓我覺得自己內心對『愛』的包容力也跟著變大了。」

隨著知名度漸漸提升，今年，坂口還出任大阪2025年世界博覽會「KOREA Connected」的韓國觀光名譽宣傳大使。在亞洲有這麼高的人氣，他笑說完全始料未及。「我內心一方面覺得這是莫大的光榮、但一方面又覺得『選我真的可以嗎？』這兩種情緒，至今仍在我心中交錯著。」就像他在訪問時最後問我：「台灣粉絲究竟喜歡我什麼？」

謹慎、內斂又謙虛的他，從來不把人氣作為理所當然，而是在成為更好男演員的路上努力，戒慎恐懼的繼續前行。

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一個快樂、愛打高爾夫球的普通人

如今在事業上升期的他，會有想改變的事情嗎？「如果能回到過去，我確實有想要改變的事情。不過，與其說是想對過去的自己說些什麼，我反而更常想著：『如果當時有對那個人說出口就好了。』我不太會想要修正過去的失敗，也不會覺得如果當時做了別的選擇會更好。過去的我就是過去的我，哪怕曾經失敗，也希望他能保持快樂地活下去。」

在這樣名人被暴露在網路上的世代裡，除了顏值上的好看，坂口健太郎還給人一種很真的感覺，或許有點奇妙、古怪和敏感，但他絕對是個情感豐沛且非常能夠理解人心、讀懂空氣的演員。無論是每次遇到粉絲時賣力揮手，或是用「一生懸命」的方式作出臉頰愛心，都讓人感受到他正在努力傳遞正面氣場。

就如他的人生座右銘：「稻穗越是豐實，頭就垂得越低。」他說：「這句話對我影響很深，隨著一個人在學問或品德上的修養越深刻，就越應該要懂得以更加謙遜的姿態對待他人。我希望自己一直都可以這樣，用謙遜的態度迎接我往後即將到來的所有人生。」