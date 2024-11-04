從演員成為編劇、監製、導演…張艾嘉活在電影裡：甘之如飴

【Photographer Joshua Lin，Editor and Text Nicole Lee，Stylist and Fashion Managing Editor Chen Yu，Makeup Annie Chan，Hair Ben Lee，Producer Nelly Yang，Talent Manager Sylvie Yeh】

VOGUE TAIWAN 十一月號封面故事，聚焦於金馬獎入圍的演員與電影工作者，並榮幸請來備受讚譽的演員兼導演張艾嘉擔任本期封面人物，在這由男性主導的產業中，張艾嘉憑著編導才華開創新格局，影視作品也在全球影壇贏得廣泛的認可與讚賞，她輝煌的成就讓本期金馬主題更添了一縷光輝。

無論是張艾嘉本人，還是她創作的電影、或飾演過的角色，都有一種踏實的生活感，這種真實，其他演員難以企及。她靈動的雙眼這麼多年來從未改變，眼神底的光彩依舊，你可以明顯感受到那是鏡頭鍾愛的眼神，只要鎂光燈一在她身上，她彷彿就能夠訴說一個又一個動人故事。

張艾嘉身著白色寬袖設計上衣、Le Damier de Louis Vuitton系列黃金鑽石項鍊 LOUIS VUITTON

一個關於女兒、母親和女性的故事

在這個浮躁的時代，《女兒的女兒》顯得特別慢條斯理，它是一部徹徹底底的文藝片，用不慌不忙的步調講述了一個戲劇性的故事，在那讓人驚訝的轉折背後，帶著對同志族群的關懷和全女性視角。

張姐說：「拍攝現場特別安靜，因為這部戲情緒很重，有些戲我不能夠做太多次。我跟奕兒、嘉欣對戲也好舒服，我們很像是一家人。你看我跟奕兒根本只見過一兩次面，可是當我看到她的時候，真的覺得她就是電影裡死皮賴臉的女兒。所以為什麼這部戲會感人，是因為大家都很真。」

悲傷可以輕如鴻毛

張艾嘉在電影中飾演的金艾霞以極其豐富的層次，精彩刻畫出一位矛盾的母親，關於大女兒和二女兒，關於紐約與台北兩地的過去和現在，也關於生與死。硬底子的功力自然收放自如，看電影時，覺得眼前的人就是金艾霞。

「其實我一直跟導演講，我不想從頭到尾哭到底，可是很多場戲我都不自主會掉下眼淚。那個悲傷其實是更深層的，我希望把那個悲傷一直壓，該收就收，該放就放。直到最後，打電話跟祖兒講說我要帶她回家那一段，真的是忍不住了。」不只是張艾嘉忍不住，相信看過電影的觀眾也很難不落下眼淚，細膩自然的情緒，深深感染著每一顆柔軟的心。

張艾嘉身著黑色毛絨短版上衣 PRADA

滿山亂跑的孩子愛上了電影

18歲那年，張艾嘉在香港出道，一開始是被相中作為歌手，後來她與當時最大的嘉禾影業簽約，但這段日子並不長，她發現自己在那裡只能有兩條路，要不當花瓶，要不成為女打仔，這兩種都不是她想要的。幾年後，她以《碧雲天》斬獲金馬獎最佳女配角，在娛樂圈站穩腳步。後來經歷了華語電影的各種變遷，她也從演員成為了編劇、監製、導演，這一路走來不易，但她甘之如飴。

張艾嘉從來不是那種循規蹈矩的孩子，她說自己年輕時就是喜歡光著腳滿山亂跑，穿著迷你裙，活得像嬉皮，瘋狂的事情沒少做過，喜歡挑戰，喜歡大家一起玩。「當然現在年紀大了有責任義務，但前幾年做舞台劇《仲夏夜之夢》演出14個角色，就是一種光著腳滿山亂跑的感覺。你不用管它是什麽就是去試試看嘛，不要怕失敗。現在的人都太怕失敗了，我還是一個比較經得起考驗的人吧，大概我已經沒有什麼安全網了。」

提攜後輩是使命

不只是全方位才女，張艾嘉對提攜後輩向來不遺餘力。《女兒的女兒》黃熙之外，她時常跟年輕導演合作，她說自己能透過年輕人的雙眼，重新找到電影的魅力。她也在第54屆金馬獎時接侯孝賢的棒，成為執行委員會主席，她上任期間，便做了一個青年團。

張艾嘉深知，當下各家串流平台百花齊放的影視業，並非表面看似光鮮，從業人員反而更加辛苦，因為考慮的事情太多了。現在的時代，身為一個導演要管發行、資金、行銷，曾經經歷過影視黃金時代的她說：「以前就是一部戲接一部戲。現在大環境面臨的競爭更多，你的挑戰也更多，一旦這種擔心多了就變得比較複雜，電影就沒有那麼純粹。」張姐繼續說：「我想跟現在的孩子說，把鞋子脫掉，不要怕。就滿山遍野的去跑吧。」

張艾嘉身著駝色翻領大衣、羽毛飾邊粉色中長裙、黑色高跟鞋 all by PRADA 膚色內襯背心 造型私物

不停歇嘗試新事物

張姐對工作、對生活的熱情與動力讓人欽羨，不只是有新電影和新書，這次與楊祐寧、柯佳嬿、王大陸則是在蘇美島開了《艾嘉食堂》。她之所以會答應，首要是因為自己喜歡做飯，看了《尹食堂》之後，也喜歡原版的氣氛。她也認為不需要每個作品都要如此沈重，帶給觀眾快樂的情緒也很重要。

「我沒有把它當作是一個秀，真的是沒有劇本，隨機看發生什麼事情就記錄。我覺得整個團隊很好，跟我搭配的名人也很棒，我們就是快快樂樂的在蘇美島做了12天的工作，努力的接客，希望把歡樂帶給觀眾。」

好好生活，好好創作

在男性主導的電影工業，張艾嘉無疑是少數關注女性覺醒、成長的導演，這與她的人生經驗緊緊相扣。你可以從她演的、寫的、導的電影，感受到她的歷練和憧憬為何，她關注的又是什麼。「我沒有老把年紀掛在嘴巴上，我自己的確還有這個體力。我們做演員是有某些責任，你怎麼站出來，你怎麼過你的日子，觀眾都會看見。如果觀眾只喜歡你的容顏，容顏會老去，如果要喜歡你夠長久，必須有一個好的生活態度。」

她在國家文藝獎的獲獎感言是這麼寫的：「因為演戲，它讓我在成長的路上得到情感的釋放和學習對人的關注。它成為我的世界，也養活了我50多年。因為走向幕後創作，我更貼近了人生，穿梭於真實和虛幻之中，樂此不疲。有時感嘆，有時感恩；感嘆在戲劇人生中總是催人快速成長，但又明白了沒有戲劇，人生就不是人生。」

那些曾經的跌宕起伏，那些生命中的悲歡離合都成了她的養分。戲如人生，人生如戲，縱橫影壇半世紀的張艾嘉，從沒想過停止創作，也從未停下腳步。這位有著自由率性的靈魂的全方位才女，的確跨越了世代，在電影圈裡留下濃墨重彩的一筆。