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從演員成為編劇、監製、導演…張艾嘉活在電影裡：甘之如飴

聯合新聞網／ VOGUE
張艾嘉身著白色金屬水鑽刺繡襯衫 PRADA
張艾嘉身著白色金屬水鑽刺繡襯衫 PRADA

【Photographer Joshua Lin，Editor and Text Nicole Lee，Stylist and Fashion Managing Editor Chen Yu，Makeup Annie Chan，Hair Ben Lee，Producer Nelly Yang，Talent Manager Sylvie Yeh】

VOGUE TAIWAN 十一月號封面故事，聚焦於金馬獎入圍的演員與電影工作者，並榮幸請來備受讚譽的演員兼導演張艾嘉擔任本期封面人物，在這由男性主導的產業中，張艾嘉憑著編導才華開創新格局，影視作品也在全球影壇贏得廣泛的認可與讚賞，她輝煌的成就讓本期金馬主題更添了一縷光輝。

無論是張艾嘉本人，還是她創作的電影、或飾演過的角色，都有一種踏實的生活感，這種真實，其他演員難以企及。她靈動的雙眼這麼多年來從未改變，眼神底的光彩依舊，你可以明顯感受到那是鏡頭鍾愛的眼神，只要鎂光燈一在她身上，她彷彿就能夠訴說一個又一個動人故事。

張艾嘉身著白色寬袖設計上衣、Le Damier de Louis Vuitton系列黃金鑽石項鍊 LOUIS VUITTON
張艾嘉身著白色寬袖設計上衣、Le Damier de Louis Vuitton系列黃金鑽石項鍊 LOUIS VUITTON

一個關於女兒、母親和女性的故事

在這個浮躁的時代，《女兒的女兒》顯得特別慢條斯理，它是一部徹徹底底的文藝片，用不慌不忙的步調講述了一個戲劇性的故事，在那讓人驚訝的轉折背後，帶著對同志族群的關懷和全女性視角。

張姐說：「拍攝現場特別安靜，因為這部戲情緒很重，有些戲我不能夠做太多次。我跟奕兒、嘉欣對戲也好舒服，我們很像是一家人。你看我跟奕兒根本只見過一兩次面，可是當我看到她的時候，真的覺得她就是電影裡死皮賴臉的女兒。所以為什麼這部戲會感人，是因為大家都很真。」

悲傷可以輕如鴻毛

張艾嘉在電影中飾演的金艾霞以極其豐富的層次，精彩刻畫出一位矛盾的母親，關於大女兒和二女兒，關於紐約與台北兩地的過去和現在，也關於生與死。硬底子的功力自然收放自如，看電影時，覺得眼前的人就是金艾霞。

「其實我一直跟導演講，我不想從頭到尾哭到底，可是很多場戲我都不自主會掉下眼淚。那個悲傷其實是更深層的，我希望把那個悲傷一直壓，該收就收，該放就放。直到最後，打電話跟祖兒講說我要帶她回家那一段，真的是忍不住了。」不只是張艾嘉忍不住，相信看過電影的觀眾也很難不落下眼淚，細膩自然的情緒，深深感染著每一顆柔軟的心。

張艾嘉身著黑色毛絨短版上衣 PRADA
張艾嘉身著黑色毛絨短版上衣 PRADA

滿山亂跑的孩子愛上了電影

18歲那年，張艾嘉在香港出道，一開始是被相中作為歌手，後來她與當時最大的嘉禾影業簽約，但這段日子並不長，她發現自己在那裡只能有兩條路，要不當花瓶，要不成為女打仔，這兩種都不是她想要的。幾年後，她以《碧雲天》斬獲金馬獎最佳女配角，在娛樂圈站穩腳步。後來經歷了華語電影的各種變遷，她也從演員成為了編劇、監製、導演，這一路走來不易，但她甘之如飴。

張艾嘉從來不是那種循規蹈矩的孩子，她說自己年輕時就是喜歡光著腳滿山亂跑，穿著迷你裙，活得像嬉皮，瘋狂的事情沒少做過，喜歡挑戰，喜歡大家一起玩。「當然現在年紀大了有責任義務，但前幾年做舞台劇《仲夏夜之夢》演出14個角色，就是一種光著腳滿山亂跑的感覺。你不用管它是什麽就是去試試看嘛，不要怕失敗。現在的人都太怕失敗了，我還是一個比較經得起考驗的人吧，大概我已經沒有什麼安全網了。」

提攜後輩是使命

不只是全方位才女，張艾嘉對提攜後輩向來不遺餘力。《女兒的女兒》黃熙之外，她時常跟年輕導演合作，她說自己能透過年輕人的雙眼，重新找到電影的魅力。她也在第54屆金馬獎時接侯孝賢的棒，成為執行委員會主席，她上任期間，便做了一個青年團。

張艾嘉深知，當下各家串流平台百花齊放的影視業，並非表面看似光鮮，從業人員反而更加辛苦，因為考慮的事情太多了。現在的時代，身為一個導演要管發行、資金、行銷，曾經經歷過影視黃金時代的她說：「以前就是一部戲接一部戲。現在大環境面臨的競爭更多，你的挑戰也更多，一旦這種擔心多了就變得比較複雜，電影就沒有那麼純粹。」張姐繼續說：「我想跟現在的孩子說，把鞋子脫掉，不要怕。就滿山遍野的去跑吧。」

張艾嘉身著駝色翻領大衣、羽毛飾邊粉色中長裙、黑色高跟鞋 all by PRADA 膚色內襯背心 造型私物
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不停歇嘗試新事物

張姐對工作、對生活的熱情與動力讓人欽羨，不只是有新電影和新書，這次與楊祐寧、柯佳嬿、王大陸則是在蘇美島開了《艾嘉食堂》。她之所以會答應，首要是因為自己喜歡做飯，看了《尹食堂》之後，也喜歡原版的氣氛。她也認為不需要每個作品都要如此沈重，帶給觀眾快樂的情緒也很重要。

「我沒有把它當作是一個秀，真的是沒有劇本，隨機看發生什麼事情就記錄。我覺得整個團隊很好，跟我搭配的名人也很棒，我們就是快快樂樂的在蘇美島做了12天的工作，努力的接客，希望把歡樂帶給觀眾。」

好好生活，好好創作

在男性主導的電影工業，張艾嘉無疑是少數關注女性覺醒、成長的導演，這與她的人生經驗緊緊相扣。你可以從她演的、寫的、導的電影，感受到她的歷練和憧憬為何，她關注的又是什麼。「我沒有老把年紀掛在嘴巴上，我自己的確還有這個體力。我們做演員是有某些責任，你怎麼站出來，你怎麼過你的日子，觀眾都會看見。如果觀眾只喜歡你的容顏，容顏會老去，如果要喜歡你夠長久，必須有一個好的生活態度。」

她在國家文藝獎的獲獎感言是這麼寫的：「因為演戲，它讓我在成長的路上得到情感的釋放和學習對人的關注。它成為我的世界，也養活了我50多年。因為走向幕後創作，我更貼近了人生，穿梭於真實和虛幻之中，樂此不疲。有時感嘆，有時感恩；感嘆在戲劇人生中總是催人快速成長，但又明白了沒有戲劇，人生就不是人生。」

那些曾經的跌宕起伏，那些生命中的悲歡離合都成了她的養分。戲如人生，人生如戲，縱橫影壇半世紀的張艾嘉，從沒想過停止創作，也從未停下腳步。這位有著自由率性的靈魂的全方位才女，的確跨越了世代，在電影圈裡留下濃墨重彩的一筆。

張艾嘉身著黑色毛絨短版上衣 PRADA(1)
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