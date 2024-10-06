迎接40歲！桂綸鎂認「法令紋變深」 不焦慮、期待展現不完美

聯合新聞網／ VOGUE
桂綸鎂配戴Sport頂級珠寶系列Chanel Print項鍊、耳環；黑色絨面印花透膚連身裙 all by CHANEL
桂綸鎂配戴Sport頂級珠寶系列Chanel Print項鍊、耳環；黑色絨面印花透膚連身裙 all by CHANEL

【Photographer Kuo Fang Wei，Editor and Text Nicole Lee，Stylist and Fashion Managing Editor Chen Yu，Makeup May Yao，Hair Sydni Liu from ZOOM Hairstyling，Talent Manager Sylvie Yeh】

VOGUE TAIWAN十月號封面故事，聚焦在幾位傑出女性藝術家、時尚潮人與表演者的世界。自從在2021年12月封面刊登桂綸鎂後，她一路詮釋了多樣的角色，其中一些讓人驚喜，展現她的冒險精神與樂於走出舒適圈的態度。而她唯一不變的，是那份蓬勃生命力與永恆優雅，無論在螢幕內外都如此耀眼。

桂綸鎂總是能用作品讓人進入一種共感的現實，不管是恬淡清冷、帶著少年氣的叛逆又或是文藝清新的女子，在大銀幕上，她就像是老朋友一樣，更成為了這代文藝青年的集體記憶。即便已入行二十年，她還是不斷給出讓人意想不到的新作品，就像近期的好萊塢電影《台北追緝令》。

這是我生命中珍貴的禮物

這部開拍前就備受注目的電影，由曾因《露西》來台拍片的盧貝松身兼編劇與監製，黃嘉智導演。桂綸鎂的角色不是日常小清新，而是一名神秘頂級車手「喬伊」；她更是一名有故事，外表堅韌，內心帶著創傷的女子。在電影中，她與路克伊凡斯(Luke Evans)、姜成鎬同台飆戲，桂綸鎂將這個有著複雜人性的角色演繹得真切誠懇，盧貝松更不吝稱讚「桂綸鎂是亞洲最好的女演員」。

透過《台北追緝令》節奏緊湊的劇情、動作刺激場面和華麗的運鏡，看著熟悉的台北街頭場景，在好萊塢的濾鏡下奇幻了起來。那個總是陪著我們在大銀幕一同惆悵、一塊成長的桂綸鎂，也以這個層次分明的角色，再度讓人看見她身上不滅的演員魂。

全然專業的劇組團隊

這部電影拍攝期僅只一個月，桂綸鎂從進組的第一天就驚豔於團隊的專業、效率與準確，「如果演員不滿意自己的表演，劇組會讓你做到滿意為止。盧貝松團隊的場景是方圓百里內只有演員、攝影師、燈光師、收音師，讓演員更進入狀況，讓我們完全相信這個場景是真實的，真的非常幸福。」

而一提到這次與盧貝松的合作經驗，小鎂眼睛裡閃閃發光，熱切地跟我分享這一切是多麽不可思議。「這是我演員生涯裡一個非常寶貴的經驗，也是我生命裡很珍貴的一份禮物。我一開始就期望自己全然放下過往的各種經驗，像是一個空的瓶子，去看看別人怎麼對待工作和生活。」

桂綸鎂身著黑色拉鍊露肩背心 CHANEL
桂綸鎂身著黑色拉鍊露肩背心 CHANEL

跟盧貝松合作的火花

桂綸鎂過去從作品裡認識盧貝松，以為他是那種即興揮灑的導演，但直到這次合作，她才知道盧貝松在那看似瀟灑的隨機揮灑下，做了多少的功課，「大家看到這種即興的創作，事實上是盧貝松下足努力，才能看起來如此輕鬆。我認識他之後，才發現他是一個內在非常純粹，對於創作極其專注，一生懸命的創作者。」

與大導演合作，小鎂也坦言有一種靈魂被注視的感受。「因為他的經驗非常豐富，所以他幾乎一眼就看穿了我。完全知道我的擔心，和本質上對待表演的不確定性與不自信。他一開始就跟我說，你要相信自己擁有的東西，不要害怕去展現它。因為他，我建立了非常充足的信心，他手把手一路帶著我把人物建立起來，經歷這段旅程。」

純聲音的表演

桂綸鎂的確是一名很特別的演員，你可以在大銀幕看見她出演好萊塢鉅片《台北追緝令》，也能在一些小型的藝術計畫裡與她不期而遇。今年七月時，她擔任公視與日本NHK合製紀錄片《神木之森：阿里山森林鐵道紀行》的華語旁白，用溫柔的嗓音讀出阿里山鐵路的前世今生；去年也為台法AR擴增實境作品，討論民權運動之作的《黑》做了聲音導覽。在這兩個作品之外，之後還會有一個作品跟聲音表演相關。

可能這是身為演員的小鎂所感知的某一種使命吧，不只是表演，也能用她感性的聲線，導出更需要被人知曉的故事，可能是台灣的阿里山，又或是當初黑人遭受不公平對待的事實。不同類型的展現方式，比如說AR，能夠讓她用更多元的角度去參與、認識這個世界，還能夠觸及不同的人群，只要多一個人知道，都是有意義的。不只是表演能有渲染力，發聲，即產生力量，也是小鎂堅定的信念。

桂綸鎂配戴Sport頂級珠寶系列Gold Slider項鍊、戒指、Chanel Print Black & White手環；白色粗花呢襯衫夾克、排釦背心、雷射印花牛仔褲 all by CHANEL
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演員這段旅程

這些年來，桂綸鎂演出的經典角色早已深印在我們這一輩人--《藍色大門》少年氣的孟克柔，《不能說的祕密》古靈精怪的路小雨，《女朋友。男朋友》的林美寶。而後的《聖誕玫瑰》、《白日焰火》、《德布西森林》、《南方車站的聚會》、《腿》更是讓她被封為文藝片女神。

回顧自己過去的表演，桂綸鎂說：「每個角色之於我，都是某一個我的部分的延伸或放大。」她覺得自己與角色的關係是連動的，「我在做角色功課或演繹的時候，會覺得她也在影響著我，每一個作品也連動著我自己的生活。所以我有時候會開玩笑說，或許有一天我不演戲了，把所有的作品綜合起來就會是我吧。每一個作品都像我的寶貝，是我萬中選一，花了好長的時間去思考、想像、同理才產出的。」

生命中最奢侈的事

在此起彼落的快門聲中，小鎂穿戴著香奈兒Sport系列頂級珠寶，這樣的珠寶配飾無疑象徵著全然的奢華，而對桂綸鎂而言，生活中能夠想像到最奢侈的一件事情，並不是名貴的華服，也非動輒上億的珠寶，而是生活中相知相惜的夥伴。

總是帶來正能量的桂綸鎂，坦言自己跟所有人一樣，有時候也會遇到低潮，可能無關工作與生活，單純是心靈上的一個坎。但人生就是這麼剛好，在她往前相當吃力的情況下，碰到了盧貝松和這部電影。「我不知道老天爺會給我這麼寶貴的禮物，但是我唯一知道的是往前走，我確信迷霧的前方一定會有一個什麼，因為任何微小的改變，都能夠帶來不同。」

桂綸鎂配戴Sport頂級珠寶系列Graphic Line耳環、黑色皮革襯衫夾克 CHANEL
桂綸鎂配戴Sport頂級珠寶系列Graphic Line耳環、黑色皮革襯衫夾克 CHANEL

迎接更有生命力的自己

「我很喜歡看到女演員們在大銀幕的皺紋、雀斑和瑕疵。你看茱麗葉畢諾許、伊莎貝雨蓓特寫的鏡頭，就能感受到生命力，你會知道這些角色不只是樣板，而是一個活生生的人，我也很期待自己日後的作品保留這些不完美。我當然也有發現自己的外在改變，我的法令紋變深，多了過敏，要更注意飲食和運動，但是我並沒有焦慮，我覺得這是一個必然的過程。」

迎接人生的40歲，桂綸鎂也想繼續擁抱下一個選擇--或許是繼續遇到喜歡的創作，然後思索一齣跳舞的表演，如果天時地利人和，做一件裝置藝術的作品。又或者只是好好地看一個展覽，跟愛的人們吃一頓晚餐。「對現在的我而言，最享受的就是好好珍惜每一個選擇，然後愛它，盡情的創作就好。」她這麼說。

桂綸鎂配戴Sport頂級珠寶系列Sport 5項鍊、水洗牛仔夾克 CHANEL
桂綸鎂配戴Sport頂級珠寶系列Sport 5項鍊、水洗牛仔夾克 CHANEL

戲劇像是桂綸鎂跟大眾的一個通道，讓她隨性穿梭於真實和想像間。她無疑活得很出世，很灑脫，很多人評價她的氣質很仙、恬淡又文藝--即便她本人並不這麼認為。但這個率性又俐落，永遠留著短髮的女孩，的確用那難以被塵世沾染的氣質，讓大銀幕上的女性形象有了更多不一樣的風貌。

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