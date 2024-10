迎接40歲！桂綸鎂認「法令紋變深」 不焦慮、期待展現不完美

【Photographer Kuo Fang Wei,Editor and Text Nicole Lee,Stylist and Fashion Managing Editor Chen Yu,Makeup May Yao,Hair Sydni Liu from ZOOM Hairstyling,Talent Manager Sylvie Yeh】

VOGUE TAIWAN十月號封面故事,聚焦在幾位傑出女性藝術家、時尚潮人與表演者的世界。自從在2021年12月封面刊登桂綸鎂後,她一路詮釋了多樣的角色,其中一些讓人驚喜,展現她的冒險精神與樂於走出舒適圈的態度。而她唯一不變的,是那份蓬勃生命力與永恆優雅,無論在螢幕內外都如此耀眼。

桂綸鎂總是能用作品讓人進入一種共感的現實,不管是恬淡清冷、帶著少年氣的叛逆又或是文藝清新的女子,在大銀幕上,她就像是老朋友一樣,更成為了這代文藝青年的集體記憶。即便已入行二十年,她還是不斷給出讓人意想不到的新作品,就像近期的好萊塢電影《台北追緝令》。

這是我生命中珍貴的禮物

這部開拍前就備受注目的電影,由曾因《露西》來台拍片的盧貝松身兼編劇與監製,黃嘉智導演。桂綸鎂的角色不是日常小清新,而是一名神秘頂級車手「喬伊」;她更是一名有故事,外表堅韌,內心帶著創傷的女子。在電影中,她與路克伊凡斯(Luke Evans)、姜成鎬同台飆戲,桂綸鎂將這個有著複雜人性的角色演繹得真切誠懇,盧貝松更不吝稱讚「桂綸鎂是亞洲最好的女演員」。

透過《台北追緝令》節奏緊湊的劇情、動作刺激場面和華麗的運鏡,看著熟悉的台北街頭場景,在好萊塢的濾鏡下奇幻了起來。那個總是陪著我們在大銀幕一同惆悵、一塊成長的桂綸鎂,也以這個層次分明的角色,再度讓人看見她身上不滅的演員魂。

全然專業的劇組團隊

這部電影拍攝期僅只一個月,桂綸鎂從進組的第一天就驚豔於團隊的專業、效率與準確,「如果演員不滿意自己的表演,劇組會讓你做到滿意為止。盧貝松團隊的場景是方圓百里內只有演員、攝影師、燈光師、收音師,讓演員更進入狀況,讓我們完全相信這個場景是真實的,真的非常幸福。」

而一提到這次與盧貝松的合作經驗,小鎂眼睛裡閃閃發光,熱切地跟我分享這一切是多麽不可思議。「這是我演員生涯裡一個非常寶貴的經驗,也是我生命裡很珍貴的一份禮物。我一開始就期望自己全然放下過往的各種經驗,像是一個空的瓶子,去看看別人怎麼對待工作和生活。」

桂綸鎂身著黑色拉鍊露肩背心 CHANEL

跟盧貝松合作的火花

桂綸鎂過去從作品裡認識盧貝松,以為他是那種即興揮灑的導演,但直到這次合作,她才知道盧貝松在那看似瀟灑的隨機揮灑下,做了多少的功課,「大家看到這種即興的創作,事實上是盧貝松下足努力,才能看起來如此輕鬆。我認識他之後,才發現他是一個內在非常純粹,對於創作極其專注,一生懸命的創作者。」

與大導演合作,小鎂也坦言有一種靈魂被注視的感受。「因為他的經驗非常豐富,所以他幾乎一眼就看穿了我。完全知道我的擔心,和本質上對待表演的不確定性與不自信。他一開始就跟我說,你要相信自己擁有的東西,不要害怕去展現它。因為他,我建立了非常充足的信心,他手把手一路帶著我把人物建立起來,經歷這段旅程。」

純聲音的表演

桂綸鎂的確是一名很特別的演員,你可以在大銀幕看見她出演好萊塢鉅片《台北追緝令》,也能在一些小型的藝術計畫裡與她不期而遇。今年七月時,她擔任公視與日本NHK合製紀錄片《神木之森:阿里山森林鐵道紀行》的華語旁白,用溫柔的嗓音讀出阿里山鐵路的前世今生;去年也為台法AR擴增實境作品,討論民權運動之作的《黑》做了聲音導覽。在這兩個作品之外,之後還會有一個作品跟聲音表演相關。

可能這是身為演員的小鎂所感知的某一種使命吧,不只是表演,也能用她感性的聲線,導出更需要被人知曉的故事,可能是台灣的阿里山,又或是當初黑人遭受不公平對待的事實。不同類型的展現方式,比如說AR,能夠讓她用更多元的角度去參與、認識這個世界,還能夠觸及不同的人群,只要多一個人知道,都是有意義的。不只是表演能有渲染力,發聲,即產生力量,也是小鎂堅定的信念。

桂綸鎂配戴Sport頂級珠寶系列Gold Slider項鍊、戒指、Chanel Print Black & White手環;白色粗花呢襯衫夾克、排釦背心、雷射印花牛仔褲 all by CHANEL

演員這段旅程

這些年來,桂綸鎂演出的經典角色早已深印在我們這一輩人--《藍色大門》少年氣的孟克柔,《不能說的祕密》古靈精怪的路小雨,《女朋友。男朋友》的林美寶。而後的《聖誕玫瑰》、《白日焰火》、《德布西森林》、《南方車站的聚會》、《腿》更是讓她被封為文藝片女神。

回顧自己過去的表演,桂綸鎂說:「每個角色之於我,都是某一個我的部分的延伸或放大。」她覺得自己與角色的關係是連動的,「我在做角色功課或演繹的時候,會覺得她也在影響著我,每一個作品也連動著我自己的生活。所以我有時候會開玩笑說,或許有一天我不演戲了,把所有的作品綜合起來就會是我吧。每一個作品都像我的寶貝,是我萬中選一,花了好長的時間去思考、想像、同理才產出的。」

生命中最奢侈的事

在此起彼落的快門聲中,小鎂穿戴著香奈兒Sport系列頂級珠寶,這樣的珠寶配飾無疑象徵著全然的奢華,而對桂綸鎂而言,生活中能夠想像到最奢侈的一件事情,並不是名貴的華服,也非動輒上億的珠寶,而是生活中相知相惜的夥伴。

總是帶來正能量的桂綸鎂,坦言自己跟所有人一樣,有時候也會遇到低潮,可能無關工作與生活,單純是心靈上的一個坎。但人生就是這麼剛好,在她往前相當吃力的情況下,碰到了盧貝松和這部電影。「我不知道老天爺會給我這麼寶貴的禮物,但是我唯一知道的是往前走,我確信迷霧的前方一定會有一個什麼,因為任何微小的改變,都能夠帶來不同。」

桂綸鎂配戴Sport頂級珠寶系列Graphic Line耳環、黑色皮革襯衫夾克 CHANEL

迎接更有生命力的自己

「我很喜歡看到女演員們在大銀幕的皺紋、雀斑和瑕疵。你看茱麗葉畢諾許、伊莎貝雨蓓特寫的鏡頭,就能感受到生命力,你會知道這些角色不只是樣板,而是一個活生生的人,我也很期待自己日後的作品保留這些不完美。我當然也有發現自己的外在改變,我的法令紋變深,多了過敏,要更注意飲食和運動,但是我並沒有焦慮,我覺得這是一個必然的過程。」

迎接人生的40歲,桂綸鎂也想繼續擁抱下一個選擇--或許是繼續遇到喜歡的創作,然後思索一齣跳舞的表演,如果天時地利人和,做一件裝置藝術的作品。又或者只是好好地看一個展覽,跟愛的人們吃一頓晚餐。「對現在的我而言,最享受的就是好好珍惜每一個選擇,然後愛它,盡情的創作就好。」她這麼說。

桂綸鎂配戴Sport頂級珠寶系列Sport 5項鍊、水洗牛仔夾克 CHANEL

戲劇像是桂綸鎂跟大眾的一個通道,讓她隨性穿梭於真實和想像間。她無疑活得很出世,很灑脫,很多人評價她的氣質很仙、恬淡又文藝--即便她本人並不這麼認為。但這個率性又俐落,永遠留著短髮的女孩,的確用那難以被塵世沾染的氣質,讓大銀幕上的女性形象有了更多不一樣的風貌。