表現不好時曾焦慮到難入眠…金智媛曝見《淚之女王》初版劇本：結局超衝擊

【Editor and Text Nicole Lee、Fashion Managing Editor Chen Yu、Photographer Kim Jee June、Stylist Lim Jin、Makeup Artist Jo Eun Bee、Hair Stylist Jo Da Mi、Production Kim Mi Kang、 Translator Jenny Lin、Talent Manager Sylvie Yeh】

韓劇讓人癡迷，令人心臟爆擊，隨著劇情起伏笑顏逐開又傷心落淚。《淚之女王》可說是今年最被討論的現象級韓劇，不只最終集創下tvN史上收視率第一、開播後在Netflix四十多個國家排行榜前十名，在全亞洲爆紅。《淚之女王》由名編劇朴智恩執筆，過去作品有《來自星星的你》、《愛的迫降》等熱門劇集，在推出前就備受期待。

在VOGUE TAIWAN 9月號的封面故事中，金智媛完美展示了「端莊」(demure)，精緻且低調的造型，與她在熱門韓劇《淚之女王》中飾演的洪海仁顯示出微妙的區隔。團隊特地前往首爾與金智媛見面，並請來攝影師Kim Hee Jung拍攝了一組更高雅內斂的照片，展現了這位演員更接近她真實生活中的一面。而低調、鮮少更新Instagram的她，現在的總粉絲人數也已經接近1,400萬人，但她依舊保持自己的風格，不因人氣而改變初衷。

好奇心讓我接下這個角色

「我喜歡能感動自己的劇。」在開滿繡球花的盛夏時分，我們在北村的韓屋與這位韓國人氣女演員會面。對於許多粉絲最關注的事情，就是她當初怎麼會想接下洪海仁這個角色?最初是因為她對故事線的好奇心，才想參與這部作品。

「第一次閱讀《淚之女王》初版劇本時，就覺得結局非常衝擊，對這個角色的內心產生了興趣，而且這是一個會讓人好奇海仁與其他人物們的情感關係會如何變化的劇本。此外，參與這個作品的其他演員都非常優秀，有很多讓人尊敬且值得學習的前輩們。」金智媛這麼說。

而出演冷漠傲嬌的大小姐角色，她坦言跟自己本人的個性相差甚遠。「我覺得自己與洪海仁這個角色的相似點並不多，真要說的話，我認為是責任感吧。透過這個角色讓我重新思考了責任感的意義，也對這個詞彙體悟了更多。」

金智媛身著格紋線條披肩外套、黑色高領上衣、格紋線條短裙、黑色漆皮釦帶高跟鞋 all by DIOR

形形色色的女性角色

16歲時，金智媛因為姣好的外型在街頭被星探發掘，從此走上了演藝圈之路。她一開始其實是練習生，參與歌唱、舞蹈、鋼琴、作詞作曲和演戲等相關培訓。但她後來發現，比起歌唱跳舞，更喜歡戲劇表演。2010年，她出演廣告，從那時起逐漸出現在公眾視野。

2013年，是她演藝事業的轉捩點，金智媛接下熱門韓劇《繼承者們》的劉瑞秋一角，這是個看似冷漠無情，心底卻寂寞孤單的角色，雖設定為反派，有著高嶺之花、養尊處優的態度，卻因為細膩、多層次的演出讓人產生共鳴。她也因此劇認識了編劇金銀淑，而後接演了《太陽的後裔》的軍醫尹明珠。而剛好這兩個角色，都讓她收穫許多韓國演藝大獎肯定。

演員就像專業的職人

金智媛過去的表演早已證明了自己是顏值演技兼具的實力派演員。她至今演出的角色都是忠於自我的女子。她演什麼像什麼，把每個角色都融入自己的詮釋，千變萬化的演技讓人驚艷，她也透過戲劇，成為了能夠表達自己的藝術家。

她的各個神作演出了女人的各式樣貌，不管是讓她打開知名度的《繼承者們》、《三流之路》崔愛羅、《太陽的後裔》尹明珠、《愛在大都會》的李恩梧以及《我的出走日記》迷惘的邊緣上班族廉美貞，都成為了韓劇的經典角色。就像她說的：「我希望有一天能形容自己像是『圍棋棋士』，一步一步地下棋。未來回頭看自己的職業生涯時，能成為有很多精彩作品的演員。」

金智媛身著黑色高領上衣、塗鴉字樣高開衩長裙、金屬耳環、長項鍊、戒指、黑色長靴 all by DIOR

敬業的表演者

金智媛的戲劇產量不算多，在近四年內只接了兩部劇，因為敬業的她更希望全心投入作品。就像怕水的她卻在《愛在大都會》飾演衝浪女子，就是因為被角色台詞打動，同時也想戰勝自身的恐懼。

金智媛說：「讓我更理解人們，也持續成長成更好的人，是成為演員的收穫。我是一個膽小且性格謹慎的人，不太會去接觸新事物，但因為工作的關係，不得不挑戰自己，與各式各樣的人相處，這讓我的世界變得更廣闊。」

她也坦言一開始對演戲並不是百分之百喜歡，曾在表現不好時感到焦慮，甚至難以入眠。「我總是小心翼翼，有時候它讓我感到困難，就像面對一項艱巨的任務。然而，隨著我一點一點地克服它，我越來越能體會到『我真的很喜歡表演。即使害怕，我也希望能做好這件事。』當我感受到這一點時，我意識到自己真的很愛這件事，而這種感覺也越來越強烈。」

屬於金智媛的時代

而這般在螢幕前光鮮亮麗的女明星，最讓粉絲津津樂道的卻是她私底下的反差。她因為飾演千金角色為人熟知，但私底下其實是韓國演藝圈的標準宅女。躺在沙發上看劇和看YouTube一整天，就是最理想的假日。MBTI是INFP的她，上綜藝節目時更被同劇演員指出超級內向，她無所適從的可愛害羞樣貌，也在網路上成為梗圖流傳。INFP所象徵的「溫柔的理想主義者」，或許也很能形容她的個性。

或許是害羞性格使然，金智媛在待人處事上有著清晰的邊界感，雖身為演員，卻對自我表達極為克制，不張揚也不喧囂，只希望用戲劇帶給大眾療癒。在這個人人都想迅速成名的社群時代，金智媛成為了一種獨特的存在。就像她特別提到的台灣見面會，就帶給她很多感動。「粉絲在見面會上為我準備的應援活動影片有上傳到YouTube上，我重新看了一次，眼淚又忍不住流了下來。

生活中的吉光片羽在戲劇中被美好濃縮，讓平凡的我們找到對生活的渴望。而將演員視為職人，努力耕耘的金智媛，就是所有在韓劇尋找撫慰

的人，最動人的存在。