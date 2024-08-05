拳后林郁婷合體羅嘉翎！回應性別爭議：像岳飛 被冠上莫須有的罪名

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隨著令人振奮的夏季奧運會到來，本期雜誌主題將著墨在讚頌運動員表現與體育精神。今年，由於奧運會在時尚之都巴黎舉行，使得種種時尚元素比以往更受矚目。比賽場館本身也展現出令人驚艷的時髦感，更進一步提升了奧運會的時尚焦點。

VOGUE TAIWAN八月號的雙封面分別展示了兩組傑出組合：拳擊選手林郁婷與跆拳道選手羅嘉翎，以及羽球雙打冠軍李洋和王齊麟。這些運動員都以台灣之光的身分參加巴黎奧運。而羅嘉翎與林郁婷，前者以跆拳道成為上屆黑馬，後者以奪牌大熱門之姿征戰拳擊擂台。她們這次，都希望勝利女王將在巴黎奧運與她們同在。

林郁婷身著塗鴉連帽外套、長褲 BALENCIAGA

林郁婷，台灣史無前例的卓越拳后

接觸拳擊至今16年，經歷上百場比賽，2022年拿下杭州亞運和世錦賽雙金牌。身為最被看好的台灣選手之一，林郁婷的拳擊生涯過去曾跌宕起伏，但正在置高點的她，肯定將迎來輝煌的巴黎奧運。敏捷迅速的出拳、良好的身體素質、強大的主導慾望，看林郁婷在擂台上打拳很過癮，因為她是進攻型的選手，就像她自己說的：「我不喜歡輸的感覺」。從她的肢體語言，就看得出來林郁婷對勝利的野心。那種渴望很獨特，很亮眼，也讓林郁婷從小就是比賽的常勝軍。

2021年的東京奧運，林郁婷以第一種子、世界排名第一的身份，在16強賽中遇上佩特西奧，兩人勢均力敵，最終她以些許差距落敗，黯然止步奧運。當時的挫敗和不甘帶來了低潮，卻最終成為林郁婷的養分。2023年，她在世錦賽拿下銅牌，沒想到在頒獎典禮前，因被告知性別檢測異常，獎牌遭到取消。對於這不合理的指控，她選擇靜默，用成績證明一切。七個月後的杭州亞運，她捲土重來，成為台灣首位亞運摘金的女拳手，也拿下了巴黎奧運的門票。

誤打誤撞加入拳擊社

林郁婷出生單親家庭，從小就喜歡跟哥哥一起看卡通《第一神拳》，也因為這樣認識了拳擊。她最開始是練田徑，但成績不是特別好，就沒有繼續練下去。上了國中後，其實她的學業表現不差，可是個性好動，特別靜下不來，就選了拳擊的社團。她本來想選熱門項目的籃球社，但名額都滿了，恰好拳擊社沒什麼人，她就誤打誤撞被選上。她笑說，這一切可能冥冥之中自有安排，因為她的啟蒙教練曾自強，在同一個時期到鶯歌國中任教，從那時候學校才有了拳擊社。

跌宕起伏的拳擊生涯

而後，林郁婷不一般的拳擊生涯開始綻放光彩。她2013年奪下台灣史上首面世青賽金牌，那年不過18歲。她說自己成名的早，但跌落谷底的速度也很快。因為在最受矚目2014年的亞運，她首戰就輸給了世界冠軍。

「那是一場和奧運冠軍交手的比賽，對於普遍大眾來說，是一場一面倒的賽事，但我硬生生打到把奧運冠軍嚇到。打完之後，在場的觀眾給予我非常大的歡呼聲，甚至連他們的教練都過來說，這次獲勝只是他們比較幸運。我也在這次比賽理解到，自己不會因為對手是奧運冠軍，就怯場或者發揮不佳。」

被誤會的女性拳擊手

2022年，林郁婷在世界女子拳擊錦標賽摘金，隔年世錦賽銅牌，卻遭大會以未通過賽前性別檢測為由判決失格。原因，或許只是因為她中性的打扮、短髮、加上175的高挑身材。「我覺得自己像是岳飛，被冠上了莫須有的罪名。」她忿忿不平地說：「我參與這個協會的比賽那麼多次，光世錦賽就七次，怎麼只有這次說我有問題。不能因為我的長相打扮不同於傳統女性的樣貌，就這樣對我。他們也沒有公佈檢測過程，直接給出一張紙就說結果不符合，這就是違反流程的事。」

堅強的她，在這次無來由的打擊後，更強化了心理素質，無懼外界的流言蜚語，在杭州亞運風光拿下金牌。「或許老天爺覺得一定要讓我經歷這樣的考驗，才讓我拿下亞運金牌。我覺得這是上天給我的功課，我也證明了自己沒有被擊敗，一樣做我熱愛的事情，一樣在我的專業上發光發熱。」她這麼說。

最終比的是心理素質

拳擊擂台上充滿血漬，流汗是基本、流血也是日常。選手不單單身體訓練重要，更多是心態素質的建立。當你練到越頂尖，其實每個選手的實力都在伯仲之間，關鍵都是心理戰，林郁婷很清楚這一點，她總是透過意象訓練和生活自律，讓自己能夠在重要時刻贏過對手。

如今已經奪下亞錦賽、世錦賽和亞運金牌的林郁婷，唯一的目光就是放在巴黎奧運的獎牌上。「在經歷了性別爭議後，我更想證明自己。能夠站上奧運的舞台，就已經讓所有謠言不攻自破，還需要多說什麼嗎?從小努力到現在，追逐夢想的腳步沒有停止，現在離金滿貫更近一步，更靠近終極目標。」

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羅嘉翎，天才少女的跆拳之路

四年前，她19歲時就在東京奧運拿下女子跆拳道57公斤銅牌，成為台灣最年輕的奧運奪獎選手。這次的巴黎奧運，她也成為了台灣奧運跆拳道奪牌的唯一希望。

2021年東京奧運，年僅19歲的羅嘉翎在面臨學長姐都在首輪淘汰後，以超級黑馬之姿，用大膽的戰術、不按牌理出牌的動作、快狠準的踢擊，以及身材優勢制壓，爆冷擊敗前世界冠軍韓國選手，晉級八強。她最後擊敗尼日選手，拿下銅牌，為低迷多年的台灣跆拳道注入一劑強心針。

東奧的最大黑馬

在青少年組別幾乎沒有遇到對手的羅嘉翎，轉往成人組別的第一年，因為還在適應，成績明顯不如預期，直到2019年參加亞洲區主席杯和莫斯科年終大獎賽，才有了不錯的成績。沒想到疫情襲來，所有國際賽事宣告停擺，羅嘉翎最終是透過亞洲區資格賽前二強才拿到奧運門票。

當初東奧的台灣跆拳道奪牌熱門並非羅嘉翎，連她的父母和教練也沒想到這個首度登上奧運舞台的女孩，就以初生之犢不畏虎的姿態拿下銅牌。在最後爭奪銅牌的精彩戰役後，她披著中華台北的旗幟在賽場上開心奔走，也成為了美好的一幕。「其實我那時候有點嚇到，沒有想到自已真的拿獎了。不管是剛比完或者站上頒獎台的時候，我的腦袋都是空白的，直到回到選手村之後，才真正意識到這件事。因為這一切對我而言都太不真實了。」

用冠軍的態度做每一件事

東京奧運剛結束的那一年，跆拳道比賽規則改變。為了適應新規則，羅嘉翎好幾場比賽都是首戰落敗，再加上傷勢，成績低落到自已都不敢相信，她開始懷疑要不要繼續堅持下去。「我覺得新規則不太適合我的打法，必須改變自己的風格，我甚至打電話回家跟父母說我想要放棄，不想再繼續練。」

以前是三回合總分制，選手通常都會採取前兩回合較保守、第三回合再積極進攻的戰略。但是現在改成回合制，等於每一回合都是新的戰場，每一次上場都得全力以赴。賽事改變後，她用自己一直以來的座右銘--「用冠軍的態度做每一件事」，來調整自己的心態。

自律的運動家精神

不只是比賽時的腎上腺素狂飆讓人迷戀，跆拳道這項運動也由內而外改變了羅嘉翎。羅嘉翎說：「跆拳道是一個注重武德以及禮貌的運動，所以練跆拳道的人，在日常生活會比較注重禮節，這個部分影響了我很多。還有就是抗壓性，運動員無論在訓練或比賽時，會遇到很多不一樣的失敗跟挫折，不管是遇到瓶頸或是受傷，都要去調適和面對，所以我覺得自己的抗壓能力比一般人來的好。」

尤其跆拳道運動有量級之分，身材和飲食的控制更是賽事關鍵。非賽期的時候，也要一直控管自己的體態，有時候還只能喝水控制體重，但這些對羅嘉翎都不算什麼，「跆拳道已經是我生活的一部分，我的生長過程緊密扣著跆拳道的一切，我覺得自己的生命中留著跆拳道的血液。」她這麼說。

關於羅嘉翎的無限可能

成為本次奧運唯一的台灣跆拳道代表，羅嘉翎坦言緊張之外壓力不小。如今有越來越多人關注運動員，她也說一開始不太適應，到後來才越來越知道如何虛心指教網友的言論。「我會轉念，當面對批評時會思考如何表現得更好，但唯一到現在都不適應的，就是時常有人問我：『當我女朋友可以嗎?』，還會有人說『我老婆好厲害！』我心裡想說，都還沒答應跟你交往欸。」羅嘉翎笑著說。

才22歲就背負起台灣奪金熱門的壓力，羅嘉翎的抗壓性早就在上屆奧運時就表露無遺，無論是這次奧運，或是之後的賽事，她也很期待自己未來的樣子。「身為運動員，對於年紀的增長當然有擔憂，但這同時也是優勢，因為年紀大經驗就會相對豐富。其實國外很多選手都是打到三十幾歲，關於這一點我不擔心，我反而很期待未來的自己會成為怎樣的選手。」