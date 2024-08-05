麟洋配的羽球征途！李洋第1次和王齊麟握手「嚇傻」：難怪是全國冠軍

【APAC Editorial Director: Leslie Sun、Photographer: Troy Wang、Styling & Fashion Managing Editor: Chen Yu、Features Director : Nicole Lee、Interview & Text: Avril Chen、Hair Miley Shen、Makeup Sunny Hsu、Set Designer: Yu-Ting Tung、Talent Manager: Sylvie Yeh】

在2021年7月一個炎熱的夏日，台灣羽球史被書寫出最璀璨的一頁。羽球好手王齊麟、李洋，於東京奧運男雙金牌戰，直落二擊退中國雙塔組合，贏得台灣奧運羽球史上首面金牌，他們奪下勝利的那一刻，整個台灣彷彿都沸騰了，「麟洋配」瞬間成為社群媒體上的熱門話題，這份榮耀如漣漪般擴散，激起了無數感動與驕傲的浪潮，李洋和王齊麟的勝利，不僅讓世界看見台灣羽球的實力，更成為凝聚全民情感的催化劑。

時光飛逝，轉眼間那個金牌般耀眼的夏天已經三年過去，那份喜悅與驕傲還絲毫未減，李洋和王齊麟卻將再次肩負著全台灣的期望，踏上2024巴黎奧運的殿堂。這張門票得來不易，迎來的挑戰似乎也更加艱鉅，在充滿變數的賽場上，任誰都無法斷言結果，但無論最終能否衛冕成功，李洋和王齊麟都已是台灣的光，他們的故事值得被銘記，這些奮鬥歷程將繼續激勵著每一個追夢的人。

VOGUE雜誌八月號將隨著李洋和王齊麟各自的視角，見證兩個截然不同卻又緊密交織的羽球人生。

王齊麟身著淺灰連帽設計外套、 條紋棉質寬褲、10XL運動鞋 all by BALENCIAGA 灰色背心FERRAGAMO 白色背心 造型私物 李洋身著深藍色運動夾克 GUCCI 黑色連帽外套 BALENCIAGA 黑色短袖上衣 DIOR 口袋拉鍊設計寬褲 LOEWE 白色運動鞋 HERMÈS

從小愛到大的羽球夢：王齊麟的堅持與蛻變

「從小到大，我的人生志向從未變過，永遠只寫要成為羽球國手。」王齊麟眼神中閃爍著堅定的光芒。王齊麟與羽球的緣分，宛如一段精心編織的命運。這段緣分的源頭，可以追溯到他父母相識的那個羽球場。在羽毛球的飛舞中，他的父母譜寫了自己的愛情故事，也為王齊麟的未來埋下了伏筆。雖然爸媽並非職業選手，但他們對羽球的熱愛近乎痴狂，從小王齊麟的家庭固定行程，就是週末下午到敦化國小打球，在這樣的環境薰陶下，這份熱情如同家族遺傳，自然而然地流淌在王齊麟的血液裡。

磨練才能使天賦開花結果

國中時期，王齊麟如同一顆耀眼的新星，在賽場上光芒四射，獎盃接踵而至，「天才選手」的美譽隨之而來，但面對這樣的讚譽，王齊麟卻對此持謙遜態度。「我從不覺得自己是天才，」他坦言，「特別是升上甲組、轉成人組後，我更加意識到自己的不足。」王齊麟認為，他的優勢主要體現在身材和力量上，而這些都得益於父親的基因；但在技術層面，他深知自己需要通過不懈的努力來彌補，學會如何駕馭和發揮自己的天賦。

遇見羽球場上的黃金搭檔

王齊麟明白身邊需要一個「踹他一腳」的夥伴，將他從失控的邊緣拉回來，在關鍵時刻給予他提醒和刺激，他自認自己很幸運，從前任夥伴陳宏麟到現在的黃金搭檔李洋，都完美地扮演了這個角色。兩人的搭配確實並非一帆風順，從最初的磨合到後來的默契配合，這段過程充滿了挑戰和成長。他們在很多方面都存在分歧，從訓練方法到生活習慣都需要不斷調整，「我們幾乎什麼事都能吵，他很自律，而我比較隨性又天馬行空。」然而，正是這些差異和不斷的溝通，讓他們的配合變得更加默契；李洋的冷靜和策略性補足了王齊麟的激情和爆發力，而王齊麟兇悍的進攻球風又為李洋的精準控制創造了更多機會。最終，「麟洋配」成為了羽球場上最令人敬畏的組合。

東奧金牌後急轉直下的低潮

2020東京奧運無疑是麟洋配的重要里程碑，而這條通往金牌的道路充滿荊棘。王齊麟回憶起首場小組賽時，眼中閃過一絲痛苦：「我們輸給了印度隊，那一刻，我感到整個世界都崩塌了。」這場失利幾乎粉碎了他們出線的希望，更是對兩人信心的沉重打擊，抱著彼此痛哭後，他們迅速調整心態，決定以「觀摩」應戰比賽，這種放鬆的心態反而替他們創造了奇蹟，戰勝了世界排名第一的印尼史詩級組合。最後，一路過關斬將擊敗世界頂尖強者，站上奧運最高的領獎台。但奧運金牌帶來的不僅是榮耀，還有前所未有的壓力，王齊麟坦言，東奧過後是他職業生涯中最低潮的時期。

面對即將迎來的2024巴黎奧運，王齊麟的態度既謹慎又積極，展現出對未知的坦然：「再次參戰，我只想把自己準備好，在場上想辦法發揮到極致，希望能平靜面對接下來的比賽，再把那時候的興奮感找回來。」他散發堅毅不屈的信念說道，「雖然我不夠成熟，甚至很幼稚，但對於我在意的事物，一定會堅持到底永不放棄。」

純粹的熱愛，永不止息的夢想

此次征戰結束後，搭檔李洋也即將退役，但王齊麟表示還會繼續他的羽球之路，「球團正在為我尋找新的搭檔，我還會繼續參加比賽，追逐我的夢想。」王齊麟的目標是參加2026年名古屋亞運和2028年洛杉磯奧運，「只要身體狀況允許，我還想再拼一次奧運！」即便來到退役那天，王齊麟希望能夠留在羽球界當教練，將自己的經驗傳授給下一代，「我想我這輩子都不會離開這個領域，畢竟我從小在這個環境長大，是我最熟悉也最能發揮專長的地方。」除此之外，他還希望能夠嘗試唱歌，展現自己在羽球場外的才華。

從平凡到卓越：李洋的羽球人生啟示錄

王齊麟有一顆童心未泯的赤子之心，李洋則言談間中氣十足正氣凜然。這對搭檔截然不同的特質恰如太極，李洋沉穩內斂，王齊麟活潑外向，性格看似對立卻如陰陽互補，相互滋養、此消彼長，在球場上創造出完美的動態平衡。

而不只是個性上有著鮮明的對比，李洋與王齊麟的運動生涯也呈現出截然不同的軌跡。王齊麟年幼時期便展現出對羽球的熱情和天賦，李洋的羽球之路則始於被動，經歷了從抗拒到熱愛的轉變；王齊麟像是一個天賦型選手的崛起，李洋的故事則是一個從平凡到卓越的蛻變過程，他的成功更多源於他的堅韌、自律和不懈努力。

李洋眼中的王齊麟

李洋和王齊麟是國中同學，但當時並不熟識。真正讓李洋對王齊麟留下深刻印象的是在他們18歲那年，他回憶起那次經歷：「以前我很討厭重量訓練，討厭羽球以外的任何運動，什麼都不喜歡的我就只喜歡打羽球而已......記得那次是我們兩個要握手，一摸到他的手我很震驚，因為他整隻手都是繭。心想難怪他可以在我們這批選手中成為全國冠軍。」在李洋眼中，王齊麟的努力程度遠超常人，他的自律和專注令人敬佩，這件事也讓李洋意識到，想要成為頂尖選手，他必須付出更多努力。

成功之道

「認真的人改變自己，堅持的人改變命運。」這不僅是李洋的人生哲學，同時概括了他的羽球生涯；從被動開始打球，到主動選擇堅持，再到成為奧運金牌得主，李洋的每一步都伴隨著自我突破和成長，他還說：「不是因為看到希望才堅持，而是因為堅持才看得到希望。」

在體育賽事中，我們常常被那些天賦異稟的運動員所吸引。然而，李洋的故事讓我們知道--即使不是最有天賦的人，平凡的我們也能創造出非凡的成就。