快訊

限時2天快買！iPhone 15便宜近5千、摺疊手機砍1萬5 慶麟洋配奪金祭優惠

全台284萬人死守轉播！ 「麟洋配」金牌戰驚人收視率出爐

台股崩跌…證交所僅「信心喊話」 是否祭救市措施這麼說

麟洋配的羽球征途！李洋第1次和王齊麟握手「嚇傻」：難怪是全國冠軍

聯合新聞網／ VOGUE
王齊麟身著無袖運動服、 運動短褲 運動員私物 白色長襪、Oblique 緹花布鞋 DIOR 李洋身著短袖運動服、 運動短褲 運動員私物 白色長襪 DIOR 白色運動鞋 HERMÈS
王齊麟身著無袖運動服、 運動短褲 運動員私物 白色長襪、Oblique 緹花布鞋 DIOR 李洋身著短袖運動服、 運動短褲 運動員私物 白色長襪 DIOR 白色運動鞋 HERMÈS

【APAC Editorial Director: Leslie Sun、Photographer: Troy Wang、Styling & Fashion Managing Editor: Chen Yu、Features Director : Nicole Lee、Interview & Text: Avril Chen、Hair Miley Shen、Makeup Sunny Hsu、Set Designer: Yu-Ting Tung、Talent Manager: Sylvie Yeh】

在2021年7月一個炎熱的夏日，台灣羽球史被書寫出最璀璨的一頁。羽球好手王齊麟、李洋，於東京奧運男雙金牌戰，直落二擊退中國雙塔組合，贏得台灣奧運羽球史上首面金牌，他們奪下勝利的那一刻，整個台灣彷彿都沸騰了，「麟洋配」瞬間成為社群媒體上的熱門話題，這份榮耀如漣漪般擴散，激起了無數感動與驕傲的浪潮，李洋和王齊麟的勝利，不僅讓世界看見台灣羽球的實力，更成為凝聚全民情感的催化劑。

時光飛逝，轉眼間那個金牌般耀眼的夏天已經三年過去，那份喜悅與驕傲還絲毫未減，李洋和王齊麟卻將再次肩負著全台灣的期望，踏上2024巴黎奧運的殿堂。這張門票得來不易，迎來的挑戰似乎也更加艱鉅，在充滿變數的賽場上，任誰都無法斷言結果，但無論最終能否衛冕成功，李洋和王齊麟都已是台灣的光，他們的故事值得被銘記，這些奮鬥歷程將繼續激勵著每一個追夢的人。

VOGUE雜誌八月號將隨著李洋和王齊麟各自的視角，見證兩個截然不同卻又緊密交織的羽球人生。

王齊麟身著淺灰連帽設計外套、 條紋棉質寬褲、10XL運動鞋 all by BALENCIAGA 灰色背心FERRAGAMO 白色背心 造型私物 李洋身著深藍色運動夾克 GUCCI 黑色連帽外套 BALENCIAGA 黑色短袖上衣 DIOR 口袋拉鍊設計寬褲 LOEWE 白色運動鞋 HERMÈS
王齊麟身著淺灰連帽設計外套、 條紋棉質寬褲、10XL運動鞋 all by BALENCIAGA 灰色背心FERRAGAMO 白色背心 造型私物 李洋身著深藍色運動夾克 GUCCI 黑色連帽外套 BALENCIAGA 黑色短袖上衣 DIOR 口袋拉鍊設計寬褲 LOEWE 白色運動鞋 HERMÈS

從小愛到大的羽球夢：王齊麟的堅持與蛻變

「從小到大，我的人生志向從未變過，永遠只寫要成為羽球國手。」王齊麟眼神中閃爍著堅定的光芒。王齊麟與羽球的緣分，宛如一段精心編織的命運。這段緣分的源頭，可以追溯到他父母相識的那個羽球場。在羽毛球的飛舞中，他的父母譜寫了自己的愛情故事，也為王齊麟的未來埋下了伏筆。雖然爸媽並非職業選手，但他們對羽球的熱愛近乎痴狂，從小王齊麟的家庭固定行程，就是週末下午到敦化國小打球，在這樣的環境薰陶下，這份熱情如同家族遺傳，自然而然地流淌在王齊麟的血液裡。

磨練才能使天賦開花結果

國中時期，王齊麟如同一顆耀眼的新星，在賽場上光芒四射，獎盃接踵而至，「天才選手」的美譽隨之而來，但面對這樣的讚譽，王齊麟卻對此持謙遜態度。「我從不覺得自己是天才，」他坦言，「特別是升上甲組、轉成人組後，我更加意識到自己的不足。」王齊麟認為，他的優勢主要體現在身材和力量上，而這些都得益於父親的基因；但在技術層面，他深知自己需要通過不懈的努力來彌補，學會如何駕馭和發揮自己的天賦。

遇見羽球場上的黃金搭檔

王齊麟明白身邊需要一個「踹他一腳」的夥伴，將他從失控的邊緣拉回來，在關鍵時刻給予他提醒和刺激，他自認自己很幸運，從前任夥伴陳宏麟到現在的黃金搭檔李洋，都完美地扮演了這個角色。兩人的搭配確實並非一帆風順，從最初的磨合到後來的默契配合，這段過程充滿了挑戰和成長。他們在很多方面都存在分歧，從訓練方法到生活習慣都需要不斷調整，「我們幾乎什麼事都能吵，他很自律，而我比較隨性又天馬行空。」然而，正是這些差異和不斷的溝通，讓他們的配合變得更加默契；李洋的冷靜和策略性補足了王齊麟的激情和爆發力，而王齊麟兇悍的進攻球風又為李洋的精準控制創造了更多機會。最終，「麟洋配」成為了羽球場上最令人敬畏的組合。

東奧金牌後急轉直下的低潮

2020東京奧運無疑是麟洋配的重要里程碑，而這條通往金牌的道路充滿荊棘。王齊麟回憶起首場小組賽時，眼中閃過一絲痛苦：「我們輸給了印度隊，那一刻，我感到整個世界都崩塌了。」這場失利幾乎粉碎了他們出線的希望，更是對兩人信心的沉重打擊，抱著彼此痛哭後，他們迅速調整心態，決定以「觀摩」應戰比賽，這種放鬆的心態反而替他們創造了奇蹟，戰勝了世界排名第一的印尼史詩級組合。最後，一路過關斬將擊敗世界頂尖強者，站上奧運最高的領獎台。但奧運金牌帶來的不僅是榮耀，還有前所未有的壓力，王齊麟坦言，東奧過後是他職業生涯中最低潮的時期。

面對即將迎來的2024巴黎奧運，王齊麟的態度既謹慎又積極，展現出對未知的坦然：「再次參戰，我只想把自己準備好，在場上想辦法發揮到極致，希望能平靜面對接下來的比賽，再把那時候的興奮感找回來。」他散發堅毅不屈的信念說道，「雖然我不夠成熟，甚至很幼稚，但對於我在意的事物，一定會堅持到底永不放棄。」

純粹的熱愛，永不止息的夢想

此次征戰結束後，搭檔李洋也即將退役，但王齊麟表示還會繼續他的羽球之路，「球團正在為我尋找新的搭檔，我還會繼續參加比賽，追逐我的夢想。」王齊麟的目標是參加2026年名古屋亞運和2028年洛杉磯奧運，「只要身體狀況允許，我還想再拼一次奧運！」即便來到退役那天，王齊麟希望能夠留在羽球界當教練，將自己的經驗傳授給下一代，「我想我這輩子都不會離開這個領域，畢竟我從小在這個環境長大，是我最熟悉也最能發揮專長的地方。」除此之外，他還希望能夠嘗試唱歌，展現自己在羽球場外的才華。

從平凡到卓越：李洋的羽球人生啟示錄

王齊麟有一顆童心未泯的赤子之心，李洋則言談間中氣十足正氣凜然。這對搭檔截然不同的特質恰如太極，李洋沉穩內斂，王齊麟活潑外向，性格看似對立卻如陰陽互補，相互滋養、此消彼長，在球場上創造出完美的動態平衡。

而不只是個性上有著鮮明的對比，李洋與王齊麟的運動生涯也呈現出截然不同的軌跡。王齊麟年幼時期便展現出對羽球的熱情和天賦，李洋的羽球之路則始於被動，經歷了從抗拒到熱愛的轉變；王齊麟像是一個天賦型選手的崛起，李洋的故事則是一個從平凡到卓越的蛻變過程，他的成功更多源於他的堅韌、自律和不懈努力。

李洋眼中的王齊麟

李洋和王齊麟是國中同學，但當時並不熟識。真正讓李洋對王齊麟留下深刻印象的是在他們18歲那年，他回憶起那次經歷：「以前我很討厭重量訓練，討厭羽球以外的任何運動，什麼都不喜歡的我就只喜歡打羽球而已......記得那次是我們兩個要握手，一摸到他的手我很震驚，因為他整隻手都是繭。心想難怪他可以在我們這批選手中成為全國冠軍。」在李洋眼中，王齊麟的努力程度遠超常人，他的自律和專注令人敬佩，這件事也讓李洋意識到，想要成為頂尖選手，他必須付出更多努力。

成功之道

「認真的人改變自己，堅持的人改變命運。」這不僅是李洋的人生哲學，同時概括了他的羽球生涯；從被動開始打球，到主動選擇堅持，再到成為奧運金牌得主，李洋的每一步都伴隨著自我突破和成長，他還說：「不是因為看到希望才堅持，而是因為堅持才看得到希望。」

在體育賽事中，我們常常被那些天賦異稟的運動員所吸引。然而，李洋的故事讓我們知道--即使不是最有天賦的人，平凡的我們也能創造出非凡的成就。

相關新聞

拳后林郁婷合體羅嘉翎！回應性別爭議：像岳飛 被冠上莫須有的罪名

著令人振奮的夏季奧運會到來，本期雜誌主題將著墨在讚頌運動員表現與體育精神。

麟洋配的羽球征途！李洋第1次和王齊麟握手「嚇傻」：難怪是全國冠軍

在2021年7月一個炎熱的夏日，台灣羽球史被書寫出最璀璨的一頁。羽球好手王齊麟、李洋，於東京奧運男雙金牌戰，直落二擊退中國雙塔組合，贏得台灣奧運羽球史上首面金牌，他們奪下勝利的那一刻，整個台灣彷彿都沸騰了…

台灣變裝皇后的逆襲！妮妃雅拿下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍：不做不知會不會成功

如果你們跟VOGUE一樣，看過妮妃雅在《魯保羅的變裝皇后秀》中贏得實至名歸的勝利時，一定會被他在舞台上展現的藝術性與創造力感到驚嘆。

孫芸芸母女同框登雜誌！廖思惟曾被批評身材曝解方：排解負能量

有一種母女不是傳統意義的樣貌，她們像姐妹，更像閨蜜，是跨越世代的雙生火焰。孫芸芸(Aimee)和廖思惟(Trinity)，就是這樣的母女。

昔日派對女孩搖身變成健康專家 凱特摩絲如何從模特兒跨行成企業家？

相信所有經歷過九○年代的時尚迷，都見證過超模Kate Moss掀起的狂潮，不管是她為Calvin Klein拍攝的內衣廣告，或她所談的每一場戀情，Kate Moss無疑是時尚界的一姐，她在時尚圈的經典地位只隨著時間的推移有增無減。

在好萊塢發光的華裔女孩 《媽的多重宇宙》許瑋倫曝未來野心：值得挑戰

正當東半球（與其週邊）各國正在準備慶祝農曆新年這個年度重大節日之際，西方的頒獎典禮季也在如火如荼地進行中。VOGUE TAIWAN二月號，慶祝亞洲新勢力在全球掀起波瀾，從歐洲各重點時尚秀台上的模特兒，為全球概念廣告掌鏡的攝影師，到家喻戶曉的女演員，都促成這熱門現象的誕生。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。