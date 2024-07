台灣變裝皇后的逆襲！妮妃雅拿下《魯保羅變裝皇后秀》冠軍：不做不知會不會成功

【APAC Editorial Director: Leslie Sun、Features Director and Text: Nicole Lee、Producer: Nelly Yang】

如果你們跟VOGUE一樣,看過妮妃雅在《魯保羅的變裝皇后秀》中贏得實至名歸的勝利時,一定會被他在舞台上展現的藝術性與創造力感到驚嘆。他不僅表演精采,也大膽把傳統、前衛和奇幻元素融合在服裝中,大大提昇了藝術水平。更重要的是,他強力台灣文化推上世界舞台,大開世人眼界。

在摘冠後的幾次宣傳活動中,妮妃雅大聲宣布他的勝利不僅僅是為了台灣,更是為那些過去總是未被充分代表的族群,為此他也成功為酷兒與變裝族群散播了文化意識和可見度。很高興VOGUE Taiwan七月號,能邀請這位無畏的皇后擔任封面人物,對許多人來說,他是鼓舞人心的新偶像代名詞。

多元性與文化豐富性,一直是貼近VOGUE核心的價值觀,而妮妃雅和本期其他眾多才華洋溢的人物,正在為這個多元面向的世界創造更有力的意識。

白色寬版襯衫 BALENCIAGA 1 Photographer: Manbo Key & Chien-Wen Lin from @MW Studio、Stylist: Joey Lin、Feature Editor: Avril Chen、Make Up: 妮妃雅 Nymphia Wind、Hair: 林囍、Set Design: 梁碩麟 Liang shuo-lin 白色寬版襯衫 BALENCIAGA 2 Photographer: Manbo Key & Chien-Wen Lin from @MW Studio、Stylist: Joey Lin、Feature Editor: Avril Chen、Make Up: 妮妃雅 Nymphia Wind、Hair: 林囍、Set Design: 梁碩麟 Liang shuo-lin

台灣變裝皇后的逆襲

當28歲的妮妃雅拿下第16季美國《魯保羅變裝皇后秀》冠軍的那一天,整個網路都沸騰了。所有他過去的採訪、紀錄片、照片都被拿出來討論,那可能是有史以來最多人關注變裝皇后的時刻。

當面接觸妮妃雅,會發現他的紀錄片《雙面曹里歐》講的一點也沒錯--他是雙面的獨特存在。不變裝時,他是內向、惜字如金、講話慢條斯理、慵懶散漫,時常閉目養神的曹里歐(曹米駬為其本名)。而變裝後,他會化身成能歌善舞、眼神犀利、講話風趣,幽默又外向的「蕉佛」妮妃雅。這兩種人格都是他,就像他說的:「曹里歐和妮妃雅最簡單的敘述就是外向跟內向,有精神跟要死掉。」

西裝褲、尖頭皮鞋 BALENCIAGA Photographer: Manbo Key & Chien-Wen Lin from @MW Studio、Stylist: Joey Lin、Feature Editor: Avril Chen、Make Up: 妮妃雅 Nymphia Wind、Hair: 林囍、Set Design: 梁碩麟 Liang shuo-lin 服裝 妮妃雅私物 1 Photographer: Manbo Key & Chien-Wen Lin from @MW Studio、Stylist: Joey Lin、Feature Editor: Avril Chen、Make Up: 妮妃雅 Nymphia Wind、Hair: 林囍、Set Design: 梁碩麟 Liang shuo-lin

靈魂都知道

「我總是會有種感覺,當然現實的世界很難說,但好像靈魂知道,只要跟著那個流,就會順順的。」他這麼說。

他坦言自己性向的啟蒙算晚。他中學時期的好朋友是一群女生,時常跟她們討論韓劇裡的帥哥,在表演課時男扮女裝跟好朋友們一起跳少女時代,但從來沒意識到自己可能是同性戀。高中的時候,朋友跟他說你可能是Gay,他慢慢理解到性向這件事,但直到出國念大學時,他才有比較多對同志的探索,真正接觸到酷兒文化。

因為從小就喜歡畫畫和服裝設計,高中時還曾經組了服裝設計的社團,曹里歐大學選擇到英國念服裝相關系所。2013、2014年時,他第一次去英國的夜店,第一次看到奇裝異服的人和變裝皇后,也第一次看了《魯保羅變裝皇后秀》,大受震撼,並在大二時開始嘗試變裝。「我從那時候開始,就一直有參加這個實境秀的想法,但是不敢把它當目標,因為怕達不到,不想做大夢,所以一直默默放在心裡。」

服裝 妮妃雅私物 3 Photographer: Manbo Key & Chien-Wen Lin from @MW Studio、Stylist: Joey Lin、Feature Editor: Avril Chen、Make Up: 妮妃雅 Nymphia Wind、Hair: 林囍、Set Design: 梁碩麟 Liang shuo-lin 紅色連帽外套、紅色緊身褲 BALENCIAGA Photographer: Manbo Key & Chien-Wen Lin from @MW Studio、Stylist: Joey Lin、Feature Editor: Avril Chen、Make Up: 妮妃雅 Nymphia Wind、Hair: 林囍、Set Design: 梁碩麟 Liang shuo-lin

蕉佛的誕生

妮妃雅(Nymphia Wind)這個名字。Nymphia來自寶可夢的伊布,Wind則是有瘋與風的雙重含義。「我單純覺得仙子伊布很可愛,Wind則是我覺得風的意象很美,既透明又可以感受到自由。風明明沒有實體,但它很強悍,可以把東西吹倒,我希望自己也有那樣的特質。」

有了皇后的名字,也開始表演後,他是真的愛上了變裝。2020年,因為做了一套全黃的衣服,他 開始稱自己是香蕉,沒想到無心插柳有了自己的招牌顏色和符號,讓他被一眾信徒暱稱「蕉佛 (Banana Buddha)」。「黃色是一個很大膽快樂的顏色。有時候可能就是缺乏正向思考,才會喜歡一個你沒有的顏色。黃色對我而言是一個提醒,讓我選擇快樂和正向思考。」

「你的美要自己負責,你想要什麼就想辦法達成,所以我從不依賴別人,自己獨立完成很多事情。我也覺得變裝非常有力量,當你看到鏡子中的自己,會感覺是重新創造自己的自由。」

黃色羽飾胸衣、長裙 WEISHENG PARIS Photographer: Manbo Key & Chien-Wen Lin from @MW Studio、Stylist: Joey Lin、Feature Editor: Avril Chen、Make Up: 妮妃雅 Nymphia Wind、Hair: 林囍、Set Design: 梁碩麟 Liang shuo-lin

前往紐約逐夢

他透露,其實在參加《魯保羅變裝皇后秀》之前,妮妃雅手機上的Note寫下了今年的期許:「我會參加這節目,而且我會贏。」,結果他過了徵選,一路過關斬將,正式入圍。

就像他奪冠之後說的:「台灣,這個冠軍是獻給你的」,他一路上都知道,就算累、就算無比辛苦,但都不能放棄,因為這不是他一個人的渴望,而是很多人的夢想,所以更不能輕易放棄。

「這個冠軍我最想要獻給台灣。」妮妃雅說:「我自己其實沒有把它看得那麼重,當然很榮幸可以獲得這個獎項,但我覺得更重要的是作為一個代表,讓西方媒體有更多亞洲的聲音。從始至終,我上這個節目就是希望替亞裔發聲,我也知道這個總冠軍不是只屬於我個人的夢想,它屬於一個更大的願景,是為了一個長年被低估、被輕視的族群。」

對妮妃雅而言,皇后很重要的特質就是在展現自己,同時以發光發熱的姿態存在,啟發其他人也可以做自己喜歡的事。「變裝或是出櫃都需要勇氣,戴著假髮、頂著濃妝走在大街上也需要勇氣。我學到的事情,就是不要去害怕別人對你指指點點,人生就是要放膽去做,不做不知道會不會成功。」