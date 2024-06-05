孫芸芸母女同框登雜誌！廖思惟曾被批評身材曝解方：排解負能量

有一種母女不是傳統意義的樣貌，她們像姐妹，更像閨蜜，是跨越世代的雙生火焰。孫芸芸(Aimee)和廖思惟(Trinity)，就是這樣的母女。

孫芸芸是台灣第一名媛，也是時尚偶像，她的飾品品牌Yun Yun Sun已經經營超過八年，還曾與義大利網購平台Luisaviaroma合作設計，被國際看見。疫情後，她開啟網站「Inattention」分享她獨到的家居與生活品味。她從來不是女明星，卻比任何女星更受追捧。早在那個沒有社群媒體、沒有網紅的年代，孫芸芸就因為好品味、高顏值和完美身材成為家喻戶曉的第一代名媛。十餘年過去了，她仍舊是話題中心。Instagram超過百萬追蹤人數，就算只是社群媒體上的一則貼文，也能成為熱搜新聞，更不用說她與女兒宛如姐妹的合照總是引發網路沸騰。

Aimee，卡其色翻領寬肩連身裙、金屬釦皮帶 _ Trinity，卡其色翻領寬肩連身褲、金屬釦皮帶 all by SAINT LAURENT

那位低調的星二代

Trinity首次進入大眾視野是在2020年的微風之夜，那時她不過20歲，但甜美的樣貌、出眾氣質和小鹿般的大眼睛就讓人為之驚艷。後來，Trinity在社群媒體時而分享自己的生活點滴，有時候拍著她喜歡的甜食，但也僅此而已，沒有太多經營，更多的是佛系分享。她從未正式接受過媒體拍攝和訪談，在澳洲低調上課、安安靜靜過生活。人們對於這位神秘的星二代是極度好奇又充滿興趣。

她這次之所以答應拍攝邀約，並非想高調地出現在大眾視野，更多是因為這次的主題:「身心靈健康(Wellness)」，這恰好跟Trinity未來想努力的目標一致。「我的夢想是成為營養師或是從事心靈相關的職業，讓所有人的身體保持健康，心靈也能充滿開放和愉悅的態度，我覺得這個對現代人來說很重要。」

Aimee，白色翻領襯衫、黑色西裝寬褲、黑色領帶 _ Trinity，白色襯衫、黑色西裝寬褲、黑色領帶 all by DIOR 2

Trinity的身心靈旅程

大概在同個時間點，她也開始接觸冥想，她坦言在台灣時很難做到，因為在都市生活，時時刻刻腦海都充斥著太多想法，但在澳洲就不一樣了，這裡步調悠閒，她總是可以在有風的地方發呆冥想。「我大概八年前來到澳洲後，就跟在台灣的生活方式差很多，這裡的人都很早起，清晨就去慢跑、衝浪、運動，過著非常健康的生活。」從水晶、星座、人類圖到冥想，Trinity之所以對身心靈很感興趣，是因為她對人類行為感興趣。

她提到她2020年在微風尾牙首次公開亮相時，因為拍攝視角的關係，收到了一堆人對她評頭論足的身材批評。「我一開始覺得滿不能接受的，後來想通了，有人喜歡你，就會有人不喜歡你，自己的想法最重要，其他評論就當作耳邊風。焦慮是自己給自己的，像我有時候就會透過冥想來排解這樣的負能量。」

Aimee，深灰色西裝排釦外套、深灰色西裝長裙 _ Trinity，黑色絨面滾邊蜻蜓金屬刺繡西裝外套、黑色絨面長裙 all by DIOR

母女間的羈絆

問到與媽媽的關係，Trinity笑說，我們不只外表像姐妹，其實互動也像。「以前我小時候會問她很多不懂的事情，現在反而是她會比較問我，我們會互相交流興趣，分享想法，什麼都聊。媽媽真的是我的好姐妹，以前她比較有像媽媽的感覺，但是她越活越心靈越年輕，現在我們就像最好的朋友。」

而Trinity也像是芸芸最珍貴的禮物，從小時候的貼心到長大的懂事，每個成長階段都帶給母親獨一無二的感動。「她總是很Sweet，從幼稚園開始就時常寫小紙條和卡片給我。她知道我喜歡亮亮的東西，所以只要看到亮片，就會撿起來放在口袋裡面，然後帶回家送給我。她和弟弟送我的東西，我到現在都留著，而且在每個禮物上都會標記日期。他們小時候穿的衣服，有紀念價值的我都會留，還會保存他們穿著那件衣服的照片，因為我是一個很念舊的人，整個櫃子都是他們送給我的東西、照片跟衣服。」

黑色不對襯剪裁長洋裝 DIOR、Serpenti靈蛇白金鑽石系列戒指 BVLGARI

該是重新歸零的時候

她從2016年經營的飾品品牌Yun Yun Sun，也即將迎來新的動向。「我畢竟設計了很多年，這當然是我最喜歡的興趣，也是給自己的一個Dream，但現在夢想實現了，想先暫停一下，再思考下一個Dream。人生有階段性，每個階段經歷的人生，都會讓你的想法有改變，我現在想慢慢學習其他事情。其實我每一段的人生都很好，也很幸運，這個品牌對我而言已經很圓滿了，所以我覺得可以讓自己歸零。Effortless的順著自己的節奏嘗試新的可能。」

在孫芸芸身上，隨著年齡漸長而帶來的隨性與鬆弛感，總是能在她的照片和親自對話時感受到。而Trinity身上同樣也有種悠然的仙氣，她不急不慢，禮貌中帶有恰好的距離感，又會時而在談話間迸發出少女般的好奇心，讓人會心一笑。因為原生家庭給予滿滿的愛，無論什麼事情發生，總能從容不迫，感受當下。Aimee和Trinity，在某方面來說，的確活出了一種讓當代女子心動的迷人生活和母女關係。