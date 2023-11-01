奪威尼斯影展金獅獎！梁朝偉不樂見獎盃原因曝：從不覺得拿完獎人生就改變

【Editor and Text: Nicole Lee】

VOGUE TAIWAN十一月號的報導都獻給了電影，我們很高興能擔任金馬60指定合作時尚媒體，透過一整個月紙本、網路與社群平台的獨家報導，來歡慶金馬60週年。在這慶祝華語電影的月份中，能夠邀請當代最偉大的演員之一--梁朝偉擔任封面人物，是至高的榮耀。從香港到全世界，他演出了無數影響時代的電影，他自己更成了一本演技教科書。李安說，梁朝偉是所有導演的夢想，其實，他更是所有觀眾的夢想。

同時，也很幸運請來眾所矚目的韓國新生代攝影師Cho Gi-Seok為這次封面掌鏡。他的作品以超現實風格聞名，這次他在香港攝影棚打造了一個夢幻場景，再加上後製，呈現出一組意象豐富的照片，讓人聯想起王家衛電影中的靜止畫面，再結合了László Moholy-Nagy在包浩斯時代可能做出來的光影畫。想了解更多內容，都在VOGUE TAIWAN十一月號雜誌以及Vogue.com的網路報導。

梁朝偉身著花卉印花襯衫 PRADA Photographer: Cho Gi-Seok

拿下金獅獎的那天

從梁朝偉拿下第80屆威尼斯影展金獅獎終身成就獎的巔峰時刻開始，這已經成為影史一個令人難忘的時刻。與梁朝偉合作《色，戒》的李安導演到場致詞，動人的言詞，讓向來內斂的影帝情緒激動地留下眼淚，像個孩子般用雙手抹去淚水。梁朝偉說，其實會哭不單是因為李安的致詞，更多的是，意識到自己原來在導演心中是這樣的存在。

梁朝偉娓娓道來心中的歷程，「我一直覺得做人不是要跟別人交代，最重要是能不能跟自己交代，能過自己這關那就可以了。因為你不是為別人去活，你是為自己去活，到最後你還是得面對自己。」其實拿下金獅獎終身成就獎僅是錦上添花，早在所有觀眾的心中，梁朝偉在香港電影最輝煌、最動人的時代就證明了自己身為一名演員是何其獨特。

梁朝偉身著黑色排釦西裝外套、白色襯衫 all by PRADA Photographer: Cho Gi-Seok

永保職人精神的巨星

王家衛在極少數的訪談中曾說過：「梁朝偉是那種內斂的演員，他會讓你先走，但他知道他什麼時候會走出來。」李安則說：「梁朝偉之所以如此出色，是因為他就像水一樣，不費力地流向最低處。」他總是謙遜、客氣、低調，即便獎項在身，但他從來不是高高在上的巨星，而是更貼近一種職人精神。

當問道：「在威尼斯影展拿終身成就獎是你人生的新高峰嗎?」梁朝偉莞爾一笑說：「我不知道，我從來不覺得拿完獎人生就會改變，我大概放一個月就會把獎盃收起來，不讓自己看到。我不喜歡看到獎盃，因為這樣就不會再進步了。好的東西不用提醒自己，要提醒的是有什麼需要改。我根本不是追求高峰的人，我就是喜歡這份工作，樂在其中，然後現在更加享受，用更多時間準備。演員這份工作是為了熱情才做，其他東西該來的就會來，不來就不來，沒什麼好追求的。」

梁朝偉身著黑色排釦西裝外套、白色襯衫 PRADA Photographer: Cho Gi-Seok

與侯孝賢的合作

梁朝偉第一次被國際影壇矚目，是1989年侯孝賢導演的《悲情城市》。那時他二十多歲，還在TVB拍電視劇，在香港有點名氣，但沒得到太多關注。也因為他當時中文不好，說起話來有濃厚的廣東腔，所以侯導索性給了他一個聽障青年的角色，只讓他用眼神和肢體語言表現，沒想到這反而激發出梁朝偉的潛力。

侯導對梁朝偉而言，是彷彿啟蒙老師般的存在。「我那時候不會講國語也不會聽，除了拍戲，都待在飯店房間看書。剛開始是看台灣歷史，侯孝賢發現我喜歡閱讀，開始給我很多書，也因此接觸到日本、中國和西方文學。我發現文學用字跟通俗小說不一樣，有更多想像空間，更細膩精緻，所以我愛上了文學。後來才發現，或許是因為文學啟發了我很多。」

Photographer: Cho Gi-Seok

大銀幕的靈魂伴侶

就像李安說的，「全球電影圈對梁朝偉的認識，通常來自於王家衛電影中的浪漫男主角。」《阿飛正傳》和《花樣年華》裡溫文儒雅的周慕雲、《重慶森林》裡的帥氣警員663、《春光乍洩》裡那瀟灑的黎耀輝，還有《一代宗師》裡大氣沉靜的葉問。這些角色讓一代文青與影迷沉溺，形塑了王家衛與梁朝偉耽美的電影宇宙。

王家衛和梁朝偉就像是靈魂伴侶般的存在，相輔相成，讓觀眾在大銀幕上看見淒美又憂鬱的光影流動。當梁朝偉回顧過去41年的演藝生涯，他說，其實最低潮的時候，就是認識王家衛之前。「那時候我覺得在表演上沒辦法再突破，因為單憑我自己的知識跟天賦不夠，結果王家衛就出現了。我看完《阿飛正傳》最後一個鏡頭，覺得這個導演會拍我，然後就展開了我們長達20年的合作，我一直覺得自己非常幸運。」