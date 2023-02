都會女郎嫁進歌仔戲世家 「歌仔戲國寶」孫翠鳳曝內心話

【Photographed by Manbo Key & ChienWen Lin @ MW Studio、Styled by Titi Chen、Editor: Nicole Lee、Text by Christine Lee】

VOGUE Taiwan 2月號推出各異其趣的雙封面,一起迎接兔年的美好傳統。隨著旅居海外亞裔人口增加,西方社會也開始過起農曆新年。其中一個封面即是台灣知名歌仔戲演員孫翠鳳擔綱。享有「國寶」美名的她,將台灣歌仔戲團明華園與代表的傳統藝術帶向國際舞台。登曼波與林建文想拍下孫翠鳳置身明華園佈景與道具中的模樣,將她獻身藝術的生命歷程化為這次封面故事的主軸。過去常在歌仔戲中扮演男角的孫翠鳳,這次換上由陳君農造型的當季時裝,演繹充滿80年代氛圍的懷舊未來風。

另一個封面則是取自VOGUE全球歡慶版,由超模崔素拉、石瑞和賀聰一起擔綱演繹封面故事。此次拍攝由Theo Liu掌鏡、Gabriella Karefa-Johnson搭配造型,並有幸到爆破藝術家蔡國強位於紐澤西的家中親臨其知名的火藥畫,拍攝出一連串完美結合服裝與故事場景的新年應景作品。

而創團至今已九十四年的明華園,把台灣傳統歌仔戲從原本庶民專屬的「野台戲」規模,一步步推進國家藝術殿堂,甚至走向國際征戰二十六個國家。明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳在新戲《東海鍾離》於衛武營國家藝術中心推出在即,娓娓道來自己邁入戲曲人生的曲折與成就。她舉手投足、眼波流轉,無一不是戲,無一不是長年修煉累積的藝術高度。

立體彩繡上衣、耳環、黑色長裙 all by LOUIS VUITTON 皮革長手套 私物

疫情後,解封新戲

三年的疫情,對藝術表演團體莫不帶來衝擊,但明華園總團仍不畏困境持續推出四部新戲。三月即將在衛武營歌劇院登場的《東海鍾離》,即是明華園藝術家族代表作品「八仙傳奇系列」最終章,由孫翠鳳與新生代子弟兵聯合主演,承先啟後的意味濃厚,也有疫情過後撥雲見日之感。

「現在我多半肩負教練的角色,把很多重要位子讓給徒弟了。這部戲分上下兩場,我飾演下半場的漢鍾離,所以上半場我幾乎都在旁盯著,注意孩子們的肢體、位置、身段,對此非常提心吊膽。其實現在的我已經身經百戰,什麼舞台都站過,上台表演對我來說已經沒有壓力的,但是觀眾付出了金錢與時間,我們就必須讓他們值回票價,這是我每次上台都在思考的問題。」

兩個女兒昭婷、昭賢也在台上,孫翠鳳既為人母又為人師,還要設法讓觀眾回流,演了大半輩子的戲,走過大半人生的她仍無法卸下重擔。

朱紅色長袍 MICHAEL KORS COLLECTION

都會女郎嫁進歌仔戲世家

過去在《霸王別姬》這樣的老電影裡,故事情節總不出幼童被父母送進傳統戲班,從此過著刻苦練功的人生,一路哭哭啼啼到長成後上台獨當一面,回首人生莫不滿眼滄桑。孫翠鳳不是這樣的,她講到自己入行始末,是帶著俏皮笑意的。她娘家本來也是戲團,因為覺得做戲太苦,很早就收了。嫁給陳勝福(明華園總團長)時媽媽還特別交代陳家,不必聘金,只要讓女兒在台北當個朝九晚五的上班族就好,絕對不能去唱戲。

但她過去學的會計或都會時尚感,在這家族一點都用不到,也不懂得生火煮飯,日後要怎麼在家族立足?當了三年困惑的不沾鍋,有天台上需要個婢女的角色,台詞不多,恰好適合台語不輪轉的孫翠鳳,於是她就這麼首登台,跑起了龍套。又三年龍套過去,歌仔戲魂慢慢滲進她的血液裡。「可能跟我的個性有很大關係,我在學校是樂隊班班長,喜歡當風雲人物,一點也不怕上台會發生什麼事。」她的優越感這次把她往前推,在26歲時,練起了歌仔戲的基本功。

孫翠鳳身著明華園戲劇總團表演服裝

零經驗,靠文戲上手

「年紀大學戲,缺點是沒有底子,台語破,唱腔、身段都沒有,一切從零開始。但也有優點,就是我經過社會歷練,演文戲時情緒進入的很快,所以我從文戲先開始。」孫翠鳳內心的「優質女性」這時候又跑出來,敦促著自己在最短時間內學好文戲。她在台下觀摩前輩表演,把前輩的漂亮台詞抄在筆記本裡(以前歌仔戲演員要自己即興創作編唱詞、口白),讓自己迅速熟悉每個角色。有天出現「救場」(演員因故無法上台,需要有救火隊替補)的機會,孫翠鳳火速上台便把那角色演得駕輕就熟。

墨綠色天鵝絨西裝套裝 H_M METAVERSE COLLECTION銀色鍊飾 BALENCIAGA

流汗流淚練基本功

開始練功以後,孫翠鳳才知道什麼是苦與痛,她流淚也流汗,「該流的都流了,我在哭時,旁邊的人都在笑。」笑什麼?看她練功太有趣了。其他團員沒見過有人一邊餵孩子一邊拉筋的樣子,覺得很新鮮。她的筋骨和她的意志力一樣硬,不要命似地練,那畫面簡直太荒謬了。

舉凡骨折、脫臼、移位......,她像征戰沙場多年的老兵,信手拈來即是身上不勝枚舉的傷痕。她沒說出口的是,明天來得比你想像中的快,那些痛可能永遠都不會好,但如果知道這路是自己選的,這向上超越的企圖心是自發的,那麼再怎麼痛,或許都能痛出一種,帶著高度的快樂。

黑色魚尾長裙、乳膠手套 BALENCIAGA

傳統戲曲圈的女人

往事歷歷在目,儘管已從昔日少女、少婦,站到了今日的國寶,孫翠鳳提起這些軼事,仍會眉飛色舞笑出聲,像是很抽離地跳出來看自己當年多麼傻,又多麼被那「優越女性」的心態誤打誤撞成就了後來的自己。「傳統戲曲圈裡的女人,韌性是很強大的。她們要兼顧事業和家庭,十八般武藝都要會。」

而當年萬般無奈被綁在媽媽戲箱旁的女兒,如今也上台和媽媽連袂演出,甚至可以獨當一面了。雖然女兒也曾在記者會上開玩笑抱怨,在台上常常要跟媽媽演男女主角,但媽媽眼睛總是在挑女兒哪裡演錯,搞得談情說愛起來超沒感覺。一切都是因為愛的緣故,因為孫翠鳳實在太愛女兒、太愛觀眾、太愛歌仔戲了。

雙色洋裝 GUCCI

下一個十年的修煉

出於這種強大的愛,孫翠鳳跟明華園把台灣的歌仔戲文化從亞洲出發,帶到歐洲、美加、非洲,甚至是以京劇為主流的中國。當年他們就憑著《超炫白蛇傳》,在上海世博會寫下滿堂彩,引來成群粉絲規矩地排在出口等著迎接「孫老師」出場,想一睹孫翠鳳風采。

而儘管是語言不通的歐美,他們依舊可以打破文化的藩籬,用高規格的排場、道具、特效,放大歌仔戲的舞台精髓。曾有國外經紀人告訴她:「下次你們出國演戲,不要再說是『台灣歌仔戲』,可以改稱『東方音樂劇』了。」

用最簡短的話來介紹,她說,《東海鍾離》說的是一個凡人如何願意修煉,因而在人生中遭遇諸多狀況的故事。聽來彷彿是她人生故事的縮影。孫翠鳳其實早已是神、是仙,但她仍選擇繼續站在這凡間的舞台上,帶著明華園的孩子和台下戲迷一起修煉歌仔戲之美。