都會女郎嫁進歌仔戲世家 「歌仔戲國寶」孫翠鳳曝內心話

【Photographed by Manbo Key & ChienWen Lin @ MW Studio、Styled by Titi Chen、Editor: Nicole Lee、Text by Christine Lee】

VOGUE Taiwan 2月號推出各異其趣的雙封面，一起迎接兔年的美好傳統。隨著旅居海外亞裔人口增加，西方社會也開始過起農曆新年。其中一個封面即是台灣知名歌仔戲演員孫翠鳳擔綱。享有「國寶」美名的她，將台灣歌仔戲團明華園與代表的傳統藝術帶向國際舞台。登曼波與林建文想拍下孫翠鳳置身明華園佈景與道具中的模樣，將她獻身藝術的生命歷程化為這次封面故事的主軸。過去常在歌仔戲中扮演男角的孫翠鳳，這次換上由陳君農造型的當季時裝，演繹充滿80年代氛圍的懷舊未來風。

另一個封面則是取自VOGUE全球歡慶版，由超模崔素拉、石瑞和賀聰一起擔綱演繹封面故事。此次拍攝由Theo Liu掌鏡、Gabriella Karefa-Johnson搭配造型，並有幸到爆破藝術家蔡國強位於紐澤西的家中親臨其知名的火藥畫，拍攝出一連串完美結合服裝與故事場景的新年應景作品。

而創團至今已九十四年的明華園，把台灣傳統歌仔戲從原本庶民專屬的「野台戲」規模，一步步推進國家藝術殿堂，甚至走向國際征戰二十六個國家。明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳在新戲《東海鍾離》於衛武營國家藝術中心推出在即，娓娓道來自己邁入戲曲人生的曲折與成就。她舉手投足、眼波流轉，無一不是戲，無一不是長年修煉累積的藝術高度。

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疫情後，解封新戲

三年的疫情，對藝術表演團體莫不帶來衝擊，但明華園總團仍不畏困境持續推出四部新戲。三月即將在衛武營歌劇院登場的《東海鍾離》，即是明華園藝術家族代表作品「八仙傳奇系列」最終章，由孫翠鳳與新生代子弟兵聯合主演，承先啟後的意味濃厚，也有疫情過後撥雲見日之感。

「現在我多半肩負教練的角色，把很多重要位子讓給徒弟了。這部戲分上下兩場，我飾演下半場的漢鍾離，所以上半場我幾乎都在旁盯著，注意孩子們的肢體、位置、身段，對此非常提心吊膽。其實現在的我已經身經百戰，什麼舞台都站過，上台表演對我來說已經沒有壓力的，但是觀眾付出了金錢與時間，我們就必須讓他們值回票價，這是我每次上台都在思考的問題。」

兩個女兒昭婷、昭賢也在台上，孫翠鳳既為人母又為人師，還要設法讓觀眾回流，演了大半輩子的戲，走過大半人生的她仍無法卸下重擔。

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都會女郎嫁進歌仔戲世家

過去在《霸王別姬》這樣的老電影裡，故事情節總不出幼童被父母送進傳統戲班，從此過著刻苦練功的人生，一路哭哭啼啼到長成後上台獨當一面，回首人生莫不滿眼滄桑。孫翠鳳不是這樣的，她講到自己入行始末，是帶著俏皮笑意的。她娘家本來也是戲團，因為覺得做戲太苦，很早就收了。嫁給陳勝福(明華園總團長)時媽媽還特別交代陳家，不必聘金，只要讓女兒在台北當個朝九晚五的上班族就好，絕對不能去唱戲。

但她過去學的會計或都會時尚感，在這家族一點都用不到，也不懂得生火煮飯，日後要怎麼在家族立足？當了三年困惑的不沾鍋，有天台上需要個婢女的角色，台詞不多，恰好適合台語不輪轉的孫翠鳳，於是她就這麼首登台，跑起了龍套。又三年龍套過去，歌仔戲魂慢慢滲進她的血液裡。「可能跟我的個性有很大關係，我在學校是樂隊班班長，喜歡當風雲人物，一點也不怕上台會發生什麼事。」她的優越感這次把她往前推，在26歲時，練起了歌仔戲的基本功。

孫翠鳳身著明華園戲劇總團表演服裝

零經驗，靠文戲上手

「年紀大學戲，缺點是沒有底子，台語破，唱腔、身段都沒有，一切從零開始。但也有優點，就是我經過社會歷練，演文戲時情緒進入的很快，所以我從文戲先開始。」孫翠鳳內心的「優質女性」這時候又跑出來，敦促著自己在最短時間內學好文戲。她在台下觀摩前輩表演，把前輩的漂亮台詞抄在筆記本裡(以前歌仔戲演員要自己即興創作編唱詞、口白)，讓自己迅速熟悉每個角色。有天出現「救場」(演員因故無法上台，需要有救火隊替補)的機會，孫翠鳳火速上台便把那角色演得駕輕就熟。

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流汗流淚練基本功

開始練功以後，孫翠鳳才知道什麼是苦與痛，她流淚也流汗，「該流的都流了，我在哭時，旁邊的人都在笑。」笑什麼？看她練功太有趣了。其他團員沒見過有人一邊餵孩子一邊拉筋的樣子，覺得很新鮮。她的筋骨和她的意志力一樣硬，不要命似地練，那畫面簡直太荒謬了。

舉凡骨折、脫臼、移位......，她像征戰沙場多年的老兵，信手拈來即是身上不勝枚舉的傷痕。她沒說出口的是，明天來得比你想像中的快，那些痛可能永遠都不會好，但如果知道這路是自己選的，這向上超越的企圖心是自發的，那麼再怎麼痛，或許都能痛出一種，帶著高度的快樂。

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傳統戲曲圈的女人

往事歷歷在目，儘管已從昔日少女、少婦，站到了今日的國寶，孫翠鳳提起這些軼事，仍會眉飛色舞笑出聲，像是很抽離地跳出來看自己當年多麼傻，又多麼被那「優越女性」的心態誤打誤撞成就了後來的自己。「傳統戲曲圈裡的女人，韌性是很強大的。她們要兼顧事業和家庭，十八般武藝都要會。」

而當年萬般無奈被綁在媽媽戲箱旁的女兒，如今也上台和媽媽連袂演出，甚至可以獨當一面了。雖然女兒也曾在記者會上開玩笑抱怨，在台上常常要跟媽媽演男女主角，但媽媽眼睛總是在挑女兒哪裡演錯，搞得談情說愛起來超沒感覺。一切都是因為愛的緣故，因為孫翠鳳實在太愛女兒、太愛觀眾、太愛歌仔戲了。

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下一個十年的修煉

出於這種強大的愛，孫翠鳳跟明華園把台灣的歌仔戲文化從亞洲出發，帶到歐洲、美加、非洲，甚至是以京劇為主流的中國。當年他們就憑著《超炫白蛇傳》，在上海世博會寫下滿堂彩，引來成群粉絲規矩地排在出口等著迎接「孫老師」出場，想一睹孫翠鳳風采。

而儘管是語言不通的歐美，他們依舊可以打破文化的藩籬，用高規格的排場、道具、特效，放大歌仔戲的舞台精髓。曾有國外經紀人告訴她:「下次你們出國演戲，不要再說是『台灣歌仔戲』，可以改稱『東方音樂劇』了。」

用最簡短的話來介紹，她說，《東海鍾離》說的是一個凡人如何願意修煉，因而在人生中遭遇諸多狀況的故事。聽來彷彿是她人生故事的縮影。孫翠鳳其實早已是神、是仙，但她仍選擇繼續站在這凡間的舞台上，帶著明華園的孩子和台下戲迷一起修煉歌仔戲之美。