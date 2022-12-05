《最偉大的作品》登Spotify全球第5名！老歌比較好聽？ 周杰倫給答案：經典要時間沉澱

【photographed by Zhong Lin, styled by Joey Lin, editor Nicole Leemakeup 杜國璋A-Do, hair 林華湘Emily, production house Lovecraft, photographer assistant Yuanling Wang】

鮮少有音樂人可以長紅20年，但周杰倫做到了。2000年，周杰倫以首張專輯《Jay》橫空出世，那年他不過21歲。2022年，周杰倫推出個人第15張專輯《最偉大的作品》，耗資千萬的MV佔據台灣、香港、新加坡等地YouTube發燒影片首位，數位專輯一上線，一夜即突破1億元，實體專輯在台灣賣破20萬張。在國際上，登上Spotify全球首週新發行專輯排行榜第五名，創下華語歌手紀錄。

這次的年度經典特輯，Vogue 12月號很榮幸能深度報導這位「華語流行樂天王」，在巴黎拍攝Vogue封面期間，攝影師鍾靈特地選了間廢棄工廠作為拍攝場景，以和時尚總監林智強打造的高訂服造型形成對比。在拍攝現場，平常就對時尚頗有鑽研的周杰倫，對造型設定也非常親力親為，不管是衣服的縫紉細節和布料質地，或這些高訂服的製作過程，都讓他看得津津有味。偶爾在變換造型的空檔，他會對自己格外喜愛的衣服表現出大男孩的興致勃勃，天王私下的這一面，格外親民有趣。

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每張專輯都是每個時期的我

周杰倫在音樂上的豐功偉業至今仍令人津津樂道，他開創了「周氏風格」，近乎霸道的作曲天賦讓他成為獎項常勝軍。得過15座金曲獎，是最多次入圍與獲獎的歌手，其中《Jay》、《范特西》、《葉惠美》和《跨時代》都曾拿下金曲獎最佳國語專輯，《范特西》更創下入圍十項大獎的紀錄。

已經整整20年過去了，時隔六年推出的最新專輯《最偉大的作品》讓歌迷望穿秋水，引發的熱潮甚至更勝以往。總愛自稱為哥的周杰倫笑說：「這張專輯沒有特別想傳遞什麼，其實就是我在當下的感觸。你可以把這張專輯想像成我這個時期的樣貌、想法和感觸。並不是我決定有個主題然後開始做歌，而是在不同時期記錄自己。」

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用音樂消彌隔閡

《最偉大的作品》專輯中澎湃地讓每支MV都在不同地點拍攝，這也是因為周杰倫希望藉由自己的創作帶歌迷看世界，透過音樂跟世界接軌。「在西方的世界裡，中文是不通的，但音樂跟舞蹈是共通語言，所以我希望在〈紅顏如霜〉這樣中國風的曲子裡，與西方舞團合作，中西結合。」於是周杰倫邀請美國舞團JABBAWOCKEEZ合作MV，完成一支有別以往的中國風MV。不只如此，他也期待未來與更多世界各地的音樂人合作激發火花，「開拓海外的市場，是我現階段目前比較積極在做的事情。」他這麼說。

周杰倫的野心不止步於華語樂壇的範疇。對他而言，現在的戰場早已跨出華語音樂圈，而是與整個世界競爭。他甚至會去看分析他音樂的YouTuber、各式討論文章，以及外國人聽到他歌的反應。他笑了笑說：「這麼多年了，我還是像個學生一樣一直在吸收學習。」即便已經成為了華語音樂的帝王，他依舊是自己口中的那位「重度完美主義者」。

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不安於現狀

周杰倫說：「我在音樂上一直都很有野心，我覺得自己的歌如果只有在亞洲被聽到其實很可惜，才希望用中文歌開拓海外市場。為什麼韓流和K-Pop可以做到？如果不唱英文，能不能讓西方的人也可以接受你的音樂？這是我覺得自己近年來蠻有野心的部分。」

那個過往內向害羞的少年，也因為這樣的新目標開始有了不同改變，他前往巴黎時裝週，透過國際場合認識更多人，讓他的音樂在海外傳播度更高。他侃侃而談去Balenciaga after party時，用高訂系列的音響包連藍芽放了他的新歌給現場的外國朋友聽，獲得一致好評。

走進藝術世界

不單作為音樂創作人，近期周杰倫另個讓人津津樂道的身份就是藝術策展人。他是蘇富比首位欽點的亞洲策展人，2021年推出《周杰倫×蘇富比》特展，締造九項藝術家個人拍賣紀錄，所有拍品悉數成交，勇奪白手套佳績。

藝術早已成為周杰倫生活的一部分，他笑說，年輕時喜歡超跑、限量球鞋，隨著成長到另外一個境界，看的東西不一樣了，想要將他現在的視野分享給大家，比如說藝術家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的作品就是其一。事實上，《周杰倫×蘇富比》特展的主視覺就是周杰倫與巴斯奇亞的畫作合照。

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歌曲會喚起回憶

網路上有很多關於「周杰倫最好作品」的討論，對周杰倫而言，最好的作品又是哪一張呢？他說：「現在對我而言比較深刻的就是《最偉大的作品》、第一張《Jay》和第二張《范特西》。比如說講到張學友你會想到〈吻別〉，這已經是回憶，那回憶是會加分的。現在寫的東西很難成為當下經典，但過了十幾二十年之後，有可能被譽為經典，因為經典要經過時間沉澱。」周杰倫繼續說：「很多歌迷會說『老歌比較好聽』，我其實也不排斥，因為時間久了就會知道。屬於每一代歌迷的歌都不同，年輕世代現在聽到的可能是《最偉大的作品》，以前的歌迷或許聽〈她的睫毛〉。我是看場合在聽歌，所以問我最喜歡的歌也不準，因為都像是自己生的小孩。」

這段回答或多或少也回應了他新專輯的介紹：「當一件偉大的作品被創作出來時，藝術家並不會知道自己成就了一整個藝術時代。」那個剛出道、初生之犢不畏虎的周杰倫，並不會知道他往後的音樂將有超越世代的影響力。