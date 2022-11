貼標籤是為了容易理解！被稱「女版成龍」 楊紫瓊：這不影響我

【Text by 十二辰子】

如果有什麼百科全書,想記錄女性如何在多重角色中取得平衡,那一定是浩大的史詩巨作。Vogue 11 月號從口碑爆棚的《媽的多重宇宙》開始,回顧楊紫瓊近40年的演員生涯,另外九位不同領域的女性,不僅對事物充滿好奇、懂得如何發揮本能面對挑戰,最重要的是,擁有足夠勇氣和自信,憑直覺追求嶄新與創造 ; 一個女人的旅程或許早已無關逐漸消逝的風景,而是如何去抵達真正的自我,重組新生,60歲的楊紫瓊,不再拘泥於時間與空間的桎梏,往昔即此刻,別處即此處。

愛電影,就去瘋狂地做這件事

好萊塢電影《媽的多重宇宙》(Everything Everywhere All at Once)的主角是一個與丈夫共同經營洗衣店的華裔女性 —— Evelyn王秀蓮,探討她與女兒、與丈夫、與父親等多個層面的家庭關係,並在後現代的荒誕劇情中,綻放出深埋於日常瑣碎裡的女性力量。

在這部電影中,敘事解構手法被運用到了極致,但哪怕母女變成了兩塊石頭,劇情結構始終保持緊湊「動作、喜劇、戲劇、愛情、家庭……你能想到的類型都有」。電影拍攝的過程相當「瘋狂」,因為疫情,劇組在一月份洛杉磯封鎖的前一天趕著完成了大部分鏡頭,楊紫瓊返回巴黎,分隔各地的劇組成員在Zoom上完成了其餘鏡頭的拍攝,聊起這個瘋狂的劇本,楊紫瓊顯然非常開心,她舞動著雙手,「把所有的東西都扔進去吧,為什麼不呢?希望大家跟我們一樣瘋狂。」

愛自己,要打破常規

從夢想成為芭蕾舞老師,到參加馬來西亞選美小姐,再到去香港拍攝武打片、進軍好萊塢……楊紫瓊經歷了功夫片黃金年代,靠拳腳闖出了自己的一片天。在007系列電影《明日帝國》裡,她成為第一個亞裔面孔的龐德女郎;在李安的《臥虎藏龍》裡,她是含蓄與熱烈兼具的俠女俞秀蓮。在這個光彩照人的女性角色序列中,楊紫瓊詮釋著自我與他人、時代與社會的複雜性。

愛母親,因為那是根源

王秀蓮,一個普通得不能再普通的平凡母親,深深地打動了楊紫瓊「這是我一直在等的故事」。一個上了年紀的華裔女性,在這部電影中被賦予了發聲的機會「生活裡有太多這樣的平凡人了,她們是母親、祖母、阿姨,她們為家庭犧牲了一生,卻一直被忽視。這是一個照亮她們的機會。」話題延伸到自己母親的身上「媽媽大概是最外向的人,她愛唱歌、跳舞,不過她也有點守舊,總是告訴我要梳好頭、化好妝才能出門見人。我才不呢,我就想穿上短褲、運動鞋到處跑。」

從宏觀轉向微觀,從電影行業轉到女性的生命體驗,眼前的楊紫瓊在很多方面都非常超然,對於媒體總是把她稱為「女版成龍」或「女版詹姆斯·龐德」,她也秉持著「人們貼標籤是因為這樣容易理解,但這並不會影響我。」而當被問起是否想去其它宇宙生活時,她則大笑予以否定,「我不會去其他任何地方的,我在這個宇宙裡已經玩得太開心了!」