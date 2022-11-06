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貼標籤是為了容易理解！被稱「女版成龍」 楊紫瓊：這不影響我

聯合新聞網／ VOGUE
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【Text by 十二辰子】

如果有什麼百科全書，想記錄女性如何在多重角色中取得平衡，那一定是浩大的史詩巨作。Vogue 11 月號從口碑爆棚的《媽的多重宇宙》開始，回顧楊紫瓊近40年的演員生涯，另外九位不同領域的女性，不僅對事物充滿好奇、懂得如何發揮本能面對挑戰，最重要的是，擁有足夠勇氣和自信，憑直覺追求嶄新與創造 ; 一個女人的旅程或許早已無關逐漸消逝的風景，而是如何去抵達真正的自我，重組新生，60歲的楊紫瓊，不再拘泥於時間與空間的桎梏，往昔即此刻，別處即此處。

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愛電影，就去瘋狂地做這件事

好萊塢電影《媽的多重宇宙》（Everything Everywhere All at Once）的主角是一個與丈夫共同經營洗衣店的華裔女性 —— Evelyn王秀蓮，探討她與女兒、與丈夫、與父親等多個層面的家庭關係，並在後現代的荒誕劇情中，綻放出深埋於日常瑣碎裡的女性力量。

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在這部電影中，敘事解構手法被運用到了極致，但哪怕母女變成了兩塊石頭，劇情結構始終保持緊湊「動作、喜劇、戲劇、愛情、家庭……你能想到的類型都有」。電影拍攝的過程相當「瘋狂」，因為疫情，劇組在一月份洛杉磯封鎖的前一天趕著完成了大部分鏡頭，楊紫瓊返回巴黎，分隔各地的劇組成員在Zoom上完成了其餘鏡頭的拍攝，聊起這個瘋狂的劇本，楊紫瓊顯然非常開心，她舞動著雙手，「把所有的東西都扔進去吧，為什麼不呢？希望大家跟我們一樣瘋狂。」

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愛自己，要打破常規

從夢想成為芭蕾舞老師，到參加馬來西亞選美小姐，再到去香港拍攝武打片、進軍好萊塢……楊紫瓊經歷了功夫片黃金年代，靠拳腳闖出了自己的一片天。在007系列電影《明日帝國》裡，她成為第一個亞裔面孔的龐德女郎；在李安的《臥虎藏龍》裡，她是含蓄與熱烈兼具的俠女俞秀蓮。在這個光彩照人的女性角色序列中，楊紫瓊詮釋著自我與他人、時代與社會的複雜性。

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愛母親，因為那是根源

王秀蓮，一個普通得不能再普通的平凡母親，深深地打動了楊紫瓊「這是我一直在等的故事」。一個上了年紀的華裔女性，在這部電影中被賦予了發聲的機會「生活裡有太多這樣的平凡人了，她們是母親、祖母、阿姨，她們為家庭犧牲了一生，卻一直被忽視。這是一個照亮她們的機會。」話題延伸到自己母親的身上「媽媽大概是最外向的人，她愛唱歌、跳舞，不過她也有點守舊，總是告訴我要梳好頭、化好妝才能出門見人。我才不呢，我就想穿上短褲、運動鞋到處跑。」

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從宏觀轉向微觀，從電影行業轉到女性的生命體驗，眼前的楊紫瓊在很多方面都非常超然，對於媒體總是把她稱為「女版成龍」或「女版詹姆斯·龐德」，她也秉持著「人們貼標籤是因為這樣容易理解，但這並不會影響我。」而當被問起是否想去其它宇宙生活時，她則大笑予以否定，「我不會去其他任何地方的，我在這個宇宙裡已經玩得太開心了！」

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