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婚後合體具俊曄登封面 大S勇敢追求愛情：幸福到以為在做夢

聯合新聞網／ VOGUE
具俊曄身著襯衫、緹花西裝、西裝褲 all by GUCCI _ 徐熙媛身著襯衫、GG Logo西裝、西裝褲 all by GUCCI
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【Photographer Zhong Lin, Fashion Editor Travis Hung, Feature Editor Yi Chang, Stylist Joey Lin, Editor Nicole Lee, Makeup Yali, Hair Sydni Liu from ZOOM Hairstyling, Producer Nelly Yang, Set Design Yu Ting Tung, Photographer Assistant Yuanling Wang】

今年三月，大S徐熙媛和酷龍具俊曄無預警地在社群平台公開結婚喜訊，這在網路上引發強烈的懷舊熱潮。Vogue十月號邀請他們首度以夫婦身份拍攝，作為對Y2K的完美致敬：就像是好萊塢的既定公式一般，23年前的一見鍾情，隨著時間積累發酵成了最美的愛情，只不過這不是哪位得獎編劇的腳本，而是真實上演的故事，徐熙媛跟具俊曄的愛情故事。想知道更多本期封面人物的故事內容嗎？都在Vogue Taiwan十月號雜誌以及Vogue.com的網路報導，他們的故事比任何一部電影更離奇、更瘋狂、更浪漫。

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徐熙媛與具俊曄身著白色襯衫 POLO RALPH LAUREN
徐熙媛與具俊曄身著白色襯衫 POLO RALPH LAUREN

我要成為你的家人

曾為韓國頂級男團成員和台灣人氣演員暨主持人，秘戀交往的倆人因工作結識，然而最終也因遠距離和藝人身份的考量悄悄分手。無消無息的 23 年過去，在 2022 年初，具俊曄從新聞得知徐熙媛離婚後，沒抱任何期待地從首爾打了通電話，畢竟已經二十年，物換星移人事已非、漢城都改名為首爾了，沒想到她的電話號碼沒變，他們講了一整夜直到天亮，故事就這樣展開。

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徐熙媛佩戴Tiffany Victoria Graduated Line鑽石項鍊、Tiffany T T1白金鑲鑽戒指 TIFFANY _ CO. _ 墨鏡 GENTLEMONSTER _ 具俊曄佩戴Tiffany Wide Pave鑽石戒指 TIFFANY _ CO. _ 墨鏡 GENTLEMONSTER
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從一見鍾情到最傷心的失戀經驗

1998年，韓國團體 Clon 酷龍來到台灣，具俊曄和姜元來搭配的雙人組合舞跳得一流，加上獨特的電音歌曲，在千禧年之際人氣達到頂峰。就在那個命定特殊的時刻，他在節目裡遇到了徐熙媛，具俊曄說：「我第一次看到她就愛上了，就是一見鍾情。熙媛完完全全就是我喜歡的女孩子模樣，外表到內在都是，好溝通、很有趣、很幽默，我們一直以來的相處都是非常好玩開心的。」

但隨著酷龍在亞洲知名度越來越高，經紀公司的壓力和時空距離的一切種種，這段維持了兩年的戀情逐漸失去魔法，最終，具俊曄跟徐熙媛提出分手。熙媛說：「我本來問他可不可以做朋友，他說，分手不要再聯絡比較好，連分手都那麼冷靜，讓我當時傷心欲絕。」

徐熙媛身著白色襯衫 POLO RALPH LAUREN _ 丹寧褲 LEVI’S _ 佩戴Tiffany Victoria Alternating Graduated鑽石項鍊、Tiffany Hardwear Graduated Link項鍊 TIFFANY _ CO. _ 具俊曄身著白色襯衫 POLO RALPH LAUREN _ 丹寧褲 LEVI’S _ 佩戴Tiffany Hardwear Ball項鍊作手鍊使用 TIFFANY _ CO.
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徐熙媛身著高領上衣、毛衣、羊毛大衣、圓裙、皮帶、繫帶跟鞋 all by PRADA _ 佩戴Tiffany Hardwear Graduated Link項鍊 TIFFANY _ CO. _ 具俊曄身著高領上衣、針織上衣、西裝外套、西裝褲、厚底皮鞋 all by PRADA _ 佩戴Tiffany Hardwear Wrap項鍊 TIFFANY _ CO.
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勇敢追求愛情

當時熙媛在婚後，選擇將重心放到家庭，生完二胎的身體無法再負荷戲劇作品的工作量，也鮮少出席活動，更因種種原因，熙媛在結婚十年後與前任選擇和平分手。她說：「從小到大，我的人生幾乎每天都充滿了恐懼，不管是原生家庭或是我之後自己組的家庭，都有各式各樣的壓力和包袱在我身上。我像個戰士一樣去面對我的每一天，但遇到歐爸後，一切都不一樣了。有時候半夜睡覺的時候，會以為自己在做夢，但我只要摸到他的光頭，就知道這些都是真的。」

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徐熙媛身著條紋襯衫、格紋窄裙、長靴 all by FENDI _ 佩戴Tiffany T T1鑲鑽手鐲、Tiffany Lock鑲鑽手鐲 TIFFANY _ CO. _ 具俊曄身著高領毛衣 PRADA _ 羊毛長褲、短靴 GIORGIO ARMANI _ 佩戴Tiffany Hardwear Link手鍊與Tiffany Hardwear Large Link手鍊作項鍊使用、Tiffany Lock雙色金鑲鑽手鐲、Tiffany Lock鑲鑽手鐲 all by TIFFANY _ CO.
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