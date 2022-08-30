做23年的歌唱事業從未厭倦 蔡依林聽「這句話」大笑：還有人否定我嗎？

【Photographer Zhong Lin, Fashion Editor Travis Hung, Stylist Joey Lin、Titi Chen, Editor Nicole Lee, Executive Editor Yi Chang, Makeup Yali, Hair Johnny, Talent Manager Sylvie Yeh, Producer Nelly Yang, Set Design 董育廷、賈茜茹】

在Vogue九月號的全球專題「Fashion’s New World」中，我們特別向那些致力為下一個世代鋪路，且推動改革、多元、包容、永續、便利，將社群引進時尚版圖的革新者致敬。內容也會看到有關時尚新科技和與Web3相關的虛擬體驗議題，兩者都體現了後疫情時代精神的內涵。

而睽違七年，VOGUE Taiwan 再度採訪到華語樂壇天后蔡依林，聽她談及個人的生命旅程如何上探新高度。一反過去我們在蔡依林舞台表演上慣見的誇張輪廓和戲劇化視覺效果，這是我們看到她褪去鉛華後，最原始的樣貌 ; 不僅反應了她的內心狀態，也像在提醒我們，在這嘈雜不斷，且對另類現實成癮的時代，也許放慢腳步檢視內心，才是通往未來最好的方式。

她是華語樂壇的頂峰，用音樂帶領我們從千禧年走向如今，二十年間的不間斷努力，豐盛滋養了自己，讓她進一步成為了更怡然自得的蔡依林 ── 現在的她，只想討好自己。

皮革騎士外套、各式木製手環銀製手環_all_by_SAINT_LAURENT

懷舊的華語黃金年代

舞台上華麗的舞台效果搭配國際級舞者，襯托著 Jolin 在表演上他人難以企及的高度。她穿著如銀河般閃閃發亮的金色貼身禮服，戴著巨大頭飾，宛如希臘神祇般降臨小巨蛋，二十年過去了，蔡依林依舊是華語樂壇天后。然而在這次九月全球Vogue封面大主題「Fashion’s New World」下，Jolin 褪去身上的華服與裝飾，穿著私下最喜歡的牛仔褲與白背心，化繁為簡，今天的她不是任何人期待嚮往的樣子，就只是她自己。

亮片網紗洋裝、銀色皮革長靴_BOTTEGA_VENETA 桃紅色斗篷大衣、同色長褲、手套_all_by_VALENTINO

興趣讓我成為自己

近期在社群上蔚為話題的，就是 Jolin 驚人的編織天份，被問到為什麼開始編織，Jolin 笑了一下說道：「當你花很長時間做一個東西，獲得的還有克服困難的過程，比直接買東西滿足感持續，這是我認為的手作魅力。」不過顯然編織不是 Jolin 唯一的興趣，畫畫、咖啡拉花、瑜珈等都是她的喜好，更不用說還開設工作室的翻糖蛋糕，為什麼會對這麼多事情保有熱情？她回答：「我覺得學習是更接近我自己，更了解自己在這個過程中的樣子，從著魔、迷戀到全身酸痛、甚至自我懷疑，就會知道每個階段必經的過程，我現在也會就過去的經驗觀察評斷自己的狀態，不會這麼容易氣餒。」

圍裹式透膚洋裝、銀製手環_SAINT_LAURENT(2) 螢綠色作舊感長褲_MENGCHE_CHIANG

對音樂熱情不滅

或許是因為休息得夠，也或許是因為她總是忙著學習新事物，Jolin 對自己的本業 ── 已經做了23年的歌唱事業從未厭倦「我覺得自己在學東學西的過程中，把主幹培養得比較堅固，所以我鼓勵年輕人除了本業一定要學興趣，才會被滋養，不然一直每天都做同樣的事情，誰不煩？去研究跟工作無關的事情，會開發你觀看事物的不同角度。」天后就像只是一個角色，Jolin 笑說自己沒有在台上的時候，只是一個很愛待在家裡的宅女「在音樂跟表演的包覆之下，感覺好像是在演一場戲，跳進去那個角色裡，表演完就下戲了。」心態上的轉變也讓 Jolin更多地覺察內心「現在的我更有彈性，可以感覺到自己的狀態，是有史以來最好的」。

露肩針織上衣_ALEXANDER_McQUEEN___乳膠內搭長褲_VERSACE(1)

40歲的我感覺很好

Jolin 曾在 2020 年的演唱會大喊：「40 歲真的feel damn good！」她也曾多次提到自己當下的放鬆自如，那是 20 歲、是過去的她無法體會的境界「我現在比較容易想通事情，把主控權拉到自己身上。以前可能還是有點鄉愿，內心有小劇場，很多的 ego 之外還有受害者情節，但現在我清楚明白已經不是小時候的我，而是可以主控的自己。」

心態上的自在也連結到愛的關係，她珍惜當下所有的情感與關係「小時候覺得愛情是第一順位，現在覺得情感有很多種，比如說跟寵物、跟自己的關係、跟認識十幾二十年的老朋友、家人都很重要，他們的情感形塑了我。」今年九月即將邁入 42 歲，在訪談的最後，當被問起現在如何面對別人的否定？「否定？」她眨了眨眼大笑說：「現在還有人否定我嗎？這麼多年了，應該沒有人不看好我了吧。」這樣的回答，無疑是最屬於當下的 Jolin，那是時光淬煉而成的自信與自在，專屬於她，無人能及。