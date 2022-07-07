如花般脆弱、堅韌且優雅 G-Dragon第15次登Vogue封面

【Editors Sohyun Cho、Nicole Lee, Photographer Heejune Kim, Fashion Editor Kihoh SohnStylist Gee Eun, Makeup Hyekyung Lim,Hair Taehyun,Production Woori Bae, Translation Christine Lee、Chris Chiang】

誰以最有創意的方式，豐富了當代的世界？Vogue七月號報導了一系列影響力橫跨數十年的音樂人，包括宇多田光罕見地接受深度採訪，聊到最近在Coachella音樂祭的表演、新歌創作和自我實現的探索之旅，以及今年被提名金曲獎最佳新進歌手的音樂人。Vogue七月號封面人物由韓流天王G-Dragon擔綱，他從來不被未知事物所侷限，他勇於嘗新，且樂於將這些嶄新經驗帶來的收穫與眾人分享。

這是第十五次G-DRAGON登上Vogue封面，這回邀請到Heejune Kim在巴黎就地拍攝，此次整體視覺傳達出波西米亞式的寂寥感，我們看見G-DRAGON如花般脆弱、堅韌且優雅的迷人模樣。

藝術的冒險旅程

村上春樹曾說：「當一個小說家是非常個人且勞心勞力的活動。」G-DRAGON既是Big Bang的成員，也是藝術家權志龍、和時尚品牌PEACEMINUSONE創始人，當被問起一路上的前進動力時，他回答道，身而為人，權志龍是受夢想與價值驅策前進的人 ; 然而身為音樂家，促使且滋養他前進的，是粉絲「透過創作音樂，我有了今天的成就，而我會繼續努力創作，以回報那些用愛來肯定我這些年努力的人。有些行為準則、核心價值和人，都是我深深在乎的事物。我每天都會提醒自己這些事情的重要性，而這讓我可以更專注在細節中，找到進步的動力。」

保持對當前流行風潮及生活的好奇心

G-DRAGON常常聆聽和欣賞來自世界各地音樂家的作品，不管是這些歌手使用語言的方式，或網路上流行的迷因，都讓他覺得新奇。他也喜歡閱讀，喜歡擷取新的靈感。G-DRAGON分享：「永保好奇心，是我最珍貴的特質之一，這世界有太多值得你探索的事物了。隨著時間過去，我發現我的好奇心越來越強，我對藝術的反思也變得更多面向。」雖然身為流行音樂家，勢必要緊跟潮流，但G-DRAGON卻認為，跟當前潮流相比，更在乎的是粉絲要什麼「我盡量和他們交流、溝通。」

多重身份的創作和理念

錄音室是每位音樂家的創作空間，而對G-DRAGON來說，錄音室是「一個全新的空間，因為被投注某種神祕能量而成為獨特的存在」。G-DRAGON家中每個房間根據功能性都有各種不同的安排，臥室是一種、錄音室也是一種「我的錄音室像是我的遊戲間或唱片間，我在這裡可以全心專注，不受干擾。可以盡情整理思緒或情緒，對我來說是最完美的空間。」

永恆存在心中的繆思和價值

從之前Big Bang發行的單曲〈花路〉，到今年推出了〈春夏秋冬〉，「花朵」的概念不斷出現在歌詞與專輯視覺裡，讓人格外心有所感。G-DRAGON對花的愛永遠沒變過，對他來說，這些花朵既美麗又令人心碎，可以傳達各種不同的情感「有時我會把情感投射到花朵身上，我從小就喜歡花，有時受到花的鼓舞，有時花能讓我平靜。光凝視著花朵，就能激發各種不同想法，可以讓我清空雜亂思緒，達到美好的祥和心境。不管我想專注或放空，花朵永遠能為我帶來溫暖與芬芳。」