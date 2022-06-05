真愛如鬼魂般人人都知道卻沒人親眼看過 探討愛的多重面向

【Photographer Zhong Lin, Stylist Vincent Wong, Managing Editor Nicole Lee,Executive Editor Yi Chang,Model BingBing @IMG、Kayako Higuchi @Linden Staub,Makeup Lynski @Saint Luke Artists,Hair Moe Mukai,Set Design Andrew Lim Clarkson @Bryant Artists,Casting Rosie Vogel-Eades,Production TIAGI】

有句俗諺是這麼說的：「真愛如鬼魂一般，人人都知道卻沒人親眼看過。」本月 Vogue 6月號〈Love Issue〉，在女性攝影師鍾靈絕美且溫柔的影像敘事下，邀請你們和我們一同探討愛的多重面向。

Kayako：上衣CHET_LO_BingBing：頭飾、上衣、袖套all_by_CHET_LO

真愛無敵

「愛是盲目的」，這是莎士比亞的名言，那麼，在這瘋狂背後隱藏的理性又是什麼？在我們生命經驗裡，有很大比例是圍繞著愛的主題打轉，舉凡流行文化中的暢銷金曲、書、電影、肥皂劇、舞台劇都以愛為名，也證明了我們多數人都是無可救藥的愛情上癮者。

關於愛的理性，則是要另闢蹊徑的哲學探討。Vogue六月號探索了愛的各種面向，從帶有象徵意義的「心型符號」、現代家庭形式，以及探討關於愛的美好與複雜的深度好文。愛像一則悠遠的歲月傳說，隨著你的直覺走，卻又被歷史中許多偉大哲學家們賦予了各種臨床定義與剖析 ── 亞里斯多德說要「理性自愛」，柏拉圖說愛可以是理想的昇華，沙特喜歡多重伴侶，齊克果的愛則是無條件的 ── 而許多浪漫詩人則掏心掏肺地用筆墨闡述愛的真諦。

Kayako：襯衫、休閒外套DIOR_BingBing：襯衫、馬甲式背心、褶裙all_byDIOR

愛的各種面向

在20世紀中，朵思伊斯頓與珍妮哈帝透過《道德浪女》去探討開放式關係的界線；今日新銳愛爾蘭作家莎莉魯尼以《聊天紀錄》與《正常人》剖析時下人與人之間關係的疏離感；如今在大眾媒體上，我們也能輕易看見多元家庭的幸福故事。攝影師鍾靈以充滿詩意的手法表現現代愛情多元光譜的封面故事，造型師Vincent Wong打造了極簡風格造型，由模特兒Kayako Higuchi和BingBing帶領我們鑽進愛麗絲的兔子洞裡，直通愛的奇幻仙境，也捕捉愛的不完美。《VOGUE Taiwan》總編輯Leslie孫怡表示：「我強烈推薦大家看看由知名攝影師Annie Leibovitz操刀的全球專題，帶大家深入討論關於『家庭』的時代新定義。」

上衣_ROBERT_WUN、裙子MISS_SOHEE

今日愛的多元樣貌，引領我們反思自己的選擇與存在，可總歸一句，所謂的愛無關好壞，一切都只是愛而已。