藝術視野 將時尚與藝術結合展開一場精采絕倫的演出

【Photographer Manbo Key & Chien-Wen Lin @MW studio TW,Stylist Joey Lin,Managing Editor Nicole Lee,Executive Editor Yi Chang,Model 王妤、王暐如 @Agency LSI MGMT 丹藍國際,Makeup Shin Tsai using Chanel Beauty,Hair Weic Lin,Producer Nelly Yang,Special Thanks 臺北表演藝術中心、FOCA 福爾摩沙馬戲團、台灣芭蕾舞團】

走進藝術的世界，有點像縱身跳進深不見底的海裡。一開始會有點令人不知所措、無從下手，尤其藝術的表現形式不斷在進化，從原本的 2D 平面，演化到 3D、雕塑、抽象、數位、影片、聲音、空間、表演、關係，到生成藝術等族繁不及備載。

條紋上衣、皮革窄裙、雙色高跟鞋_all_by_CHANEL

對藝術表演致敬

本月的封面故事，即在向表演藝術、空間設計和建築等各種不同的藝術表現形式致敬。我們邀請了表演藝術團體「FOCA 福爾摩沙馬戲團」和「台灣芭蕾舞團」，在由國際建築團隊 OMA 操刀設計的臺北表演藝術中心拍攝，模特兒一起穿上時尚總監林智強搭配的造型，在北藝中心這個擅於打破台上與台下疆界的實驗空間裡，三方共舞呈現空間與肢體共融的可能，將時尚與藝術結合，展開一場精采絕倫的演出。就像建築師群所形容的，北藝中心是他們「獻給臺北的情書」，我們也試圖使用特殊的打光和舞台道具，並為模特兒換上傳統京劇的舞台妝容和模擬書法筆觸的髮型，展現出封面故事的傳統與地方元素。

Claire：亮片繡飾外套_CHANEL_Yu：外套、亮片繡飾長裙_CHANEL Yu：彩色塗鴉開襟衫、頸鍊、流蘇項鍊_all_by_CHANEL___Claire：金蔥裝飾開襟衫、頸鍊、流蘇項鍊_all_by_CHANEL

藝術視野 The Vision of Art

很幸運的，在經過將近兩年的停擺後，實體藝術活動又開始活絡了起來，《VOGUE Taiwan》總編輯Leslie 孫怡表示：「很興奮跟大家宣布，Vogue 擔任今年「台北當代藝術博覽會：藝術&新觀點」(舉辦日期：5月20日至22日)的官方媒體合作夥伴。身為顧問團一員，我可以很驕傲地說，台北當代竭盡所能召集一群台灣當代最棒且最多元的藝術家代表，尤其我相信很多人對於他們 2019 年第一屆集結的傲人名單仍印象深刻。」

Yu：粉色斜紋軟呢場外套、雙色高跟鞋、手鍊_all_by_CHANEL___Claire：黑色斜紋軟呢長外套、粗跟鞋、手鍊_all_by_CHANEL Yu：斜紋軟呢外套_CHANEL___Claire：絲綢襯衫、黑色透視罩衫、頸鍊、流蘇項鍊、紫色硬殼包_all_by_CHANEL

對於藝術激盪創意的過程，是非常私密的自我表達方式，蒐集藝術也是。下次你看到一件喜歡的藝術作品，不妨問問自己：「為什麼喜歡它?」並試圖找到其中的連結吧。