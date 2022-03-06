齊聚《華燈初上》7位女星 找到自己最美、最自信的樣貌

讓我們傾聽這七位女星的身體絮語 Body Monologues

學習如何與自己的身體和解、改變對於美麗的標準

Vogue 三月號封面人物，請來 Netflix 熱門影集《華燈初上》裡的演員陣容--林心如、楊謹華、劉品言、謝欣穎、郭雪芙、謝瓊煖和江宜蓉等七位女星，與我們分享她們學習如何與自己的身體和解、改變對於美麗的標準，並在這一行優雅地逐漸成熟。雖然她們身形看起來一致完美，卻有各自的覺醒之旅。而這次拍攝我們也延請新銳女性攝影師 Weslie Wei，加上時尚總監林智強打造的華服組合，在極簡背景中襯托出這些各自美麗的女性故事。這是Vogue 首度由亞太區的台灣、日本、印度、韓國、新加坡和泰國等六個市場共同製作的「多元身體特輯」，你可以看到來自不同文化討論關於身體與特徵的多元觀點。企圖喚起亞洲女性的多元身體意識，對於自己體態的自覺，可以更有自信。

林心如，運動讓我活成自己喜歡的樣子

隨著年齡增加，機能下降，我們越需要好好對待身體。說真的，如果不是別人提到我的年齡，我照鏡子時並沒特別強烈感覺自己是這年紀的樣子。均衡的飲食和運動已經成為我的生活習慣，我並不會因為哪天不當藝人或轉換跑道就放棄，我還是會控制鍛鍊，因為這是我和我的身體一起找到最美好的事。

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楊謹華，我愛自己的方式就是不讓身體受苦

我從 20 幾歲就愛打扮，然後在 35 到 38 歲達到高峰。現在我比較喜歡舒服的樣子，可能跟身體狀態有關，因為我更愛惜身體，不再像以前那樣鞭策、使用它。女明星的工作就是修復缺點、放大優點，我現在愛自己的方式，就是不讓身體受苦，追求身心平衡，開心最重要，畢竟心理會影響生理，女人更需要多關注自己的內在。

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謝瓊煖，重新找到跟身體共處的方法

關於身體，大概大四時期，我曾覺得自己身材不夠有曲線而去買減肥藥來吃。30 幾歲我開始拍電視劇，當下流行的減肥法我也都嘗試過，總之都希望藉由外在力量，不管是藥物或飲食控制，來打造理想身形。直到近年我才真的學習怎麼跟身體共處。瑜伽讓我重新召喚身體被忽略的動作或能力。其實我從國小就是運動選手，不管爆發力或肢體協調都不錯，底子是在的。

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郭雪芙，喜歡快樂又有點肉肉的自己

以前的我對自己比較沒自信，因為國小開始有女性特徵後看起來比其他同學成熟一點。進了青春期之後，更是對自己身體的變化無所適從，開始彎腰駝背隱藏身體，也不敢直視別人眼睛。每個階段的我，有每個階段的樣子，我喜歡我開心的狀態，那會表現在外在。我也喜歡自己肉一點，不是這麼瘦的狀態。

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劉品言，我有我自己的漂亮

關於身材的觀念，以前在 Sweety 的時候，當時審美的標準都是大人給的，為了兩人搭配畫面好看，總是被要求身體要往前些，臉肉所以要往後些，常想這姿勢到底要怎麼拍照！？身邊的人丟來的意見跟想法，讓我們有這樣的價值觀，現在的社會審美的標準更寬廣了，不再有這麼多框架定義，就是先拍了再說，反正重要的是我。每個合作對象都有各自的審美觀，我盡力做到就好了，做不到的話，我也有自己的漂亮。

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江宜蓉，因為拍戲愛上自己的樣子

我跟自己的身體也曾有一些衝突拉鋸。我左腿有一大塊胎記，小時候不敢穿膝蓋以上的短褲，因為被男生笑過很在意。我小時候是手球隊的，因為打球手變得較壯，其他部位也有肌肉，所以我很早就有意識，穿上男生的衣服或藏起曲線，設法把性別模糊掉。現在我比較喜歡自己的身體，拍戲對這一塊幫助很大，因為你時常得穿上陌生的衣服，立刻站出去表演，已經見怪不怪了。現在我比較勇於嘗試各種風格，不會因為不喜歡自己，而把個人特質抹滅掉，我覺得這樣很好。

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謝欣穎，開心就會是身體最好的狀態

跟以前比起來，現在的我個性圓滑多了，雖然會顧慮別人眼光，懷疑自己的對錯，但身為演員，是沒有對錯的，如果你飾演了某個角色，就是對的，可是我每次演完還是會看一下導演的反饋，確認自己的演出。不過我不覺得自己很辛苦，生活都順著心走，IG 上想 po 什麼就 po，現在也會吃很多，或是喝一點酒，即使做這行業仍偶爾會放縱。我還是愛漂亮的女生，即使不當藝人也不會放飛，否則自己照鏡子時也會不開心。讓身心維持平衡，而且保有自我，我想就是最好的狀態。